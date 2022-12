Svarbiausi įvykiai Ukrainoje:

15:25 | Kyjivo gyventojai liko be elektros

Pranešama, kad 50 proc. Kyjivo gyventojų dėl penktadienį įvykdytų Rusijos atakų šiuo metu yra be elektros.

Half of the #Kyiv region remains without electricity after yesterday's attacks by the invaders.



This was reported by the head of the Kyiv regional military administration Kuleba.

15:08 | V. Zelenskis: Rusija neatsižadėjo troškimo užgrobti Ukrainos teritoriją

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikina, kad Kyjivas žino apie Rusijos Federacijos planą 2023 metais surengti naują puolimą, nes rusai niekad neišsižadėjo šio tikslo, rašo UNIAN.

V. Zelenskio teigimu, šiuo metu kol kas nėra žinoma, kada Rusija bus pajėgi įvykdyti naują puolimą prieš Ukrainą.

„Mes galime suvokti jų keršto troškimą, <...> siekį pulti mūsų šalį, okupuoti mūsų teritoriją. Manau, kad [Rusija] niekad neatsisakė šio projekto. Tačiau kyla klausimas, kada [rusų kariuomenė] bus pajėgi tai padaryti? Ar mes galėsime su tuo susitvarkyti?

Tačiau aš esu įsitikinęs, kad jų troškimas tai [okupuoti Ukrainos teritorijas] vis dar egzistuoja“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.

14:50 | Ukrainos gynėjai nukovė 420 rusų karių

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pasidalijo naujausia statistika, kurioje atsispindi Rusijos kariuomenės patiriami nuostoliai karo fronte.

Skelbiama, kad per pastarąją parą Ukrainos pajėgos nukovė 420 rusų okupantų. Skaičiuojama, kad iš viso nukautų rusų karių yra 97 690.

Be to, Ukrainos kariuomenei pavyko sunaikinti 5 rusų kariuomenės tankus, taip pat 6 šarvuotąsias karines transporto priemones, 1 artilerijos sistemą.

14:36 | Oro pavojaus tikimybė sumažėjo

Šeštadienį Ukrainai paskelbus žinią apie galimą rusų okupantų naują atakų bangą, kiek vėliau oro pavojaus signalai didžiojoje dalyje Ukrainos buvo išjungti.

Šiuo metu oro pavojaus sirenos yra aktyvios tik pietiniame Zaporižios regione ir rytinėje Luhansko dalyje.

Teigiama, kad kai kuriose Dniepropretrovsko dalyse taip pat pranešta apie sprogimus, rusų okupantų smūgiai suduoti ir Odesoje, Chersone.

14:25 | Ukrainos kariuomenės atstovas: Rusija gali ruoštis naujam puolimui

Operacinės vadavietės „Pietūs“ vadas įspėjo, kad Rusija gali bandyti pradėti naują puolimą panašiu metu, kai Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas įsakė savo šalies kariuomenei pradėti karinę invaziją Ukrainos teritorijoje, rašo „The Guardian“.

Generolas majoras A. Kovalčiukas, reaguodamas į tai, kad Rusija gali pradėti didelio masto kovas, taip pat prašo Vakarų sąjungininkus palaikyti Ukrainą ir suteikti ginklų, įskaitant kasetinius šaudmenis.

Interviu „Sky News“, A. Kovalčiukas tikino, kad Rusijos pajėgos gali bandyti pulti Ukrainą šiaurinėje, rytinėje ir pietinėje dalyje, galbūt vasario 24 d. – būtent tada, kai Rusijos kariuomenė pradėjo puolimą šalyje.

„Mes įžvelgiame tokią galimybę, scenarijus. Mes tam ruošiamės. Mes gyvename su mintimi, kad jie ir vėl gali pulti. Tai mūsų užduotis“, – teigė jis.

Ukrainos kariuomenės atstovas taip pat teigė, kad šalies gynybos pajėgos įvertino ir galimą Baltarusijos kariuomenės puolimą vasario pabaigoje arba vėliau.

