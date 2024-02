Svarbiausi įvykiai:

15:14 | Ukrainos spec. pajėgos atliko „sudėtingiausią ir veiksmingiausią“ operaciją Juodojoje jūroje

Sėkmingai atlikus spec. operaciją kodiniu pavadinimu „Citadelė“ vienoje iš gavybos platformų Juodojoje jūroje Ukrainos pajėgos sunaikino Rusijos radiolokacinę stotį ir įrangą, kuri padėjo dronais puldinėti Pietų Ukrainą.

„73-ojo jūrų spec. pajėgų centro operatoriai įvykdė sudėtingiausią ir veiksmingiausią operaciją Juodojoje jūroje prie laikinai okupuoto Krymo krantų, žaibiškai veikdami potencialaus priešo poveikio zonoje“, – „Ukrainska pravda“ cituojamas kariuomenės pranešimas.

Ukrainiečių teigimu, remiantis žvalgybos pranešimais, rusai panaudojo vieną iš užgrobtų naftos gavybos platformų, kad pagerintų bepiločių „Mohajer-6“ veikimą. Jie sumontavo įrangą, kuri padidina dronų veikimo nuotolį ir spindulį. Pažymima, kad priešas šiuos bepiločius orlaivius naudojo žvalgybai ir tolesniems „Shahed“ dronų kamikadzių smūgiams prieš ypatingos svarbos infrastruktūros objektus Pietų Ukrainoje.

15:04 | Ukraina teigia išardžiusi Rusijos šnipų grupuotę

Ukraina antradienį pranešė suėmusi penkis buvusius ir esamus žvalgybos pareigūnus, kurie, jos teigimu, slapta dirbo Rusijai ir priklausė galingai šnipų grupuotei.

Kyjivas teigė, kad įtariamieji buvo pagauti perduodantys Rusijos saugumo tarnybai FSB informaciją apie Ukrainos karinius bei strateginius energetikos objektus, gynybinius įtvirtinimus ir asmenų duomenis.

14:51 | Partizanai Maskvoje aptiko 12 dislokuotų oro gynybos sistemų

Ukrainiečių partizanų grupė „Ateš“ Maskvoje aptiko 12 dislokuotų priešlėktuvinės gynybos sistemų S-400 „Triumf“ paleidimo įrenginių. Apie tai partizanai skelbia savo „Telegram“ kanale.

„Aptikta 12 dislokuotų paleidimo įrenginių, radiolokacinės stotys ir universalūs jiems skirti bokštai. Tai tikriausiai S-400 „Triumph“ priešlėktuvinės gynybos sistemos“, – rašo partizanai, nurodydami atitinkamas sistemų dislokavimo koordinates, rašo portalas „Fokus“.

Pranešimo autoriai pažymi, kad Rusijos kariuomenė ir toliau saugo tokius vertingus kompleksus Maskvos giliame užnugaryje, o fronte esantys rusų kariai jaučia kritinį efektyvių priešlėktuvinės gynybos priemonių trūkumą. Šie kompleksai tikriausiai dengia strateginius kontrolės punktus, pridūrė partizanai.

14:22 | „Financial Times“ įvardijo kandidatus pakeisti Zalužną: vienas nepatinka Vakarams, kitas – Ukrainos kariams

Pagrindiniai kandidatai užimti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado generolo Valerijaus Zalužno postą yra Ukrainos sausumos pajėgų vadas generolas pulkininkas Oleksandras Syrskis ir Gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR) viršininkas generolas leitenantas Kyryla Budanovas.

13:43 | Žiniasklaida: Latvijos kariuomenė aprūpinta produktais iš Rusijos ir Baltarusijos

Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos gavo produktų iš Rusijos ir Baltarusijos – kariams buvo tiekiama rusiška arbata ir baltarusiška druska.

13:02 | Kyjivas pranešė likvidavęs rusų šnipų tinklą

Antradienį Ukraina pranešė sulaikiusi penkis buvusius ir esamus žvalgybos pareigūnus, kurie, jos teigimu, priklausė galingam šnipų tinklui ir slapta dirbo Rusijos labui.

