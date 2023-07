Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

11:50 | Ukrainos sausumos pajėgų vadas: situacija sudėtinga

Ukrainos ginkluotųjų sausumos pajėgų vadas Oleksandras Syrskis antradienį teigė, kad situacija karo fronte „sudėtinga, tačiau kontroliuojama“.

Kaip rašo „The Guardian“, Kyjivas užsimena apie sudėtingą situaciją rytinėje Ukrainos dalyje.

Tiesa, tam tikrų laimėjimų, pasak Ukrainos atstovų, kontrpuolimo metu pavyko pasiekti pietinėje šalies dalyje.

„Situacija sudėtinga, tačiau kontroliuojama [rytinėje dalyje]“, – sakė O. Syrskis.

Pasak kariuomenės sausumos pajėgų vado, rusai sutelkė pajėgas Kupjansko kryptimi, tačiau Ukrainos pajėgos jų pasipriešinimą atrėmė.

11:34 | Maskva ir Kyjivas pasiekė nedidelių laimėjimų įvairiose Ukrainos dalyse

Rusijos pajėgos Ukrainos šiaurės rytuose per miškus bandė veržtis į vakarus nuo Kreminos. Tuo tarpu Kyjivas ir toliau telkia pastangas į teritorijas aplink Maskvos kontroliuojamą Bachmutą, pažymima pranešime.

JK gynybos ministerijos teigimu, Maskvos pajėgos Bachmute greičiausiai yra susilpnėjusios. Toliau į pietus esančioje Donecko srityje, ypač Avdijivkos apylinkėse, Rusijos pajėgos ir toliau nesėkmingai bando vykdyti puolimus.

Ukrainos pietuose Kyjivo pajėgos ir toliau puola mažiausiai dviem kryptimis, tačiau JK gynybos ministerija nemano, kad joms pavyko pralaužti pagrindinę Rusijos gynybos liniją.

Tikėtina, kad šioje srityje Rusija įgyvendina artilerijos šovinių normavimo režimą, siekdama išsaugoti svarbų netiesioginės ugnies pajėgumą, sako britų žvalgyba.

Chersono regione Ukraina išlaiko nedidelį priešakinį įtvirtinimą kairiajame Dniepro upės krante, netoli sugriauto Antonivkos tilto, kuris kelia papildomų sunkumų Rusijai, veikiausiai nerimaujančiai dėl savo pietvakarinio flango pažeidžiamumo, pažymima pareiškime.

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija antradienį pateiktoje naujausioje žvalgybos informacijoje sako, kad per pastarąją savaitę mūšiai Ukrainoje tęsėsi įvairiuose fronto ruožuose, o tiek Maskva, tiek Kyjivas skirtingose teritorijose pasiekė nedidelių laimėjimų.

11:05 | Krymo tiltu važiuoja automobiliai

Antradienio naktį rusų pareigūnai po pirmadienį nugriaudėjusių galingų sprogimų ir padarytos žalos Krymo tiltui, atvėrė galimybe automobiliais važiuoti Tamanės-Kerčės kryptimi, rašo UNIAN.

Teigiama, kad asmenys automobiliais gali važiuoti tik dešiniąją eismo juosta.

10:37 | Virš Sirijos rusų naikintuvas pavojingai arti praskrido pro JAV karinį lėktuvą

Virš Sirijos vienas rusų naikintuvas labai arti praskrido pro JAV sekimo lėktuvą, dėl to atsidūrusį turbulencijos sraute, pirmadienį sakė amerikiečių pareigūnai.

Pasak jų, dėl rusų lėktuvo manevro buvo iškilęs pavojus keturių amerikiečių lėktuvo įgulos narių gyvybei.

Pareigūnų teigimu, sekmadienį įvykęs incidentas yra reikšminga pastarųjų savaičių, kai būta nemažai JAV ir Rusijos orlaivių priešpriešos incidentų, eskalacija. Rusų Su-35 manevras prie amerikiečių MC-12 buvo naujas nesaugaus elgesio lygis, galintis reikšti avariją ar žmonių žūtį, sakė jie.

Pastarosiomis savaitėmis rusų naikintuvai ne kartą trukdė JAV dronams MQ-9, tačiau naujausias atvejis privertė labai sunerimti dėl sukelto pavojaus amerikiečių gyvybėms.

Pareigūnai, kurie apie kariškių operacijos detales kalbėjo su anonimiškumo sąlyga, nesakė, kaip arti rusų lėktuvas praskrido pro JAV karo lėktuvą, vykdžiusi stebėjimą planuojant veiksmus prieš „Islamo valstybės“ (IS) grupes Sirijoje.

Dvimotoriais turbopropeleriniais MC-12 dažnai naudojasi specialiųjų operacijų pajėgos.

