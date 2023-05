Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:17 | Ukrainiečiai skelbia pasistūmėję Bachmute

Ukrainos pajėgos pasistūmėjo Bachmute, rašo UNIAN.

Anot padalinio „Terra“ vadovo Nikolajaus Volochovo, ukrainiečiai pozicijas užėmė 16:30, tikimasi, kad pavyks pasistūmėti toliau.

„Dirbame, turime rezultatą – kilometras, visas kilometras ukrainietiškos žemės išvalytas ir išvaduotas nuo „Wagner“, išvaduotas nuo užpuolikų. Mes ir toliau dirbame. Manau, kad šiandien tai dar ne viskas. Pergalė bus mūsų. Šlovė Ukrainai“, – cituojamas jis.

Bachmutas jau kelis mėnesius yra laikomas karščiausiu fronto tašku.

17:51 | Nausėda: būtina didinti paramą Ukrainai, finansavimą ES saugumui

Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad Europos Sąjungos (ES) solidarumas yra svarbus užtikrinant finansinę paramą Ukrainai, kuri turi didėti, be to, būtina didinti kitų su su Bendrijos saugumu susijusių sričių finansavimą.

Tai jis pirmadienį aptarė su už biudžetą ir administravimą atsakingu Europos Komisijos nariu Johannesu Hahnu.

„Atsižvelgdami į vykstančią Rusijos agresiją ir neatidėliotinus ypatingos svarbos Ukrainos infrastruktūros atstatymo poreikius, privalome užtikrinti nuolatinę ir didėjančią ES finansinę ir humanitarinę paramą Ukrainai“, – Prezidentūros pranešime teigė G. Nausėda.

Jis su J. Hahnu aptarė 2021–2027 metų ES prioritetų finansavimo ir daugiametės finansinės programos vidurio peržiūrą. Šalies vadovas pažymėjo, kad pagrindinis akcentas turėtų būti skiriamas ES tvaraus vystymosi užtikrinimui bei finansavimui tų sričių, kurios reikalauja pagrindinio dėmesio.

Anot prezidento, svarbu didinti ir su europiečių saugumu ir Rusijos karu prieš Ukrainą susijusių sričių finansavimą: karinio mobilumo, sienų apsaugos bei sprendžiant Ukrainos karo pabėgėlių problemas.

Susitikime aptarti siūlymai dėl naujų ES biudžeto nuosavų išteklių – ES biudžeto pajamų šaltinių – sukūrimo. Prezidentas išreiškė Lietuvos palaikymą pasienio anglies dioksido apmokestinimo mechanizmui (CBAM) ir didžiausių tarptautinių įmonių pelno apmokestinimui.

Jis taip pat išsakė Lietuvos abejones dėl pajamų šaltinio, paremto ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS), sukūrimo. Prezidento teigimu, šiuo metu tai yra pagrindinis Lietuvos su klimatu susijusių priemonių finansavimo šaltinis.

17:27 | Ukraina kaltina Rusiją nevykdant grūdų susitarimo sąlygų

Rusija faktiškai sustabdė grūdų iniciatyvą, leidžiančią Ukrainai eksportuoti grūdus per Juodąją jūrą, atsisakydama registruoti laivus, kad jie galėtų įplaukti, ir juos patikrinti, pirmadienį pareiškė Ukrainos bendruomenių, teritorijų ir infrastruktūros plėtros ministerija.

„Dėl destruktyvios Rusijos politikos neįmanoma parengti patikrinimo plano pagal JKC (Jungtinio koordinavimo centro) procedūras, kuriose numatyta, kad visos šalys turi susitarti dėl kasdienio patikrinimo plano tiek išvykstant, tiek atvykstant“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė ministerija.

Ministerijos duomenimis, šiuo metu Turkijos teritoriniuose vandenyse patikrinimo laukia 90 laivų, iš kurių 62 nori įplaukti pakrovimui.

Ukrainos žemės ūkio produktų eksportas per grūdų koridorių balandį nesiekė net 3 mln. tonų, teigė ministerija.

Juodosios jūros grūdų iniciatyva leidžia Ukrainai eksportuoti grūdus ir kitus žemės ūkio produktus nepaisant karo ir Juodosios jūros uostų blokados. Susitarimas 120 dienų buvo pasirašytas 2022 metų liepą Stambule, dalyvaujant Jungtinėms Tautoms, Ukrainai, Turkijai ir Rusijai. Vėliau jis buvo pratęstas iki kovo mėnesio.