Tačiau A. Kovalčiukas tikina, kad Kyjivas šįkart bus kur kas geriau pasiruošęs apsiginti nuo Rusijos karinių pajėgų, ir taip pat pridūrė, kad nebenutiks taip, kad „jie tiesiog įžengs kaip vasario 24 d“.

13:58 | Kroatijos įstatymų leidėjai nepritarė Ukrainos karių mokymams

Kroatijos vyriausybei penktadienį nepavyko užsitikrinti parlamento paramos Ukrainos kariams mokyti pagal Europos Sąjungos programą, kuri suskaldė šalies vadovus.

ES pradeda didžiausią iki šiol karinio mokymo misiją, kurios tikslas – parengti 15 000 Ukrainos karių keliose šalyse narėse.

Dalyvavimas misijoje, kuria siekiama sustiprinti Kyjivo kovą su Rusija, suskaldė ES ir NATO narės Kroatijos politikus.

Prezidentas Zoranas Milanovičius ne kartą yra sakęs, kad nepritaria šiam projektui, ir teigė, kad jis „įtrauktų Kroatiją į karą labiau nei reikia“.

„Tai reikštų, kad karas būtų atnešamas į Kroatiją“, – spalį sakė Z. Milanovičius, kurio galios yra ribotos, bet kuris vadovauja ginkluotosioms pajėgoms.

Prezidento pareiškimai paskatino konservatorių ministrą pirmininką Andrejų Plenkovičių, kurio vyriausybė parėmė pasiūlymą dėl mokymų, apkaltinti jį „prorusiškomis pažiūromis“.

Dėl kilusių nesutarimų vyriausybė penktadienį pasiūlė parlamentui balsuoti dėl šio klausimo.

Prieš balsavimą V. Plenkovičius sakė, kad sprendimas dėl maždaug 100 Ukrainos karių apmokymo Kroatijoje yra „pasirinkimas tarp Ukrainos ir (Rusijos prezidento Vladimiro) Putino režimo“.

Tačiau šiam pasiūlymui pritarė tik 97 parlamento nariai, tai yra mažiau nei reikiami du trečdaliai balsų, kad jis būtų priimtas, taip suduodant rimtą smūgį ministrui pirmininkui.

Šiam žingsniui prieštaraujantys opozicijos parlamento nariai teigia, kad Kroatija taps Rusijos „taikiniu“.

Šį mėnesį atlikta apklausa parodė, kad beveik 60 proc. kroatų nepritaria ukrainiečių karių mokymams jų šalyje, o pritaria maždaug trečdalis.

Pagrindinis ES karinės pagalbos misijos (EUMAM) centras bus įkurtas Lenkijoje, o antrinė būstinė – Vokietijoje.

Misija pradedama dvejiems metams ir turėtų kainuoti apie 60 mln. eurų per metus.

Pinigai skiriami iš bloko Europos taikos priemonės – fondo, kurio lėšos smarkiai sumažėjo, nes jis naudojamas ES narių ginklų tiekimo Ukrainai išlaidoms padengti.

13:18 | Baltarusijos oro erdvėje pastebėti rusų kariniai lėktuvai

Pranešama, kad Baltarusijos oro erdvėje šeštadienį ryte pastebėti mažiausiai trys skrendantys Rusijos kariniai lėktuvai.

Kaip rašoma socialinio tinklo paskyroje, kurį administruoja baltarusai, orlaiviai skrido virš Baltarusijos į Ukrainos šiaurinę dalį.

„SkyNews“ teigia, kad karo lėktuvai buvo pakelti tuo metu, kai Ukrainoje pradėjo skambėti oro pavojaus signalai.

12:55 | Ukraina: Rusijos okupantai atitraukia karines pajėgas iš 2 svarbių miestų

Ukrainos ginkluotosios pajėgos praneša, kad Rusija išveda karines pajėgas iš dviejų svarbiausių miestų, esančių pietiniame Ukrainos Chersono regione.

Kaip rašo „SkyNews“, Rusijos kariuomenė iš Kachovkos ir Naujosios Kachovkos atsitraukė giliau į rytinę, šiuo metu okupuotą Chersono dalį.