Per pastarąsias dvi savaites Rusijos naikintuvai ne kartą buvo pavojingai priartėję prie „MQ-9 Reaper“, paleisdami signalines raketas ir priversdami bepiločius atlikti vengimo manevrus. Tokių priešpriešų metu JAV ir Rusijos kariškiai dažnai bendrauja per specialią telefono liniją, protestuodami prieš kitos pusės veiksmus.

Pasak vieno aukšto rango gynybos pareigūno, JAV svarsto kelias karines galimybes, kaip kovoti su didėjančia Rusijos agresija Sirijos danguje, kuri apsunkino pastangas šį mėnesį smogti IS grupuotės lyderiui. JAV galiausiai pavyko suduoti smūgį ir nukauti kovotoją.

Minėtas pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, atsisakė detalizuoti svarstomus variantus, tačiau teigė, kad JAV neperleis jokios teritorijos ir toliau skraidys vakarinėje šalies dalyje vykdydamos kovos su IS misijas.

Rusijos karinė veikla, kurios dažnumas ir agresyvumas padidėjo nuo kovo, siejama su stiprėjančiu Maskvos, Teherano ir Sirijos vyriausybės bendradarbiavimu ir veiksmų koordinavimu, siekiant daryti spaudimą JAV palikti Siriją.

Šalyje yra apie 900 JAV karių, o kiti atvyksta ir išvyksta vykdyti misijų, nukreiptų prieš IS kovotojus.

10:09 | Maskvos centre vyras sviedė Molotovo kokteilį į Lenino mauzoliejų

Maskvos centre vėlų pirmadienio vakarą vyras bandė padegti Lenino mauzoliejų.

Kaip rašo „Obozrevatel“, 37-erių metų vyriškis iš Čitos miesto, esančio Rusijoje, sviedė Molotovo kokteilį į Raudonojoje aikštėje esantį Lenino mauzoliejų.

Tačiau, kaip skelbiama, išmestas butelis su degiu mišiniu atsitrenkė į tvorą ir galiausiai užsiliepsnojo ant grindinio. Kilęs gaisras, pasak Rusijos žiniasklaidos, buvo užgesintas.

Teigiama, kad incidentas Rusijoje įvyko apie 22 val. vietos laiku.

Rusų propagandistai skelbia, kad žmogus, metęs Molotovo kokteilį, esą buvo „neadekvačios būsenos“.

Taip pat pranešama, kad vyriškis sulaikymo metu priešinosi pareigūnams.

09:38 | Numuštos 6 sparnuotosios raketos „Kalibr“

Ukrainos ginkluotosios oro pajėgos antradienį paskelbė, kad naktį numušė šešias rusų sparnuotąsias raketas „Kalibr“ ir 32 dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai atakavo Ukrainą iš pietų šešiomis sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“ ir 36 dronais „Shahed“.

Kaip pranešama, sunaikintos visos raketos, 31 iranietiškas dronas kamikadzė „Shahed“ bei vienas žvalgybinis dronas.

Sparnuotosios raketos „Kalibr“ ir didžioji dauguma bepiločių kamikadzių buvo sunaikinti pietuose – Odesos ir Mykolajivo srityse, o likusieji dronai buvo sunaikinti Donecko, Charkivo ir Dnipropetrovsko srityse.

Pareigūnai antradienį pranešė, kad praėjus kelioms valandoms po to, kai Maskvai atsisakius pratęsti susitarimą, leidžiantį saugiai eksportuoti grūdus iš Ukrainos pietinės pakrantės, šis baigė galioti, Rusijos bepiločių ir raketų smūgių banga apgadino uostų ir pramonės infrastruktūrą.

Šešios raketos „Kalibr“, „paleistos iš Juodosios jūros vandenų ties Odesa“, buvo sunaikintos oro gynybos, sakoma ukrainiečių kariuomenės Pietų vadavietės pareiškime.

Taip pat buvo sunaikintas 21 „Shahed“, „priartėjęs iš jūros Odesos regione“, sakoma pranešime.

„Deja, numuštų raketų nuolaužos ir numušimo sukelta sprogimo banga apgadino uosto infrastruktūros objektus ir kelis privačius namus“, – nurodė kariškiai.

Jie nenurodė, kur tiksliai buvo uosto infrastruktūros objektai ar namai.

Viename privačiame name buvo sužeistas pagyvenęs vyras, jis paguldytas į ligoninę.

Odesos regione pietų Ukrainoje yra jūrų terminalai, kurie buvo itin svarbūs susitarime dėl grūdų eksporto.

Pasak vietos gubernatoriaus Vitalijaus Kimo, per naktinį išpuolį nukentėjo pietiniame Mykolajivo uostamiestyje esantis pramoninis objektas.

