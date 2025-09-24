Ukraina smogė Rusijos naftos pramonei: dega gamykla ir siurbimo stotis

Kremlius sureagavo į Trumpo teiginius, kad Rusija tapo „popieriniu tigru“
Kremliaus atstovas spaudai Dmirtrijus Peskovas atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius, kad Rusija tapo „popieriniu tigru“.
„Rusija jokiu būdu nėra tigras. Vis dėlto Rusija labiau asocijuojasi su meška. Popierinių lokių nebūna“, – sakė D. Peskovas interviu RBC radijui.
Kremlius: nėra kitos alternatyvos, kaip tik tęsti puolimą Ukrainoje
Kremlius trečiadienį pareiškė, kad Rusijai „nėra kitos alternatyvos“, kaip tik tęsti 2022 m. pradėtą puolimą Ukrainoje.
„Mes tęsiame specialią karinę operaciją, kad užtikrintume savo interesus ir pasiektume tikslus“, kuriuos nustatė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, RBC radijui sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, vartodamas Maskvos terminą karui Ukrainoje apibūdinti.
„Mes tai darome dėl mūsų šalies dabarties ir ateities. Dėl daugelio ateities kartų. Todėl neturime kitos alternatyvos“, – pridūrė jis.
Cooper: Rusijos nuostoliai Ukrainoje yra 20 kartų didesni nei sovietų – Afganistane
ungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper pareiškė, kad Rusija kare prieš Ukrainą patiria katastrofiškų nuostolių, kurie jau 20 kartų viršija Sovietų Sąjungos nuostolius Afganistane.
Ji tai pasakė antradienį kalbėdama aukšto lygio JT Saugumo Tarybos posėdyje.
„Šiame jų pradėtame kare jų [rusų] nuostoliai dabar yra 20 kartų didesni nei sovietų nuostoliai Afganistane. Šiame kare, kurį jie toliau tęsia, jiems sunkiai sekasi verbuoti karius, o kai kuriose vietovėse jų atsargos yra tokios mažos, kad jie griebėsi naudoti praėjusio šimtmečio šeštojo dešimtmečio karinę įrangą“, – kalbėjo Y. Cooper.
Ji perspėjo, kad Vakarai toliau naudos visas įmanomas priemones, nukreiptas prieš Rusijos ekonomiką.
„Todėl Rusijos Federacijos atstovui sakau, kad taikysimės į jūsų silpstančią ekonomiką, į jūsų pajamas iš naftos ir dujų, kuriomis finansuojamas šis karas", – kreipdamasi į Rusijos delegaciją sakė ji.
Y. Cooper pažymėjo, kad Rusijai „karo kaina didėja, o sankcijos darosi vis griežtesnės“.
„Mažėjant pajamoms iš energetikos sektoriaus, mažėja ir valstybės biudžetas, o pajamos iš naftos šiuo metu yra mažiausios per penkerius metus, tačiau mes tuo neapsiribosime. Galite tuo neabejoti“, –pridūrė ji.
Kartu ji pabrėžė, kad Jungtinė Karalystė tvirtai remia Ukrainą ir rems ją dar ne vieną dešimtmetį.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 970 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugsėjo 24 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 104 550 karių, iš kurių 970 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 201 rusų tanką (+2), 23 285 šarvuotąsias kovos mašinas (+3), 33 095 artilerijos sistemas (+43), 1 496 raketų paleidimo sistemas (+1), 1 218 oro gynybos sistemų, 426 karo lėktuvus (+2), 345 sraigtasparnius, 62 820 nepilotuojamuosius orlaivius (+334), 3 747 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 62 616 transporto priemonių ir kuro cisternų (+130), 3 973 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Zelenskis: Putinas sutiks derėtis dėl taikos, jei Ukrainos dangus bus apsaugotas
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos posėdyje pareiškė, kad Rusija būtų priversta pradėti derybas dėl taikos, jei Ukraina kartu su partnerėmis visiškai užtikrintų šalies oro erdvės saugumą.
„Jei galėtume sustiprinti savo oro erdvę bendra sistema ir numušti Rusijos raketas bei dronus, tai priverstų Rusiją nutraukti atakas iš oro, nes viskas galėtų būti numušta. Todėl [Rusijos prezidentas Vladimiras] Putinas būtų priverstas susėsti čia [Jungtinėse Tautose] arba kitoje gerbiamoje vietoje ir siekti paliaubų“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad jei „karas danguje būtų nutrauktas, Rusija negalėtų tęsti kovos ant žemės“. V. Zelenskis pridūrė tai aptaręs su JAV prezidentu Donaldu Trumpu ir kitais pasaulio lyderiais.