Susitarimas kovą buvo antrą kartą pratęstas, tačiau ne 120 dienų periodui, kaip anksčiau. Rusija, kuri skundėsi dėl kliūčių jos pačios eksportui, reikalavo, kad pratęsimas galiotų tik 60 dienų.

Praėjusį mėnesį Maskva sakė, jog reikia įvykdyti virtinę sąlygų, kad Rusija pratęstų minimą susitarimą ilgiau nei iki gegužės 18-osios.

Rusijos maisto ir trąšų eksportui į pasaulio rinkas netaikomos jokios sankcijos, bet yra problemų dėl antrinių sankcijų laivybos ir draudimo kompanijoms, bankams.

16:46 | Tarp sužeistųjų Chersono srityje – vaikas

Pirmadienį rusams atakavus Chersono sritį, buvo sužeisti devyni civiliai, tarp sužeistųjų – mažas vaikas, rašo „Ukrinform“.

Anot Ukrainos generalinės prokuratūros, trys civiliai gyventojai buvo sužeisti rusams apšaudant gyvenvietes prie Chersono ir Beryslavo.

Šeši civiliai, tarp jų mažas vaikas, buvo sužeisti okupantų aviacijos smūgio į Stanislavo gyvenvietę, taip pat esančią Chersono srityje, metu. Rusų sviedinys pataikė į gyvenvietės tarybos pastatą.

Rusų smūgio metu buvo apgadinti įvairūs objektai – gyvenamieji namai, ūkiniai pastatai, dujotiekis, elektros linijos.

16:24 | Rusų raketa sunaikino Raudonojo Kryžiaus sandėlį Odesoje

Pirmadienį Odesos regione raketos visiškai sunaikino Ukrainos Raudonojo Kryžiaus sandėlį su humanitarine pagalba, rašo „Ukrinform“.

„Dėl 2023-05-08 Odesos srityje įvykdyto raketinio smūgio visiškai sunaikintas Ukrainos Raudonojo Kryžiaus Odesos regioninės organizacijos nuomojamas 1 000 kv. m ploto sandėlis“, – cituojamas organizacijos pranešimas.

Po raketos smūgio kilęs gaisras visiškai sunaikino sandėlyje buvusią humanitarinę pagalbą Odesos regionui. Smūgio metu sandėlyje Raudonojo Kryžiaus savanorių nebuvo.

„Humanitarinės pagalbos teikimas ir kai kurių Ukrainos Raudonojo Kryžiaus Odesos regioninės organizacijos projektų veikla buvo sustabdyta“, – sakoma pranešime.

Pirmadienį rusai lėktuvais smogė Odesos regionui.

15:48 | Gegužės 9-osios išvakarėse apšaudyta Rusijos teritorija: pranešama apie 5 sužeistuosius

Su Ukraina besiribojančioje Belgorodo srityje užfiskuotas apšaudymas artilerijos pabūklų sviediniais, skelbiama Rusijos žiniasklaidoje. Pranešama, kad pažeisti šeši daugiabučiai, trys prekybos paviljonai ir 11 automobilių.

Maža to, nukentėjo mažiausiai 5 asmenys, du atsisakė vykti į ligoninę, o likusiųjų būklė, anot vietos gubernatoriaus Viačeslavo Gladkovo, yra apibūdinama kaip „lengvo pobūdžio sužalojimai“.

Rusija dėl apšaudymo apkaltino Ukrainos pajėgas, tačiau Ukrainos karinės žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas perspėjo, kad pati Rusija gali imtis panašaus pobūdžio provokacijų.

„Nuo 2014 metų okupantai naudoja tokias provokacijas, todėl gali būti, kad tai pamatysime ir dabar. Šiuo atveju, provokacijas gali surengti Rusijos specialiosios tarnybos, nusitaikydamos į Rusijos civilius gyventojus ir pasirinkdamos tam tikras datas, pavyzdžiui, gegužės 9 d.“, – Ukrainos televizijai sakė Ukrainos karinės žvalgybos atstovas Andrijus Jusovas, rašo „Ukrinform“.