12:28 | Įspėja apie Rusijos puolimą

Ukraina teigia, kad Rusija ruošiasi naujam puolimui prieš Kyjivą kitų metų pradžioje, tačiau analitikai abejoja, ar Maskva gali per tokį trumpą laiką atkurti savo pažeistas pajėgas tokiai didelei operacijai.

Šią savaitę, kalbėdamas žurnalui „The Economist“, Ukrainos vyriausiasis kariuomenės vadas generolas Valerijus Zalužnas sakė, kad tikisi naujo Rusijos puolimo prieš Kyjivą pirmaisiais 2023 metų mėnesiais.

„Rusai rengia apie 200 000 naujų karių. Neabejoju, kad jie dar kartą užpuls Kyjivą“, – teigė V. Zalužnas.

Jis pridūrė, kad didelė Rusijos ataka gali įvykti „vasario mėnesį, geriausiu atveju – kovo mėnesį, o blogiausiu – sausio pabaigoje“.

Nors rugsėjo–spalio mėnesiais Rusija mobilizavo 300 000 rezervistų, karo ekspertai tvirtina, kad naujosios pajėgos vargu ar bus pakankamai apmokytos ar aprūpintos, kad galėtų bandyti dar kartą šturmuoti Ukrainos sostinę.

Pirmasis bandymas vasario ir kovo mėnesį baigėsi pažeminimu dėl atkaklių Ukrainos gynybos pastangų ir didelių aprūpinimo, žvalgybos ir vadovavimo problemų rusų gretose.

„Man toks puolimas neatrodo labai tikėtinas, bet kartu ir nėra neįmanomas“, – naujienų agentūrai AFP sakė nepriklausomas rusų karo analitikas Aleksandras Chamčichinas.

Neseniai Jungtinių Valstijų karo ekspertas Michaelas Kofmanas, aptardamas Rusijos pajėgumus, taip pat įvertino, kad Rusijos perėjimas į puolimą yra „gana mažai tikėtinas scenarijus“.

„Jiems labai trūksta amunicijos, o Rusijos kariuomenės veikla dabar labai glaudžiai susijusi su artilerijos šaudmenų prieinamumu“, – tinklalaidėje „War on the Rocks“ teigė M. Kofmanas.

Penktadienį paklausti apie šiuos ukrainiečių komentarus, Baltieji rūmai jais suabejojo.

„Nematome jokių požymių, kad netrukus bus imtasi veiksmų prieš Kyjivą“, – sakė Baltųjų rūmų atstovas spaudai Johnas Kirby.

Pentagono atstovas Patas Ryderis atsisakė „spekuliuoti apie galimas ateities operacijas“, tačiau pridūrė, kad „žinome, jog Rusija ir toliau bando imtis puolamųjų veiksmų“.

11:46 | G. Landsbergis apie Vakarų pagalbą Ukrainai: esame užstrigę sušalusiame molyje

Dabartinė Europos Sąjungos ir Vakarų laikysena Rusijos užpultos Ukrainos atžvilgiu yra kaip užstrigimas sušalusiame molyje, sako Lietuvos užsienio reikalų ministras, konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

Jis Vakarų laikyseną palygino su vaizdais iš Bachmuto rytinėje Ukrainoje, kurioje verda atkaklūs mūšiai tarp Ukrainos ir Rusijos pajėgų.

„Mes esame lygiai taip užstrigę tame sušalusiame molyje ir nejudame į priekį, lyg užsikasėme jame. Ir jeigu mes pažiūrėtume į pagalbos Ukrainai mastus, ginkluotės, iš tikrųjų negalime kalbėti apie tą patį lygį, koks buvo prieš pusę metų. Ir tai nepaprastai liūdina, nes nuo to priklauso, kiek Ukraina galės būti efektyvi išstumdama lauk tuos, kurie neprašyti atėjo“, – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) tarybos posėdyje šeštadienį sakė G. Landsbergis.

Anot jo, kovos Bachmute yra užstrigusios pagalbos pavyzdys.

