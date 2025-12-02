 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
125
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Ukrainos atstovas: karas gali baigtis ir šiais metais

2025-12-02 07:51 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-12-02 07:51

Karas gali baigtis jau šiais metais arba 2026 m. vasario–kovo mėnesiais, – teigia Ukrainos parlamento saugumo komiteto pirmininkas Fiodoras Venislavskis.

Ukrainos atstovas: karas gali baigtis jau šįmet (nuotr. SCANPIX)
13

Karas gali baigtis jau šiais metais arba 2026 m. vasario–kovo mėnesiais, – teigia Ukrainos parlamento saugumo komiteto pirmininkas Fiodoras Venislavskis.

REKLAMA
125

„Karas artėja prie pabaigos. Galbūt tai įvyks ne taip greitai, ne šiais metais (nors aš to neatmetu, nes dar turime gruodį), o vasario, kovo mėnesiais. Bet tai tikrai trumpalaikė, o ne ilgalaikė perspektyva. Karas tikrai nesitęs metų metais“, – pareiškė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
12:10

Ukrainos atstovas: karas gali baigtis jau šįmet

Karas gali baigtis jau šiais metais arba 2026 m. vasario–kovo mėnesiais, – portalui „Telegraf“ teigia Ukrainos parlamento saugumo komiteto pirmininkas Fiodoras Venislavskis.

„Karas artėja prie pabaigos. Galbūt tai įvyks ne taip greitai, ne šiais metais (nors aš to neatmetu, nes dar turime gruodį), o vasario, kovo mėnesiais. Bet tai tikrai trumpalaikė, o ne ilgalaikė perspektyva. Karas tikrai nesitęs metų metais“, – pareiškė jis.

Jis taip pat tikino, kad kalbėjo su Ukrainos delegacijos Ženevoje atstovais ir, kad „svarbiausi Ukrainos interesai buvo apginti“. 

„Dabar, kaip suprantu, taikos procesas yra tokioje stadijoje, kai parengtas algoritmas ir punktai, jau suderinti su partneriais, dabar tai turi būti suderinta Witkoffo su Maskva. Po to turėsime tam tikrą grįžtamąjį ryšį ir suprasime, ar Maskva yra pasirengusi taikai, ar ne.

Mūsų pastangos ir reakcija į šį taikos planą parodė, kad Ukraina visada pasirengusi taikai. Tai, kad mes vykome į Ženevą, sutikome su mums ne itin priimtinais punktais, o kitus apgynėme, rodo, kad Ukraina pasirengusi pasirašyti taikos planą. Dabar kamuolys bus Rusijos aikštėje, ir mums tai bus orientyras“, – aiškino politikas.

Jis taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į V. Putino pareiškimus, Rusija neatsisakė savo maksimalistinių tikslų gauti visišką kontrolę Luhansko, Donecko, Zaporizhžsko ir Chersono srityse.

„Jie nori, kad tai būtų pripažinta. Mums tai nepriimtina. Todėl manau, kad vyks rimtesnis derybų procesas, kurio metu bus suderintos pozicijos, kurios yra priimtinos Ukrainai, o kurios – ne. De facto mes suprantame, kad šiuo metu nėra galimybės atkovoti okupuotas teritorijas. Todėl turime pripažinti, kad šios teritorijos tikriausiai kurį laiką liks laikinai okupuotos“, – aiškino F. Venislavskis.

REKLAMA
REKLAMA
11:53

Dronai puolė naftos saugyklą Rusijos Oriolo srityje

Naktį į antradienį nepilotuojami orlaiviai puolė naftos saugyklą Rusijos Livno mieste, Oriolo srityje. Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA. 

Pirmieji apie ataką socialiniuose tinkluose pranešė gyventojai. Vėliau Oriolo srities gubernatorius Andrejus Klyčkovas patvirtino, kad gaisras kilo „degalų ir energijos komplekso objektuose Livno rajone“.

„Naktį Oriolo sritis vėl buvo puolama nepilotuojamų orlaivių, dėl to kilo gaisras degalų ir energijos komplekso objektuose Livno rajone. Aukų nebuvo. Įvykio vietoje dirba Rusijos civilinės gynybos, ekstremalių situacijų ir nelaimių gelbėjimo ministerijos darbuotojai, imamasi būtinų priemonių padariniams likviduoti", – parašė A. Klyčkovas. 

Livne yra „Oriolnefteprodukt“ naftos bazė. Ji jau buvo dronais atakuota šiemet sausio 24 dieną. 

