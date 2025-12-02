„Karas artėja prie pabaigos. Galbūt tai įvyks ne taip greitai, ne šiais metais (nors aš to neatmetu, nes dar turime gruodį), o vasario, kovo mėnesiais. Bet tai tikrai trumpalaikė, o ne ilgalaikė perspektyva. Karas tikrai nesitęs metų metais“, – pareiškė jis.
Dronai puolė naftos saugyklą Rusijos Oriolo srityje
Naktį į antradienį nepilotuojami orlaiviai puolė naftos saugyklą Rusijos Livno mieste, Oriolo srityje. Apie tai pranešė „Telegram“ kanalas ASTRA.
Pirmieji apie ataką socialiniuose tinkluose pranešė gyventojai. Vėliau Oriolo srities gubernatorius Andrejus Klyčkovas patvirtino, kad gaisras kilo „degalų ir energijos komplekso objektuose Livno rajone“.
„Naktį Oriolo sritis vėl buvo puolama nepilotuojamų orlaivių, dėl to kilo gaisras degalų ir energijos komplekso objektuose Livno rajone. Aukų nebuvo. Įvykio vietoje dirba Rusijos civilinės gynybos, ekstremalių situacijų ir nelaimių gelbėjimo ministerijos darbuotojai, imamasi būtinų priemonių padariniams likviduoti", – parašė A. Klyčkovas.
Livne yra „Oriolnefteprodukt“ naftos bazė. Ji jau buvo dronais atakuota šiemet sausio 24 dieną.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad „per naktį buvo sunaikinti 45 Ukrainos nepilotuojami orlaiviai“.
Prieš kelias dienas dronai puolė Slaviansko naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Krasnodaro srityje.
Ukrainos kariškiai neigia rusų pranešimą apie užimtą Pokrovską
Ukrainiečių kariškiai antradienį paneigė rusų pranešimą, kad Maskva užėmė Pokrovsko miestą Rytų Ukrainoje, ir sako, kad kovos tebevyksta.
„Pokrovske tęsiamos paieškos ir šturmo operacijos bei priešo naikinimas miesto pastatuose. Užpuolikai, pasinaudoję tirštu rūku, dar kartą bandė „iškelti vėliavą“ viename iš miesto rajonų, kad propagandistai galėtų tai panaudoti kaip įrodymą, jog perėmė viso Pokrovsko kontrolę. Po to jie skubiai pabėgo, ir tebevyksta priešo grupuočių valymas“, – sakoma operacinės vadovybės „Rytai“ pranešime socialiniame tinkle „Facebook“.
Kariuomenė taip pat pažymėjo, kad Maskvos bandymai kurti propagandines iliustracijas, esą jos kariai kontroliuoja svarbų miestą Donecko srityje, lemia didelius nuostolius Rusijos pusėje.
„Organizuojami papildomi logistikos maršrutai į Pokrovską ir Myrnohradą, siekiant užtikrinti nepertraukiamą mūsų dalinių aprūpinimą viskuo, ko jiems reikia“, – sakė kariškiai.
Pirmadienį Rusija pareiškė, kad jos pajėgos užėmė svarbų karinės logistikos centrą Pokrovską ir Vovčanską Ukrainos šiaurės rytuose.
Gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, matyti Rusijos kariai, iškeliantys savo šalies vėliavą centrinėje Pokrovsko aikštėje.
Ukrainos kovos su dezinformacija centras išvakarėse perspėjo, kad JAV vadovaujamų taikos derybų metu Rusija eskaluos propagandą.
Donecko srityje esantis Pokrovskas, kuriame prieš karą gyveno apie 60 tūkst. gyventojų, yra svarbus kelių ir geležinkelių mazgas. Pastaraisiais mėnesiais jis buvo tapęs intensyvios Rusijos karinės kampanijos taikiniu.
Praėjusį mėnesį Ukraina, siekdama atremti Rusijos puolimą, į miestą pasiuntė pastiprinimą, įskaitant specialiųjų pajėgų karius.
Naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) duomenų analizė rodo, kad praėjusį mėnesį Rusijos kariuomenė Ukrainoje pasiekė didžiausių laimėjimų nuo 2024 metų lapkričio.
Zelenska: Ukraina grąžino namo 1 859 rusų pagrobtus vaikus
Ukraina susigrąžino 1 859 vaikus, kurie buvo pagrobti ir išvežti į Rusijos kontroliuojamą teritoriją, pirmadienį per aukšto lygio susitikimą Paryžiuje sakė šalies pirmoji ponia Olena Zelenska. Apie tai Ukrainos nepriklausomas laikraštis „Kyiv Independent“.
Šis aukšto lygio susitikimas Prancūzijos sostinėje buvo surengtas pagal prezidento Volodymyro Zelenskio iniciatyvą „Bring Kids Back UA“ (liet. „Grąžinkime vaikus į Ukrainą“).
Ukrainos pirmoji ponia pabrėžė, kad vaiko grąžinimas namo yra tik pirmas etapas ilgame procese.
„Po to, kai vaikas fiziškai grįžta namo, jam vis dar reikia sugrįžti psichologiškai ir socialiai“, – kalbėjo O. Zelenska.
Ji pridūrė, kad Ukraina kuria psichinės sveikatos programas ir teikia pagalbą kiekvienam grąžintam vaikui.
Susitikime taip pat buvo apibrėžtos pagrindinės „Bring Kids Back UA“ darbo kryptys, įskaitant deportuotų vaikų paiešką ir identifikavimą, jų grąžinimo organizavimą, psichologinės pagalbos teikimą šeimoms ir reintegracijos bei reabilitacijos modelių kūrimą su tarptautiniais partneriais.
Ukraina ir jos tarptautiniai partneriai įsteigė Tarptautinę koaliciją Ukrainos vaikams grąžinti, kurią dabar sudaro 42 šalys, taip pat Europos Sąjunga (ES), Europos Taryba ir ESBO Parlamentinė Asamblėja.
Be O. Zelenskos, renginyje taip pat dalyvavo Prancūzijos pirmoji ponia Brigitte Macron, Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot ir apie 150 pareigūnų, diplomatų, verslo atstovų, filantropų, merų, regionų lyderių ir kultūros veikėjų.
„Kyiv Independent“ primena, kad Ukrainos nacionalinės duomenų bazės „Karo vaikai“ duomenimis, nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios 2022 m. vasario mėn., iš Rusijos okupuotų teritorijų buvo pagrobti mažiausiai 19 546 Ukrainos vaikai, kurie vėliau išvežti į Rusiją arba jos kontroliuojamas teritorijas.
„Kyiv Independent“ neseniai atliktas tyrimas parodė, kad 2025 m. Rusijos okupuotose teritorijose tebebuvo apie 1,6 mln. ukrainiečių vaikų.
Rusija skelbia užėmusi Pokrovską Rytų Ukrainoje
Rusija pirmadienį pareiškė, kad jos pajėgos užėmė Pokrovsko miestą Rytų Ukrainoje, svarbų karinės logistikos centrą, ir Vovčanską Ukrainos šiaurės rytuose.
Apie šiuos pasiekimus mūšio lauke Kremlius paskelbė pranešime susirašinėjimo platformoje „Telegram“.
Tuo metu Ukraina ar karą stebinčios organizacijos šio teiginio nepatvirtina.
Ukrainos kovos su dezinformacija centras išvakarėse perspėjo, kad Maskva taikos derybų metu eskaluos propagandą.
Donecko srityje esantis Pokrovskas, kuriame prieš karą gyveno apie 60 tūkst. gyventojų, yra svarbus kelių ir geležinkelių mazgas. Pastaraisiais mėnesiais jis buvo tapęs intensyvios Rusijos karinės kampanijos taikiniu.
Praėjusį mėnesį Ukraina, siekdama atremti Rusijos puolimą, į miestą pasiuntė pastiprinimą, įskaitant specialiųjų pajėgų karius.
Tačiau, kaip pranešama, šimtams Rusijos karių pavyko infiltruotis į Pokrovską.
