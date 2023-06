Ukrainos pajėgos sugebėjo persikelti per Dniepro upę ir įsitvirtinti kitoje Antonivkos tilto pusėje, skelbia rusų ir ukrainiečių informaciniai šaltiniai. Nepatvirtintais duomenimis, Ukrainos spec. pajėgos jau 3 paras išlaiko teritoriją rytinėje Dniepro pusėje.

Britų karinės žvalgybos ataskaitoje skelbiama, kad Ukrainos pajėgų puolimas aplink Bachmutą taip pat įgavo pagreitį. Joje pažymima, kad Rusijos kariuomenė galimai neturi kokių nors reikšmingų rezervų šia kryptimi. ISW ekspertai tuo metu pažymi, kad J. Prigožino maištas iš esmės nepaveikė Rusijos kariuomenės pajėgumo fronte Ukrainoje.

Svarbiausi įvykiai:

10:01 | Ukrainiečiams pavyko įsitvirtinti kitoje Dniepro pusėje: bandoma pralaužti rusų įtvirtinimus pietuose

Rusų karo korespondentai ir Ukrainos žiniasklaida skelbia apie sėkmingą Ukrainos kariuomenės šturmo grupės išsilaipinimą krytiniame Dniepro krante, kitoje Antonivkos tilto pusėje.

Net keli rusų prokremliški karo korespondentai paskelbė, kad Ukrainos kariuomenės spec. daliniai jau ne mažiau nei 3 paras išlaiko užėmę nedidelę teritoriją Rusijos kontroliuojamoje Dniepro upės pusėje.

Anksčiau Rusija priverstinai atsitraukė į šią upės pusę dėl negalėjimo užtikrinti savo padalinių saugumo Chersono apylinkėse.

Pirmadienį buvo paviešinti tiek rusų, tiek ukrainiečių pateikiami vaizdai iš Chersono srities, kur anksčiau buvo dislokuoti Rusijos daliniai. Skelbiama, kad mūšiai vyksta Antonivkos tilto ir Dači kaimo apylinkėse, tose vietose, kurios anksčiau buvo kontroliuojamos rusų pajėgų.

Vaizdo įrašuose matyti, kad ukrainiečių spec. daliniai persikelia į kitą upės pusę nedidelėmis valtimis, jų „atvykimą“ palaiko artilerijos pabūklai.

„The Moscow Times“ skelbiama, kad Rusijos padaliniai buvo priversti atsitraukti iš turėtų pozicijų prie susprogdinto Antonivkos tilto dėl nuolatinio ukrainiečių apšaudymo.

09:26 | Britų žvalgyba: Ukraina įgauna pagreitį puolime aplink Bachmutą

Vykdydama platesnio masto kontrpuolimą Ukraina įgavo pagreitį išpuoliuose aplink Bachmutą Donecko srityje, pirmadienį praneša britų žvalgyba, teigdama, kad per kelių brigadų operaciją Ukrainos pajėgos padarė pažangą šiauriniame ir pietiniame miesto flanguose.

Socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbtame Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos pranešime sakoma, kad nėra daug įrodymų, kad Rusija turi kokių nors reikšmingų sausumos pajėgų operacinio lygmens rezervų, kuriuos galėtų panaudoti kovai su įvairiomis grėsmėmis, dabar jai iškylančiomis labai atskirtuose sektoriuose nuo Bachmuto iki Dnipro upės rytinio kranto, esančio už daugiau kaip 200 km.

09:18 | Ukrainos Generalinis štabas: rusai Ukrainoje surengė raketų ir oro smūgių

Praėjusią naktį rusai surengė dar vieną raketų ir oro smūgių ataką prieš Ukrainą, pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Informacija apie šio išpuolio padarinius šiuo metu atnaujinama.

Generalinis štabas socialiniame tinkle „Facebook“ teigė, kad sekmadienį Rusija surengė raketų ataką Ukrainos teritorijoje, panaudodama šešias priešlėktuvines valdomas raketas S-300 prieš civilinius taikinius Zaporižios srityje. Be to, užpuolikai surengė 33 oro smūgius, taip pat daugiau kaip 45 pažangių raketų paleidimo sistemų atakas.

„Per rusų atakas nukentėjo civilių gyventojų, padaryta žalos gyvenamiesiems namams, verslo ir administraciniams pastatams bei privačioms transporto priemonėms“, – nurodė Generalinis štabas.

Raketų ir oro smūgių šalyje tikimybė išlieka labai didelė, pažymima pranešime.

Priešas, anot Generalinio štabo, daugiausia dėmesio skiria Lymano, Bachmuto ir Marjinkos kryptims, tačiau bandymai pulti buvo nesėkmingi. Nurodoma, kad per praėjusią parą šiuose fronto ruožuose įvyko 36 koviniai susirėmimai.

