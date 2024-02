Svarbiausi įvykiai:

15:55 | Ukrainiečių špyga rusams: per Rusijos šventę virš Krynkų iškėlė savo vėliavą

„DeepState“ analitikai skelbia, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos virš Krynkų gyvenvietės Chersnone iškėlė Ukrainos vėliavą. Vėliavą iškėlė kontradmirolo Mychailos Ostrohradskio vardu pavadinto 35-ojo atskirojo jūrų pėstininkų pulko kovotojai.

Ukrainos vėliavą gynėjai iškėlė kaip tik tuo metu, kai Rusija švenčia vadinamąją Tėvynės gynėjo dieną. Todėl brigados komanda „pasveikino“ Rusijos generolą Mychailą Teplinskį su „Vasario 23-iąja“.

„Pagal šlovingas tradicijas, kaip kadaise prie Narvos ir Pskovo, rusų karys bet kokį pralaimėjimą paverčia pergale“, – rašė „DeepState“.

Brigada išplatino vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip ant Krynkų vandens bokšto įrengiama Ukrainos vėliava, o vaizdo įrašo pabaigoje pridėjo nesėkmingą rusų bandymą pakabinti savo trispalvę.

15:24 | 2025 m. Baltarusijos teritorijoje numatytos didelės karinės pratybos

Rusija ir Baltarusija 2025 m. surengs „regioninių kariuomenės grupuočių“ pratybos Baltarusijoje, paskelbė baltarusių gynybos ministras Viktoras Chreninas. „Belaruski Hajun“ primenama, kad paskutinės bendros „pratybos“ vyko 2022 m. vasario 10-20 dienomis, likus kelioms dienoms iki įsiveržimo į Ukrainos teritoriją.

14:53 | Rusų kariai atsimušė į naują sieną prie Avdijivkos: bandymas žengti tolyn baigėsi triuškinamomis nesėkmėmis

Ukrainos kariuomenė išlaiko įtvirtinimus Avdijivkos apylinkėse, nepaisant intensyvaus Rusijos kariuomenės puolimo, skelbiama „Bild“. Apakinti ankstesnės sėkmės Rusijos karininkai siunčia savo pavaldinius toliau į vakarus, norėdami pasiekti Donecko srities administracines ribas, tačiau patyrė keletą triuškinančių nesėkmių.

14:16 | Lietuvos sprendimas įsiutino Zacharovą: lietuviai elgiasi antirusiškai

Lietuvos sprendimas rusams uždaryti paskutinę patogią ir pigią landą patekti į Europos Sąjungą sukėlė didelį rusų pasipiktinimą. Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova eilinį kartą apkaltino lietuvius besielgiant „antirusiškai“.

13:59 | Aiškėja daugiau detalių apie Ukrainoje žuvusį karį Tadą Tumą: liko žmona ir du mažamečiai vaikai

Penktadienį Ukrainoje žuvo su Rusijos okupantais kovojęs lietuvis karys Tadas Tumas, skelbia naujienų portalas „15min“.

Tai portalui patvirtino žuvusiojo kolega, instruktorių misijos Ukrainoje „Gyvačių salos“ vadovas Sigitas Maliauskas. Anot jo, lietuvis kartu su ukrainiečiu prie Bachmuto į priešakines linijas vežė minas, kai į jų automobilį pataikė rusų dronas. Artimieji ir ambasada apie įvykį jau informuoti.

13:17 | Zelenskis įvardijo, kada baigsis karas: „Pasaulis nepasirengęs, kad Putinas gali prarasti valdžią“

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad karas Ukrainoje baigsis, kai pasaulis supras, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kelia rimtą grėsmę viso pasaulio egzistencijai.

11:51 | Zelenskis prabilo apie Ukrainos nuostolius: skirtumas su Rusija – penki kartai

Amerikiečių kanalo „FOX News“ žurnalistas paklausė Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, ar jis žino, kokie Ukrainos nuostoliai kare prieš Rusiją. V. Zelenskis konkretaus skaičiaus nepateikė, tačiau pasakė:

„Dešimtys tūkstančių žuvusiųjų. Dešimtys tūkstančių žmonių buvo ištremti. Santykis yra iki penkių. Kiekvienam mūšyje žuvusiam mūsų kariui tenka penki rusų kariai“.

