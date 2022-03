Karas Ukrainoje. Ukrainoje griaudi galingi sprogimai: atakos įvykdytos šalia vaikų darželio, gamyklos, yra aukų

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

07.12 | JAV pagalba Ukrainai

JAV Senatas patvirtino beveik 14 mlrd. dolerių dydžio pagalbos paketą, skirtą Ukrainai.

07.05 | Rusijos kariuomenės oro antskrydžiai

Apie 6.10 val. Novokodackyje Rusijos kariuomenė įvykdė tris oro antskrydžius.

Smūgiai mieste įvykdyti šalia vaikų darželio ir daugiabučio pastato. Po įvykdytos atakos taip pat sugriauta batų gamykla, kuri vėliau užsidegė.

Pranešama, kad po oro antskrydžio mažiausiai vienas žmogus žuvo.

06.58 | Kaltinimai vykdant „branduolinį terorizmą“

Ukrainos valdžia pranešė, kad Rusijos pajėgos subombardavo Charkivo fizikos ir technologijos institutą, kuriame yra eksperimentinis branduolinis reaktorius. Maskva yra kaltinama vykdant „branduolinį terorizmą“.

Pranešama, kad objekto išorė po įvykdytos atakos buvo apgadinta, taip pat sugriautos kitos laboratorijos visame pastate.

🛑 Russia just attacked #Kharkiv Institute of Physics and Technology

Experimental nuclear reactor is located inside. The shelling caused a fire in a neighbouring hostel; the fight continues.#StopRussia #StopRussia #ClosetheSkyoverUkraine pic.twitter.com/H88CYHGl9C — Verkhovna Rada of Ukraine (@ua_parliament) March 10, 2022

06.55 | Ruošia naujas sankcijas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui

Baltieji rūmai patvirtino, kad JAV prezidentas Joe Bidenas penktadienį paskelbs naują veiksmų planą, siekiant sustabdyti vykdomus Rusijos karinius veiksmus Ukrainoje.

„Reuters“ ir „Bloomber“ anoniminiai J. Bideno šaltiniai tvirtina, kad JAV prezidentas padidins ekonominį spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

06.45 | Sprogimai Ukrainos mieste Lucke

Penktadienio naktį skirtingose Ukrainos teritorijose toliau griaudėjo galingi sprogimai.

NEXTA rašo, kad vienas iš sprogimų užfiksuotas Ukrainos mieste Lucke, kur galimai buvo susprogdinta gamykla „Motor“.

Taip pat karinės atakos buvo vykdomos Dnipro, Rivnės, Voluinės regionuose.

After a series of explosions something caught fire in #Lutsk. Presumably the Motor plant.



There is also information about explosions in #Dnipro, #Rivne and #Volyn regions. pic.twitter.com/tWvS5gaNG6 — NEXTA (@nexta_tv) March 11, 2022

06.39 | Rusijos kariuomenė sulėtėjo, pildo atsargas

Ukrainos kariuomenė paskelbė naujausią informaciją, kuri rodo, kad Rusijos kariai pergrupavo, išskirstė savo sutelktas pajėgas. Manoma, kad Rusija toką tik šįryt paskelbė savo kasdienę operatyvinę ataskaitą, patvirtinančią ankstesnius pranešimus, kuriuose teigiama, kad Rusijos kariai išsiskirstė pergrupuoti ir papildyti atsargas.

Pasak Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, Rusijos pajėgos sulėtino savo judėjimą į Ukrainos teritorijas, o dalis jų atsitraukė atgal į Rusijos teritoriją.

Ataskaitoje teigiama, kad Rusijos karinės pajėgos tokiu būdu stengiasi papildyti savo išsekusias atsargas.

06.26 | Rusijos karinė vilkstinė išsklaidyta

Kovo 10 d. palydoviniai vaizdai rodo, kad netoli Kijevo sustojusi daugiau kaip 64 kilometrų ilgio Rusijos karinė vilkstinė dabar beveik išsklaidyta, teigia CNN.

