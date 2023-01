Svarbiausi įvykiai:

14:28 | Juodojoje jūroje – 15 Rusijos karo laivų

„Ukrinform“ rašo, kad 15 Rusijos karo laivų yra pasiruošę puolimui Juodojoje jūroje, įskaitant tris raketnešius, kurie apginkluoti „Kalibr“ tipo sparnuotosiomis raketomis.

Šiuos pareiškimus išsakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinio jūrų laivyno atstovai.

Tuo metu Azovo jūroje rusų laivynas ir toliau kontroliuoja situaciją, o du karo laivai parengti puolimui.