Ukraina smerkia Kinijos krovininio laivo vizitus į Sevastopolio uostą Rusijos okupuotame Kryme
Ukraina antradienį pasmerkė pakartotinius Kinijos krovininio laivo vizitus į Sevastopolio uostą Rusijos okupuotame Kryme, nepaisant Vakarų sankcijų laivams, besišvartuojantiems pusiasalyje.
Laikraštis „Financial Times“ (FT) pirmasis pranešė, kad, remiantis palydoviniais duomenimis, „Guangxi Changhai Shipping Company“ priklausantis laivas „Heng Yang 9“ šiais metais bent tris kartus prisišvartavo Sevastopolyje.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija griežtai pasmerkė šiuos vizitus, pavadindama juos „šiurkščiu tarptautinės teisės ir Ukrainos įstatymų pažeidimu“.
Ministerija pridūrė, kad laivas su Panamos vėliava „sąmoningai slėpė savo judėjimą, perduodamas melagingus duomenis apie savo maršrutą“.
Vakarų sankcijos, įvestos beveik prieš dešimtmetį, kai Rusija aneksavo Krymą, draudžia laivams švartuotis Juodosios jūros pusiasalio uostuose.
Kinija, didžiausia rusiško iškastinio kuro pirkėja, neprisijungė prie Vakarų įvestų sankcijų, tačiau patarė piliečiams vengti verslo su sankcionuotomis įmonėmis ar bendrovėmis okupuotose Ukrainos teritorijose.
Ukraina teigė, kad išsiuntė oficialią notą Kinijos užsienio reikalų ministerijai ir informavo Tarptautinę jūrų organizaciją.
Pasak FT, Kinijos užsienio reikalų ministerija teigė, kad ištirs šiuos incidentus, kartu dar sykį patvirtindama piliečiams skirtas gaires.
Zelenskis: Trumpas manimi dabar pasitiki labiau nei Putinu
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po pastarųjų įvykių JAV prezidentas Donaldas Trumpas labiau pasitiki juo, o ne Rusijos vadovu Vladimiru Putinu.
Pasak naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondento, šią remarką jis išsakė Niujorke po susitikimo su JAV prezidentu.
V. Zelenskis pažymėjo, kad D. Trumpas anksčiau palaikė tam tikrus santykius ir dialogus su V. Putinu, todėl tikėjo tuo, ką V. Putinas jam sakydavo apie Ukrainą, įskaitant teiginius, kad Rusija netrukus užims visą Donbasą ar net Kijevo vis dar kontroliuojamas Ukrainos dalis. Pasak V. Zelenskio, kalbantis telefonu ar susitikus D. Trumpas kartais pakartodavo šiuos teiginius ir sakydavo, kad dėl to reikia kažką daryti.
Tačiau V. Zelenskis paaiškino, kad laikui bėgant D. Trumpas suprato, jog iš V. Putino gaunama informacija toli gražu neatitinka tikrosios padėties mūšio lauke ir yra toli nuo tiesos. V. Zelenskis sakė, kad dabar Trumpas juo pasitikti labiau.
Kaip pavyzdį jis paminėjo rugsėjo mėnesį vykusį Ukrainos kontrpuolimą prie Dobropilijos, kurio metu Ukrainos gynėjams pavyko išlaisvinti apie 360 kvadratinių kilometrų teritorijos. Jis paaiškino, kad problema yra ne tik atgautų kvadratinių kilometrų skaičius, bet ir Rusijos skleidžiamas naratyvas, pabrėždamas, kad pergalių negalima pateikti kaip nuostolių.
Pasak V. Zelenskio, tai padarė tam tikrą poveikį Ukrainos partneriams.
V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas buvo surengtas Niujorke vykusios JT Generalinės Asamblėjos 80-osios sesijos kuluaruose.
NYT: keisdamas retoriką Trumpas atsiriboja nuo karo Ukrainoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas netikėtai ir staigiai pakeitė savo poziciją dėl karo Ukrainoje, pareikšdamas, kad Ukraina, remiama Europos, gali susigrąžinti visas okupuotas teritorijas.
Kaip rašo „The New York Times“ (NYT), Trumpas niekaip nepaaiškino tokio staigaus nuomonės pakeitimo priežasčių, todėl kyla nuogąstavimų, kad jis taip bando pasitraukti iš šio konflikto.
