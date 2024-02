Svarbiausi įvykiai:

14:54 | Ukrainos kariai pasitraukė iš dar vienos gyvenvietės Rytų Ukrainoje

Tai pirmadienį per televizijos maratoną pranešė Taurijos operatyvinės strateginės kariuomenės grupuotės atstovas Dmytro Lichovijus, kuriuo remiasi portalas „rbc.ua“.

„Ukrainos ginkluotųjų pajėgų daliniai pasitraukė nuo Lastočkino kaimo“, – pareiškė jis.

Anot D. Lichovijaus, toks manevras buvo reikalingas, kad būtų galima organizuoti gynybą palei Orlivkos, Tonenkės ir Berdyčių gyvenviečių liniją ir neleisti priešui toliau veržtis į vakarus.

Vasario 25 d. portalas rašė, kad Ukrainos gynybos pajėgos atsitraukė į vakarinį Lastočkino pakraštį, o Rusijos kariuomenė tęsia puolimą Avdijivkos ruože, pasitelkdama aviaciją ir artileriją.

Vasario 20 d. „Deep State“ rašė, kad, užėmę Avdijivką, okupantai rusai pasistūmėjo į vakarus ir priartėjo prie Lastočkino gyvenvietės.

Vasario 17-osios naktį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis pranešė nusprendęs išvesti Ukrainos kariuomenę iš Avdijivkos, kuriai grėsė priešo apsuptis.

14:06 | Ukrainą ginantis lietuvis: „Mums reikia ginklų, daug ginklų, daug ginklų“

Ginti Ukrainos nuo pat pirmųjų Rusijos agresijos dienų stojo ne vienas lietuvis. Mes visada žinojome, kas yra maskviečiai, nes, deja, turime bendrą istoriją, todėl palaikome ukrainiečius, sako Ukrainoje, Donbase, kovojantis lietuvis, šaukiniu „Kalli“.

13:49 | Navalnas buvo nužudytas likus dienai iki apkeitimo į rusą žudiką, skelbia jo kolegos

Aleksejus Navalnas ir du amerikiečiai turėjo būti iškeisti į Rusijos FSB agentą Vadimą Krasikovą, kuris Vokietijoje nužudė buvusį čečėnų karo lauko vadą. Šią informaciją atskleidė A. Navalno kovos su korupcija Rusijoje fondo vadovė Marija Pevčich.

Jos teigimu, toks susitarimas tarp Vakarų šalių atstovų ir Rusijos jau buvo, o A. Navalnas kalėjime buvo nužudytas faktiškai likus dienai iki jo išlaisvinimo.

13:32 | Zelenskis atskleidė – rusams buvo nutekintas Ukrainos kontrpuolimo planas

Ukrainos vasarą suplanuoto kontrpuolimo veiksmai Kremliui buvo nutekinti 2022 m. rudenį, dar prieš jiems prasidedant, spaudos konferencijoje sekmadienį pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

12:48 | „Spiegel“: Ukrainos ginkluotųjų pajėgų turimos sviedinių atsargos baigsis ne vėliau kaip birželį

Bundesvero generolas Christianas Freudingas, kuris nuo karo pradžios vadovauja Ukrainos situacijų centrui Vokietijos gynybos ministerijoje ir ginkluotės įsigijimui, apie artilerijos šaudmenų tiekimą Kyjivui kalba su nevilties gaidelėmis, rašo leidinys „Spiegel“, kuriuo remiasi UNIAN.

Pasak kariškio, jį kelis mėnesius domina tik viena tema: „Mes mėginame nupirkti amunicijos visame pasaulyje“.

Kaip rašo leidinys, Europos šalių vyriausybėms iškilo egzistencinis klausimas: ar jos gali pačios įsigyti reikiamos gynybos įrangos nedalyvaujant JAV? Pažymima, kad kol kas rezultatai padeda suvokti liūdną realybę.

„Deja, artilerijos ir priešlėktuvinės amunicijos nėra daug visame pasaulyje“, – konstatuoja Ch. Freudingas.

Berlynas slapta tariasi dėl amunicijos pirkimo su Indija, kuri nenori atvirai gadinti santykių su Rusija. Tokie susitarimai gali būti sudaryti ir su arabų šalimis, kai kurios iš jų turi dideles sviedinių atsargas.