Generalinis štabas taip pat nurodė, kad per pastarąsias 24 valandas Ukrainos oro pajėgos aštuonis kartus smogė iš oro priešo karių susitelkimo vietoms. Be to, Ukrainos gynėjai perėmė šešis rusų dronus.

07:59 | Rusijoje prabilo apie Šoigu „nuėmimą“: skelbiama ir galimo kandidato jį pakeisti pavardė

Rusijos informaciniuose šaltiniuose pasirodė informacija apie galimą šalies gynybos ministro Sergejaus Šoigu įpėdinį. Būtent jo „galvos“ reikalavo maištininkas Jevgenijus Prigožinas, šeštadienį faktiškai nužygiavęs iki pat Maskvos ir vėliau taip pat netikėtai atsitraukęs atgal.

07:35 | Analitikai: „Wagner“ maištas nepaveikė Rusijos pajėgų puolimo galios fronte

Tarptautinio karo tyrimų instituto ekspertai pareiškė, kad birželio 23-24 d. vykęs „ginkluotas maištas“ Rusijoje iš esmės nepaveikė Rusijos pajėgų gebėjimo vykdyti puolamuosius ir ginamuosius veiksmus Ukrainos fronte.

Analitikai pažymi, kad karo veiksmai vyko įprastu ritmu palei visą fronto liniją, Rusijos pajėgos netgi vykdė daugiau antžeminio puolimo Bachmuto apylinkėse atakų, negu paskutinėmis dienomis.

Pažymima, kad kai kurie rusų informaciniai šaltiniai pasinaudojo įvykusiu ginkluotu maištu, kad pateisintų Rusijos kariuomenės pajėgų veiksmus ir bet kokias Ukrainos pasiektas pergales fronte tomis dienomis.

07:30 | Naktį Odesoje griaudėjo garsūs sprogimai

Ukrainoje pirmadienio naktį daug kur buvo paskelbtas oro pavojus, šalies pietvakariuose esančioje Odesoje griaudėjo garsūs sprogimai.

Ukrainos kariuomenė socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė, kad rusai atakavo Odesos sritį, kur veikė oro gynybos sistemos, taip pat ir virš paties miesto.

Odesos rajono administracija nurodė, kad rusai atakuoja sritį dronais ir raketomis. Gyventojai socialiniuose tinkluose rašė girdintys sprogimus.

Oro pavojus taip pat buvo paskelbtas Kyjivo, Čerkasų, Poltavos, Kirovohrado, Charkivo, Dnipropetrovsko, Donecko, Zaporižios, Chersono ir Mykolajivo srityse.

07:20 | JK ir sąjungininkės apmokė 17 000 Ukrainos kariuomenės naujokų – Londonas

Didžioji Britanija ir kitos sąjungininkės, siekdamos padėti Kyjivui atremti Rusijos invaziją, per pastaruosius metus apmokė daugiau kaip 17 000 Ukrainos kariuomenės naujokų, pirmadienį paskelbė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija.

Naujokai išėjo sunkią penkių savaičių programą ir ji, pasak ministerijos, juos iš civilių pavertė kariais.

Britanija ir devynios partnerės – Kanada, Australija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Suomija, Švedija, Danija, Lietuva ir Nyderlandai – iniciatyvą naujiems Ukrainos ginkluotųjų pajėgų savanoriams pradėjo pernai birželį.

Pagal JK vadovaujamą programą, pramintą „Operacija „Interflex“, apmokomi naujokai, anksčiau turėję labai nedidelę karinę patirtį arba jos neturėję išvis. Per apmokymus jie įgijo įvairių įgūdžių, pavyzdžiui, išmoko elgtis su ginklais, mūšio lauke suteikti pirmąją pagalbą, išmoko patruliavimo taktikos.

Britų gynybos sekretorius Benas Wallace'as pažymėjo į šalį atvykusių ukrainiečių naujokų iš įvairiausių visuomenės grupių ryžtą ir atsparumą.

„JK ir mūsų tarptautiniai partneriai toliau tiek, kiek reikės, teiks šią gyvybiškai svarbią paramą, padėdami Ukrainai gintis nuo Rusijos agresijos“, – pridūrė jis.

Iš pradžių Britanija siūlė apmokyti iki 10 000 ukrainiečių karių pagal JK bazinę karių rengimo programą.

Vėliau inciatyva buvo išplėsta, planuojama iki 2024 metų apmokyti apie 30 000 naujokų, nurodo britų Gynybos ministerija.

Jos teigimu, žvalgybinė informacija rodo, kad ši programa reikšmingai padidino Ukrainos kovinį veiksmingumą.