Kyjivas pranešė, kad įtariamieji buvo sulaikyti, kai Rusijos saugumo tarnybai FSB mėgino perduoti informaciją apie Ukrainos karinius objektus, gynybinius įtvirtinimus, strateginę energetikos infrastruktūrą bei asmeninius karių duomenis.

„Ukrainos saugumo tarnyba neutralizavo Ukrainoje veikusį galingą agentų tinklą, kuriam vadovavo FSB karinė kontržvalgyba“, – antradienį išplatintame pranešime nurodė Kyjivo saugumo tarnyba SBU.

Generalinės prokuratūros teigimu, visi penki asmenys – keturi buvę Ukrainos gynybos ir užsienio žvalgybos skyrių darbuotojai ir dabartinis SBU regioninis agentas – buvo sulaikyti, įtarus išdavyste.

„Įtariamieji valstybės agresorės specialiosioms tarnyboms perdavė žvalgybos duomenis apie gynybos pajėgas ir strateginės reikšmės energetikos infrastruktūros objektus“, – nurodoma generalinės prokuratūros pranešime.

12:27 | Žiniasklaida: Ukrainos spec. pajėgos „Wagner“ dalinius sulaikė Afrikoje

Ukrainos leidinio „The Kyiv Post“ šaltiniai Ukrainos specialiosiose tarnybose pateikė išskirtinį vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip Ukrainos specialiųjų pajėgų kovotojai apklausia Sudano Respublikoje suimtus „Wagner“ samdinius“, – rašo leidinys.

Skelbiama, kad vaizdo įrašą padarė Ukrainos karinė žvalgyba (HUR).

Vaizdo įraše vienas iš tariamų kovotojų prisipažįsta, kad 100 žmonių grupės tikslas buvo nuversti vietos valdžią.

Įrašo autentiškumas nepatvirtintas. Oficialiai HUR apie jį neinformavo.

Diena anksčiau Rusijos gynybos ministerijos Afrikos korpuso kanale pasirodė įrašas, kad į žemyną galėjo atvykti HUR 10-ojo specialiųjų pajėgų būrio kovotojai.

12:05 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 020 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 6 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 389 560 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 365 tankų (+17), 11 875 šarvuotųjų kovos mašinų (+35), 9 367 artilerijos sistemų (+18), 979 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 664 oro gynybos priemonių (+1), 332 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 7 173 dronų (+0), 1 848 sparnuotųjų raketų (+0), 24 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 12 463 automobilių (+41), 1 496 specialiosios technikos vienetų (+10).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

11:27 | Galvažudys tarp mūsų: GRU spec. agentas renginiuose Vilniuje sėdėjo prie Vytauto Landsbergio

Rusijos šnipai iš žvalgybos karinio dalinio ne tik laisvai keliauja po pasaulį, prisidengdami fiktyviais dokumentais, bet įsigudrino įsilieti ir į Rusijos opozicijos veiklą užsienyje, skelbiama naujausiame „The Insider“ tyrime. Rusijos spec. žvalgybos dalinio galvažudžiai sugebėjo įsilieti ir daugelį metų dirbti demokratinėse rusų organizacijose, netgi nuolat dalyvauti Vilniuje vykstančiuose Kasparovo forumuose.

10:49 | Žiniasklaida: V. Putinas prieš rinkimus skaitys metinį pranešimą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, anot žiniasklaidos, prieš kovą vyksiančius šalies vadovo rinkimus skaitys metinį pranešimą, kuriame gali pristatyti ir savo rikimų programą. Jis metinį pranešimą greičiausiai skaitys kažkurią dieną nuo vasario 23 iki kovo 8-osios, antradienį pranešė paprastai gerai informuotas dienraštis „Kommersant“, remdamasis keturiais savo šaltiniais.

Rinkimai Rusijoje šiais metais vyks tris dienas – nuo kovo 15 d. iki 17-osios. V. Putinas savo metiniame pranešime kalbės apie Rusijos karo tikslus Ukrainoje, šalies suverenumą, ekonominę ir socialinę padėtį bei šeimos vertybes, spėja laikraštis.