Šios naujienos didina spaudimą Kyjivui, siekiančiam užsitikrinti Jungtinių Valstijų paramą sudėtingose derybose dėl karo užbaigimo.
Rusijos generalinio štabo viršininkas Valerijus Gerasimovas sekmadienį informavo prezidentą Vladimirą Putiną „apie Krasnoarmeisko ir Vovčansko miestų išvadavimą“, pranešė Kremlius, pavartodamas rusišką Pokrovsko pavadinimą.
Gynybos ministerija paskelbė vaizdo įrašą, kuriame, kaip teigiama, matyti Rusijos kariai, iškeliantys savo šalies vėliavą centrinėje Pokrovsko aikštėje.
Jei šis užėmimas bus patvirtintas, jis apsunkins Ukrainos tiekimo linijas kitose fronto dalyse ir gali tapti placdarmu Rusijai veržtis toliau į šiaurę ir vakarus.
Tai taip pat sukeltų apsiausties pavojų netoliese esančiai Ukrainos kariuomenės įgulai.
Charkivo srityje esantis Vovčanskas nuo 2024 metų gegužės niokojamas kovų.
Rusijos gynybos ministras Andrejus Belousovas šio miesto užėmimą pavadino „svarbiu žingsniu pergalės link“.
Naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo tyrimų instituto (ISW) duomenų analizė rodo, kad praėjusį mėnesį Rusijos kariuomenė Ukrainoje pasiekė didžiausių laimėjimų nuo 2024 metų lapkričio.
Smūgis „Achmat“ bazei Čečėnijoje: vaizdo įraše – galingas sprogimas
Naktį Ukrainos pajėgos atakavo Gudermese (Rusija) dislokuotą čečėnų dalinį „Achmat“, skelbiama „Exilenova“. Paviešintas tai patvirtinantis vaizdo įrašas, kurio patikrinti nepriklausomais šaltiniais šiuo metu nėra galimybės.
Vaizdo įraše matyti galingas sprogimas, kaip tvirtinama, „Achmat“ bazėje Gudermese.
Taip pat skelbiama, kad šiąnakt smūgio sulaukė ir Rusijos FSB būstinė Ačhoimartane, Čečėnijoje.
Smogė ir praėjusią savaitę
Praėjusį ketvirtadienį Grozne dronai taip pat atakavo karinius objektus. Tuomet buvo skelbiama, kad smogiamieji dronai pateko į Rosgvardijos „Achmat-Sever“ dalinio teritoriją Baisangurovo rajone, Čečėnijos sostinėje Grozne.
Dronai taip pat buvo pastebėti Borze kaime prie 65384 dalinio – ten stovi 291-asis Rusijos armijos gvardijos motorizuotas pėstininkų pulkas. Tai yra beveik 870 kilometrų nuo fronto linijos.
Apie nukentėjusius tuomet informacija buvo nutylėta. Valdžia atakos nepatvirtino, bet lapkričio 27 d. ryte Grozno oro uostas beveik penkias valandas dirbo su apribojimais.
Svarbi kelionė: Witkoffas ir Trumpo žentas dalyvaus derybose Maskvoje
JAV specialusis pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį Maskvoje turi surengti derybas ir jose aptarti Donaldo Trumpo administracijos pasiūlymą, kaip užbaigti karą Ukrainoje. Į derybas atvyko ir JAV prezidento žentas Jaredas Kushneris.
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis pareiškė, kad su Rusija („maskoliais“) niekada negalima sudaryti jokių susitarimų, skelbiama „RBC Ukraina“.
Remtasi K. Nawrockio kalba, kurią paskelbė Lenkijos prezidento kanceliarijos vadovas Zbigniewas Boguckis socialiniame tinkle X.
Lenkijos prezidentas K. Nawrockis pasisakė per ceremoniją, skirtą karininkų kursantų dienai, minint 195-ąsias lapkričio sukilimo metines.