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad „per naktį buvo sunaikinti 45 Ukrainos nepilotuojami orlaiviai“. 

Prieš kelias dienas dronai puolė Slaviansko naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Krasnodaro srityje.

Skaityti daugiau
REKLAMA
11:43

Ukrainos kariškiai neigia rusų pranešimą apie užimtą Pokrovską

Ukrainiečių kariškiai antradienį paneigė rusų pranešimą, kad Maskva užėmė Pokrovsko miestą Rytų Ukrainoje, ir sako, kad kovos tebevyksta.

„Pokrovske tęsiamos paieškos ir šturmo operacijos bei priešo naikinimas miesto pastatuose. Užpuolikai, pasinaudoję tirštu rūku, dar kartą bandė „iškelti vėliavą“ viename iš miesto rajonų, kad propagandistai galėtų tai panaudoti kaip įrodymą, jog perėmė viso Pokrovsko kontrolę. Po to jie skubiai pabėgo, ir tebevyksta priešo grupuočių valymas“, – sakoma operacinės vadovybės „Rytai“ pranešime socialiniame tinkle „Facebook“.

Kariuomenė taip pat pažymėjo, kad Maskvos bandymai kurti propagandines iliustracijas, esą jos kariai kontroliuoja svarbų miestą Donecko srityje, lemia didelius nuostolius Rusijos pusėje.

„Organizuojami papildomi logistikos maršrutai į Pokrovską ir Myrnohradą, siekiant užtikrinti nepertraukiamą mūsų dalinių aprūpinimą viskuo, ko jiems reikia“, – sakė kariškiai.

Pirmadienį Rusija pareiškė, kad jos pajėgos užėmė svarbų karinės logistikos centrą Pokrovską ir Vovčanską Ukrainos šiaurės rytuose.

Gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, matyti Rusijos kariai, iškeliantys savo šalies vėliavą centrinėje Pokrovsko aikštėje.

Ukrainos kovos su dezinformacija centras išvakarėse perspėjo, kad JAV vadovaujamų taikos derybų metu Rusija eskaluos propagandą.

Donecko srityje esantis Pokrovskas, kuriame prieš karą gyveno apie 60 tūkst. gyventojų, yra svarbus kelių ir geležinkelių mazgas. Pastaraisiais mėnesiais jis buvo tapęs intensyvios Rusijos karinės kampanijos taikiniu.

Praėjusį mėnesį Ukraina, siekdama atremti Rusijos puolimą, į miestą pasiuntė pastiprinimą, įskaitant specialiųjų pajėgų karius.

Naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) duomenų analizė rodo, kad praėjusį mėnesį Rusijos kariuomenė Ukrainoje pasiekė didžiausių laimėjimų nuo 2024 metų lapkričio.

Skaityti daugiau
REKLAMA
REKLAMA
10:41

Zelenska: Ukraina grąžino namo 1 859 rusų pagrobtus vaikus

Ukraina susigrąžino 1 859 vaikus, kurie buvo pagrobti ir išvežti į Rusijos kontroliuojamą teritoriją, pirmadienį per aukšto lygio susitikimą Paryžiuje sakė šalies pirmoji ponia Olena Zelenska. Apie tai Ukrainos nepriklausomas laikraštis „Kyiv Independent“.

Šis aukšto lygio susitikimas Prancūzijos sostinėje buvo surengtas pagal prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyvą „Bring Kids Back UA“ (liet. „Grąžinkime vaikus į Ukrainą“).

Ukrainos pirmoji ponia pabrėžė, kad vaiko grąžinimas namo yra tik pirmas etapas ilgame procese.

„Po to, kai vaikas fiziškai grįžta namo, jam vis dar reikia sugrįžti psichologiškai ir socialiai“, – kalbėjo O. Zelenska.

Ji pridūrė, kad Ukraina kuria psichinės sveikatos programas ir teikia pagalbą kiekvienam grąžintam vaikui.

Susitikime taip pat buvo apibrėžtos pagrindinės „Bring Kids Back UA“ darbo kryptys, įskaitant deportuotų vaikų paiešką ir identifikavimą, jų grąžinimo organizavimą, psichologinės pagalbos teikimą šeimoms ir reintegracijos bei reabilitacijos modelių kūrimą su tarptautiniais partneriais.

Ukraina ir jos tarptautiniai partneriai įsteigė Tarptautinę koaliciją Ukrainos vaikams grąžinti, kurią dabar sudaro 42 šalys, taip pat Europos Sąjunga (ES), Europos Taryba ir ESBO Parlamentinė Asamblėja.