„Kai kurie Europos pareigūnai įtaria, kad atsiribodamas nuo karo JAV prezidentas nusiplauna rankas nuo konflikto sprendimo, kurį jis kažkada pažadėjo per kelias dienas ar savaites“, – rašoma leidinyje.
Leidinys primena, kad per aštuonis savo prezidentavimo mėnesius D. Trumpas nuolat keitė poziciją Ukrainos klausimu. Vasarį jis kritikavo V. Zelenskį Ovaliajame kabinete, vėliau jis bandė įsiteikti V. Putinui ir išskleidė jam raudoną kilimą Aliaskoje.
„Dabar jo žodžiai skambėjo taip, tarsi jis vėl stojo Ukrainos pusėn, tuo pačiu pasitraukdamas į antrą planą ir baigdamas žodžiais: „Linkiu abiem šalims visko geriausio“, – rašo NYT.
Kodėl Trumpas staiga pakeitė savo poziciją dėl Ukrainos? Įvardijo 4 priežastis
„Sky News“ leidinys nurodė keletą priežasčių, kodėl Trumpas staiga perėjo nuo spaudimo Ukrainai, reikalaudamas atiduoti teritorijas, prie pareiškimų, kad ji gali susigrąžinti visą savo žemę.
Pirma, tai gali būti susiję su karinėmis ir ekonominėmis realijomis vietoje – Rusijos nuostoliais ir Ukrainos atsparumu. Taip pat svarbūs veiksniai yra sąjungininkų spaudimas ir Trumpo noras išvengti Senato kritikos.
„Gali viską kardinaliai pakeisti“: Zelenskis atskleidė pokalbio su Trumpu detales
Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Niujorke susitiko su Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Ukrainos valstybės vadovas atskleidė kai kurias savo pokalbio su Amerikos lyderiu detales, rašo „Unian“.
„Esu labai dėkingas Trumpui. Dabar negaliu pasidalinti konkrečiomis detalėmis. Trumpas turi labai svarbios informacijos apie padėtį fronte. Aš pateikiau Trumpui informaciją apie dabartinę padėtį mūšio lauke: nuo pat pradžių norėjau, kad jis suprastų ir pajustų tai, ką jautėme mes. Kalbėjome apie Rusijos karių demoralizaciją“, – sakė V. Zelenskis per spaudos konferenciją.
V. Zelenskis JAV prezidentui taip pat sakė, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas bandys išplėsti karą. Tačiau šįkart, kai Ukrainos lyderis sakė, kad Kremliaus vadovas nelauks karo Ukrainoje pabaigos, o ieškos silpnų vietų Europoje ir NATO šalyse, Trumpas su juo sutiko.
„Jis (Putinas, – red.) bandys tai padaryti. Aš pažymėjau, kad nežinau, kokį formatą jis pasirinks, nes yra ir kibernetinės atakos, ir kiti metodai. Jis naudoja įvairių tipų tolimus dronus, kad patikrintų Europos pasirengimą. Nežinau, kokią šalį jis pasirinks, bet Europa yra pasirengusi“, – tęsė jis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad Donaldas Trumpas yra tas, kuris „gali viską kardinaliai pakeisti“.
Rubio: Rusijos veiksmai privertė Trumpą pakeisti požiūrį į Maskvą
Rusija vilkina taikos procesą su Ukraina ir tai paskatino JAV prezidentą Donaldą Trumpą pakeisti kursą Maskvos atžvilgiu, antradienį pareiškė valstybės sekretorius Marco Rubio.
D. Trumpas parodė „nepaprastą kantrybę“, tikėdamasis diplomatinio proveržio, sakė M. Rubio. Dėl to ne tik įstrigo derybos, „bet mes įžengėme į laikotarpį, kai padėtis, atrodo, gali net paaštrėti, nes per pastarąsias kelias naktis ir anksčiau regėjome istoriškai didžiausią smūgių skaičių“, sakė M. Rubio.
„Dabar taip pat stebime įsiveržimus į kaimyninių šalių oro erdvę tiek dronais, tiek lėktuvais“, – pridūrė jis.
M. Rubio perspėjo Maskvą dėl galimų ekonominių sankcijų ir pabrėžė, kad Vašingtonas gali toliau tiekti ginklus Kyjivui.
„Prezidentas yra labai kantrus žmogus. Jis labai įsipareigojęs taikai, bet jo kantrybė nėra begalinė“, – sakė M. Rubio.