„Gynybos ministerija Berlyne kasdien laužo galvą, kur dar būtų galima rasti amunicijos. Laikas veikia prieš Europą: specialiųjų tarnybų duomenimis, Ukrainos atsargos baigsis ne vėliau kaip birželį, o gal ir dar anksčiau“, – pažymi „Spiegel“.

12:24 | Rusai tęsia šturmą: JAV analitikai patvirtino naują proveržį ties Bachmutu

Vasario 25 d. rusų kariuomenė pasistūmėjo į priekį Bachmuto apylinkėse. Geolokacinėje medžiagoje matyti, kad kariai žengia į šiaurę nuo Ivanivskės. Apie tai naujausioje savo ataskaitoje skelbia JAV Karo studijų institutas.

Poziciniai mūšiai tęsėsi netoli Ivanivskės, Bohdanivkos, Kliščijivkos, Andrijivkos, Niujorko ir Pivdeno rajonuose.

Taip pat gauta pranešimų, kad vasario 25 d. Rusijos pajėgos pasistūmėjo į vakarus nuo Avdijivkos, tačiau ISW neužfiksavo jokių patvirtintų fronto linijos pokyčių. Šaltiniai Rusijoje pranešė, kad Rusijos kariai pajudėjo į vakarus nuo Lastočkinės ir pradėjo valyti gyvenvietę. Vaizdinių to įrodymų nėra.

Tauridės gynybos pajėgų jungtinio spaudos centro atstovas Dmytro Lichovojus sakė, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasitraukė į vakarinį Lastočkinės pakraštį, kur užėmė parengtas gynybines pozicijas. Rusijos karinių tinklaraščių autoriai ir toliau teigia, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos užėmė visus Pivničnės ir Stepovės miestus, tačiau ISW nerado jokių tai patvirtinančių vaizdinių įrodymų.

11:51 | Zelenskio pateikti Ukrainos nuostoliai – dvigubai mažesni nei skaičiuoja JAV

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio paskelbti Ukrainos nuostolių kare su Rusija skaičiai smarkiai skiriasi nuo JAV pareigūnų pateiktų duomenų, praneša „The New York Times“.

11:18 | Budanovas apie Navalno mirtį: aš jus galiu nuvilti, priežastis natūrali

Ukrainos karinės žvalgybos vadas Kyrylas Budanovas pareiškė, kad rusų opozicionierius Aleksejus Navalnas mirė dėl trombo.

„Aš galiu jus nuvilti, tačiau tai, ką mes žinome, – jis iš tiesų mirė nuo trombo. Ir tai yra daugiau ar mažiau patvirtinta. Tai ne iš interneto žinau, tačiau, deja, natūrali (mirtis)“, – konferencijoje „Ukraina. 2024 metai“ kalbėjo K. Budanovas.

10:41 | Okupuotame Kryme – rusų karių savivalė: sumušė baro lankytojus, šaudė iš automato

Viename iš Krymo (Rusijos okupuota Ukrainos teritorija) barų kilusiose muštynėse dalyvavo ginkluoti vietos kariai, atvykę „gelbėti“ savo draugų. Baro savininkės teigimu, tai nebuvo vienintelis toks Rusijos kariuomenės karių savivalės atvejis.

10:00 | Karas Rusiją nubloškė atgal į sovietmetį: vaikai mokomi naudotis ginklais, šeimos nariai skundžia vieni kitus

Praėjus dvejiems metams nuo Rusijos invazijos į Ukrainą, pasaulio dėmesys vis dar įsikibęs į šalies agresorės politikos klausimą. Kūrybinis kontrastas tarp sporto renginių šlovės ir karinės įtampos aiškiai atspindi šalies vidinę politinę bei socialinę būklę. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, nors pasirodo kaip stabili valdžios figūra, susiduria su vis didėjančiu pasipriešinimu ne tik tarptautiniu mastu, bet ir tarp savo tautiečių.

09:08 | Rusai surengė kolektyvinę karo belaisvių egzekuciją prie Bachmuto: nužudyti mažiausiai 7 ukrainiečiai

Ukrainos Aukščiausiosios Rados žmogaus teisių įgaliotinis Dmytro Lubinecas pranešė, kad Rusijos kariai rusai sušaudė dar vieną karo belaisvių ukrainiečių grupę. Nusikaltimas buvo įvykdytas vasario 24 d. Bachmuto rajone.

D. Lubineco paskelbtame vaizdo įraše iš drono užfiksuota, kaip keli Ukrainos kariškiai pasiduoda į nelaisvę. Jame aiškiai matyti, kad ukrainiečiai pakėlė rankas į viršų, parodydami, jog jie neturi ginklų ir nekelia grėsmės. Portalas tv3.lt nusprendė šio vaizdo įrašo neplatinti.