„Bachmutas yra užtrigimo ir mažesnio optimizmo pavyzdys“, – sakė G. Landsbergis.

Jis pabrėžė, kad Lietuva ir toliau rems Ukrainą ir stabdys tuos, kurie siūlys atsitraukti.

„Mes stabdysime tuos, kurie siūlys neteisingas idėjas, kurie siūlys atsitraukti, atsikvėpti, derybas neatsiklausę Ukrainos. Mes tam priešinsimės ir mes kovosime, kad Ukraina turėtų viską, ko jai reikia, kad ji laimėtų, tai tyra Lietuvos stiprybė“ , – kalbėjo G. Landsbergis.

11:40 | Visoje Ukrainoje girdimos oro pavojaus sirenos

Šeštadienį visoje Ukrianos teritorijoje girdimos oro pavojaus sirenos, perspėjama apie dar vieną galimą Rusijos atakų bangą, gyventojai įspėjami slėptis, skelbia UNIAN.

Kiek anksčiau, „The Guardian“ rašė, kad pietinėje Odesos miesto dalyje ryte buvo girdime sprogimai.

Pasak Odesos regiono karinės administracijos atstovo Serhijaus Bratčuko, Odesos srityje buvo numuštos dvi rusiškos „Oniks“ tipo raketos,

11:22 | G. Landsbergis: Lietuva sankcijų Rusijai išimčių netaikys

Lietuva turi teisę netaikyti devintajame Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai pakete numatytų išimčių ir ja pasinaudos, sako užsienio reikalų ministras, konservatorių lyderis Gabrielius Landsbergis.

„Kompromisas buvo rastas, jis leidžia Lietuvai labai paprastai tų išimčių netaikyti. Tokią pačią teisę turi kiekviena kita valstybė“, – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) tarybos posėdyje šeštadienį sakė G. Landsbergis.

„Lietuva pasinaudos šia Europos Komisijos suteikta galimybe ir išimčių šimtams oligarchų arba bent jau tiems, kurie yra tikrai Lietuvoje, turi pinigų arba įmonių Lietuvoje, nesuteiks“, – pridūrė politikas.

11:14 | Kremlius: V. Putinas susitiko su aukščiausio rango kariškiais aptarti Ukrainos strategijos

„Penktadienį prezidentas visą dieną praleido kariuomenės štabe, dalyvaujančiame specialiojoje karinėje operacijoje Ukrainoje“, – sakoma Kremliaus pranešime.

Jis susitiko su gynybos ministru Sergejumi Šoigu ir Generalinio štabo viršininku Valerijumi Gerasimovu ir surengė „atskiras diskusijas su vadais“ iš skirtingų gynybos šakų, nurodoma pranešime.

President Putin reportedly visited the Russian Joint Forces headquarters yesterday, which included Shoigu, Gerasimov, and Surovikin. He said he would listen to the commanders for each operational direction.

„Norėčiau išgirsti jūsų pasiūlymus dėl mūsų veiksmų trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu“, – per susitikimą sakė V. Putinas, kaip parodė Rusijos valstybinė televizija.

Penktadienį Rusija į daugelį Ukrainos miestų paleido raketų, paskandinusių šalį tamsoje, atjungusių vandenį ir šilumą ir privertusių žmones kęsti minusinę temperatūrą.

Po kelių gėdingų pralaimėjimų mūšio lauke Rusija nuo spalio mėnesio iš oro puola, kaip teigia Maskva, su kariuomene susijusius objektus.

Prancūzija ir Europos Sąjunga pareiškė, kad šąlantiems civiliams sukeltos kančios yra karo nusikaltimai, o bloko užsienio politikos vadovas bombardavimus pavadino „barbariškais“.

10:58 | Britų žvalgyba: Rusija nerimauja, dronus paleidžia ne iš Krymo dėl 2 priežasčių

Rusijos kariuomenė pakeitė vietą, iš kurios, nusitaikydami į Ukrainos teritoriją, paleidžia Irane pagamintus dronus kamikadzes.