Vėliau kilo gaisras, kuris buvo užgesintas, pranešė jis „Telegram“ ir pridūrė, kad aukų nėra.

Mykolajivas yra prie Juodosios jūros, maždaug už 170 km nuo Maskvos aneksuoto Krymo.

Nuo Maskvos invazijos pradžios pernai vasarį Rusijos pajėgos dažnai taikosi į jį.

Odesos srities karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas anksčiau pranešė, kad šiame rajone aktyvuota oro gynyba.

Rusija „puola Ukrainos pietus atakuojančiais bepiločiais“, „Telegram“ pareiškė Odesos regiono karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.

Jis perspėjo gyventojus likti slėptuvėse.

Oro pavojus taip pat buvo paskelbtas Mykolajivo, Chersono, Zaporižios, Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Poltavos, Kirovohrado ir Čerkasų srityse.

09:13 | Ukrainos kariškiai paskelbė naktinės rusų oro atakos detalių

Rusija antradienio naktį į Pietų Ukrainą keliomis bangomis paleido atakos dronų, kad išsiaiškintų oro gynybos priemones, o tada iš Juodosios jūros paleido į Odesą šešias sparnuotąsias raketas „Kalibr“, antradienį pranešė ukrainiečių kariuomenės Pietų vadavietė.

Oro gynybos pajėgos sunaikino visas priešo raketas, sakoma pranešime.

„Deja, numuštų raketų nuolaužos ir sprogimo banga (...) apgadino uosto infrastruktūros objektų, kelias privačias namų valdas“, – nurodė kariškiai.

Viename privačiame name buvo sužeistas pagyvenęs vyras, jis paguldytas į ligoninę.

Pietų vadavietė taip pat nurodė, kad Odesos srityje buvo sunaikintas 21 nuo jūros atskridęs iranietiškas dronas „Shahed-136“, o virš Mykolajivo srities – keturi dronai.

Mykolavijo srityje pataikyta į vieną pramonės objektą, kilo gaisras. Pasak Mykolajivo mero Oleksandro Senkevičiaus, gaisras buvo gana rimtas.

08:58 | Rusija neva numušė 28 dronus virš Krymo

Rusijos pajėgos praėjusią naktį virš Krymo esą numušė 28 ukrainiečių dronus, antradienį paskelbė Gynybos ministerija Maskvoje ir vienas vietos pareigūnas.

17 Ukrainos kariuomenės pasiųstų dronų buvo sunaikinti, o dar 11 – sulaikyti elektroninėmis priemonėmis, sakoma Rusijos gynybos ministerijos pareiškime.

Jame nurodoma, kad aukų ir žalos nėra.

Rusijos primestas aneksuoto Krymo gubernatorius Sergejus Aksionovas per susirašinėjimo platformą „Telegram“ paskelbė, kad naktį buvo numušti 28 dronai.

„Aukų nėra“, – sakė jis.

Dronų atakų Kryme, kurį Rusija nuo Ukrainos atplėšė ir aneksavo 2014 metais, pastarosiomis savaitėmis padaugėjo, Ukrainai vykdant kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas.

Tarptautinė bendrija Krymo aneksijos nepripažįsta, o Kyjivas yra ne kartą sakęs, kad ketina atsiimti šį pusiasalį.

Pirmadienį jūriniais dronais buvo smogta vieninteliam tiltui, jungiančiam Rusiją ir Krymą. Atsakomybę prisiėmė Ukrainos saugumo tarnybos.

Šis tiltas yra svarbi Rusijos pajėgų Ukrainos pietuose aprūpinimo linija.

Rusija savo ruožtu antradienio naktį dronais atakavo Pietų Ukrainą, pranešė ukrainiečių pareigūnai.

Ataka buvo surengta kelios valandos po to, kai Maskva atsisakė pratęsti susitarimą dėl saugaus grūdų eksporto iš šio regiono.

08:39 | ISW: rusų kariuomenei gali kilti papildomų sunkumų

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai sako, kad pirmadienį nugriaudėjus galingiems sprogimams ant Kerčės tilto, tai turės reikšmingą poveikį Rusijos logistinėms grandinėms pietinėje Ukrainos dalyje vis dar tebevykstant Ukrainos kontrpuolimo operacijai fronte.

ISW analitikai pažymi, kad Kerčės tiltas – viena iš dviejų sausumos jungčių su Rusijos pietine pajėgų grupe.

Tuo metu Maskvos valdžios atstovai, nesilaikydami saugumo standartų, paragino civilius, norinčius patekti į Krymą, važiuoti per rusų okupuotas teritorijas.

„Rusijos okupacinė valdžia stengėsi sumažinti eismo problemas, kurios kilo dėl išaugusio Rusijos turistų skaičiaus per Kerčės sąsiaurio tiltą“, – rašo analitikai.

