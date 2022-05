06:24 | Rusija galimai dirbtinai didina evakuotų iš „Azovstal“ karių skaičių, pažymima Karo tyrimų instituto tyrime

Išvakarėse Rusijos gynybos ministras S. Šoigu pareiškė, kad nuo evakuacijos pradžios „Azovstal“ paliko daugiau nei 2 tūkst. karių, tuo metu kai Raudonojo Kryžiaus organizacija pranešė apie įregistruotus „šimtus“ ukrainiečių karo belaisvius.

Tai gali būti susiję su registracijos trikdžiais, tačiau Rusija gali ir dirbtinai didinti skaičių, kad galėtų vėliau apkeisti daugiau savo pačios karių, mano ekspertai.

Maža to Rusijos kariuomenė taip gali bandyti išvengti kritikos, kad kelis mėnesius „Azovstal“ gynybą sugebėta išlaikyti vos keliais šimtais gynėjų, o ne „tūkstančiais“.

06:16 | Didžioji Britanija žada paramą ir Moldovai

Britų užsienio reikalų ministrė Liz Truss paskelbė, kad jie gali suteikti pagalbą, įskaitant ginkluotę, ir Moldovai. Pastaroji šalis taip pat susiduria su Rusijos agresija, o pastaruoju metu padėtis okupuotoje Padniestrėje komplikavosi.

🚨| NEW: Liz Truss reveals she wants to arm Moldova with modern weapons to deter an attack from Putin.



She tells @Telegraph the country’s Soviet-era kit should be replaced with “Nato standard” equipment to thwart Russian expansionism. pic.twitter.com/haSV2q5DIj