Jungtinės Karalystės (JK) žvalgybos informaciją, kurią cituoja UNIAN, teigia, kad dabar rusai dronus pakelia ne iš Krymo, bet Krasnodaro teritorijos, o tai, pasak analitikų, yra daroma dėl kelių priežasčių.

Ekspertai sako, kad penktadienį surengtų atakų metu Rusijos kariuomenė sudavė smūgius ne tik naudojant raketas, bet ir Irane pagamintus dronus, kurie pakilo iš Krasnodaro srities.

„Anksčiau šie dronai buvo paleidžiami iš okupuotos Krymo teritorijos. Sprendimas dėl [dronų] paleidimo vietos pokyčių, greičiausiai, yra susijęs su Rusijos nerimu dėl Krymo pažeidžiamumo, taip pat ir dėl to, kad yra patogu papildyti karines atsargas iš tikėtino tiekimo taško – Astrachanės“, – sakoma žvalgybinėje informacijoje.

10:19 | Būsimas diktatorių suokalbis: įvardijo, ko sieks Putinas susitikdamas su Lukašenka

JAV Karo studijų instituto (ISW) analitikai įvertino, kokių tikslų sieks Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas, kuomet pirmadienį susitiks su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka.

Kaip rašo UNIAN, remdamasi ISW analitikų teigimu, V. Putinas stengsis daryti spaudimą A. Lukašenkai, kad tokiu būdu pasiektų tam tikrų nuolaidų, be to, manoma, kad V. Putinas bandys sukurti tokias sąlygas, kad būtų galima pradėti naujas atakas Ukrainoje.

Ekspertų pastebėjimu, Kremlius siekia, kad gerokai labiau kontroliuotų Baltarusiją, tačiau pats A. Lukašenka kuria tokias sąlygas, kad Rusijos siūloma integracija būtų atmesta. Diktatoriaus teigimu, „Baltarusiją valdo ne kas kitas, o mes“ ir kad Baltarusija yra pasirengusi kurti glaudesnius ryšius su Rusija, tačiau išlaikant suverenumą.

A. Lukašenka taip pat iki šiol atsisakė, kad Baltarusijos kariuomenė stotų į Rusijos karinių pajėgų gretas kare prieš Ukrainą. ISW analitikų teigimu, tikimybė, kad Baltarusija pradės pulti Ukrainą yra menka, tačiau įmanoma. Taip pat priduriama, kad vargu, ar A. Lukašenka lieptų Baltarusijos kariams kovoti kartu su Rusijos kariuomene.

Be to, vienas iš dviejų diktatorių susitikimo tikslų taip pat sukurti tokią informacinę erdvę, kuri palaužtų ukrainiečių valią, taip pat Vakarų požiūrį remiant Ukrainą, mat bandoma parodyti, kad Rusija gali pulti Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, o Rusijos kariuomenės suduodami smūgiai Kyjivui, o nuolatinis rusų karių dislokavimas Baltarusijoje yra retorika taip pat atspindi propagandinę Kremliaus retoriką.

Tačiau analitikai tikina, kad Kremliui palaužti ukrainiečių valios kovoti už savo valstybę nepavyks, o artimiausiais mėnesiais turi galimybę susigrąžinti kritiškai svarbią teritoriją.

09:12 | V. Zelenskis ir ukrainiečių tauta apdovanoti Karolio Didžiojo premija

Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir ukrainiečių tautai penktadienį buvo įteikta Vokietijos Acheno miesto skiriama premija už indėlį į Europos vienybę.

Premijos komitetas pareiškė, kad 2023 metais Tarptautinę Karolio Didžiojo premiją V. Zelenskiui ir jo užpultos šalies piliečiams skyrė todėl, kad jie kovojo su Rusija ne tik už Ukrainos suverenitetą, „bet ir už Europą bei europietiškas vertybes“, pranešė Vokietijos naujienų agentūra dpa.

Komitetas teigė, kad premijos skyrimas V. Zelenskiui ir Ukrainos žmonėms pabrėžia, kad jų tauta yra Europos dalis.

Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas penktadienį socialiniame tinkle „Twitter“ parašė, kad šis sprendimas „skatina mus kovoje už demokratines europietiškas vertybes, laisvę ir taikų gyvenimą ateityje“.

Šventosios Romos imperatoriaus Karolio Didžiojo, kadaise iš Acheno valdžiusio didelę Vakarų Europos dalį, vardu pavadinta premija nuo 1950 metų skiriama už nuopelnus Europai ir Europos vienybei.

Tarp ankstesnių laureatų yra buvęs Jungtinių Valstijų prezidentas Billas Clintonas ir popiežius Pranciškus. Praėjusiais metais premija atiteko Baltarusijos opozicijos lyderėms Marijai Kalesnikavai, Sviatlanai Cichanouskajai ir Veranikai Capkalai.

08:42 | Rusai pražudė jauną šeimą

Penktadienį Rusijos kariuomenė smogė Kryvyj Rihui. „Ukrinform“ skelbia, kad surengtos okupantų atakos metus žuvo 64-erių metų moteris, taip pat jauna pora su savo mažamečiu vaiku.

Priduriama, kad suduotų smūgių metu taip pat buvo sužeista 14 civilių, įskaitant 4 vaikus.

Taip pat pranešta, kad Kryvyj Rihe šeštadienį po vidurnakčio gelbėtojai iš griuvėsių ištraukė 1,5 metukų berniuko kūną.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Rusijos pajėgos visoje Ukrainoje penktadienį paleido mažiausiai 60 raketų, informavo vietos pareigūnai, pranešę apie sprogimus mažiausiai keturiuose miestuose, įskaitant Kyjivą.

Sostinėje ir antrame pagal dydį Ukrainos mieste Charkive sutriko elektros ir vandens tiekimas. Per atakas tūkstančiai žmonių ieškojo prieglobsčio metro stotyse, esančiose giliai po žeme.

Kyjivo miesto administracija pranešė, kad Ukrainos sostinė atlaikė „vieną didžiausių Rusijos pajėgų raketų atakų“ nuo tada, kai jos beveik prieš 10 mėnesių įsiveržė į Ukrainą.

Administracija teigė, kad Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė 37 iš „maždaug 40“ į miesto oro erdvę patekusių raketų. Pasak jos, vienas žmogus buvo sužeistas.

Per visą šalį aidėjo griausmingi sprogimai ir šaudymas iš oro gynybos sistemų, o valdžios institucijos socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus ir raketų smūgius Kyjive, centriniame Kryvyj Rihe, pietrytinėje Zaporižioje, šiaurės rytiniame Charkive, šiaurės rytinėje Poltavos srityje bei centriniame Kirovohrado regione.

Visoje šalyje skambėjo oro pavojaus sirenos, perspėjančios apie naują Rusijos smūgių bangą.

Ukrainos karinių oro pajėgų atstovas spaudai Jurijus Inhatas Ukrainos televizijai sakė, kad buvo paleista daugiau kaip 60 raketų, tačiau iš karto nebuvo aišku, kiek raketų pavyko numušti Ukrainos kariuomenei.

J. Ihnatas sakė, kad Rusijos pajėgos iš pozicijų Juodojoje jūroje paleido sparnuotąsias raketas ir panaudojo bombonešius, siekdamos „masiškai atitraukti priešlėktuvinės gynybos dėmesį ir palaikyti įtampą“.

Vienoje vietoje Kyjive, kuriai bandyta smogti, kariuomenės vadai naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad miesto teritorinės gynybos mobilioji grupė netikėtai – beveik neįtikėtinai – kulkosvaidžiu numušė sparnuotąją raketą.

„Pataikyti į raketą iš kulkosvaidžio beveik neįmanoma, bet tai pavyko“, – sakė vadas, pasivadinęs šaukiniu „Hera“.

Kitas vadas, karinio posto viršininkas, vardu Jevhenas, sakė, kad raketą perėmęs kulkosvaidininkas. „greitai sureagavo“ ir iššovė, o nuo raketos, kuri krisdama ėmė suktis, pasipylė žalios kibirkštys.