Be O. Zelenskos, renginyje taip pat dalyvavo Prancūzijos pirmoji ponia Brigitte Macron, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot ir apie 150 pareigūnų, diplomatų, verslo atstovų, filantropų, merų, regionų lyderių ir kultūros veikėjų.

„Kyiv Independent“ primena, kad Ukrainos nacionalinės duomenų bazės „Karo vaikai“ duomenimis, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 m. vasario mėn., iš Rusijos okupuotų teritorijų buvo pagrobti mažiausiai 19 546 Ukrainos vaikai, kurie vėliau išvežti į Rusiją arba jos kontroliuojamas teritorijas.

„Kyiv Independent“ neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 2025 m. Rusijos okupuotose teritorijose tebebuvo apie 1,6 mln. ukrainiečių vaikų.

Skaityti daugiau
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
10:32

Rusija skelbia užėmusi Pokrovską Rytų Ukrainoje

Rusija pirmadienį pareiškė, kad jos pajėgos užėmė Pokrovsko miestą Rytų Ukrainoje, svarbų karinės logistikos centrą, ir Vovčanską Ukrainos šiaurės rytuose.

Apie šiuos pasiekimus mūšio lauke Kremlius paskelbė pranešime susirašinėjimo platformoje „Telegram“.

Tuo metu Ukraina ar karą stebinčios organizacijos šio teiginio nepatvirtina.

Ukrainos kovos su dezinformacija centras išvakarėse perspėjo, kad Maskva taikos derybų metu eskaluos propagandą.

Donecko srityje esantis Pokrovskas, kuriame prieš karą gyveno apie 60 tūkst. gyventojų, yra svarbus kelių ir geležinkelių mazgas. Pastaraisiais mėnesiais jis buvo tapęs intensyvios Rusijos karinės kampanijos taikiniu.

Praėjusį mėnesį Ukraina, siekdama atremti Rusijos puolimą, į miestą pasiuntė pastiprinimą, įskaitant specialiųjų pajėgų karius.

Tačiau, kaip pranešama, šimtams Rusijos karių pavyko infiltruotis į Pokrovską.

Šios naujienos didina spaudimą Kyjivui, siekiančiam užsitikrinti Jungtinių Valstijų paramą sudėtingose derybose dėl karo užbaigimo.

Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas sekmadienį informavo prezidentą Vladimirą Putiną „apie Krasnoarmeisko ir Vovčansko miestų išvadavimą“, pranešė Kremlius, pavartodamas rusišką Pokrovsko pavadinimą.

Gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, matyti Rusijos kariai, iškeliantys savo šalies vėliavą centrinėje Pokrovsko aikštėje.

Jei šis užėmimas bus patvirtintas, jis apsunkins Ukrainos tiekimo linijas kitose fronto dalyse ir gali tapti placdarmu Rusijai veržtis toliau į šiaurę ir vakarus.

Tai taip pat sukeltų apsiausties pavojų netoliese esančiai Ukrainos kariuomenės įgulai.

Charkivo srityje esantis Vovčanskas nuo 2024 metų gegužės niokojamas kovų.

Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas šio miesto užėmimą pavadino „svarbiu žingsniu pergalės link“.

Naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) duomenų analizė rodo, kad praėjusį mėnesį Rusijos kariuomenė Ukrainoje pasiekė didžiausių laimėjimų nuo 2024 metų lapkričio.

Skaityti daugiau
REKLAMA
09:15

Smūgis „Achmat“ bazei Čečėnijoje: vaizdo įraše – galingas sprogimas

Naktį Ukrainos pajėgos atakavo Gudermese (Rusija) dislokuotą čečėnų dalinį „Achmat“, skelbiama „Exilenova“. Paviešintas tai patvirtinantis vaizdo įrašas, kurio patikrinti nepriklausomais šaltiniais šiuo metu nėra galimybės. 

Vaizdo įraše matyti galingas sprogimas, kaip tvirtinama, „Achmat“ bazėje Gudermese. 

Taip pat skelbiama, kad šiąnakt smūgio sulaukė ir Rusijos FSB būstinė Ačhoimartane, Čečėnijoje. 

Smogė ir praėjusią savaitę

Praėjusį ketvirtadienį Grozne dronai taip pat atakavo karinius objektus. Tuomet buvo skelbiama, kad smogiamieji dronai pateko į Rosgvardijos „Achmat-Sever“ dalinio teritoriją Baisangurovo rajone, Čečėnijos sostinėje Grozne.