V. Putinas minėtomis temomis kalba reguliariai ir dažniausiai užsipuola Vakarus arba pabrėžia Rusijos stiprybę ir savo pasiekimus. Metinis pranešimas šiais metais, „Kommersant“ duomenimis, gali būti ir rinkimų kampanijos pobūdžio. Debatuose su kitais kandidatais Kremliaus šeimininkas paprastai nedalyvauja.

REKLAMA

10:09 | Lukašenka savo kariams leido šaudyti į civilius

Autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka vasario 1 d. pasirašė dekretą, pagal kurį nuo šiol šalies kariai turi teisę šaudyti į civilius gyventojus.

09:32 | Gubernatorius: Charkivo srityje rusams apšaudžius viešbutį žuvo kūdikis

Charkivo srities gubernatorius Olehas Synjehubovas antradienį socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad rusams srities Bohoduchivo rajone naktį raketomis apšaudžius viešbutį, žuvo dviejų mėnesių kūdikis.

Žuvęs vaikas ištrauktas iš trijų aukštų pastato griuvėsių Zoločive, sakė gubernatorius. Jis nurodė, kad rusai smogė dviem raketomis S-300.

Dar trys žmonės – 21, 28 ir 39 metų – buvo sužeisti ir yra gydomi ligoninėje. Tarp sužeistųjų yra žuvusio vaiko motina.

09:17 | Ukrainos kariai atsidūrė tragiškoje padėtyje: taip taupo šaudmenis, kad negali atakuoti į jų pozicijas besiskverbiančių rusų

„The New York Times“ (NYT) skelbia, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų pėstininkams trūksta žmonių, taip pat artilerijos sviedinių ir atsarginių dalių. Siekiant išspręsti žmonių problemą, būtina perkelti kariuomenę iš užnugario.

NYT žurnalistai apsilankė fronto linijoje Avdijivkoje ir Vuhledare. Apsilankymo data nenurodoma, tačiau minimi dalinių, su kurių atstovais jie kalbėjosi, numeriai – 47-oji mechanizuotoji brigada (Avdijivka) ir 72-oji mechanizuotoji brigada (Vuhledaras). Remdamiesi pokalbiais su kariais, portalo autoriai nustatė šias problemas:

dėl nepakankamo pėstininkų dalinių sukomplektavimo kariai į frontą siunčiami iš užnugario;

dėl šovinių trūkumo šauliai taupo šaudmenis;

trūksta atsarginių dalių, reikalingų gynybos pajėgų gautai vakarietiškai technikai remontuoti ir prižiūrėti.

„Dabar neturime pakankamai įrangos ir žmonių, kad galėtume pereiti į puolimą. Todėl pagrindinė užduotis šiuo metu yra išlaikyti esamas pozicijas“, – NYT sakė 47-osios mechanizuotosios brigados vado pavaduotojas Oleksandras Širšinas.

Jis apibūdino rusų taktiką, kurią jie taiko žygiuodami į Avdijivką. Pasak jo, priešas puola nedidelėmis grupėmis. Tuo pat metu ukrainiečiai į juos nešaudo: dėl sviedinių trūkumo jie nepaleidžiami į grupes, kurias sudaro vienas ar du kovotojai.

Tokiu būdu tam tikras skaičius Rusijos ginkluotųjų pajėgų karių prasiskverbia į naują poziciją ir palieka „kupranugarius“ – du ar tris Rusijos ginkluotųjų pajėgų karius, kurie saugo poziciją ir laukia pastiprinimo. Jei priešo pastiprinimas nespėja, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kariai gali atkurti prarastas pozicijas, pasakojo karys.

08:23 | Mariupolyje pastebėta naujais ženklais pažymėta rusų karinė technika

Laikinai okupuotame Mariupolyje pastebėta dviem naujais ženklais pažymėta Rusijos karinė technika. Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka.

„Ant sunkvežimių pastebėti du nauji ženklai – trikampis trikampyje. Jis pastebėtas ant transporto priemonių, iš Berdiansko judančių link Kairiojo kranto ir Novoazovsko. Ten, Novoazovsko rajone į šiaurės rytus nuo Mariupolio, yra naujas poligonas“, – rašė jis.

