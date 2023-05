Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

16:22 | Ukrainiečiai skelbia sunaikinę kelis „Wagner“ sandėlius Bachmute

Ukrainos pajėgos Bachmute sunaikino kelis „Wagner“ amunicijos sandėlius, sako Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hana Maliar, rašo UNIAN.

Anot jos, ukrainiečiai tęsia ne tik gynybinius, bet ir puolamuosius veiksmus.

H. Maliar teigimu, buvo likviduoti keli privačios Rusijos karinės bendrovės „Wagner“ sandėliai Bachmute.

„Iš mūsų pusės vykdomi ne tik gynybiniai, bet ir aktyvūs puolamieji veiksmai. Turime žinių, kad mūsų kovotojai sunaikino „Wagner“ amunicijos sandėlius. Todėl mes taip pat pasitelkiame visas pajėgas priešui nuginkluoti“, – sako ji.

„Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas anksčiau penktadienį neteko kantrybės, kad Rusijos karinė vadovybė nesuteikia jo kariams užtektinai amunicijos. Taigi jis pareiškė ketinantis netrukus išvesti savo karius iš Bachmuto.

Ukrainos skaičiavimu, nuo karo pradžios Rusija jau neteko 193 210 karių. 3 710 tankų, 7 224 šarvuočių, 308 lėktuvų, 294 sraigtasparnių, 2 540 dronų, 18 laivų ir daugybės kitos technikos.

15:42 | Danija ir Vokietija Ukrainai siunčia 80 tankų

Danijos gynybos ministras Troelsas Lundas Poulsenas praneša, kad Danija kartu su Vokietija Ukrainai perduoda 80 tankų „Leopard 1“, rašo „Focus“. Įranga bus paruošta naudoti jau birželį. Ministras pažymėjo, kad 80 šios versijos tankų yra labai reikšmingas skaičius.

„Tai labai didelis kiekis, ir tai, ko reikalauja ukrainiečiai“, – aiškino ministras.

Troelsas Lundas Poulsenas lankėsi Vokietijoje, kur su Vokietijos karinio departamento vadovu Borisu Pistoriumi aptars tiekimo klausimą. Jie susitiks su danų instruktoriais, kurie moko ukrainiečius naudoti atitinkamą įrangą. Ukrainos karių mokymai truks apie mėnesį.

15:01 | Riabkovas kalba apie karinį konfliktą su JAV

Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas pareiškė, esą Rusija ir JAV atsidūrė ant „ginkluoto konflikto slenksčio“, tačiau, kaip ir būdinga Kremliaus propagandinei linijai, patikino, kad Maskva neva stengiasi, kad judviejų santykiai nepablogėtų.

„Mes jau stovime ant krašto, ant šios bedugnės krašto“, – sakė S. Riabkovas, rašo TASS.

S. Riabkovas patikino, kad Maskvos ir Vašingtono ryšiai vis dar palaikomi, jei reikia, net aukščiausiu lygiu. Tiesa, šalies agresorės diplomatas dar kartą apkaltino JAV dėl bepiločio orlaivio atakos prieš Kremlių. JAV šiuos kaltinimus vadina absurdiškais.

14:19 | Ukrainos parlamento narys smogė Rusijos delegatui Turkijoje po grumtynių dėl vėliavos

Turkijos sostinėje Ankaroje vykusiame Juodosios jūros regiono šalių susitikime Ukrainos delegatas smogė rusų atstovui po grumtynių dėl vėliavos.

Vyrus teko atskirti.

Ukrainos parlamento narys Oleksandras Marikovskis sudavė kelis smūgius į galvą vienam Rusijos pareigūnui po to, kai ketvirtadienį per susitikimą Turkijos parlamento pastate iš ukrainiečio rankų jis išplėšė Ukrainos vėliavą.

O. Marikovskio „Facebook“ paskyroje paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip jis iškelia vėliavą, atsistojęs už telefonu save filmavusios Rusijos delegatės Olgos Timofejevos. Staiga prie jo prieina vyras, griebia vėliavą. O. Marikovskis jį ima vytis.

Per trumpą konfliktą parlamento koridoriuje O. Marikovskis griebia vėliavą rusui iš rankų ir trenkia vyrui į veidą. Kiti skiria vyrus ir sako: „Prašome, jokių muštynių“. O Marikovskis atsako: „Tai mūsų vėliava. Mes kovosime už šią vėliavą.“

Prie savo „Facebook“ vaizdo įrašo O. Marikovskis parašė: „Šalin letenas nuo mūsų vėliavos, šalin letenas nuo Ukrainos, rusiška padugne!“

Tai įvyko 13 šalių vienijančios Juodosios jūros regiono šalių ekonominio bendradarbiavimo organizacijos parlamentinėje asamblėjoje.

A scandal at the PABSEC summit in #Turkey - the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation.



In the first video, Ukrainian MPs unfolded the flag of their country during the speech of the Russian representative, after which a scandal broke out and the Turkish… pic.twitter.com/kDazVGHwkC