Svarbiausi įvykiai:

Ukrainos karinė žvalgyba pirmadienį paskelbė apie sėkmingą kibernetinę ataką prieš Rusijos gynybos ministeriją. Tam ukrainiečiai panaudojo DDoS ataką.

DDoS ataka – tai kibernetinis išpuolis, kuriuo siekiama sutrikdyti puolamos informacinės sistemos veiklą, ją užtvindant milžinišku užklausų kiekiu.

„Dabar Ukrainos specialioji tarnyba turi informacijos apsaugos ir šifravimo programinę įrangą, kurią naudojo Rusijos gynybos ministerija, taip pat daugybę slaptų oficialių Rusijos karo ministerijos dokumentų“, – pranešė karinė žvalgyba, rašo „Ukrainska Pravda“.

Teigiama, kad dabar ukrainiečių žinioje – įsakymai, pranešimai, instrukcijos, ataskaitos ir kiti dokumentai, kurie cirkuliavo tarp daugiau kaip 2000 Rusijos gynybos ministerijos struktūrinių padalinių.

Vyriausioji žvalgybos valdyba teigia, kad gauta informacija leidžia nustatyti visą Rusijos gynybos ministerijos sistemą ir jos padalinių struktūrą.

Ukrainos karinė žvalgyba pirmadienį pranešė, kad Rusijoje buvo susprogdintas geležinkelio tiltas ir paralyžiuotas traukinių eismas. Jos pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ patvirtinama, kad buvo susprogdintas geležinkelio tiltas per Čapajevkos upę Samaros srityje Rusijoje.

Savaitgalį žmonės Maskvoje toliau plūdo prie penktadienį palaidoto Kremliaus kritiko Aleksejaus Navalno kapo. Agentūros AFP žurnalistai pasakojo, kad sekmadienį prie Borisovo kapinių Rusijos sostinės pietuose driekėsi ilgos eilės. Šimtai žmonių atėjo ir šeštadienį. Su prieš dvi savaites kolonijoje Arktyje mirusiu A. Navalnu penktadienį atvyko atsisveikinti tūkstančiai jo rėmėjų.

„Tai ženklas, kad žmonės jaučia šios netekties mastą, šio asmens svorį, – sekmadienį sakė 29-erių inžinierius Aleksandras, komentuodamas žmonių minias. – Jie jaučia, ką šis asmuo padarė šaliai“.

70-metė Irina sekmadienį jau antrą kartą aplankė A. Navalno kapą – „tiesiog, kad būčiau su savo draugais“. „Galima sakyti, kad šie žmonės yra mano šeima“, – teigė ji.

52-ejų Vadimas sakė jaučiąs „liūdesį ir kartėlį“ dėl opozicionieriaus mirties ir ragino visus elgtis taip, „kaip norėtų Aleksejus – kad žmonės mūsų šalyje ir visame pasaulyje galėtų gyventi laimingiau".

29 metų IT darbuotojas Romanas kalbėjo: „Liūdna. Ir akivaizdu, kad viskas (...), ką jis padarė, palaidota čia. Štai ir viskas“.

Sekmadienį kapinėse vėl buvo policijos pareigūnų, tačiau ne tiek daug, kiek praėjusiomis dienomis. Žmonių eilė prie kapinių vartų driekėsi apie pusę kilometro. Žmonės prie kapo ėjo nešini raudonomis, baltomis ir geltonomis rožėmis bei gvazdikais. Sekmadienio popietę gėlių kalnas siekė maždaug du metrus, stačiatikių kryžiaus beveik nebuvo matyti.

Rusijos karinėms pajėgoms savaitgalį dronais atakavus daugiabutį Odesoje, sugriuvo dalis daugiaaukščio. Per išpuolį žuvo 12 žmonių, tarp jų – keturi vaikai. Į krūviną agresiją netruko sureaguoti Lietuvos užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Tai absoliučiai skandalinga žmogžudystė. Sąmoningai žudydama miegančius kūdikius Rusija demonstruoja aiškų bet kokių taikos susitarimų, tiek buvusių, tiek būsimų, nepaisymą“ – pabrėžė G. Landsbergis savo X paskyroje.

This is absolutely outrageous murder. By deliberately killing babies in their sleep, Russia is declaring a clear contempt for any peace agreements, past or future. There must be serious and immediate consequences, not continued impunity. pic.twitter.com/zpSmpaBTum