Dar vienas ženklas – raidė X kvadrate – pastebėtas ant transporto priemonių, iš Novoazovsko per Mariupolį judančių Berdiansko kryptimi. „Greičiausiai, tai naujas dalinys, formuojamas Berdianską ir Prymorską apimančioje srityje“, – samprotavo P. Andriuščenka.

Jo teigimu, didžioji dalis į šiaurės rytus nuo Mariupolio suformuotų rezervų buvo perkelta į frontą ties Vuhledaru ir Marjinka. Raide V kvadrate pažymėti šturmo daliniai perkelti į Donecko regiono šiaurę, juos pakeitė raide Z kvadrate pažymėti daliniai. Karių apmokymai tęsiasi visuose poligonuose nuo Mariupolio iki Berdiansko.

07:42 | K. Budanovas ragina Kanadą perduoti Ukrainai dešimtis tūkstančių nurašytų raketų

Ukraina tikisi, kad Kanada perduos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms raketas CRV7, kurių dešimtis tūkstančių ketinama sunaikinti.

Generolas leitenantas Kyrylo Budanovas tai sakė interviu „Global News“.

Jo teigimu, raketos padėtų Ukrainai sustabdyti Rusijos kariuomenę. Be to, jų perdavimas padėtų Kanados mokesčių mokėtojams sutaupyti pinigų, reikalingų raketoms utilizuoti. „Tikimės, kad ši situacija bus naudinga abiem pusėms“, – sakė K. Budanovas.

Jis sakė, kad raketas CRV7 būtų galima naudoti ir Ukrainos atakos sraigtasparniuose, ir antžeminiuose paleidimo įrenginiuose, skirtuose taikytis į Rusijos tankus ir artileriją.

Pasak jo, Ukraina aptarė šį klausimą su Kanada, tačiau vis dar laukia sprendimo.

Kanados pareigūnai teigė, kad nagrinėja prašymą, tačiau įspėjo, kad raketos CRV7 yra dešimtmečių senumo ir galėjo tapti nestabilios, todėl jas pavojinga valdyti ir transportuoti.

07:00 | Kyjivo meras V. Klyčko: V. Zalužnui reikia dėkoti už tai, kad ukrainiečiai patikėjo ginkluotosiomis pajėgomis

Tęsiantis kalboms dėl planų atleisti Ukrainos kariuomenės vyriausiąjį vadą Valerijų Zalužną, Kyjivo meras Vitalijus Klyčko stojo jį ginti.

„Daugeliu atvejų V. Zalužnui reikia dėkoti už tai, kad ukrainiečiai iš tikrųjų patikėjo mūsų ginkluotosiomis pajėgomis“, – rašė V. Klyčko pirmadienį „Telegram“ tinkle. Generolas esą per karą ne kartą susitvarkė su sunkiomis situacijomis.

Tačiau V. Klyčko, anot jo, būgštauja, kad šiuo atveju politiniai interesai bus svarbesni už „sveiką protą ir valstybės interesus“. Vis dėlto Jis tikįs, kad šalies vadovybė supranta padėties rimtumą ir „visą atsakomybę“, rašė V. Klyčko.

„Šiandien svarbiausia yra kariuomenės koviniai pajėgumai ir susitelkimas bei visuomenės vienybė“, – pažymėjo jis.

Visuomenė esą abejoja dėl tikslingumo keisti personalą.

V. Klyčko pareikalavo nutraukti politines intrigas ir vidaus kovas. „Turime šiandien kovoti už viena – Ukrainos pergalę“, – akcentavo V. Klyčko.

Po žiniasklaidos pranešimų apie planuojamą V. Zalužno atleidimą Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis interviu italų stočiai „Rai Pläne“ pripažino, kad ketina imtis karinės ir politinės vadovybės pertvarkos.

V. Zalužnui priskiriami dideli nuopelnai ginant Kyjivą ir atsikovojant teritorijas Rytų ir Pietų Ukrainoje. Apklausose generolas yra populiaresnis už prezidentą V. Zelenskį.