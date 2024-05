Svarbiausi įvykiai:

12:26 | Ukrainos kariai numušė Rusijos sraigtasparnį „Aligator“ už 16 mln. eurų

„Draugai, puiki žinia. 47-osios atskirosios mechanizuotosios brigados kariai numušė rusų sraigtasparnį Ka-52 „Aligator“, – „Telegram“ skelbia brigada.

Kur tiksliai numuštas sraigtasparnis, nenurodoma.

Ka-52 atakos sraigtasparniai geriau žinomi „Aligatoriaus“ pavadinimu. Skaičiuojama, kad viena tokia kovos mašina kainuoja apie 16 mln. eurų.

12:21 | Ukrainos gynyba pavojingai silpsta: numuša tik kas 10 Rusijos raketą

Per pastaruosius šešis mėnesius Ukrainos kariai perėmė apie 46 proc. priešo raketų, palyginti su 73 proc. per ankstesnius šešis mėnesius, rašo „The Wall Street Journal“, remdamasis informacija, gauta išanalizavus Ukrainos karinių oro pajėgų vadovybės informaciją.

Pasak žurnalistų, Ukrainos oro gynybos silpnėjimas vyksta atsižvelgiant į tai, kad Rusijos Federacija intensyvina atakas bepiločiais lėktuvais ir raketomis ir paleidžia vis daugiau sunkiai pažeidžiamų ginklų, pavyzdžiui, balistinių raketų. Be to, Kyjivui trūksta amunicijos Vakarų tiekiamoms priešlėktuvinėms raketų sistemoms „Patriot“, kurios buvo geriausia gynyba nuo tokių atakų.

Per pastaruosius šešis mėnesius Rusijos Federacija paleido maždaug 45 proc. daugiau bepiločių orlaivių ir raketų nei per ankstesnį pusmetį.

„Per pastaruosius šešis mėnesius Ukraina numušė tik 10 proc. Rusijos paleistų balistinių raketų. Remiantis duomenimis, ji iki šiol šiais metais neperėmė nė vienos į Ukrainą paleistos raketos S-300 ar S-400“, – rašo leidinys.

Masinis raketų smūgis Ukrainai: žuvo 5, sužeista mažiausiai 40, tarp jų ir vaikai

12:00 | Rusų okupuotoje teritorijoje – galingi sprogimai: susprogdinta karinė bazė ir amunicijos sandėliai Sorokine

Rusijos okupuotame Donbaso (Ukrainos rytai) regiono mieste Sorokine gegužės 13 nugriaudėjo sprogimai. Ukrainos žiniasklaida skelbia, jog pataikyta į amunicijos saugyklą, girdimi pasikartojantys sprogimai.

11:31 | Rusija skelbia numušusi 31 ukrainiečių droną

Rusija pirmadienį paskelbė praėjusią naktį virš kelių savo regionų ir okupuoto Krymo numušusi 31 ukrainiečių droną.

„Naktį buvo sužlugdyta naujų Kyjivo režimo bandymų įvykdyti teroristines atakas pasitelkiant [...] dronus [...] prieš taikinius Rusijos Federacijos teritorijoje“, – sakoma Gynybos ministerijos pareiškime socialinės žiniasklaidos platformoje „Telegram“.

12 dronų numušta virš Belgorodo regiono prie Ukrainos sienos, sakoma pranešime.

Aštuoni dronai sunaikinti virš Kursko srities, taip pat esančios prie Ukrainos sienos, o keturi dronai perimti virš kaimyninio Lipecko regiono.

Virš Krymo, kurį Rusija aneksavo 2014 metais, sunaikinti septyni dronai ir keturios raketos „Storm Shadow“, nurodė rusų ministerija.

Ukraina pastaraisiais mėnesiais dažniau atakuoja taikinius Rusijos teritorijoje.

Drono smūgis Odesoje nusinešė 12 gyvybių, tarp kurių – 5 vaikai: atsisveikinti plūdo šimtai žmonių

11:03 | Lenkija statys „neįveikiamą sieną“ su Baltarusija: ruošiamasi naujiems migrantų antplūdžiams

Lenkijos valdžia išskirs daugiau nei 340 mln. eurų pasienio įtvirtinimams su Baltarusija įrengti. Norima sieną paversti „neįveikiama“ ir ruošiamasi naujiems migrantų antplūdžiams.

„Pati užkardų modernizacija, greičiausiai, kainuos apie 1,5 mlrd. zlotų (apie 343 mln. eurų – red. past.), ir būtent tiek reikia išskirti, kad tos užkardo iš tiesų suveiktų“, – PAP cituojamas Lenkijos gynybos ministro pavaduotojas Cezary’us Tomczykas.

10:25 | Netikėtas Šoigu atleidimas – paaiškino, ką reiškia šis Putino žingsnis

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį priėmė sprendimą pakeisti savo gynybos ministrą Sergejų Šoigu Andrejumi Belousovu. Pasak JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikų, taip V. Putinas intensyvina pasirengimą užsitęsusiam karui Ukrainoje ir galbūt ruošiasi būsimai konfrontacijai su NATO.

09:56 | Rusų nuostoliai

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. gegužės 13 d. Ukrainoje sunaikinta iš viso 484 030 rusų okupantų – vien per pastarąją parą mūšio lauke buvo likviduota ar sužeista 1 740 karių.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 485 priešo tankus (+31 per pastarąją parą), 14 417 šarvuotųjų kovos mašinų (+33), 12 487 artilerijos sistemas (+15), 1 070 raketų paleidimo sistemų (+4), 797 oro gynybos sistemas, 350 karo lėktuvų, 325 sraigtasparnius, 9 936 bepiločius orlaivius (+26), 2 197 sparnuotąsias raketas (+3), 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 16 878 transporto priemones (+59), 2 048 specialiosios įrangos vienetus (+6).

Vilniuje pristatytas nukautas rusų tankas

09:05 | Puolimas intensyvėja: rusai užėmė dar tris Charkivo gyvenvietes

Per pastarąją parą Rusijos ginkluotosios pajėgos pasistūmėjo prie Verbovės, Krasnohorivkos, Netailovės, į vakarus nuo Semenivkos ir į rytus nuo Novopokrovkos.

Rusai taip pat užėmė Morochoveco, Olijnikovės ir Zelenės gyvenvietes Charkivo srityje, praneša „DeepState“ analitikai. Verta pažymėti, kad Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas nepatvirtino šių gyvenviečių okupacijos.

Analitikų duomenimis, užpuolikai iš tikrųjų užėmė šias gyvenvietes ir toliau juda Lipcų kaimo link. Aktyvūs mūšiai dėl Lukjancų tęsiasi; gyvenvietė beveik visiškai užimta. Okupantai bando įsitvirtinti Hlibokoje ir žengti pirmyn su pėstininkais, tačiau yra nuolat apšaudomi, ypač iš pirmojo asmens stebėjimo dronų. Tai gerokai apsunkina judėjimą, bet jų nesustabdo, analitikus cituoja UNIAN.

Rusijos ataka Charkive

Be to, Rusijos kariai toliau artėja prie Volčansko ir konsoliduojasi pakraščiuose, kad galėtų toliau įžengti į miestą. Ukrainos gynėjai juos pasitinka ugnimi ir bando sulaikyti puolimą.

„Miestas smarkiai apšaudomas, tęsiama civilių gyventojų evakuacija. Gauta nemažai pranešimų apie tai, kad priešas užėmė Hatyščės gyvenvietę, tačiau informacija tikslinama. Kovos tęsiasi“, – pridūrė analitikai.

Sekmadienį okupantai daugiausia dėmesio skyrė bandymams įsitvirtinti esamose linijose, kad galėtų toliau žengti pirmyn. Gynybos pajėgų smūgiai apsunkina judėjimą; kai kuriose vietose rusai persigrupuoja ir daugiau dėmesio skiria apgyvendintų vietovių apšaudymui, kad įgytų papildomų rezervų.

08:30 | Sugriuvus daugiabučiui Belgorode žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 15

Belgorode sugriuvus daugiabučio daliai žuvusių žmonių skaičius padidėjo iki 15, pirmadienį platformoje „Telegram“ paskelbė Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerija.

Ji pridūrė, kad iš po griuvėsių buvo išgelbėta 17 žmonių.

10 aukštų daugiabutis iš dalia sugriuvo sekmadienį. Prie Ukrainos sienos esančios Rusijos Belgrodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas skelbė, kad į namą pateikė ukrainiečių raketa.

Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad ukrainiečių raketos „Točka-U“, kurią perėmė oro gynyba, nuolaužos pataikė į gyvenamąjį rajoną.

08:11 | Generalinis štabas: Vovčiansko kryptimi per praeitą parą sunaikinta daugiau nei 100 okupantų

Operatyvinė padėtis Charkivo regiono šiaurėje tebėra sudėtinga ir dinamiškai sunki, o rusų okupantai per pastarąją parą šiame sektoriuje neteko daugiau nei 100 karių, feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

„Mūšiai vyksta Pylnos-Lukiancų, Pylnos-Hlyboko, Pylnos-Olijnykovo, Muromo-Buhruvatkos kryptimis. Be to, priešas puola Strilečos-Hlyboko, Olijnykovo-Hlyboko, Olijnykovo-Lukiancų, Muromo-Starycios, Pletenivkos-Tycho kryptimis“, – rašoma pranešime.

Generalinio štabo teigimu, per pastarąją parą priešas šiomis kryptimis įvykdė 22 atakas.

07:31 | Rusijos užsienio reikalų ministru po 20 metų darbo ir toliau lieka S. Lavrovas

Po 20 metų darbo Sergejus Lavrovas liks Rusijos užsienio reikalų ministru pagal prezidento Vladimiro Putino pasiūlymą, pateiktą aukštiesiems parlamento rūmams, sekmadienio vakarą paskelbta „Telegrame“.

74 metų S. Lavrovas šias pareigas eina nuo 2004-ųjų, taigi yra vienas ilgiausiai dirbančių užsienio reikalų ministrų pasaulyje. Artimas V. Putino sąjungininkas ir toliau laikomas nepakeičiamu Rusijai krizės metu.

Sergejus Lavrovas

07:00 | V. Zelenskis: Rusija „pilkąsias zonas“ Ukrainoje paverčia mūšio zonomis

Rusijos puolimas netoli Charkivo miesto plečia karo Rytų Ukrainoje frontą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, pažymėdamas, tai reiškia, jog vis daugiau šalies teritorijų susiduria su karo veiksmais.

Karas Ukrainoje

„Yra kaimų, kurie iš „pilkosios zonos“ virto mūšio zona, o okupantai kai kuriuose iš jų bando įsitvirtinti arba tiesiog naudojasi jais, kad galėtų žengti toliau“, – sakė V. Zelenskis, sekmadienio vakarą apibūdindamas situaciją savo kasdieniame vaizdo pranešime.