Z Moskalami nie ma żadnych porozumień. Tam jest tylko kłamstwo, chęć zabrania ducha i chęć zniszczenia‼️— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) November 30, 2025
Prezydent RP @NawrockiKn podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego w 195. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego: ,,Wydarzenia historyczne stanowią lekcję także dla… pic.twitter.com/8UH5JS2MLo
„Istoriniai įvykiai taip pat yra pamoka šiuolaikinei Lenkijai ir lenkams: nėra jokių susitarimų su maskoliais nei XIX, nei XX, nei XXI amžiuje. Yra tik melas, noras atimti dvasią ir noras sunaikinti. Tai pamoka, kurią mes visi turime išmokti, giliai tikėdami Lenkijos kadetais, karininkais ir generolais“, – sakė Lenkijos prezidentas, pagal išsilavinimą istorikas.
Nawrockio pozicija Rusijos atžvilgiu
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis nusprendė atšaukti susitikimą su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbánu po jo vizito pas Rusijos diktatorių Vladimirą Putiną.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiža pažymėjo, kad Varšuva priėmė „tikrai gerą sprendimą“. Tai labai gerai parodo Lenkijos principinę poziciją susiklosčiusioje situacijoje.
Be to, K. Nawrockis vizito Prahoje metu pareiškė, kad laukia Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko Varšuvoje ir išreiškė viltį, kad jis priims kvietimą.
Lenkijos prezidentas K. Nawrockis taip pat kritikavo JAV „taikos planą“. Jis pažymėjo, kad bet kokie taikos planai pirmiausia turi būti patvirtinti Ukrainos ir neturi atlyginti agresoriui.
K. Nawrockis pridūrė, kad visi pasiūlymai dėl Rusijos karo su Ukraina nutraukimo turi atsižvelgti į vieną svarbų faktą: Rusija yra valstybė, kuri nevykdo susitarimų ir nesilaiko žodžio.
Ukrainos atstovas: karas gali baigtis jau šįmet
Karas gali baigtis jau šiais metais arba 2026 m. vasario–kovo mėnesiais, – portalui „Telegraf“ teigia Ukrainos parlamento saugumo komiteto pirmininkas Fiodoras Venislavskis.
„Karas artėja prie pabaigos. Galbūt tai įvyks ne taip greitai, ne šiais metais (nors aš to neatmetu, nes dar turime gruodį), o vasario, kovo mėnesiais. Bet tai tikrai trumpalaikė, o ne ilgalaikė perspektyva. Karas tikrai nesitęs metų metais“, – pareiškė jis.
Jis taip pat tikino, kad kalbėjo su Ukrainos delegacijos Ženevoje atstovais ir, kad „svarbiausi Ukrainos interesai buvo apginti“.
„Dabar, kaip suprantu, taikos procesas yra tokioje stadijoje, kai parengtas algoritmas ir punktai, jau suderinti su partneriais, dabar tai turi būti suderinta Witkoffo su Maskva. Po to turėsime tam tikrą grįžtamąjį ryšį ir suprasime, ar Maskva yra pasirengusi taikai, ar ne.
Mūsų pastangos ir reakcija į šį taikos planą parodė, kad Ukraina visada pasirengusi taikai. Tai, kad mes vykome į Ženevą, sutikome su mums ne itin priimtinais punktais, o kitus apgynėme, rodo, kad Ukraina pasirengusi pasirašyti taikos planą. Dabar kamuolys bus Rusijos aikštėje, ir mums tai bus orientyras“, – aiškino politikas.
Jis taip pat pažymėjo, kad atsižvelgiant į V. Putino pareiškimus, Rusija neatsisakė savo maksimalistinių tikslų gauti visišką kontrolę Luhansko, Donecko, Zaporizhžsko ir Chersono srityse.
„Jie nori, kad tai būtų pripažinta. Mums tai nepriimtina. Todėl manau, kad vyks rimtesnis derybų procesas, kurio metu bus suderintos pozicijos, kurios yra priimtinos Ukrainai, o kurios – ne. De facto mes suprantame, kad šiuo metu nėra galimybės atkovoti okupuotas teritorijas. Todėl turime pripažinti, kad šios teritorijos tikriausiai kurį laiką liks laikinai okupuotos“, – aiškino F. Venislavskis.