„Rusai turėjo paimti juos į nelaisvę, bet, užuot tai padarę, negailestingai sušaudė“, – pažymi Ukrainos pareigūnas.

Anot jo, tikslus ukrainiečių, kuriems rusai surengė egzekuciją šiame epizode, skaičius nėra žinomas, tačiau jų buvo mažiausiai septyni.

„Toks sušaudymas yra karo nusikaltimas! Mums taip pat žinoma, iš kurio Rusijos armijos karinio dalinio yra kariškiai, negailestingai nužudę ukrainiečius“, – pažymėjo įgaliotinis.

Pasak D. Lubineco, dėl šio nusikaltimo jis nedelsdamas išsiųs oficialius laiškus Jungtinėms Tautoms ir Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui, kad šios organizacijos užfiksuotų ir viešai pripažintų Rusijos kariuomenės įvykdyto karo belaisvių ukrainiečių nužudymo faktą.

Kaip rašė UNIAN, vien tik per kelias pastarąsias dienas fronte užfiksuoti iškart keli epizodai, kai Rusijos kariškiai surengė egzekucijas karo belaisviams ukrainiečiams.

08:27 | Sutuoktinių pora žuvo Sumų srityje dėl naktinio rusų aviacijos smūgio

Naktį į pirmadienį Rusijos kariškiai smogė aviacijos smūgį Sumų srities Junakivo bendruomenei, žuvo du žmonės.

Tai „Facebook“ paskyroje pranešė Sumų srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Šiandien, vasario 26-ąją, 2 val. 15 min. buvo smogtas aviacijos smūgis Junakivo bendruomenei. Priešas panaudojo valdomąsias aviacines bombas. Užfiksuoti keturi sprogimai. Preliminariais duomenimis, dėl aviacijos smūgio žuvo du žmonės – namuose buvę sutuoktiniai“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad vienas privatus gyvenamasis namas buvo sugriautas, o dar penki – apgadinti.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, vasario 25 d. Rusijos kariuomenė apšaudė septynias Sumų srities bendruomenes. Buvo užfiksuoti 182 sprogimai.

07:45 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariai per pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 880 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų vasario 26 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 410 700 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai neteko 6 555 tankų (+13), 12 478 šarvuotųjų kovos mašinų (+37), 9 993 artilerijos sistemų (+12), 1 000 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 686 oro gynybos priemonių (+2), 340 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 7 707 dronų (+26), 1 910 sparnuotųjų raketų (+3), 25 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 13 037 automobilių (+26), 1 580 specialiosios technikos vienetų (+2).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

07:14 | Vengrijos parlamentas balsuos dėl Švedijos priėmimo į NATO

Pirmadienį Vengrijos parlamentas turėtų ratifikuoti Švedijos narystę NATO.

Įstatymų leidėjai ketina balsuoti dėl Švedijos narystės NATO per pirmąją plenarinę sesiją parlamentui grįžus po žiemos pertraukos. Balsavimo laukiama po pietų. Parlamento komitetai jau pritarė ratifikavimui. Dabar trūksta tik visos asamblėjos pritarimo.

Vengrija yra vienintelė iš 31 NATO valstybės narės, dar neratifikavusi Švedijos narystės. Visos narės turi pasirašyti paraiškas prieš priimant naują šalį. Budapeštas pateikė įvairias vėlavimo priežastis. Neseniai dešiniųjų populistinė premjero Viktoro Orbano vyriausybė pareiškė, kad jaučiasi „įžeista“ Švedijos kritikos dėl teisinės valstybės padėties Vengrijoje.

06:45 | Smūgio Dniprui padariniai: sužeisti keturi žmonės

Per apšaudymą Dnipro mieste buvo sužeisti keturi žmonės, nukentėjo 10 privačių namų ir keli automobiliai.

Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovu Serhijumi Lysaku.

„Rusų „laimėjimai“ Dnipre šį vakarą. Srities centro gyvenamajame sektoriuje apgadinta 10 privačių namų ir keli automobiliai. Nukentėjo 41 ir 49 metų amžiaus vyrai. Ir moterys – 20 ir 60 metų. Visi ligoninėje!“, – parašė „Telegram“ kanale pareigūnas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, vasario 25-osios vakarą Dnipre nugriaudėjo keli sprogimai.