15:10 | Ukrainos oro pajėgos atskleidė, kas skrido numuštais Rusijos lėktuvais

Ukrainos televizijai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų oro pajėgų vadovybės atstovas Jurijus Ihnatas patvirtino, kad Ukrainos pajėgų numuštuose rusų lėktuvuose skrido rusų karininkai.

„Viešumoje pamažu pasirodo jų nekrologai. Bet, visų pirma, jaunų karininkų. Tiesą sakant, mane net nustebino, kad šiuose lėktuvuose buvo jaunesniųjų leitenantų, leitenantų“, – kalbėjo J. Ihnatas, rašo UNIAN.

Pasak jo, bet kokia netektis, net jei tai jaunas karininkas, yra didelė netektis, nes jaunas karininkas yra baigęs karo universitetą, kuriame mokosi penkerius metus, plius dar kelerius metus praktikuojasi tiesiogiai kariuomenėje ir jau turi kovinės patirties.

„Kalbame apie A-50, taip pat apie Il-22. Turiu omenyje, kad du lėktuvai buvo sunaikinti. Ir todėl tikrai okupantams tai gali sukelti tam tikrų nepatogumų, tam tikrų problemų... Jie turi mažiau lėktuvų ir mažiau įgulų. Tai, žinoma, mums yra geriau, jų galimybės šiek tiek sumažėjo“, – sakė J. Ihnatas.

14:28 | Kadyrovo smogikai sumušė rusų karį: išdrįso paprašyti dokumentų

Okupuotame Melitopolyje kilo konfliktas tarp rusų kario ir Ramzano Kadyrovo kontroliuojamų čečėnų iš „Achmat-Vostok“ bataliono. Čečėnų įtūžį sukėlė ruso prašymas pateikti galiojančius dokumentus.

„Kadyrovcai“ sumušė ir grasino ginklu okupuotame Melitopolyje, patikros poste buvusiam rusų kariui. Karo Ukrainoje metu buvo ne vienas pranešimas apie nesutarimus, kartais ir ginkluotus konfliktus tarp čečėnų ir rusų, tačiau tai pirmas sykis, kuomet įvykis buvo užfiksuotas kamera ir paviešintas.

13:47 | Gynybos ekspertas: rusai pralaužė Ukrainos gynybą Avdijivkoje

Per pastarąsias dvi dienas Rusijos kariuomenei pavyko pralaužti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų gynybą Avdijivkoje, Rytų Ukrainoje, tvirtina bendrovės „Defense Express“ direktorius Serhijus Zgurecas. Jis teigia, kad Rusijos pajėgos prasiveržė į priekį keliomis gatvėmis.

13:10 | Netoli Krymo krantų budi 13 rusų karo laivų, tarp jų – du raketnešiai

Pirmadienį 8.00 val. Juodojoje jūroje budėjo 13 rusų karo laivų, du iš jų buvo ginkluoti sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“, vienu metu galintys paleisti iki 14 raketų salvę, praneša Ukrainos karinio jūrų laivyno vadai.

Be to, po vieną rusų laivą yra dislokuota Azovo ir Juodojoje jūrose, tačiau nei vienas iš jų nėra ginkluotas raketomis.

Pirmiau buvo pranešta, kad sausio 21 d. rytą Juodojoje jūroje buvo dislokuoti aštuoni rusų karo laivai, vienas iš jų – ginkluotas sparnuotosiomis raketomis „Kalibr“.

12:56 | Kremlius kaltina Ukrainą atakavus Rusijos dujų terminalą

Kremlius pirmadienį apkaltino Ukrainą savaitgalį įvykdžius išpuolį prieš Baltijos jūros dujų terminalą Rusijos Ust Lugos uoste.

„Kyjivo režimas ir toliau rodo savo beatodairišką veidą. Jie smogia civilinei infrastruktūrai, žmonėms“, – pirmadienį žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, paklaustas apie savaitgalį kilusį gaisrą gamtinių dujų terminale.

„Gynybos ministerija ir oro gynybos ištekliai imasi visų būtinų priemonių apsisaugoti nuo tokių atakų“, – sakė D. Peskovas.

11:53 | „The Times“: vidutinis Ukrainos karių amžius – 43,5 metai

„The Times“ rašo, kad Ukrainos gynėjų gretose didelę dalį karių sudaro vidutinio amžiaus vyrai. Leidinys skaičiuoja, kad Ukrainos karių amžiaus mediana – 43,5 metai. Palyginimui, Italijoje – 48,1, JAV – 38,5.

„Vidutinis mano bataliono kario amžius – 45 metai. Tokio amžiaus kariams sunku vykdyti užduotis. Kai kuriems sunku net nunešti šaudmenis ir neperšaunamas liemenes į priešakines pozicijas. Žmonių trūksta, o pastiprinimo kokybė kaskart prastėja“, – leidiniui pasakojo 32-osios brigados, kovojančios netoli Kupjansko, vadas Dmytro Berlymas.

Leidinyje pažymima, kad tai unikali situacija, palyginti su praėjusio amžiaus didžiaisiais karais, kai dauguma karių buvo dvidešimtmečiai ar net jaunesni vyrai.

Viena iš to priežasčių, kurią nurodo „The Times“, yra didelė savanorių, kurie prisijungė prie kariuomenės pirmosiomis plataus masto invazijos savaitėmis, banga. Didžioji dauguma jų buvo vyresni nei 40 metų vyrai. Daugelis tikėjosi, kad jų brigadas netrukus sustiprins jaunesni naujokai. Be to, tuo metu mažai kas tikėjo, kad karas truks taip ilgai.

„Aš esu ant lūžio ribos. Išėjau pirmąją karo dieną, bet daugiau nebegaliu. Bet kai jauni vyrai prisijungia prie mūsų fronte, jie dažnai negali su tuo susitvarkyti. Mus apšaudo raketomis, dronais ir baltuoju fosforu. Jie ima kraustytis iš proto. Jie tam nepasirengę“, – sakė 50-metis karys, pageidavęs likti anonimu.

Tačiau, kaip rašo „The Times“, ne visi vyresnio amžiaus kariai buvo savanoriai. Daugelis jų buvo mobilizuoti.

11:20 | Rusija sulaikė vyrą, planavusį padegti karinius objektus

Rusijos saugumo tarnybos Sibire sulaikė vyrą, kaltinamą planavusį padegti karinius objektus Altajaus respublikoje, pirmadienį pranešė naujienų agentūros.

Nuo 2022 m. vasario mėnesio, kai Rusija užpuolė Ukrainą, Maskva sulaikė daugybę rusų ir užsienio piliečių, tariamai bendradarbiavusių su Kyjivu arba planavusių išpuolius prieš kariuomenę.

Vietos Federalinės saugumo tarnybos (FST) skyrius pranešė, kad įtariamas rusas, 1979 m. gimęs Barnaulo miesto gyventojas, užmezgė ryšius su sukarinta grupe Rusijoje ir sutiko surengti „teroro“ išpuolius. Vyras planavo Molotovo kokteiliais apmėtyti Rusijos gynybos ministerijos pastatą ir jau prisipažino kaltas. Pareigūnai iškėlė bylą dėl „bandymo įvykdyti teroro aktą“, už tokį kaltinimą gresia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.

10:43 | Ukrainoje nukauti trys aukšto rango karininkai: rusai neteko ir bataliono vado pavaduotojo

Ukrainoje nukauti trys aukšto rango Rusijos kariuomenės karininkai, įskaitant vieno iš batalionų vado pavaduotoją, skelbiama UNIAN. Žūties aplinkybės nėra skelbiamos, Rusijos kariuomenės atstovai informacijos apie žuvusius karininkus dažniausiai neskelbia.

10:00 | Lenkų premjeras D. Tuskas atvyko vizito į Kyjivą

Lenkų premjeras Donaldas Tuskas pirmadienį atvyko vizito į Kyjivą, skelbia jo kanceliarija.

Jos pranešime socialiniame tinkle „X“ skelbiama, kad D. Tuskas „pradeda vizitą Kyjive, kur susitiks su prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir premjeru Denysu Šmyhaliu“. Prie šio pranešimo taip pat pridėta nuotrauka, kurioje Lenkijos premjeras nufotografuotas prie traukinio.

09:14 | Vokietijos žiniasklaida: Vokietija apgavo NATO ir Ukrainą, skelbdama apie savo išlaidas gynybai

Vokietijos vyriausybė, pranešdama apie gynybos biudžeto didinimą ir karinės pagalbos Kyjivui teikimą, apgaudinėja NATO partnerius, Ukrainą ir savo rinkėjus. Apie tai praneša Vokietijos leidinys „Deutsche Welle“ (DW).

08:30 | Paaiškėjo Rusijos silpnoji vieta – šiame taške pasiruošė smūgiams iš NATO, bet ne Ukrainos

JAV Karo studijų institutas (ISW) naujausioje savo ataskaitoje skelbia, kad sekmadienį šaltinis Rusijos viduje informavo, jog Rusijos oro gynyba prastai dengia Leningrado sritį.

ISW analitikai, remdamiesi šaltiniu, praneša, kad Rusijos oro gynyba Leningrado srityje tikriausiai nėra pasirengusi apsisaugoti nuo smūgių iš pietų.

Rusijos kariuomenė šiuo metu reformuoja Leningrado karinę apygardą, ketindama pasirengti galimam karui su NATO ir galbūt išdėstyti karinius objektus palei sieną su NATO narėmis.

Ukrainos smūgiai Leningrado srityje gali priversti Rusijos pajėgas perdislokuoti trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas palei numatomus Ukrainos bepiločių orlaivių skrydžio kelius, kad apsaugotų potencialius strateginius taikinius.

ISW mano, kad Rusijos pajėgos, naudojančios trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas, tokias kaip „Pancir“, gali nesugebėti užimti visų svarbių potencialių taikinių Leningrado srityje be papildomų sistemų atgabenimo į šį rajoną, o tolesni Ukrainos smūgiai Rusijos gilumoje gali padidinti spaudimą visai Rusijos oro gynybai.

07:44 | Rusai organizuoja telefonines LOT gyventojų „apklausas“ dėl dalyvavimo „rinkimuose“

Okupantai laikinai okupuotose teritorijose skambinėja vietos gyventojams, kad atliktų „apklausą“ dėl dalyvavimo Rusijos prezidento rinkimuose, platformoje „Telegram“ pranešė Melitopolio meras Ivanas Fedorovas.

„LOT gyventojai sulaukia Rusijos operatorių skambučių su „apklausomis“. Klausiama, ar respondentai dalyvaus rinkimuose ir ar jie „gerai gyvena“. Atsakydami, mūsiškiai siunčia juos į... blokuojamų numerių sąrašus ir laukia deokupacijos“, – rašė I. Fedorovas.

Pranešama, kad „Geltonojo kaspino“ judėjimas ragina LOT gyventojus masiškai ignoruoti „prezidento rinkimus“ Rusijoje.

Okupantai nori okupuotose teritorijose surengti rusų „prezidento rinkimus“, kurie truktų tris dienas.

07:00 | Ukrainos oro pajėgos sunaikino 8 rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos pirmadienį paskelbė, kad per praėjusią naktį sunaikino visus aštuonis rusų paleistus dronus.

Oro pajėgų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad dronai „Shahed-136/131“ buvo paleisti iš Rusijos Primorsko Achtarsko rajono.

Visi dronai buvo sunaikinti; oro gynyba veikė Ukrainos Mykolajivo, Chersono, Dnipropetrovsko ir Kirovohrado srityse.