Tai galėtų paaiškinti sunkiai besiklostantį Ukrainos kontrpuolimą šalies rytuose.

Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

12:58 | Ukraina sulaukė tik pusės Vakarų žadėtos sunkiosios ginkluotės

Vokiečių mokslo įstaigos mokslininkai įkūrė grupę „Ukraine Support Tracker“, kuri tiria Vakarų šalių pagalbos Ukrainai mastą karo su Rusija metu.

Instituto ekspertų duomenimis, paskutinis naujų karinės, humanitarinės ir ekonominės pagalbos pažadų Kyjivui šuolis iš Vakarų šalių buvo praėjus metams po Rusijos įsiveržimo į Ukrainos teritoriją. Nuo vasario 25 iki gegužės 31 dienos sąjungininkų aktyvumas šia kryptimi sumenko.

Per šį laikotarpį visų užregistruotų įsipareigojimų Ukrainai bendra suma pasiekė apie 165 mlrd. eurų. „Nepaisant tokio dėmesio kariniams įsipareigojimams, faktinis pagalbos suteikimas buvo ženkliai mažesnis už pažadėtą. Iš esmės buvo suteikta tik kiek daugiau negu pusė pažadėtos ginkluotės“, – skelbiama ataskaitoje.

Ekspertai pažymėjo, kad didžiausias atotrūkis tarp pažadų ir realaus ginkluotės tiekimo pastebimas didžiųjų Ukrainos sąjungininkių veiksmuose – JAV, Vokietijos ir Didžiosios Britanijos. Rytų Europos šalys tuo metu Ukrainai suteikė daugiau nei 80 proc. pažadėtos sunkiosios ginkluotės.

12:03 | Čekai apmokys ukrainiečių pilotus, siųs Kyjivui kovinius sraigtasparnius

Čekijos ministras pirmininkas penktadienį pareiškė, kad jo šalis siųs į Ukrainą kovinius sraigtasparnius ir apmokys ukrainiečių pilotus valdyti JAV pagamintus naikintuvus F-16, kad padėtų jai kovoti su Rusijos invazija.

Ministras pirmininkas Petras Fiala po derybų su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu taip pat sakė, kad pritaria Ukrainos siekiui įstoti į NATO.

„Čekijos Respublika paaukos daugiau kovinių sraigtasparnių ir šimtus tūkstančių didelio kalibro amunicijos“, – žurnalistams sakė P. Fiala.

„Taip pat padėsime apmokyti (Ukrainos) pilotus, taip pat ir naudotis F-16 lėktuvais, ir tieksime skrydžių treniruoklius, kad būtų galima treniruotis ir Ukrainoje“, – pridūrė jis.

Čekija suteikė Ukrainai 676 vienetus sunkiosios ginkluotės ir daugiau nei keturis milijonus vienetų vidutinio ir didelio kalibro amunicijos nuo invazijos pradžios 2022 metų vasarį, sakė P. Fiala.

„Tai yra 10 000 amunicijos vienetų ir bent vienas tankas, šarvuotis ar panašios įrangos vienetas kiekvienai karo dienai“, – pridūrė jis.

„Mes tęsime šią pagalbą ir visas demokratinis pasaulis taip pat turi tai daryti“, – pabrėžė čekų premjeras.

Čekija taip pat priėmė beveik pusę milijono ukrainiečių pabėgėlių.

P. Fiala pridūrė, kad kitą savaitę Vilniuje vyksiančiame Aljanso viršūnių susitikime 10,8 mln. gyventojų turinti ES ir NATO narė pritars Ukrainos siekiui įstoti į Aljansą.

„Tikiuosi, kad visos NATO sąjungininkės aiškiai palaikys Ukrainos pastangas prisijungti“, – teigė jis.

Šiomis dienomis V. Zelenskis keliauja po Europos NATO nares. Ketvirtadienį jis viešėjo Bulgarijoje, kuri yra svarbi ginklų gamintoja ir Kyjivo sąjungininkė.

Tada jis išvyko į Prahą ir susitiko su Čekijos prezidentu Petru Pavelu, buvusiu NATO generolu.

Iš Prahos V. Zelenskis ketina vykti į Turkiją derybų su kolega Recepu Tayyipu Erdoganu. Tai bus jo pirmas vizitas Turkijoje nuo Rusijos invazijos pradžios.

11:45 | Zelenskis: sprendimas dėl ilgojo nuotolio ginklų tiekimo Kyjivui priklauso tik nuo JAV

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad Kyjivui sunku kovoti su Rusija be tolimojo nuotolio ginklų ir kad sprendimas tiekti juos Ukrainai priklauso tik nuo Vašingtono.

„Be ilgojo nuotolio ginklų sunku ne tik atlikti puolamąją misiją, bet, tiesą sakant, sunku atlikti gynybinę operaciją. Labai sunku“, – sakė V. Zelenskis viešėdamas Prahoje.

„Kalbame apie ilgo nuotolio sistemų pristatymą su Jungtinėmis Valstijomis, šiandien tai priklauso tik nuo jų“, – sakė jis žurnalistams ir pridūrė, kad Ukraina taip pat derasi su kitais sąjungininkais Vakaruose.

10:47 | Ukrainą apginkluoti skubanti ES patvirtino šaudmenų gamybos didinimo planą

ES nusprendė didinti amunicijos gamybą sąjungos šalyse, siekiant labiau padėti Ukrainai ir papildyti savo pačių ištuštėjusias atsargas.

500 mln. eurų vertės Aktu dėl paramos šaudmenų gamybai (angl. ASAP – the Act in Support of Ammunition Production) siekiama padidinti artilerijos sviedinių ir raketų gamybą.

„Tai dar vienas įrodymas, kad ES yra tvirtai pasiryžusi remti Ukrainą“, – sakė šiuo metu ES rotacijos tvarka pirmininkaujančios Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles.

Briuselis teigia, kad per ateinančius 12 mėnesių tikisi padidinti bloko gamybos pajėgumus iki milijono sviedinių per metus, Europos sąjungininkams stengiantis užtikrinti pakankamą ginkluotės tiekimą Ukrainos kovai su Rusijos invazija.

ES valstybių narių ir teisės aktų leidėjų derybos dėl plano įgyvendinimo vyko itin sparčiai. Dabar jį turi galutinai patvirtinti Europos Parlamentas ir šalių valdžios.

Pagal šią programą lėšos bus skiriamos įmonėms, norinčioms padidinti savo gamybos pajėgumus.

ES valstybės taip pat įgyvendino dar vieną dviejų milijardų eurų vertės planą, pagal kurį per šiuos metus iš savo atsargų į Ukrainą išsiųs milijoną sviedinių ir kartu nupirks Kyjivui šaudmenų.

Visgi kol kas blokas dar toli nuo savo tikslo nusiųsti ukrainiečiams milijoną haubicų sviedinių.

Ukrainos pajėgos, per įtemptą kontrpuolimą siekiančios išstumti Maskvos karius iš okupuotų teritorijų, skundžiasi, kad joms trūksta šaudmenų.

Briuselis teigia, kad nuo Rusijos invazijos pradžios Kyjivui iš viso jau pateikė ginkluotės už maždaug 15 mlrd. eurų.

09:32 | Dnipropetrovsko srityje drono nuolaužoms nukritus ant automobilio žuvo 2 žmonės

Ukrainos Dnipropetrovsko srityje drono nuolaužoms nukritus ant automobilio žuvo du žmonės, penktadienį pranešė regiono gubernatorius Serhijus Lysakas.

Jo teigimu, oro gynybos sistemos regione numušė šešis rusų paleistus dronus „Shahed“.

Vieno iš jų nuolaužos pataikė į keliu važiavusį automobilį ir pražudė du žmones. Toje vietoje taip pat užsidegė sausa žolė, gelbėtojai jau užgesino gaisrą, platformoje „Telegram“ sakė S. Lysakas.

Kitas dronas pataikė į įmonę Kryvyj Riho rajone ir sukėlė ten gaisrą, tačiau žmonės nenukentėjo.

Ukrainos oro pajėgos savo ruožtu pranešė, kad praėjusią naktį rusai paleido 18 dronų, 12 iš jų pavyko numušti.

07:26 | Aukų skaičius Lvive išaugo iki 9 žmonių, 42 buvo sužeisti

Ketvirtadienio naktį įvykdytos raketų atakos Lvive metu aukų skaičius išaugo iki 9 žmonių, dar 42 patyrė sužalojimų (įskaitant tris vaikus), skelbiama UNIAN. Gelbėjimo darbai tęsiasi jau visą parą, todėl aukų skaičius nėra galutinis.

07:23 | JAV ruošia naują pagalbos Ukrainai paketą: žadama perduoti kasetinių bombų

JAV žiniasklaida pranešė, kad Pentagonas rengia naują ginklų ir šaudmenų paketą, į kurį gali būti įtrauktos ir prieštaringai vertinamos kasetinės bombos.

07:15 | Ekspertai patvirtino Zelenskio žodžius – kontrpuolimas vyksta iš lėto, bet sėkmingai

Karo tyrimų instituto (ISW) analitikai pažymi, kad Ukrainos kariuomenė pasistūmėjo Bachmuto pietvakarių kryptimi, ypač „karšta“ Kleščijevkos gyvenvietėje.

Tai jiems leidžia tvirtinti aptiktos viešai prieinamos nuotraukos, kuriose ukrainiečių pajėgos pastebėtos vos už 5 kilometrų nuo pietvakarinės Bachmuto dalies.

Pačių rusų karo korespondentai praneša apie prarastas pozicijas keliose miškingose vietovėse į vakarus nuo Kleščijevkos ir stiprina Rusijos pozicijų puolimą Bachmuto pietvakariuose.Apie užimtas naujas pozicijas ir perimtą iniciatyvą Bachmuto apylinkėse pranešė ir Ukrainos kariuomenės atstovai.

Ukrainiečiai taip pat vykdo kontrpuolimą Zaporižios ir Donecko srityse, stiprindami naujai užimtų pozicijų kontrolę, pažymima ISW ataskaitoje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išvakarėse papasakojo apie vykdomą kontrpuolimą. Šalies vadovas pažymėjo, kad šalies pajėgos pasistūmėjo visame fronte.

06:59 | Vykdydamas diplomatinę misiją užtikrinti Ukrainos narystę NATO V.Zelenskis lankosi Prahoje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį Prahoje tikino, kad nors Ukrainos kontrpuolimas nėra greitas, Kyjivo kariai žengia į priekį.

V. Zelenskio vizitas į Čekijos sostinę yra dalis jo diplomatinių pastangų užtikrinti Ukrainos narystę NATO ir įkalbėti sąjungininkus suteikti šaliai daugiau ginklų kare prieš Rusiją.

„Puolimas nėra greitas, tai faktas. Bet vis dėlto mes žengiame į priekį, o ne atsitraukiame, kaip rusai, – sakė jis žurnalistams greta Čekijos lyderio Petro Pavelo. – Dabar mes turime iniciatyvą.“

Anksčiau ketvirtadienį V. Zelenskis lankėsi Sofijoje, kur susitiko su Bulgarijos, vienos pagrindinių Ukrainos rėmėjų, pareigūnais taip pat aptarti narystės NATO ir didesnio ginkluotės kiekio.

Penktadienį Stambule planuojamos jo derybos su Turkijos vadovu Recepu Tayyipu Erdoganu, kuris šiame kare yra svarbus tarpininkas.

V. Zelenskis žurnalistams sakė, kad lėtas ginklų tiekimas Ukrainai leido Rusijai sustiprinti savo gynybą okupuotose teritorijose ir atitolino Kyjivo kontrpuolimą.