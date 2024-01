Svarbiausi įvykiai:

Ketvirtadienį okupantai rusai apšaudė kelias energetikos įmones Kropivnyckio mieste centrinėje Ukrainos dalyje. Aštuoni darbuotojai buvo sužeisti, vienas žuvo.

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Kirovohrado srities karinės administracijos vadovu Andrijumi Raikovičiumi.

„Per dar vieną raketų ataką prieš Kropivnyckį priešas tikriausiai paleido raketą Ch-59. Nukentėjo kelių energetikos įmonių pastatai“, – parašė pareigūnas „Telegram“ kanale.

Tačiau, anot jo, tragiškiausia tai, kad nukentėjo darbuotojai.

„Aštuoni darbuotojai, patyrę įvairaus sunkumo sužeidimus, nugabenti į ligoninę. Deja, vienas darbuotojas žuvo“, – pažymėjo A. Raikovičius ir pridūrė, kad velionis dirbo autošaltkalviu.

Ukrainos karinės žvalgybos sukurta karštoji linija „Choču žit“ (ukr. „Noriu gyventi“) nuo 2022 m. rugsėjo jau sulaukė daugiau nei 26 tūkst. skambučių ir „Telegram“ žinučių.

Pirmą kartą apie karštosios linijos darbo rezultatus pokalbyje su „Financial Times“ papasakojo Ukrainos karinės žvalgybos darbo su karo belaisviais skyriaus atstovas Vitalijus Matvijenka. Pasak jo, Ukrainai pasidavė jau daugiau kaip 220 rusų karių, o dar daugiau kaip tūkstančiui pasiduoti norinčių asmenų yra kuriamos bylos.

Pasak V. Matvijenkos, karių pasidavimo procesas gali užtrukti kelis mėnesius.

Nuo karštosios linijos veiklos pradžios per savaitę pasiduoda ir karo belaisvio statusą gauna maždaug trys Rusijos kariai. Tuomet Ukraina daugelį jų iškeičia į savo karo belaisvius.

Rusijoje platinama melagiena apie Ukrainos ir Rusijos apsikeitimą belaisviais, įvykusį sausio 3 d. Teigiama, kad esą Rusija perdavė Ukrainai mažiau belaisvių nei gavo ir kad į Ukrainą grįžo tik 173 belaisviai.

Tai ketvirtadienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Strateginės komunikacijos ir informacijos saugumo centru (SPRAVDI).

Rusų propagandistai tvirtina, kad mainais į 248 rusus Kyjivas susigrąžino tik 173 kariškius. Esą Rusija papildomai gavo 75 kariškius už penkis „Azovstal“ gynybos vadus, kuriuos prezidentas Volodymyras Zelenskis 2023 metų vasarą parsivežė iš Turkijos.

„Į tėvynę grįžo 230 žmonių, tarp jų – 130 kariškių, 55 nacionaliniai gvardiečiai, 38 pasieniečiai, vienas policininkas ir šeši civiliai“, – pateikia tikruosius skaičius SPRAVDI.

Šiuo melu Rusijos propaganda bando sukelti nepasitikėjimą Ukrainos valdžia ir primesti nuomonę, kad esą Ukrainos valdžiai nerūpi belaisvių likimas. Tokius prasimanymus Kremlius skleidžia visada, kai tik kalbama apie apsikeitimą belaisviais.

Sausio 3 d. tarp Ukrainos ir Rusijos įvyko didžiausias apsikeitimas belaisviais nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Ukrainai pavyko grąžinti į namus 230 šalies gynėjų.

Šis apsikeitimas belaisviais buvo surengtas po ilgos pertraukos. Rusija ilgai blokavo mainų procesą. Tai buvo jau 49-asis apsikeitimas belaisviais nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios ir pirmasis 2024 metais. Iki šiol Ukrainai pavyko grąžinti į namus 2 828 gynėjus.

