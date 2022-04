Karas Ukrainoje. Ukrainoje šturmuojama Mariupolio gamykla, rusų tikslas – „išlaisvinti“ ją

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

12:08 | „Stellantis“ pranešė stabdanti gamybą savo gamykloje Rusijoje

JAV ir Europos automobilių gamintoja „Stellantis“ antradienį pranešė stabdanti gamybą savo gamykloje Rusijoje, motyvuodama sprendimą dalių stoka ir Maskvai dėl karo Ukrainoje įvestų sankcijų poveikiu.

Grupė, susikūrusi praėjusių metų sausį susijungus „Fiat-Chrysler“ ir PSA, jau kovo mėnesį paskelbė stabdanti importą ir eksportą į Rusiją ir iš jos.

12:02 | Japonija siunčia Ukrainai dujokaukių, apsauginių kostiumų

Japonija nusiųs Ukrainai dujokaukių, apsauginių kostiumų ir dronų, kad padėtų šaliai gintis nuo ją atakuojančių Rusijos pajėgų, augant nerimui, kad rusų kariuomenė gali naudoti cheminius ginklus.

Gynybos ministras Nobuo Kishi antradienį sakė, kad Ukrainos vyriausybės prašymu Japonija siunčia šiai šaliai kovos su cheminiais ginklais įrangos.

11:50 | Rusija paskelbė naują ultimatumą Mariupolio gynėjams

Rusija antradienį pareikalavo, kad apsiaustą Ukrainos pietrytinį Mariupolio uostamiestį tebeginančios pajėgos „nedelsdamos sudėtų ginklus“.

Rusijos gynybos ministerija paragino Kyjivą pademonstruoti „sveiką protą ir duoti atitinkamus įsakymus kovotojams nutrakti beprasmišką priešinimąsi“.

Maskva pridūrė, kad Mariupolio gynėjams bus „garantuotas išgyvenimas“, jeigu jie pasiduos iki vidurdienio (vietos ir Lietuvos) laiku.

Tai yra naujausias Rusijos pasiūlymas pasiduoti svarbų Azovo jūros uostamiestį ginančioms pajėgoms per jau ilgiau kaip pusantro mėnesio besitęsiančią apsiaustį.

Maskvos pajėgoms svarbu užimti Mariupolį, nes tuomet jos užsitikrintų sausumos koridorių tarp Rusijos 2014 metais aneksuoto Krymo ir prorusiškų separatistų kontroliuojamų rytinių Ukrainos sričių. Be to, kritus Mariupoliui atsilaisvintų apsiaustyje dalyvaujančios Rusijos pajėgos, kurios galėtų dalyvauti tolesniame puolime vadinamajame Donbaso regione.

11:37 | Šturmuojama gamykla Mariupolyje

Specialios pajėgos pradėjo šturmuoti „Azovstal“ plieno gamyklą Mariupolyje.

Tai pranešė Eduardas Basurinas, apsišaukėliškos „Donecko liaudies respublikos“ (DLR) vidaus reikalų ministerijos atstovas.

⚡️Special groups began to storm the Azovstal steel plant in #Mariupol.



