Karas Ukrainoje. Ukrainos prezidentūra: derėjimasis su Maskva būtų kapituliacija

Svarbiausios sekmadienio naujienos apie karą Ukrainoje:

10:12 | Rusija apšaudė Nikopolio gyvenamąjį rajoną, 1 sužeistas

Naktį iš šeštadienio į sekmadienį Rusijos pajėgos apšaudė gyvenamąjį Nikopolio rajoną Dniepropetrovsko srityje ir sužeidė 59 metų vyrą, praneša „The Kyiv Independent“.

Photos: Reznichenko/ Telegram pic.twitter.com/1tI0oKX5su