Be to, atkreipiamas dėmesys ir į tai, kad Rusijos generolas Ivanas Popovas buvo atleistas iš užimamų pareigų po to, kai prabilo apie sudėtingą rusų kariuomenės pajėgų situaciją fronto linijose.

Daugelis I. Popovo pastebėjimų leido suprasti, kad 58-oji jungtinė ginkluotųjų pajėgų armija ir, tikėtina, dalis kitų rusų pajėgų, dislokuotų Zaporižios srityje, susiduria su logistinėmis problemomis. Manoma, kad padėtis gali dar labiau pablogėti, jei civilių srautai padidės ten, kur yra kariuomenės logistinis kelias, padedantis rusų pajėgoms, esančioms Pietų Ukrainoje.

08:00 | Rusija surengė naują ataką Ukrainoje

Ukrainos pietvakarinėje Odesos srityje anksti antradienį veikė oro gynybos sistemos, pranešė pareigūnai.

Rusų ataka buvo surengta kelios valandos po to, kai Maskva atsisakė pratęsti susitarimą dėl saugaus grūdų eksporto iš šio regiono.

„Odesa. Oro gynybos kovinis darbas tęsiasi“, – per „Telegram“ pranešė Odesos srities karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas.

Odesos srityje yra jūrų terminalai, svarbūs dabar jau pasibaigusiam Maskvos ir Kyjivo susitarimui dėl grūdų eksporto.

Rusija atakavo Pietų Ukrainą dronais, „Telegram“ rašė srities karinės administracijos vadovas Olehas Kiperis.

Jis įspėjo gyventojus likti slėptuvėse.

Ukrainos pietinė operacijų vadavietė patvirtino, kad Rusija atakavo pietinius regionus bepiločiais atakos orlaiviais.

Oro pavojus taip pat buvo paskelbtas Mykolajivo, Chersono, Zaporižios, Donecko, Charkivo, Dnipropetrovsko, Poltavos, Kirovohrado ir Čerkasų regionuose.

Rusijai 2022 metų vasarį pradėjus didelio masto invaziją į Ukrainą, šios uostus prie Juodosios jūros blokavo karo laivai, kol pernai liepą buvo pasirašytas susitarimas dėl sąlygų itin svarbiam grūdų eksportui sudarymo.

Susitarimo galiojimas baigėsi šį vidurnaktį (ir Lietuvos laiku), Rusijai atsisakius jį pratęsti ir nurodžius, kad nebuvo laikomasi susitarimo elementų dėl rusiškų maisto produktų ir trąšų eksporto.

07:50 | Susitarimas dėl ukrainietiškų grūdų eksporto baigė galioti, Rusijai atsisakius jį pratęsti

Susitarimas, pagal kurį Ukraina galėjo saugiai Juodąja jūra eksportuoti grūdus į pasaulio rinkas, vidurnaktį Stambulo (ir Lietuvos) laiku baigė galioti, Rusijai atsisakius jį pratęsti.

Šis terminas buvo nustatytas gegužę dviem mėnesiams pratęsus susitarimą, pasirašytą pernai liepą, tarpininkaujant Jungtinėms Tautoms ir Turkijai. Susitarimu siekta užkirsti kelią maisto trūkumui pažeidžiamose šalyse.

Kremlius, kuris mėnesius skundėsi dėl susitarimo įgyvendinimo, pirmadienį paskelbė iš jo pasitraukiantis.

„Juodosios jūros susitarimai (...) de facto baigėsi. Grūdų susitarimas baigėsi“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas.

Rusija „nedelsdama atnaujins jo įgyvendinimą, kai tik bus įvykdyta rusiškoji susitarimų dalis“, sakė jis.

Tačiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtino, kad jo šalis yra pasirengusi tęsti grūdų eksportą Juodąja jūra nepaisydama Rusijos pasitraukimo.

"Mes nebijome. Į mus kreipėsi bendrovės, kurioms priklauso laivai. Jos sakė, kad yra pasirengusios tęsti grūdų tiekimą, jei Ukraina juos įsileis, o Turkija praleis“, – sakė V. Zelenskis.

Maskvos pareiškimas pasirodė kelios valandos po to, kai dronais buvo atakuotas vienintelis tiltas, jungiantis pagrindinę Rusijos teritorijos dalį su aneksuotu Krymu.

Vienas Ukrainos šaltinis naujienų agentūrai AFP sakė, kad Ukrainos karinis jūrų laivynas ir saugumo tarnyba SBU surengė išpuolį jūriniais dronais prieš šį rusų pastatytą tiltą - svarbią Rusijos pajėgų Ukrainos pietuose aprūpinimo liniją.

Maskva teigė, kad ši ataka neturi nieko bendra su jos sprendimu pasitraukti iš grūdų susitarimo.