Jis taip pat priminė, kad D. Trumpas ne kartą sakė turintis galimybes primesti Rusijai papildomas ekonomines išlaidas, kad priverstų nutraukti karą.
Anksčiau D. Trumpas pareiškė, kad Ukraina „pajėgi“ susigrąžinti visą Rusijai prarastą teritoriją. JAV prezidento komentarai jo platformoje „Truth Social“ žymi reikšmingą jo požiūrio į Rusijos pradėtą karą pokytį, D. Trumpas juos paskelbė netrukus po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke, vykstant Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos debatams.
Anksčiau D. Trumpas ne kartą buvo užsiminęs, kad Kyjivui teks padaryti didelių nuolaidų Rusijai, kad karas būtų baigtas.
Donaldas Trumpas: Ukraina gali atsikovoti visą teritoriją iš Rusijos
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad Ukraina gali atsikovoti visą teritoriją iš Rusijos ir net dar daugiau, iš esmės pakeisdamas savo ankstesnę retoriką, kad Kyjivas turėtų atsisakyti karo tikslų.
„Manau, kad Ukraina, remiama Europos Sąjungos (ES), yra pasirengusi kovoti ir susigrąžinti visą Ukrainą jos pradinėje formoje“, – parašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ po susitikimo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu Niujorke.
Pavadinęs Rusiją „popieriniu tigru“, susidūrusiu su ekonominiu pavojumi, D. Trumpas pridūrė, kad Ukraina galėtų „atgauti savo šalį pradine forma ir, kas žino, galbūt net žengti toliau!“
Zelenskis: Kinija gali priversti Rusiją nutraukti karą Ukrainoje
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryboje pareiškė, kad Kinija gali daryti spaudimą Rusijai, kad ši nutrauktų karą jo šalyje.
Taip jis kalbėjo po JAV raginimo Pekinui ir kitiems nustoti pirkti rusišką naftą.
Kinija nėra konflikto šalis, tačiau Kyjivas jau seniai skundžiasi, kad Pekinas tiekia Maskvai prekes, kurios gali būti panaudotos kare prieš Ukrainą, ir toliau perka rusišką energiją.
„Čia taip pat atstovaujama Kinijai, galingai šaliai, nuo kurios Rusija dabar visiškai priklauso“, – Tarybai, kurios nuolatinė narė yra Kinija, sakė V. Zelenskis.
„Jei Kinija tikrai norėtų, kad šis karas liautųsi, ji galėtų priversti Maskvą nutraukti invaziją. Be Kinijos Putino Rusija būtų niekas“, – pridūrė jis.
„Vis dėlto per dažnai Kinija tyli ir elgiasi atitolusiai, užuot aktyviai pasisakiusi už taiką“, – pabrėžė Ukrainos lyderis.
Pekinas griežtai neigia, kad tiekia Rusijai medžiagas, skirtas naudoti šios karui Ukrainoje, ir siekia save pateikti kaip nešališką tarpininką, pasirengusį padėti išspręsti konfliktą.
„Nuo pat pirmosios krizės dienos Kinija laikosi objektyvios, nešališkos pozicijos, raginančios nutraukti karo veiksmus ir pasisakančios už taikos derybas siekiant politinio susitarimo“, – sakė Kinijos ambasadoriaus prie JT pavaduotojas Geng Shuang.
Antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pavadino Kiniją ir Indiją „pagrindinėmis Rusijos karo Ukrainoje rėmėjomis“, nes jos toliau perka ir naudoja rusišką naftą.
Zelenskis gyrė Trumpo toną: „Jis rems Ukrainą iki karo pabaigos“
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį gyrė „didelį pokytį“ Donaldo Trumpo pozicijoje, JAV prezidentui pareiškus, kad Kyjivas gali susigrąžinti kiekvieną Rusijos armijos užgrobtos teritorijos centimetrą.
„Šis Trumpo įrašas yra didelis pokytis“, – per spaudos konferenciją Jungtinėse Tautose sakė V. Zelenskis, turėdamas omenyje D. Trumpo komentarus jo „Truth Social“ tinkle.
D. Trumpas antradienį po susitikimo su V. Zelenskiu pareiškė manantis, kad Ukraina gali susigrąžinti visas Rusijos užimtas teritorijas – tai dramatiškas pokytis, palyginti su Amerikos lyderio pakartotiniais raginimais Kyjivui nusileisti, kad baigtųsi karas.
„Manau, kad Ukraina, remiama Europos Sąjungos, yra pasirengusi kovoti ir susigrąžinti visą Ukrainą jos originalia forma, – „Truth Social“ rašė D. Trumpas. – Su laiku, kantrybe ir Europos, o ypač NATO, finansine parama, pradinės sienos, nuo kurių prasidėjo šis karas, yra labai tikėtina galimybė.“
V. Zelenskis „Fox News“ taip pareiškė, kad jo santykiai su JAV prezidentu Donaldu Trumpu žymiai pagerėjo ir tapo labiau suderinti dėl to, kaip kariauti su Rusija.
„Manau, kad mūsų santykiai yra geresni nei anksčiau. Gerai, kad mes dažnai skambinome vienas kitam ir susitikdavome, o tai, kad Putinas tiek daug kartų melavo prezidentui Trumpui, taip pat turėjo įtakos mūsų santykiams“, – sakė Ukrainos prezidentas.
Jis taip pat paminėjo, kad žvalgybos duomenys, kuriais keičiasi Kyjivas ir Vašingtonas, dabar yra labiau suderinti, o tai, jo nuomone, yra svarbu priimant sprendimus mūšio lauke.
„Rems Ukrainą iki karo pabaigos“
Jis taip pat teigiamai įvertino pastaruoju metu pasikeitusį D. Trumpo toną.
„Prezidentas Trumpas buvo labiau teigiamas šiuo klausimu ir parodė, kad nori remti Ukrainą iki pat pabaigos“, – sakė Zelenskis.
„Aš labai teigiamai įvertinau signalus iš šalies, kad Trumpas ir Amerika bus su mumis iki karo pabaigos“.
Jis taip pat pridūrė, kad D. Trumpo pozicija pasikeitė teritorinių nuolaidų klausimu.
„Manau, kad šiandien jis supranta, kad mes negalime tiesiog keistis teritorijomis. Tai neteisinga“, – sakė Zelenskis.
Ukraina smogė Rusijos naftos pramonei: dega gamykla ir siurbimo stotis
Kol JAV prezidentas Donaldas Trumpas vadina Rusijos ekonomiką „siaubinga“ ir teigia, kad Ukraina gali susigrąžinti visas savo teritorijas, ukrainiečių dronai toliau atakuoja Rusijos naftos pramonę.
„Telegram“ kanale „Astra“ pranešta, kad Baškirijoje, Salavato mieste, Rusijoje, buvo užpulta naftos chemijos įmonė „Gazprom Naftochim Salavat“, kuri užsiima naftos gaminių gamyba.
Vietos gyventojai praneša apie garsius sprogimus. Smūgį patvirtino ir Baškirijos vadovas Radijus Chabirovas.
„Gazprom Naftochim Salavat“ patyrė dar vieną dronų ataką. Nustatome žalos mastą. Vietoje dirba visos avarinės tarnybos, imamės priemonių gaisrui gesinti“, – pranešė jis.
Gamykla yra maždaug už 1400 km nuo sienos su Ukraina.
Taip pat dega ir naftos siurblinė „Zenzevatka“ Volgogrado srityje, praneša „Telegram“ kanalas „Unian“, remdamasis palydovinėmis nuotraukomis.
Tai tik dar kartą parodo, kaip Ukraina naudoja taikinius Rusijos energetikos infrastruktūroje kaip priemonę kovoti su agresija ir sumažinti karo finansavimą.
Trumpas: Rusijos ekonomika yra „siaubinga“
Savo kalboje Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai D. Trumpas teigė, kad karas Ukrainoje verčia Rusiją „atrodyti blogai“, nes tai „turėjo būti greitas mažas susirėmimas“.
„Tai parodo, kas yra lyderystė, ką bloga lyderystė gali padaryti šaliai, – sakė jis. – Dabar vienintelis klausimas – kiek gyvybių bus prarasta be reikalo abiejose pusėse.“
Prieš susitikimą su V. Zelenskiu D. Trumpas teigė, kad „didžiausia pažanga“ siekiant užbaigti konfliktą „yra ta, kad Rusijos ekonomika šiuo metu yra siaubinga“.
V. Zelenskis teigė pritariantis D. Trumpo raginimui Europos šalims visiškai sustabdyti rusiškos naftos ir gamtinių dujų importą.
„Mes labai gerbiame Ukrainos kovą“, – sakė D. Trumpas V. Zelenskiui, kuris atsakė, kad iš mūšio lauko turi „gerų naujienų“.