08:30 | Rusijos teritorijoje – sprogimai

Pranešama, kad šeštadienio naktį sprogimai buvo girdėti skirtingose, šiuo metu Kremliaus okupuotose Ukrainos vietovėse, taip pat Rusijos teritorijoje, skelbia „Ukrinform“.

Kaip informavo „Channel 24“ žurnalistas, pirmasis sprogimas buvo girdimas iškart po vidurnakčio.

Teigiama, kad socialiniuose tinkluose šeštadienį pradėjo plisti vaizdo įrašai su sprogimų garsais Rusijoje, Belgorodo regione.

Vietos gyventojų sako, kad sviedinio skeveldra pataikė į automobilį, o apie 01.50 val. Belgorodo regione vėl buvo girdimi sprogimai.

Po kelių minučių, kuomet pasigirdo pirmieji sprogimai Belgorode, taip pat smūgiai buvo suduoti ir Rusijos laikinai okupuotame Krymo pusiasalyje esančiamie Simferopolyje. Kremliaus propagandistai užsiminė apie neva atliktą „sabotažą, taip pat padarytą žalą kurą vežančiam transportui, rusų karinei technikai. Tačiau priduriama, kad ši informacija dar turi būti patikrinta.

Socialiniuose tinkluose taip pat pradėjo plisti vaizdo įrašai, kuriuose matyti susiformavusios automobilių eilės Simferopolyje.

Kiek vėliau „Telegram“ skirtinguose kanaluose pradėjo plisti informacija apie sprogimus istorinėje Krymo totorių sostinėje Bachčisarajuje.

Apie 01:20 val. ir 02:00 val. nakties taip pat pranešta apie sprogimus Rusijoje, Kursko srityje. Kol kas nėra žinoma, kokia buvo padaryta žala šiame mieste, o vietos valdžios atstovai situacijos nekomentuoja.

08:09 | Beatodairiškas teroras Ukrainoje

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis penktadienį pasmerkė „beatodairišką terorą“, kurį naują didelę raketų ataką surengusi Rusija vykdo Ukrainoje.

„Šiomis žiauriomis, nežmoniškomis atakomis siekiama didinti žmonių kančias ir Ukrainos žmones, o taip pat ligonines, skubios pagalbos ir kitas svarbiausias paslaugas teikiančias tarnybas palikti be elektros, šildymo ir vandens“, – pabrėžė jis pranešime.

„Šie bombardavimai yra karo nusikaltimai ir yra barbariški. Visi atsakingieji turi būti patraukti atsakomybėn.“

Rusijos pajėgos visoje Ukrainoje penktadienį paleido mažiausiai 60 raketų, informavo vietos pareigūnai, pranešę apie sprogimus mažiausiai keturiuose miestuose, įskaitant Kyjivą.

Per visą šalį aidėjo griausmingi sprogimai ir šaudymas iš oro gynybos sistemų, o valdžios institucijos socialiniuose tinkluose pranešė apie sprogimus ir raketų smūgius Kyjive, centriniame Kryvyj Rihe, pietrytinėje Zaporižioje, šiaurės rytiniame Charkive, šiaurės rytinėje Poltavos srityje bei centriniame Kirovohrado regione.

Visoje šalyje skambėjo oro pavojaus sirenos, perspėjančios apie naują Rusijos smūgių bangą.

Pasak Ukrainos pareigūnų, žuvo keli civiliai, kai kur sutriko elektros ir vandens tiekimas.

Tuo tarpu Maskva pareiškė, kad per šią ataką taikėsi į infrastruktūrą, susijusią su kariuomene.

Tačiau J. Borrellis pranešime pabrėžė, jog „masinės raketų atakos, kurias Rusija šiandien surengė visoje Ukrainoje, kurioje toliau kasdien vykdo civilių ir civilinės infrastruktūros apšaudymus, yra dar vienas Kremliaus vykdomo beatodairiško teroro pavyzdys.“

Svarbiausi penktadienio įvykiai: