Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

19:27 | Ukraina vardija naujausius okupantų nuostolius

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pastarąją parą smogė keturiems okupantų amunicijos sandėliams ir kelioms teritorijoms, kuriose susitelkę rusų kariai, rašo UNIAN.

Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, rusai per dieną surengė 17 oro smūgių ir apie 20 raketų atakų prieš ukrainiečių pozicijas ir gyvenvietes.

Tuo pat metu Ukrainos pajėgų aviacija per dieną sudavė septynis smūgius į rusų okupantų personalo ir karinės technikos susitelkimo vietas.

„Šiomis dienomis mūsų gynėjai sunaikino du priešo smogiamuosius „Shahed“ tipo bepiločius orlaivius ir vieną žvalgybinį „Orlan-10“ tipo bepilotį orlaivį“, – cituojamas štabas.

Ukrainiečiai taip pat smogė keturiems šaudmenų sandėliams, elektronikos stočiai, keturioms artilerijos dalinių pozicijoms ir kitiems svarbiems priešo taikiniams.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, nuo karo pradžios Rusija neteko 204 760 karių, 3 792 tankų, 7 424 šarvuočių, 309 lėktuvų, 296 sraigtasparnių, 2 871 drono, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

19:13 | Ukrainiečiai parodė, kaip dronais-kamikadzėmis naikina rusų techniką

Ukrainos saugumo tarnyba parodė, kaip ukrainiečiai dronais-kamikadzėmis naikina sunkiąją rusų techniką, rašo „Ukrinform“.

Ukrainiečių atakų vaizdo įrašais tarnyba pasidalijo „Facebook“.

„Ukrainos saugumo tarnybos Specialiųjų operacijų centro „A“ specialistai surengė dar vieną smūgių seriją okupantams, naudodami dronus kamikadzes“, – sakoma pranešime.

Anot tarnybos, smūgių metu rusai neteko šarvuočių, sunkvežimių su pėstininkais ir amunicija, taip pat drono.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo duomenimis, nuo karo pradžios Rusija neteko 204 760 karių, 3 792 tankų, 7 424 šarvuočių, 309 lėktuvų, 296 sraigtasparnių, 2 871 drono, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

18:30 | Ukraina įvardijo savo taikinį nr. 1: „Putinas pastebi, kad mes vis labiau prie jo artėjame“

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas šiuo metu baiminasi, kad pasikėsinti į jo gyvybę gali ne tik Ukraina, bet ir savi žmonės, mano Ukrainos karinė žvalgyba. Anot Ukrainos žvalgų vado pavaduotojo Vadimo Skibickio, Ukraina prioritetu laiko V. Putino ir „Wagner“ vado Jevgenijaus Prigožino galvas.

18:05 | Ukraina neigia rusų propagandistų teiginius apie Zalužno sveikatą

Rusijos propagandistai jau daugiau nei dvi savaites skleidžia melagienas apie Ukrainos kariuomenės vado Valerijaus Zalužno sveikatą, rašo UNIAN.

Trečiadienį buvo imta skleisti nauja informacija apie tariamus V. Zalužno sužalojimus. Propagandistai teigia, kad ukrainiečių pajėgų vadas neva rusų apšaudymo metu buvo stipriai sužalotas, esą pažeista jo kaukolė.

Vis dėlto Ukraina kategoriškai neigia tokius rusų propagandistų teiginius. Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas tikina, kad trečiadienį V. Zalužnas skaitė pranešimą Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.

„Ukrainos prezidentas, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Volodymyras Zelenskis išklausė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Valerijaus Zalužno ir kitų Stavkos narių pranešimus 2023-05-24 10 val.“ – sako O. Danilovas.

17:45 | Reznikovas patvirtino, kad mūšio lauke jau naudojamos „Storm Shadow“

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas pirmą kartą patvirtino, kad mūšio lauke jau panaudotos Prancūzijoje ir Didžiojoje Britanijoje pagamintos ilgojo nuotolio raketos „Storm Shadow“, rašo UNIAN.

Trečiadienį per spaudos konferenciją Kyjive Junktinės Karalystės gynybos sekretorius Benas Wallace pabrėžė, kad sprendimas Ukrainai šiuos ginklus buvo priimtas dėl to, kad Rusija ne kartą naudojo tokius ginklus prieš Ukrainos gyventojus.

„Dabar Rusija pradėjo suprasti, kad Ukrainos sąjungininkai palaikys jos teisę į savigyną. Ir jie padės Ukrainai visais įmanomais ginklais, pradedant prieštankinėmis raketomis, „Storm Shadow“, o dabar ir F-16“, – cituojamas jis.

O. Reznikovas pabrėžė, kad raketos jau yra naudojamos mūšio lauke.

„Turėjome galimybę paspausti ranką pilotams, kurie buvo apmokyti Jungtinėje Karalystėje ir jau sėkmingai naudoja ginklus, vadinamus „Storm Shadow“, – sako jis.

17:17 | ERPB ketina Ukrainos ekonomikos paramai papildomai skirti 1,5 mlrd. eurų

Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas (ERPB) planuoja ateinančiais metais Ukrainos ekonomikos ir infrastruktūros paramai papildomai skirti 1,5 mlrd. eurų, praneša britų leidinys „The Guardian“, remdamasis šaltiniu banko aukščiausio lygio vadovybėje.

Šias lėšas ERPB Ukrainai skirtų prie 3 mlrd. eurų, kurie jau numatyti 2022-2023 metams, kad šalies kad ekonomika atsigautų po Rusijos pernai vasarį pradėtos invazijos.

Pernai ERPB skyrė 1,7 mlrd. eurų Ukrainos dujotiekių ir geležinkelių tinklų atstatymui. Be to, šis tarptautinis bankas finansuoja Ukrainos smulkųjį ir vidutinį verslą, padeda šaliai mokėti atlyginimus valstybės tarnautojams.

„Ukrainos ekonomika pasirodė esanti labai atspari. Viskas veikia. Bankai veikia, nė vienas jų dėl karo nebankrutavo. Pradžioje buvo didžiulis šokas – bendrasis vidaus produktas sunyko 30 procentų. Tačiau padėtis nebuvo destabilizuota. Tokį atsparumą lėmė neįtikėtinas visuomenės stiprumas, jos gebėjimas rasti sprendimus ir toliau užsiimti verslu, persikelti ir panašiai. Tai labai, labai įspūdinga“, – sakė ERPB vadovė Odile Renaud-Basso.

Pasaulio banko skaičiavimais, šiemet Ukrainai prireiks bent 11 mlrd. eurų vertės investicijų vien tik svarbiausių ekonomikos sektorių prioritetiniam atstatymui.

16:50 | Ukraina netrukus gaus 110 tankų „Leopard 1“

Ukraina netrukus turėtų gauti 110 vokiškų tankų „Leopard 1“, paskelbė Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Oleksijus Makejevas, rašo UNIAN.

Diplomatas „Twitter“ pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti vienas iš tankų.

„110 „Leopard 1A5“ tankų. Jau netrukus“, – rašo jis.

Diplomatas nenurodė, kada tankai turėtų būti pristatyti Ukrainai.

16:26 | Stoltenbergas: Ukraina negalės tapti NATO nare kol vyksta karas

Ukraina negalės prisijungti prie NATO kol šalyje vyksta karas, trečiadienį pareiškė Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas, rašo „The Guardian“.

„Manau, kad visi suprato, jog tapimas NATO nare vykstant karui nėra darbotvarkėje“, – cituojamas jis.

„Klausimas yra tai, kas bus, kai karas baigsis“, – priduria J. Stoltenbergas.

16:17 | Rusija dėl su terorizmu susijusių kaltinimų teis Ukrainos pusėje kovojančius užsieniečius

Rusija trečiadienį paskelbė, kad penki užsieniečiai, kovoję Ukrainos pajėgų pusėje, gegužės 31 dieną bus teisiami dėl su terorizmu susijusių kaltinimų.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad trys britai, Švedijos pilietis ir kroatas kaltinami kovoję kartu su Ukrainos pajėgomis, įskaitant Azovo pulką, kuris kovojo su rusais pietinio Mariupolio uostamiesčio apgulties metu.

15:51 | J. Prigožinas: mūšyje dėl Bachmuto žuvo daugiau nei 20 000 „Wagner“ narių

Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas teigia, kad per užsitęsusį mūšį dėl Bachmuto Rytų Ukrainoje jo pajėgos neteko daugiau kaip 20 000 kovotojų.

Be kita ko, J. Prigožino teigimu, žuvo maždaug 20 proc. iš 50 000 rusų nuteistųjų, kuriuos jis užverbavo kovoti jau 15 mėnesių trunkančiame kare.

Šis skaičius smarkiai skiriasi nuo Maskvos teiginių, kad ji kare prarado kiek daugiau nei 6 000 karių, ir yra didesnis nei oficialiai skelbiami sovietų nuostoliai Afganistano kare 1979–1989 metais – 15 000 karių. Ukraina nepranešė, kiek jos karių žuvo nuo Rusijos pradėtos plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį.

Analitikai mano, kad vien devynis mėnesius trukusi kova dėl Bachmuto nusinešė dešimčių tūkstančių karių gyvybes, tarp jų ir nuteistųjų, kurie, kaip pranešama, prieš siunčiant į frontą buvo menkai apmokyti.

14:52 | Virš Krymo tilto pastebėti dūmai

Trečiadienio rytą „Telegram“ ėmė plisti nuotraukos, kuriose užfiksuoti nuo Krymo tilto kylantys dūmai.

Krymo okupacinės valdžios atstovas Sergejus Aksionovas „Telegram“ pranešė, kad „Krymo tiltas uždarytas dėl toje vietovėje vykstančių pratybų“.

Vėliau pranešta, kad eismas Krymo tiltu atnaujintas 11.00 val. Pratybos esą buvo baigtos, dūmai pašalinti.

Kokio pobūdžio buvo šios pratybos ir kodėl gyventojai nebuvo iš anksto įspėti, nepranešama.

14:11 | Rusai užgrobė ištaigingą Zelenskos butą Kryme – paskelbė, kad jį „nacionalizavo“

Krymo okupacinės administracijos vadovas Sergejus Aksionovas pareiškė, kad pirmajai Ukrainos poniai Olenai Zelenskai priklausantis butas Jaltoje, Kryme, bus „nacionalizuotas“. Apie tai jis pranešė savo „Telegram“ kanale.

Jo teigimu, turto areštas bus taikomas ir kitam nekilnojamajam turtui, ypač pastatui Simferopolyje, priklausančiam Krymo totorių tautos Medžlisui, kuris Rusijos Federacijoje laikomas ekstremistine organizacija.

13:27 | Naujausios detalės apie smūgius Rusijai – juos organizavo visai ne ukrainiečiai

Amerikiečių leidinys „The New York Times“, remdamasis savo šaltiniu Ukrainoje, skelbia, kad operacijoje Belgorodo srityje nedalyvavo nė vienas Ukrainos karys.

Anonimiškumo pageidavęs aukštas Ukrainos pareigūnas teigia, kad per šią savaitę surengtas atakas į Rusijos teritoriją nepateko nė vienas Ukrainos karys. Jo teigimu, Ukrainos kariuomenė atlieka daugiausia pagalbinį vaidmenį, Belgorodo srityje saugodama Ukrainos sieną Rusijos kontratakos atveju.

12:53 | PSO valstybės narės pasmerkė Rusijos atakas prieš Ukrainos sveikatos priežiūros įstaigas

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) valstybės narės trečiadienį didele balsų dauguma pasmerkė Rusijos invaziją į Ukrainą ir išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas, taip dar kartą parodydamos paramą Kyjivui.

Ženevoje susirinkusios PSO valstybės narės 80 balsų „griežčiausiai pasmerkė besitęsiančią Rusijos Federacijos agresiją prieš Ukrainą, įskaitant išpuolius prieš sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat plataus masto išpuolius prieš civilius gyventojus ir svarbią civilinę infrastruktūrą“.

Prieš tokį pareiškimą balsavo devynios narės, dar 52 susilaikė.

12:32 | Oro pavojus Ukrainoje

Trečiadienio popietę didelėje dalyje Ukrainos teritorijos aidi oro pavojaus sirenos.

11:53 | Lukašenka atvyko į Maskvą

Trečiadienio popietę pranešta, kad autoritarinis Baltarusijos lyderis Aliaksandras Lukašenka atskrido į Maskvą.

11:26 | Britų žvalgyba: Rusijos kariuomenė susiduria su rimta drausmės problema

Patikimi nepriklausomų Rusijos žurnalistų tyrimai rodo, kad 2023 m. sausio–gegužės mėnesiais Rusijos karo teismai išnagrinėjo 1 053 atvejus, kai karinis personalas pasišalino be atostogų – daugiau nei per visus 2022 m. Apie tai naujausioje savo ataskaitoje skelbia Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba.

„Rusijos kariuomenė per savo operacijas Ukrainoje stengėsi užtikrinti drausmę savo gretose, tačiau labai tikėtina, kad jos problemos pablogėjo po priverstinės rezervistų mobilizacijos nuo 2022 m. spalio“, – rašo britų žvalgai.

Jų teigimu, teismo duomenys rodo, kad dauguma asmenų, pripažintų kaltais dėl pasišalinimo be atostogų, dabar yra nubausti lygtinėmis bausmėmis, tai reiškia, kad jie gali būti grąžinti atgal į karą Ukrainoje.

„Rusijos pastangos gerinti drausmę buvo sutelktos į įsipareigojimų nevykdančių asmenų pavyzdžius ir patriotinio uolumo skatinimą, o ne šalinant pagrindines karių nusivylimo priežastis“, – pažymi britų žvalgai.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/3FQPPhWTjK



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dCyKAP8ANi