15:18 | Generalinis štabas praneša apie okupantų sujudimą Zaporižioje

Remiantis Generalinio štabo informacija, rusų okupantai Zaporižios mieste Tokmake evakuoja Kremliui ištikimos „valdžios“ atstovus, rusų kolaborantus, vaikus, mokytojus ir auklėtojus. Tuo pačiu vaikų tėvams grasinama neužskaityti mokslo metų, jei jie atsisakys evakuoti savo vaikus, rašo „Focus“

Taip pat generalinis štabas skelbia apie regione prieš degalinių nusidriekusių mašinų eiles ir įspėjimą vietiniams vairuotojams, kad nauji degalų pristatymai neplanuojami.

Tuo metu kitame Zaporižios srities mieste Veselyje buvo uždarytas okupacinės valdžios policijos skyrius. Dieną prieš tai vietos gyventojai matė, kaip ten deginti dokumentai.

14:52 | Žvalgyba įspėja gegužės 9-osios išvakarėse – Rusija gali imtis provokacijų

Karą Ukrainoje inicijavusi Rusija provokacijoms dažnai pasirenka simbolines datas, todėl Ukrainos žvalgyba neatmeta, kad Rusijos saugumo agentūros galėtų jas planuoti gegužės 9 d. ir Rusijos Federacijos, ir Baltarusijos teritorijoje.

Rusija gegužės 9-ąją mini Pergalės dieną. Ir nors šiemet daugelyje Rusijos miestų atšaukti tradiciniai iškilmingi paradai, šalyje antradienį vis tiek vyks daug šventinių renginių, įskaitant ir paradą Maskvoje.

14:10 | Ukrainiečių antausis Putinui: numušė „nenumušama“ vadintą hipergarsinę raketą

Viena penkių „fantastinių ginkluotės“ rūšių, kurias Vladimiras Putinas pristatė 2018-aisais, yra hipergarsinė raketa „Kinžal“. Ukrainiečiai patvirtino praėjusią savaitę numušę vieną tokią raketą, kas sukėlė nuostabą net ir oro gynybos sistemas skyrusiems amerikiečiams – iki tol tai buvo laikoma tik teorinėmis galimybėmis.

13:31 | Europos Sąjunga siūlo naują sankcijų paketą Rusijai dėl Ukrainos

Briuselis pasiūlė 11-ąjį sankcijų dėl Rusijos karo Ukrainoje paketą, kuriuo siekiama sumažinti galimą sankcijų vengimą, pirmadienį pranešė Europos Sąjungos atstovas.

„Šiame pakete daugiausia dėmesio bus skiriama sankcijų įgyvendinimui, jų veiksmingumui ir tam, kaip išvengti sankcijų vengimo“, – sakė Europos Komisijos atstovas spaudai Ericas Mameris.

12:54 | Antradienį Kyjive viešės EK pirmininkė

Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen antradienį atvyks į Kyjivą derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, pirmadienį pranešė Europos Sąjungos atstovas spaudai.

„Vizito metu bus aptarti visi mūsų santykių su Ukraina aspektai“, – pirmadienį žurnalistams sakė atstovas spaudai Ericas Mameris.

12:29 | DB: Rusai verbuoja Centrinės Azijos gyventojus

Rusijos kariuomenės nusitaikė į darbuotojus, į Rusiją imigravusius iš Centrinės Azijos, viliodama juos kariauti Ukrainoje. Pasak Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgybos, rusai dairosi į Rusijoje dirbančius tadžikus ir uzbekus.

Laisvosios Europos radijas pranešė, kad verbuotojai šiems darbininkams siūlo 2 390 JAV dolerių (2 164 eurų) vienkartines registracijos premijas ir iki 4 160 JAV dolerių (3 767 eurų) atlyginimą kas mėnesį.

„Migrantams taip pat pasiūlytas paspartintas kelias gauti Rusijos pilietybę per 6–12 mėnesių, vietoj įprastų 5 metų“, – skelbia britų žvalgyba.

„Didelis mėnesinis atlyginimas ir registracijos premijos privilios kai kuriuos migrantus darbuotojus užsiregistruoti. Šie naujokai greičiausiai bus siunčiami į frontą Ukrainoje, kur aukų skaičius yra labai didelis“, – priduria britų žvalgai.

Jų teigimu, verbuodama migrantus, Rusijos gynybos ministerija bando įgyvendinti jai iškeltą tikslą suburti 400 000 savanorių kariauti Ukrainoje.

„Valdžios institucijos beveik neabejotinai siekia atidėti bet kokią naują privalomą mobilizacijos bangą kuo ilgiau, kad sumažintų nesutarimus šalies viduje“, – pridūrė britų žvalgyba.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 8 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/q3q2D3qfib



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fEVdSbv4Kq