Palydovinės nuotraukos atskleidžia, kad dalis Rusijos karinių pajėgų savo techniką perkėlė į miškus netoli Lubjankos, tuo metu į šiaurę nuo Antonovo oro bazės Hostomelyje okupantų technika pastebima Ozeros miesto gyvenvietėse (daugiau kaip 27 kilometrai nuo Ukrainos sostinės Kijivo).

Teigiama, kad Berestjankoje matyti daug Rusijos kariuomenės kuro sunkvežimių, taip pat pastebimi raketų paleidimo įrenginiai.

06.19 | Ukrainoje namus paliko 1,9 mln. žmonių – Jungtinės Tautos

Be 2,3 mln. žmonių, pabėgusių iš Ukrainos, dar apie 1,9 mln. yra palikę savo namus šalies viduje, teigia Jungtinių Tautų (JT) atstovai.

06.07 | Tikina, kad Rusijos puolimas sulėtės

Jungtinės Karalystės gynybos ministerijos atnaujintoje žvalgybos informacijoje nurodama, kad Rusija, patyrusi stiprų Ukrainos kariuomenės pasipriešinimą, priversta didinti dislokuotų pajėgų skaičių tam, kad apjuostų svarbiausius miestus.

Žvalgybos informacijoje daroma išvada, kad dėl šios priežasties Rusijos karinė pažanga į Ukrainos gilumą sulėtės, kadangi didžioji dalis Rusijos karinių pajėgų apsups svarbiausius miestus.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/t7F8IGf2fq



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LpqWb40nRH — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 10, 2022

Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai

► Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schroederis, kaip skelbiama, ketvirtadienį Maskvoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir mėgino įtikinti Rusijos lyderį baigti invaziją į Ukrainą.

► Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas ketvirtadienį pareiškė savo JAV kolegai Joe Bidenui, kad Ankarai svarbu atlikti tarpininkės vaidmenį derybose dėl Ukrainos ir Rusijos karo nutraukimo.

► Ukrainos pabėgėlių krizė yra „didelis iššūkis“ Europos Sąjungai, ir padėtis dar blogės, įspėjo už vidaus reikalus atsakinga Europos komisarė Ylva Johansson, bet pabrėžė, jog 27 šalys rodo „beprecedentę“ vienybę.

► JAV viceprezidentė Kamala Harris ketvirtadienį pritarė raginimams atlikti tarptautinį karo nusikaltimų tyrimą dėl Rusijos invazijos į Ukrainą ir paminėjo „žiaurumus“ prieš bombarduojamus civilius gyventojus, įskaitant smūgį Mariupolio gimdymo namams.

► Maskva ketvirtadienį pranešė, kad kasdien atidarys humanitarinius koridorius į Rusijos teritoriją evakuotis nuo kovų bėgantiems Ukrainos civiliams, nepaisydama Kyjivo priešinimosi evakuacijos keliams, vedantiems į Rusiją.

► JAV investicinis bankas „Goldman Sachs“ ketvirtadienį paskelbė besitraukiantis iš Rusijos; jis taps pirmąja Volstrito institucija, atsiribojusia nuo Maskvos dėl jos invazijos į Ukrainą.

► Kremlius pagrasino nacionalizuoti Rusijoje esantį ir iš jos nusprendusių pasitraukti Vakarų kompanijų turtą, skelbia Vokietijos visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“, cituodama Rusijos Federacijos saugumo tarybos pirmininką Dmitrijų Medvedevą.

► Esant ženklų, kad Rusija suintensyvino atakas prieš Ukrainos civilius gyventojus, JAV ir jų sąjungininkės Europoje gali imtis prieš Maskvą papildomų baudžiamųjų priemonių, ketvirtadienį pareiškė JAV iždo sekretorė Janet Yellen.

► Kinija atsisakė tiekti atsargines dalis Rusijos oro linijų lėktuvams

► Kinijos užsienio reikalų ministras Wangas Yi kovo 10-ąją paragino abi šalis „kuo skubiau nutraukti karo veiksmus“, tačiau pabrėžė, kad Kinija ir toliau nuosekliai laikosi savo ankstesnės pozicijos šiuo klausimu.

► Nuo Rusijos prezidento Vladimiro Putino pradėto karo Ukrainoje pradžios vasario 24 dieną žuvo mažiausiai 71 vaikas, ketvirtadienį pranešė Ukrainos parlamento pareigūnė.

► Jungtinė Karalystė ketvirtadienį įvedė sankcijas dar septyniems turtingiems Rusijos veikėjų, įskaitant milijardierių Romaną Abramovičių, „Premier“ lygos futbolo klubo „Chelsea“ savininką.

► Ukrainoje nuo karo pradžios žuvo 516 civilių, o dar 908 buvo sužeisti, skelbia Jungtinės Tautos.

► Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba, po susitikimo su Rusijos atstovu Sergejumi Lavrovu pripažino, kad pokalbis buvo sudėtingas, pasiekti kažkokių konkrečių nutarimų nepavyko.

► Trečiadienį apšaudžius Mariupolio vaikų ligoninę ir gimdymo namus, žuvo mažiausiai trys asmenys, tarp jų ir vienas vaikas, praneša vietos savivalda.

► Rusijos veržimasis į kai kurias Ukrainos dalis sulėtėjo, skelbia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas. Ukrainos kariuomenė pradėjo kontrataką prieš Rusijos pajėgas, siekdama apginti sostinę Kyjivą.

► Rusų pajėgų apsuptame Mariupolio mieste žmonės imami laidoti masinėse kapavietėse.

► Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia, kad nuo karo pradžios nukovė daugiau nei 12 tūkst. Rusijos karių. Ukrainos kariai sunaikino 49 lėktuvus, 81 sraigtasparnį, 335 tankus, 1105 šarvuočius, 123 artilerijos pabūklus, 56 raketų sistemas, 2 laivus, 526 mašinas, 60 kuro cisternų, 7 bepiločius orlaivius, 29 priešraketinės gynybos sistemas.

► JAV Atstovų rūmai patvirtino projektą, pagal kurį JAV skirtų 13,6 mlrd. (12,3 mlrd. eurų) nuo karo kenčiančiai Ukrainai. Po patvirtinimo rūmuose trečiadienio vakarą, Senato pritarimo tikimasi iki savaitės pabaigos ar kiek vėliau.

► JAV oficialiai apskaičiavo, kad per pirmąsias dvi karo savaites žuvo nuo 5 000 iki 6 000 Rusijos karių. Spėjama, kad sužeista gali būti apie 15 000–18 000 Rusijos karių.

► Jungtinės Valstijos perspėja, kad Rusija netrukus gali panaudoti biologinį arba cheminį ginklą kare Ukrainoje, nes pastaruoju metu Rusija melagingai kaltina Ukrainą turint tokių ginklų.

► Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis mano, kad Putinas galiausiai nutrauks karo veiksmus ir pradės derybas po to, kai pamatė, kad įsiveržusios Rusijos pajėgos susidūrė su įnirtingu ukrainiečių pasipriešinimu.

► V. Zelenskis pranešė, kad trečiadienį iš šalies miestų, apsuptų Rusijos pajėgų, buvo evakuota mažiausiai 35 tūkst. civilių gyventojų.

Karas Ukrainoje (33 nuotr.) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +29 Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(33 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Svarbiausi trečiadienio įvykiai

► V. Zelenskis teigė, kad Rusijos prezidento Vladimiro Putino vieši grasinimai panaudoti branduolinį ginklą yra „blefas“.

► V. Zelenskis pasirašė pasirašė įstatymą, suteikiantį daugiau teisių civiliams naudojant šaunamuosius ginklus prieš Rusijos kariuomenę.

► Pentagonas trečiadienį galutinai atmetė „itin rizikingą“ planą dėl Lenkijos naikintuvų perdavimo Ukrainai.

► Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos sekretorė Liz Truss paragino visas Didžiojo septyneto (G-7) valstybes uždrausti rusiškos naftos importą sakydama, kad pirmaujančios pasaulio ekonomikos turėtų „eiti toliau ir greičiau“ bausdamos Maskvą ir prezidentą Vladimirą Putiną už įsiveržimą į Ukrainą.

► Rusijos gynybos ministerija oficialiai pripažino, kad kare Ukrainoje dalyvauja rusų šauktiniai Tiesa, kariuomenės atstovo teigimu, jie ten pateko „netyčia“.

► Per Rusijos ataką buvo smarkiai apgriauta vaikų ligoninė ir gimdymo namai apgultame Mariupolio uostamiestyje, trečiadienį pranešė Ukrainos pareigūnai.

► Ukrainos valstybinis energetikos operatorius teigia, kad Rusijos pajėgos atjungė atominę elektrinę Černobylį nuo tinklo. Elektrinėje nesant elektros ir neveikiant vėsinimui, kyla pavojus, kad į aplinką pasklis radiacinė tarša.

► Europos Sąjungos šalys susitarė įtraukti daugiau Rusijos oligarchų ir pareigūnų į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašą, taip pat sugriežtinti kriptovaliutų kontrolę ir suvaržyti jūrų transporto sektorių.

► Jungtinė Karalystė paskelbė apie daugybę naujų sankcijų Rusijos orlaiviams ir kosmoso bei aviacijos technologijų eksportui. JK galės sulaikyti Rusijos lėktuvus šalyje, o jų skridimas ar nusileidimas šalyje bus laikomi baudžiamuoju nusikaltimu.

► Sankt Peterburgo valstybinio universiteto vadovybė jau paruošė įsaką, pagal kurį iš universiteto bus šalinami prieš karą Ukrainoje protestuojantys ir sulaikyti studentai.

► Rusijos pajėgoms antradienį smogus Ukrainos rytiniam Severodonecko miestui žuvo mažiausiai 10 žmonių, pranešė vienas Luhansko srities pareigūnas.

► Ukraina patvirtino, kad Rusijos karinės pajėgos sutiko nuo 9 iki 21 val. nutraukti ugnį humanitariniuose koridoriuose.

► Tarptautinė reitingų agentūra „Fitch“ antradienį dar labiau sumažino Rusijos valstybės skolos reitingą, jau anksčiau priskirtą „šlamšto“ diapazonui, nurodydama, jog šis sprendimas atspindi nuomonę, kad nemokumas yra neišvengiamas.

► Nuo karo pradžios Ukrainoje skaičiuojamos 1207 aukos, praneša Jungtinės Tautos. Tai 406 žuvusieji ir 801 sužeistas civilis asmuo. Tarp jų – 27 žuvę ir 42 sužeisti vaikai. Tiesa, tai tik oficialiai patvirtintos žūtys ir sužeidimai, neatmetama, kad tikrieji skaičiai yra žymiai didesni.

► Rusijos kariniai daliniai „kankina“ Zaporižios atominės elektrinės darbuotojus, siekdami priversti juos viešai pareikšti pareiškimą, kurį galėtų naudoti propagandai, teigia Ukrainos energetikos ministras.

► Lenkijos planas parūpinti Ukrainai naikintuvus nebus įgyvendintas, nes JAV vyriausybė jį apibūdino kaip „nepagrįstą“.

► Maskva trečiadienio rytą skelbia humanitarines paliaubas Ukrainoje, kad būtų galima evakuoti civilius gyventojus, pranešė Rusijos naujienų agentūros.