Dronai taip pat buvo pastebėti Borze kaime prie 65384 dalinio – ten stovi 291-asis Rusijos armijos gvardijos motorizuotas pėstininkų pulkas. Tai yra beveik 870 kilometrų nuo fronto linijos.

Apie nukentėjusius tuomet informacija buvo nutylėta. Valdžia atakos nepatvirtino, bet lapkričio 27 d. ryte Grozno oro uostas beveik penkias valandas dirbo su apribojimais.

REKLAMA
08:19

Svarbi kelionė: Witkoffas ir Trumpo žentas dalyvaus derybose Maskvoje

JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį Maskvoje turi surengti derybas ir jose aptarti Donaldo Trumpo administracijos pasiūlymą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Į derybas atvyko ir JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
07:49

Lenkijos prezidentas: negalimi jokie susitarimai su maskoliais

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pareiškė, kad su Rusija („maskoliais“) niekada negalima sudaryti jokių susitarimų, skelbiama „RBC Ukraina“. 

Remtasi K. Nawrockio kalba, kurią paskelbė Lenkijos prezidento kanceliarijos vadovas Zbigniewas Boguckis socialiniame tinkle X.

Lenkijos prezidentas K. Nawrockis pasisakė per ceremoniją, skirtą karininkų kursantų dienai, minint 195-ąsias lapkričio sukilimo metines.

„Istoriniai įvykiai taip pat yra pamoka šiuolaikinei Lenkijai ir lenkams: nėra jokių susitarimų su maskoliais nei XIX, nei XX, nei XXI amžiuje. Yra tik melas, noras atimti dvasią ir noras sunaikinti. Tai pamoka, kurią mes visi turime išmokti, giliai tikėdami Lenkijos kadetais, karininkais ir generolais“, – sakė Lenkijos prezidentas, pagal išsilavinimą istorikas.

Nawrockio pozicija Rusijos atžvilgiu

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis nusprendė atšaukti susitikimą su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbánu po jo vizito pas Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiža pažymėjo, kad Varšuva priėmė „tikrai gerą sprendimą“. Tai labai gerai parodo Lenkijos principinę poziciją susiklosčiusioje situacijoje.

Be to, K. Nawrockis vizito Prahoje metu pareiškė, kad laukia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko Varšuvoje ir išreiškė viltį, kad jis priims kvietimą.

Lenkijos prezidentas K. Nawrockis taip pat kritikavo JAV „taikos planą“. Jis pažymėjo, kad bet kokie taikos planai pirmiausia turi būti patvirtinti Ukrainos ir neturi atlyginti agresoriui.

K. Nawrockis pridūrė, kad visi pasiūlymai dėl Rusijos karo su Ukraina nutraukimo turi atsižvelgti į vieną svarbų faktą: Rusija yra valstybė, kuri nevykdo susitarimų ir nesilaiko žodžio.

REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Europoje vogti automobiliai „legalizuojami“ Rusijoje: veža per Ukrainą (nuotr. SCANPIX)
Europoje vogti automobiliai „legalizuojami“ Rusijoje: veža per Ukrainą (27)
Amelios mirtis (nuotr. stop kadras, 123rf.com)
Vos 8-erių Amelija mirė siaubingose kančiose: išgirdus, kas jai nutiko, sunku suvokti (15)
7-metė žuvo apsikabinusi mamą: rusų smūgis daugiabučiui nusinešė Lenkijos pilietės gyvybę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
7-metė žuvo apsikabinusi mamą: rusų smūgis daugiabučiui nusinešė Lenkijos pilietės gyvybę (20)
F-16, Lenkijos karinės oro pajėgos (nuotr. SCANPIX)
Lenkija ir Rumunija pakėlė naikintuvus, uždaryti oro uostai – stebimi Rusijos veiksmai netoli sienos (23)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
umerovas
umerovas
2025-12-02 08:05
pašalpinė rusofašistinė valkata lioxa čiulpė mano kotą iki gomurio ir laižė kiaušinius kaip dadu ledus
Atsakyti
prostitutka taškas ru
prostitutka taškas ru
2025-12-02 08:04
kacapės mėgsta šūdiną analinį
Atsakyti
kgb putlerinė žiurkė
kgb putlerinė žiurkė
2025-12-02 08:01
2026m. 40 proc. kacapijos biudžeto skirsiu terorizmui prieš Ukrainą
švietimas, kultūra, sveikatos apsauga, kelių tvarkymas? dieneg niet dieržytės
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (125)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų