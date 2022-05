Karas Ukrainoje. Ukrainos kariuomenė praneša apie kontrpuolimą šalies pietuose

Svarbiausi sekmadienio įvykiai Ukrainoje:

18:45 | Ukrainos parlamento narė turėjo nutraukti savo kalbą ir bėgti į slėptuvę

Ukrainos gynybos ministro Oleksejaus Reznikovo pranešimo pertraukoje tiesiogiai iš fronto prie NATO Parlamentinės Asamblėjos (NATO PA) Gynybos ir saugumo komiteto posėdžio prisijungė Ukrainos Aukščiausiosios Rados Nacionalinio saugumo komiteto narė Mariana Bezūgla.

Parlamentarė NATO PA nariams gyvai pasakojo apie situaciją fronte, įvardijo, kaip konkrečiose Ukrainos vietovėse sekasi atsilaikyti Ukrainos kariams. Kaip ir O. Reznikovas, ji akcentavo, kad Rusijos agresija nukreipta ne vien prieš Ukrainą, bet prieš visą demokratinį pasaulį.

REKLAMA

Dabar, sakė M. Bezūgla, yra itin svarbus momentas šimtmetį besitęsiančiai laisvos Europos istorijai: „Mes per šiuos istorinius metus patyrėme kelis karus ir dabar sukeltas karas yra prieš visą tarptautinę tvarką. Išpuolis prieš Ukrainą tėra tik vienas tikslas, išpuolis prieš kitas valstybes yra tik laiko klausimas.“

Politikė ir kariūnė taip pat pabrėžė sankcijų Rusijai svarbą ir sakė, kad „vien todėl, kad nebuvo imtasi sankcijų laiku, dabar Ukraina turi gausybę aukų, ir dėl to yra toks didelis iššūkis visos Europos saugumui...“ Šioje vietoje M. Bezūgla staiga turėjo nutraukti savo kalbą, nes pasigirdus pavojaus sirenai, turėjo bėgti į slėptuvę. Tai – šios dienos Ukrainos realijos.

18:31 | Ukrainos kariuomenė praneša apie kontrpuolimą šalies pietuose

Ukrainos kariuomenė teigia pradėjusi kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas šalies pietuose ir teigia, kad gerokai pasistūmėjo į priekį Chersono kryptimi, skelbia CNN.

REKLAMA

REKLAMA

Chersono regiono tarybos deputatas Serhii Hlanas šeštadienį sakė, kad Ukrainos pajėgos „tęsė puolimo operacijas ir nustūmė priešą 9 kilometrus (5 mylias) atgal Beryslavo rajone“. Jis taip pat tvirtino, kad Ukrainos daliniai „palaužė priešo grupuotę į dvi dalis“.

18:10 | Dronas užfiksavo: štai kaip atrodo sunaikinta Irpinė

Štai kaip Irpinė dabar atrodo iš paukščio skrydžio. Sunaikinimo mastai yra baisūs, skelbia UNIAN.

17:47 | Serbija neatsisakys rusiškų dujų: Putinas pažadėjo palankią kainą

Rusija ir toliau Serbijai tieks rusiškas dujas. Serbija gaus palankia kaina ir ketina pasirašyti trejų metų sutartį su Rusija dėl dujų tiekimo, skelbia UNIAN.

Dėl to sekmadienį telefonu susitarė Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

16:42 | Turkijos prezidentas toliau nepritaria dėl Suomijos ir Švedijos narystės NATO: kalbėsis telefonu su Zelenskiu ir Putinu

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas teigė, kad praėjusią savaitę vykusios derybos su Suomijos ir Švedijos delegacijomis nebuvo tokios, kokių buvo tikėtasi ir Ankara negali pritarti jų prašymams prisijungti prie NATO karinio aljanso, skelbia BBC.

REKLAMA

REKLAMA

„Kol Tayyipas Erdoganas yra Turkijos Respublikos vadovas, tikrai negalime pasakyti „taip“ šalims, kurios remia terorizmo įstojimą į NATO“, – sakė prezidentas.

Be visų NATO narių paramos Švedija ir Suomija negali prisijungti prie karinio aljanso.

Turkijos prezidentas taip pat sakė, kad pirmadienį numatytas jo pokalbis telefonu su Ukrainos ir Rusijos prezidentais. „Mes ir toliau raginsime šalis naudotis dialogo ir diplomatijos kanalais“, – pranešė agentūra „Anadolu“, skelbia UNIAN.

15:50 | Zelenskis lankosi Charkive: viską atstatysime, kur buvo atėjęs blogis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Rusijos pajėgų suniokotame Charkivo mieste. Paskelbtame vaizdo įraše šalies vadovas nurodo, kad regione rusų pajėgos sunaikino 2229 civilių gyvenamuosius namus.

„Mes viską atstatysime, pripildysime gyvenimo. Charkive ir kituose miestuose, kur buvo atėjęs blogis“ – nurodė V. Zelenskis.

Zelenskis aplankė ir Ukrainos kariuomenės pozicijas Charkivo srityje.

„Jaučiu begalinį pasididžiavimą mūsų gynėjais. Kasdien rizikuodami savo gyvybėmis jie kovoja už Ukrainos laisvę. Ačiū kiekvienam iš jūsų už tarnybą!“ – rašė Ukrainos prezidentas.

REKLAMA

REKLAMA

Volodymyr Zelenskyy visited #Kharkiv and Kharkiv region today



Explosions were heard in the city in the morning. According to subscribers, there have also been at least three explosions recently. pic.twitter.com/mxr6g7cyMn — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2022

14:59 | Serbijai sankcijos nė motais: sudarė sutartį su V. Putinu

Po pokalbio su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, Serbijos vadovas Aleksandras Vučičius gavo patvirtinimą, kad šaliai ir toliaus bus tiekiamos dujos.

Kremlius pareiškė, kad abu šalių lyderiai aptarė Ukrainos ir Kosovo klausimus bei užmegs glaudesnę partnerystę, rašo „Reuters“.

A. Vučičius savo ruožtu teigė sudaręs trejų metų dujų tiekimo sutartį su Rusija, o dėl tolimesnių detalių turės susitarti su energetikos milžine „Gazprom“.

Telefoninio pokalbio metu su V. Putinu taip pat buvo aptarta Serbijos dujų saugyklos tinklo plėtra.

14:43 | Luhansko gubernatorius: okupantai naikina Severodonecką, civilius gyventojus

Luhansko srities gubernatorius Serhijus Haidajus apkaltino Rusijos okupantus, kad šie naikina Severodonecko miestą, įskaitant ir civilius gyventojus, rašo BBC.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak jo, okupantų atakos negailestingos, o rajone vyksta dideli susirėmimai.

Gubernatorius pastebėjo, kad per paskutinius išpuolius mieste žuvo daugiau civilių, o pastatai, įskaitant daugiabučius ir kino teatrą, buvo sugriauti.

Šiuo metu Severodoneco miestas yra vienas pagrindinių rusų okupantų taikinių.

14:27 | Estijos deputatas: O. Scholzas ir E. Macronas atveria kelią tolesniam Rusijos smurtui

Estijos parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Marko Mihkelsonas aštriai sukritikavo Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo ir Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono šeštadieninį pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, sekmadienį pranešė estų visuomeninis transliuotojas ERR.

„Neįtikėtina, kaip dabartiniai Prancūzijos ir Vokietijos lyderiai nevalingai kloja kelią tolesniam Rusijos smurtui. [Šeštadieninis] 80 minučių Macrono ir Scholzo pokalbis su Putinu neišvengiamai veda prie paties Macrono frazės perfrazavimo – ar čia nekalbama apie „smegenų mirtį“?“ – savo „Facebook“ paskyroje parašė M. Mihkelsonas, turėdamas omenyje E. Macrono ankstesnį pasisakymą NATO atžvilgiu.

REKLAMA

REKLAMA

Politikas pažymėjo, kad suvokia savo kritikos sąjungininkams griežtumą, tačiau pabrėžė, jog karą Ukrainoje pradėjusio ir už nusikaltimus atsakingo asmens nuolatinis įteisinimas kelia grėsmę visai Europos Sąjungos erdvei.

„Kodėl Paryžius ir Berlynas nieko nepasimoko iš praeities? Kam ieškoti pretekstų atidėlioti karinę pagalbą Ukrainai ir kodėl jie mano, kad Putino Rusija, sukėlusi pražūtingą karą prieš vieną iš didžiųjų Europos tautų, įvykdys kokius nors pažadus?“ – klausė M. Mihkelsonas.

Pasak jo, jei E. Macronas ir O. Scholzas nerimauja dėl maisto krizės Šiaurės Afrikoje ir kituose regionuose, sukeltos Ukrainos uostų, per kuriuos eksportuojami šalyje užauginti žemės ūkio produktai, blokados, tuomet būtina sukurti humanitarinį koridorių Juodojoje jūroje ir suteikti Ukrainos prekybiniams laivams galimybę praplaukti.

Be to, anot jo, logiškiau būtų padėti Ukrainai atlaikyti agresiją ir galiausiai nugalėti pasaulio tvarką pakeisti mėginančią Rusiją.

REKLAMA

REKLAMA

„Macronas ir Scholzas galėtų kuo greičiau padėti ragelį ir vykti į Ukrainą. Tikiuosi, kad keistus Macrono ir Scholzo veiksmus lėmė ne baimė prarasti įtaką demokratinėje Europoje, kuri pergalingo karo atveju tikrai apimtų Ukrainą, o ateityje ir Moldova, Gruzija ir Baltarusija būtų išlaisvintos iš faktinės Rusijos okupacijos. Ir visa Europa bent kuriam laikui būtų išlaisvinta nuo Rusijos egzistencinės grėsmės“, – pridūrė M. Mihkelsonas.

Vokietijos kancleris O. Scholzas ir Prancūzijos prezidentas E. Macronas savo iniciatyva šeštadienį surengė bendrą pokalbį su V. Putinu, kuris truko 80 minučių.

Pokalbio metu Vokietijos ir Prancūzijos lyderiai ragino nedelsiant nutraukti ugnį ir išvesti Rusijos kariuomenę iš Ukrainos.

Kremliaus spaudos tarnyba pranešė, kad V. Putinas informavo O. Scholzą ir E. Macroną apie Maskvos pasirengimą aptarti galimus būdus atnaujinti Ukrainos grūdų eksportą iš Juodosios jūros uostų mainais už sankcijų atšaukimą.

13:58 | Vokietijos parama Ukrainai sumenko

Vokietija per pastarąsias devynias savaites sumažino ginklų tiekimą Ukrainai, skelbia „Welt am Sonntag“.

REKLAMA

REKLAMA

Pažymima, kad per visą tą laiką Vokietijai perdavė tik dvi ginklų ir įrangos partijas.

Germany has minimized arms supplies to #Ukraine over the past nine weeks, Welt am Sonntag.



It is noted that during all this time, #Germany transferred to #Kyiv only two batches of weapons and equipment.https://t.co/ng6CxNibZJ — NEXTA (@nexta_tv) May 28, 2022

13:37 | Gyventojai liko be elektros energijos

Kramatorsko miesto meras Oleksandras Hončarenka pranešė, kad okupantai pažeidė aukštos įtampos liniją, todėl netoliese esančios gyvenvietės liko be elektros energijos, rašo „The Kyiv Independent“.

Teigiama, kad remonto darbai gali užsitęsti, kadangi šioje teritorijoje vis dar vyksta įnirtingos kovos.

13:14 | Rusijai intensyvinant puolimą Donbase, V. Zelenskis pripažįsta, kad padėtis „labai sunki“

Rusijos pajėgos šeštadienį tęsė intensyvų puolimą Rytų Ukrainoje, paskelbė užėmusios strategiškai svarbų Lymano miestą ir apsupusios Sjevjerodonecko miesto centrą.

„Padėtis labai sunki, ypač Donbaso ir Charkivo srities vietose, kur Rusijos kariuomenė bando išspausti bent kokį rezultatą savo naudai“, – vėlai vakare paskelbtame įprastame vaizdo pranešime sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

REKLAMA

REKLAMA

Rusija, susidūrusi su įnirtingu Ukrainos pajėgų pasipriešinimu per vasario 24-ąją pradėtą invaziją į kaimyninę provakarietišką šalį, taip pat paskelbė Arktyje sėkmingai išbandžiusi hipergarsinę raketą.

Vienas Ukrainos pareigūnas neigė Maskvos pareiškimus, kad Sjevjerodoneckas yra apsuptas. Pasak jo, vyriausybės pajėgos išstūmė rusų karius iš šio svarbaus miesto pakraščių.

Patyrusi nesėkmes mėgindama užimti sostinę Kyjivą ir antrąjį pagal dydį Ukrainos miestą Charkivą, Rusija dabar intensyviausiai atakuoja rytiniame Donbaso regione. V. Zelenskis kaltino Maskvą vykdant „genocidą“, o kitas ukrainiečių pareigūnas smerkė Rusijos „išdegintos žemės taktiką“.

„Krasnyj Lymano miestas visiškai išvaduotas nuo Ukrainos nacionalistų“, – šeštadienį paskelbė Rusijos gynybos ministerija, pavartojusi ankstesnį šio miesto pavadinimą ir patvirtinusi ankstesnę dieną promaskvietiškų separatistų paskelbtą žinią apie Lymano užėmimą.

Lymanas yra prie svarbaus kelio, jungiančio Sjevjerodonecko ir Kramatorsko miestus.

Luhansko srities administracijos vadovas Serhijus Haidajus sakė, kad Rusija toliau apšaudo Sjevjerodonecką, kuriame, kaip manoma, tebėra likę apie 15 tūkst. civilių gyventojų, bet Ukrainos kariai stengiasi išstumti rusų pajėgas iš vieno viešbučio miesto pakraštyje.

REKLAMA

REKLAMA

Vienas Luhansko separatistų teisėsaugos pareigūnas, kurį citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“, vėlai penktadienį teigė, kad Sjevjerodoneckas „dabar jau apsuptas“.

Tačiau S. Haidajus ukrainiečių televizijai tvirtino, kad „Sjeverodoneckas nebuvo atkirstas... išlieka galimybė atgabenti humanitarinės pagalbos“.

Vis dėlto pastangos evakuoti žmones yra „labai nesaugios“; pirmenybė teikiama sužeistiesiems ir asmenims, kuriems reikalinga kvalifikuota medicinos pagalba, sakė Sjevjerodonecko karinės ir civilinės administracijos vadovas Oleksandras Striukas.

Pasak jo, padėtis mieste darosi vis sunkesnė. Nutrūkus elektros tiekimui nebeveikia vandentiekio siurbliai; gyventojai jau ilgiau kaip dvi savaites negali naudotis mobiliuoju ryšiu.

Regiono pareigūnai šeštadienį pranešė apie trijų civilių žūtį dėl Rusijos kariuomenės veiksmų rytiniuose Bachmuto ir Avdijivkos bei pietiniame Mykolajivo mieste.

„Ukraina neabejotinai šį karą laimės, – Nyderlandų visuomeniniam transliuotojui NOS sakė V. Zelenskis. – Tik klausimas, kokia kaina.“

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos puolimas Ukrainoje nusinešė tūkstančius žmonių gyvybių, o apie 6,6 mln. ukrainiečių buvo priversti palikti savo šalį.

Maskva perėmė kontrolę dalyje Ukrainos rytinių ir pietinių teritorijų, įskaitant Chersono ir Mariupolio uostamiesčius.

Kiti Ukrainos uostai yra atkirsti nuo pasaulio Rusijos karinių laivų, todėl per juos negalima išgabenti eksportuojamų grūdų.

Rusijos ir Ukrainos eksportuojami grūdai sudaro apie 30 proc. pasaulinės rinkos.

Maskva sumažino savo pačios eksportą, o didžioji dalis Ukrainos kviečių derliaus yra įstrigusi sandėliuose, todėl pasaulyje sparčiai auga grūdų kainos ir mažėja prieinamumas.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą atmetė bet kokią Maskvos atsakomybę už bręstančią pasaulinę maisto krizę ir tvirtino, kad priežastis yra jo šaliai taikomos Vakarų sankcijos.

Vakarai kaltina V. Putiną panaudojus badą kaip ginklą Maskvos puolime prieš Ukrainą.

Ukrainos rėmėjams Vakaruose svarstant, ar siųsti daugiau ginklų atsargų į Kijevą, V. Putinas pareiškė, kad tebesitęsiantis ginklų tiekimas Ukrainai yra „pavojingas“ ir perspėjo „dėl tolesnės padėties destabilizavimo ir humanitarinės krizės paaštrėjimo“.

REKLAMA

REKLAMA

Po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos ir Ukrainos delegacijų derybos vyko tiek asmeniškai, tiek vaizdo ryšio priemonėmis, tačiau pastaruoju metu jos nutrūko.

12:38 | JK: sankcijos Rusijai veikia

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija teigė, kad Rusijos bandymas susitarti dėl sankcijų sumažinimo, siekiant sustabdyti galimą pasaulinę maisto krizę, rodo įvestų priemonių šaliai griežtumą.

12:18 | Apšaudytas Mykolajivo miestas, yra aukų

Sekmadienio rytą rusų okupantai apšaudė Mykolajivo miestą, rašo NEXTA.

Pranešama, kad per apšaudymas buvo nužudyti žmonės, aukų skaičius tikslinamas. rytą #Rusijos okupantai apšaudė #Mikolajevą. Buvo aukų, jų skaičius tikslinamas.

11:57 | Per karinę invaziją jau žuvo 242 vaikai

Ukraina pranešė, kad rusų okupantai karinių atakų metu pražudė 242 vaikus, dar 440 sužalojo, rašo „The Guardian“.

Visgi, pasak šalies valdžios atstovų, šie duomenys nėra galutiniai, kadangi patekti į kitas teritorijas ir surinkti visą informaciją apie aukas nėra galimybės dėl tebevykstančių karinių susirėmimų su okupantais.

Daugiausiai sužeistų ir mirusių vaikų buvo rasta Donecko (153 asmenų), Kyjivo (116 asmenų), ir Kharkivo (108) regionuose.

11:45 | Rusų kariai lavonus laiko prekybos centre

Mariupolio mero patarėjas Petro Andriuščenka teigia, kad Levoberežno rajone esančio prekybos centro „Schiriy Kum“ patalpose rusų okupantai įrengė lavonų saugyklą, pranešė NEXTA.

11:28 | Okupantai apšaudė pasieniečius

Rusijos kariškiai vėl apšaudė pasieniečius Sumų srityje, taip pat pranešta apie beveik 20 sprogimų.

Visgi pranešama, kad per apšaudymą žmonės nenukentėjo, didelių nuostolių nebuvo padaryta.

11:10 | Barbariška valstybe pasitikėti negalima

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Mychailo Podoliako teigė, kad susitarimai su Rusija ir nieko verti ir jais negalima pasitikėti, rašo „Sky News“.

„Ar įmanoma derėtis su šalimi, kuri nuolatos ciniškai meluoja ir naudoja propagandą? Rusija įrodė, kad tai barbariška valstybė. Barbarai gali būti sustabdyti tik panaudojant jėga“, – teigė jis.

Paskutinės Rusijos ir Ukrainos derybos akis į akį vyko kovo 29 d.

10:46 | Droną „Bayraktar“ tikimasi nupirkti ir perduoti Ukrainai kuo greičiau

Droną „Bayraktar“, kuriam pinigai buvo surinkti „Laisvės TV“ iniciatyva, tikimasi nupirkti ir perduoti Ukrainai kuo greičiau, teigia krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

„Kalbėsime su įmonės atstovais, tikimės kuo greitesniu metu“, – sekmadienį žurnalistams konservatorių tarybos posėdyje sakė ministras.

Jo teigimu, dar reikia sudaryti sutartį su „Laisvės TV“ dėl pinigų panaudojimo, toliau seks dar daugiau popierizmo.

„Reikės pasirašyti preliminarią sutartį ir toliau jau visi procesai judės. Popierių bus dar nemažai, galiausiai dar reikės pagal tuos pinigus techninę specifikaciją apibrėžti – kas į tai patenka, ką Turkijos pusė dar iš savo pusės galėtų pridėti ir panašiai“, – kalbėjo A. Anušauskas.

„Mes tikimės visų geranoriško požiūrio“, – pridūrė jis.

Pasak ministro, ukrainiečiai turi reikiamą įrangą „Bayraktar“ valdymui, kadangi šiuos dronus naudoja iki šiol.

„Valdymo įrangą, įgudusius žmones, kurie ją valdytų, Ukraina turi. Jeigu mums patiems reiktų, tai būtų šiek tiek sudėtingiau“, – teigė ministras.

Jis pridūrė, kad ne problema yra ir amunicija, svarbiausia – tikslingas taktinis drono valdymas, kad jis sugrįžtų iš operacijos.

Viceministras Vilius Semaška į Turkiją, anot A. Anušausko, ketina vykti antradienį.

„Bilietai į Turkiją jau yra“, – tvirtino A. Anušauskas.

Ukraina jau daugiau nei tris mėnesius kovoja su į šalį įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis, tačiau susiduria su ginklų trūkumu ir ragina Vakarų šalis jų perduoti kuo daugiau.

10:14 | Sunaikintas rusų dronas

Ukrainos ginkluotosios pajėgos šeštadienį, netoli Zaporožės, nukovė 7 rusų okupantus bei karinį droną. Šią žinią Zaporožės srities gynybos pajėgos paskelbė „Facebook“ socialiniame tinkle, praneša „Ukrinform“.

09:49 | Siūlo gaminti daugiau rublių

Rusijos kosmoso agentūros „Roscosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas siūlo atspausdinti daugiau naujų rublių, kad šie pakeistų Vakaruose konfiskuotą Rusijos turtą, skelbia NEXTA.

„Šių pinigų ekvivalentą, kuris dabar yra užrakintas, galime sukurti namuose, įlieti pinigus į ekonomiką, atiduoti pramonei. Tai įmanoma“, – sakė jis.

Dmitri #Rogozin proposes to print new money to replace the #Russian assets seized in the West:



"The equivalent of this money, which is now under lock and key, we can create it at home, throw it into the economy, give it to the industry. This is possible". pic.twitter.com/1AFXpzCB42 — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2022

09:14 | NATO laivai atplaukė į Suomiją

Keturi NATO karo laivai atvyko į Hernesaari uostą Suomijoje, siekiant vykdyti karines pratybas Baltijos jūroje.

Four #NATO warships arrived at the port of Hernesaari in #Finland to conduct exercises in the Baltic Sea.



In addition, the U.S. aircraft carrier USS Kearsarge called at the port of Tallinn (Estonia) and returned from the Yeager 2022 naval maneuvers. pic.twitter.com/SuYoz2PUgd — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2022

08:40 | Ukrainos gynėjai nepaliaujamai priešinasi okupantams

Ukrainos generalinis štabas pranešė, kad šalies gynėjai įvykdė proveržį Chersono regione, o rusų okupantai patyrė didelių nuostolių bei buvo išstumti iš palankių strateginių taškų netoli Kostromkos kaimo.

As a result of the offensive of the Armed Forces of #Ukraine in the #Kherson region, the enemy suffered losses and took disadvantageous positions near the village of Kostromka, reports the General Staff of the AFU. pic.twitter.com/S8FxXNKyob — NEXTA (@nexta_tv) May 29, 2022

08:29 | Rusų kariams kaupia vietas ligoninėse

Ukrainos kariuomenė sekmadienį pranešė, kad civiliai neįleidžiami į Kryme esančias ligonines tam, kad būtų vietos rusų sužeistiems kariams, rašo „Ukrinoform.net“.