11:16 | Rusija jau nusitaikė į kitą šalį: Padniestrė netrukus gali suvaidinti referendumą dėl „prisijungimo“

Prorusiškų separatistų kontroliuojamame Moldovos Padniestrės regione nepripažintos „valdžios“ atstovai vasario 28 d. gali surengti pseudoreferendumą dėl regiono prijungimo prie Rusijos.

10:40 | J. Borrellis ragina ES šalis labiau remti Ukrainą

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinis Josepas Borrellis paragino Bendrijos šalis skirti daugiau amunicijos Ukrainai. „Ukrainiečių kariai pasiryžę kovoti, tačiau jiems reikia šaudmenų. Skubiai ir dideliais kiekiais“, – rašė jis laiške ES užsienio reikalų ir gynybos ministrams, su kuriuo ketvirtadienį susipažino agentūra DPA.

Delsimas pristatyti amuniciją, anot J. Borrellio, kainuoja žmonių gyvybes ir silpnina Ukrainos gynybinius pajėgumus. „Todėl savo pareiga ir atsakomybe laikau dar kartą kreiptis į Jus, kad pažiūrėtume, kaip galėtume labiau paremti Ukrainą“, – teigė J. Borrellis.

09:54 | Ukrainos ministras: šalies atstatymas truks iki dešimties metų

Ukrainos infrastruktūros ministras Oleksandras Kubrakovas sako, kad jei karas baigtųsi dabar, šaliai atstatyti reikėtų iki dešimties metų. „Manau, kad skubiausius nuostolius būtų galima pašalinti per dvejus ar trejus metus“, –sakė jis agentūrai dpa. Tačiau apskritai darbai esą užtruktų nuo penkerių iki dešimties metų. Be to, būtina sąlyga yra finansiniai ištekliai.

Šeštadienį sueis dveji metai, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą. Pasak O. Kubrakovo, iki šiol karo padaryta žala siekia 500 mlrd. eurų. Jis rėmėsi naujausiais Pasaulio banko, Europos Sąjungos (ES) ir Jungtinių Tautų (JT) duomenimis.

09:11 | JAV įspėja: iki pavasario Ukraina susidurs su „katastrofišku“ amunicijos trūkumu

Amerikiečių kanalas ABC, remdamasis savo šaltiniais, praneša, kad „kovo pabaiga“ bus ypač pavojingas metas Ukrainos kariams, jei nebus patvirtintas naujas amerikiečių pagalbos paketas. Kito JAV pareigūno teigimu, kol kas sunku tiksliai prognozuoti, kada atsiras didžiausias amunicijos ir priešlėktuvinės gynybos deficitas, tačiau iki pavasario padėtis gali pablogėti.

Pavasarį ir iki vasaros padėtis blogės, artėjantį laikotarpį neįvardytas JAV gynybos departamento atstovas apibūdino kaip kritinį.

„Tai, kas saugoma šiandien, – ateityje jie negalės apsaugoti visų šių objektų, jei nebus tęsiamas raketų perėmėjų tiekimas“, – kanalui sakė JAV pareigūnas ir pridūrė, kad jei Rusijos Federacija turės pranašumą ore, pasikeis karo veiksmų pobūdis.

Ukrainai skubiai reikia ir mažų, ir didelių amunicijos priemonių, įskaitant raketas HIMARS.

Taip pat pranešama, kad Ukrainai reikia lėšų infrastruktūrai, skirtai naikintuvams F-16, kurie šiais metais gali pradėti tarnauti Ukrainos karinėse oro pajėgose, sukurti. Visų pirma ginkluotosioms pajėgoms reikia aerodromų ir orlaivių laikymo patalpų.

Be papildomo finansavimo JAV negalės apmokyti pilotų.

08:33 | JAV gali konfiskuoti Rusijos oligarchų turto už 700 mln. dolerių

JAV ketvirtadienį paskelbė seriją naujų sankcijų Rusijai, siekdamos didinti spaudimą Kremliaus režimui dėl karo prieš Ukrainą. Taip teigiama JAV teisingumo departamento pranešime.

Jame nurodoma, kad Niujorko pietinės apygardos teismas pareiškė kaltinimus trims asmenims, įskaitant sankcionuotą oligarchą Andrejų Kostiną, ir suėmė du jo tarpininkus. Jungtinės Valstijos taip pat pareiškė ieškinį dėl dvejų prabangių apartamentų Majamyje, esančių viešbutyje „Ritz Carlton“, konfiskavimo. Jų vertė – 2,5 mln. dolerių, jie priklauso Rusijos oligarchui Viktorui Perevalovui, kuriam irgi taikomos sankcijos.

Taip pat paskelbtas naujas kaltinamasis aktas verslininkui Vladislavui Osipovui bankinio sukčiavimo byloje, susijusioje su 255 pėdų prabangios jachtos „Motor Yacht Tango“, priklausančios sankcionuotam Rusijos oligarchui Viktorui Vekselbergui, eksploatavimu.

„Sankcionuotas oligarchas Andrejus Kostinas ir jo bendrininkai pažeidinėjo JAV sankcijas, kad galėtų palaikyti savo išskirtinai prabangų gyvenimo būdą, – sakė JAV prokuroras Damianas Williamsas. – Naudodamiesi sudėtingomis schemomis, apimančiomis fiktyvias bendroves ir neteisėtus sandorius, A. Kostinas ir jo bendrininkai, kaip įtariama, plovė pinigus ir vykdė neteisėtus atsiskaitymus JAV valiuta, skirtus A. Kostino superjachtų ir prabangių namų Aspene išlaikymui ir pagerinimui, įžūliai nepaisydami JAV įstatymų“.

07:40 | TVF išmokės Ukrainai 880 mln. JAV dolerių

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ketvirtadienį pranešė, kad Ukrainai, jau du metus kovojančiai su Rusijos invazija, išmokės 880 mln. JAV dolerių (812,9 mln. eurų) trečiajame praėjusiais metais patvirtinto 15,6 mlrd. dolerių (14,4 mlrd. eurų) vertės pagalbos paketo etape.

Šią pagalbą dar turi patvirtinti TVF vykdomoji valdyba.

„Nepaisant su karu susijusių sunkumų, programos rezultatai yra geri“, – sakė Gavinas Gray'us, fondo misijos, kuri neseniai Varšuvoje susitiko su Ukrainos pareigūnais, vadovas.

Komanda įvertino tikslus, nustatytus prieš metus, kai buvo patvirtintas ketverių metų pagalbos paketas.

„Valdžios institucijos įvykdė visus kiekybinius veiklos kriterijus, išskyrus vieną – dėl pasienio blokadų šiek tiek sumažėjo mokestinės pajamos – ir visus keturis struktūrinius kriterijus“, – sakė G. Gray'us.

TVF misija teigė, kad Ukrainai atsikūrimui po karo reikės 486 mlrd. dolerių (448,9 mlrd. eurų).

07:02 | Odesoje per Rusijos dronų ataką žuvo trys žmonės

Odesoje per Rusijos dronų ataką žuvo trys žmonės. Apie tai „Telegram“ pranešė Pietų Ukrainos gynybos pajėgos.

Per priešo ataką Odesoje vienas virš jūros numuštas dronas nukrito ant įmonės pastato, esančio Odesos pakrantės zonoje, padarė žalos ir sukėlė gaisrą. Gelbėtojai išgelbėjo moterį ir rado žuvusio vyro kūną.

„Dar dviejų žuvusių žmonių kūnai buvo rasti po griuvėsiais. Iš viso dėl priešo atakos žuvo 3 žmonės. Paieškos buvo nutrauktos. Vyksta ardymo ir valymo darbai“, – sakoma pranešime.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, rusų dronas „Shahed“ pataikė į daugiaaukštį pastatą Dniepro mieste. Dėl to buvo sužeisti 8 žmonės.