Priduriama, kad Krymo okupacinė valdžia taip pat įsakė iš vietinių ligoninių išvežti civilius pacientus.

Be to, Ukrainos ginkluotosios pajėgos taip pat pridūrė, kad okupuotame krašte vis dažniau vykdoma kraujo donorystė.

08:03 | Okupantai sprendžia dėl prisijungimo prie Rusijos

Rusijos įgaliotinių lyderis Chersono srityje Kirilas Stremousovas teigia, kad sprendimas prisijungti prie Rusijos bus priimtas kitąmet, mat kovos šiame regione gali lemti ilgiau užtrunkantį galutinį sprendimą, rašo „Reuters“.

07:39 | Ukraina skaičiuoja žalą gamtai

Luhansko srityje Rusijos okupantai sunaikino daugiau nei 17 tūkst. hektarų miškų, o žala aplinkai vertinama daugiau kaip 1 mlrd. JAV dolerių, rašo „Ukrinform.net“.

07:11 | Kyjivas grįžta į normalų gyvenimą

Nepaisant vykstančio karo Ukrainoje, vaizdo įraše užfiksuota, kad šalies sostinėje Kyjive žmonės stengiasi sugrįžti į normalų gyvenimą.

06:43 | Kovos dėl Lymano miesto tęsiasi

Rusijos kariuomenė sustiprino Severodonecko miesto puolimą. Tai viena iš paskutinių teritorijų Luhansko srityje, kurią vis dar kontroliuoja Ukrianos šalies gynėjais, rašo „Sky News“.

Nors okupantai anksičau pranešė, kad užiemė netoliese Severodonecko esantį Lymano miestą, tačiau Ukrainos gynybos viceministrė Hanna Malyar paaiškino, kad kova dėl šios teritorijos tęsiasi.

Sievierodonetsko civilinės karinės administracijos vadovas Oleksandras Striukas CNN sakė, kad intensyviausios kovos telkiasi Severidibecko miesto pakraščiuose.

Pasak jo, vykdyti humanitarinę pagalbą mieste praktiškai neįmanoma dėl vykstančių susirėmimų, be to, šioje teritorijoje atjungtas elektros tiekimas, mobilioji ryšio tinklai.

06:22 | Sunaikinta daugiau kaip 30 proc. modernių okupantų tankų

Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Viktoras Andrusivas teigė, kad šalis sunaikino daugiau kaip 30 proc. modernių, naujų rusų kariuomenės tankų.

Pasak jo, dabar okupantai dabar pradėjo naudoti „Soviet T-62“ tankus, kurie yra daugiau kaip 50 metų senumo.

„Po 6 mėnesių šis skaičius tik padidės“, – pastebėjo V. Andrusivas.

⚡️ Advisor to Interior Minister: Ukraine destroys over 30% of Russia’s modern tanks.



Viktor Andrusiv said that Russian forces have reactivated Soviet T-62 tanks, which are already over 50 years old. “In six months, this figure will only increase." — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 28, 2022

06:10 | Ukrainos kariai priešinasi rusų kariuomenei

Ukrainos ginkluotosios pajėgos sunaikino 6 Rusijos kariuomenei priklausiusias transporto priemones Rytų Ukrainoje, praneša „The Kyiv Independent“.

Be to, Ukrainos operatyvinė taktinė grupė „Rytai“ gegužės 28 dieną pranešė, kad Ukrainos pajėgos taip pat nukovė iki 33 Rusijos karių, sunaikino vieną tanką ir penkis sunkiuosius artilerijos transporto priemones.

⚡️ Ukraine’s Armed Forces destroy six Russian military vehicles in eastern Ukraine.



Ukraine’s Operational Tactical Group “East” said on May 28 that Ukrainian forces killed up to 33 Russian troops. They also destroyed a tank and five heavy artillery tractors. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 29, 2022

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: