11:13 | Ukraina skelbia pralaužusi dar vieną Rusijos sienos ruožą

Ukrainos daliniai pralaužė dar vieną sienos ruožą Kursko srityje, rašo UNIAN.

Tai yra jau antra sėkminga operacija pralaužti Rusijos sieną nuo puolimo Kursko srityje pradžios.

Ukrainiečiai taip pat paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuoti pirmieji mūšiai. Desantininkai pažymėjo, kad „jų bus dar daugiau“.

10:35 | Siekdami apsaugoti Krymo tiltą, rusai Tuzlos nerijoje įrengia bokštus su oro gynybos sistemomis

Rusai įrengia oro gynybos sistemas perdavimo bokštuose Tuzlos nerijoje prie Kerčės sąsiaurio, pranešė Krymo tiriamosios žurnalistikos centras (CCIJ).

„Tuzlos saloje, šalia Kerčės tilto, rusai montuoja metalinius bokštus su platformomis, ant kurių statomos oro gynybos sistemos, kad apsaugotų nelegaliai pastatytą tiltą per Kerčės sąsiaurį“, – rašoma pranešime.

Pastebėti du tokie bokštai su oro gynybos raketų ir pabūklų sistemomis „Pancir-S1M“. CCIJ teigimu, viešai prieinamos nuotraukos ir vaizdo įrašai rodo, kad okupantai per savaitę abiejose tilto pusėse sumontavo du metalinius bokštus. Vizualiai jų aukštis siekia 30-35 metrus virš jūros lygio.

Kiekvieno bokšto viršuje rusai pastatė oro gynybos sistemas „Pancir-S1M“, o tiksliau – pačius kovinius modulius. Šią oro gynybos sistemą galima pastatyti ant vikšrinės ir ratinės važiuoklės, taip pat sumontuoti nejudančioje padėtyje, virš objekto sukuriant „apsaugos kupolą“ iki 15 km aukščio ir 20 km spinduliu.Pagal šių sistemų taktinį ir techninį apibūdinimą „Pancir“ galima sujungti į grupes, tai išplečia apsaugos aprėptį.

9:40 | Ukrainoje per pastarąją parą sunaikinta dar 1 330 okupantų rusų

Nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. rugsėjo 23 d. Ukrainoje mūšio lauke jau sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės 643 750 rusų okupantų, iš jų 1 330 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 784 priešų tankus (+16 per pastarąją parą), 17 252 šarvuotąsias kovos mašinas (+30), 18 414 artilerijos sistemų (+81), 1 197 raketų paleidimo sistemas (+2), 949 oro gynybos sistemas, 369 karo lėktuvus, 328 sraigtasparnius, 15 699 nepilotuojamus orlaivius (+71), 2 595 sparnuotąsias raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 25 102 transporto priemones (+79), 3 145 specialiosios įrangos vienetus (+1).

Informacija apie priešų nuostolius nuolat tikslinama ir atnaujinama.

Pranešama, kad rugsėjo 22 d. fronte įvyko 121 susirėmimas, o sudėtingiausia padėtis yra Kupiansko ir Pokrovsko sektoriuose.

8:59 | Rusija aviacinėmis bombomis smogė savo teritorijai

Rusijos pajėgos aviacinėmis bombomis smogė Kursko sričiai, rašo UNIAN. Anot Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo, vien sekmadienį rusai panaudojo 27 tokias bombas.

„Operacija Kursko srityje tęsiasi. Priešo aviacija toliau smogia valdomomis aviacinėmis bombomis savo teritorijoje. Šiuo metu žinoma apie 16 oro smūgių, kurių metu panaudotos 27 KAB“, – sako Ukrainos generalinis štabas.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis neseniai pareiškė, kad Ukrainos proveržis Kurske sužlugdė Rusijos planus pradėti naują puolimą iš Kursko srities.

Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad Ukrainos operacija Rusijos teritorijoje sulėtino okupantus ir privertė vadus perkelti dalį pajėgų į savo teritoriją.

8:11 | JAV generolas perspėjo apie Putino veiksmus Kurske: „Tai didelis psichologinis smūgis“

Netikėtas Ukrainos puolimas Kursko srityje yra bene drąsiausias ukrainiečių poelgis nuo karo pradžios, sako JAV generolas Markas Milley, rašo UNIAN.

7:44 | Zelenskis atvyko į JAV pristatyti Bidenui savo plano, kaip užbaigti karą

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas itin svarbaus vizito, kad pristatytų Kyjivo planą, kaip užbaigti pustrečių metų trunkantį karą su Rusija.

V. Zelenskis pateiks prezidentui Joe Bidenui bei kandidatams į prezidentus Kamalai Harris ir Donaldui Trumpui savo pasiūlymus, kuriuos jis vadina „pergalės planu“.

Vizitas vyksta po intensyvių vasaros kovų, kai Maskvai sparčiai žengia į priekį Rytų Ukrainoje, o Kyjivas užėmė teritoriją Rusijos Kursko srityje. Be to, Kyjivas jau daugelį savaičių spaudžia Vakarus leisti panaudoti jų tiekiamus tolimojo nuotolio ginklus smogti taikiniams toli Rusijoje, tačiau kol kas tokio sutikimo negavo.

Tikimasi, kad V. Zelenskis mėgins įtikinti J. Bideną persigalvoti.

„Atvykome į Jungtines Amerikos Valstijas, – socialinėje žiniasklaidoje pranešė V. Zelenskis. – Ukrainos pergalės planas bus pateiktas visoms mūsų sąjungininkėms“.

Jis sakė pirmiausia vykstantis į Pensilvaniją „ypatingo vizito“, bet išsamiau nepaaiškino. Pasak V. Zelenskio, ateinančios savaitės lems, kaip baigsis daugiau nei 30 mėnesių trunkančios kovos, nusinešusios tūkstančius gyvybių, ir ragino pasaulio lyderius pamąstyti apie savo palikimą. „Dabar bus nulemta, koks bus dabartinės kartos valstybių lyderių palikimas“, – sakė jis.

Artimas J. Bideno patarėjas šį mėnesį pareiškė, kad JAV lyderis išnaudos likusį savo kadencijos laiką, jog „suteiktų Ukrainai geriausią įmanomą poziciją, kad ji laimėtų“.

Jokia išsami informacija apie Ukrainos planą, kaip užbaigti karą, ​​viešai neskelbiama.

V. Zelenskis sakė, kad J. Bidenas bus pirmasis užsienio lyderis, pamatysiantis „visą“ planą, o tada jis bus pristatytas „visiems mūsų šalių partnerių lyderiams“.

V. Zelenskis planuoja pateikti savo pasiūlymus JAV Kongresui, K. Harris ir D. Trumpui. K. Harris leido suprasti, kad tęs J. Bideno politiką Ukrainos atžvilgiu, o D. Trumpas labai kritiškai vertina didžiulius Vašingtono pagalbos paketus Kyjivui.

Anksčiau praėjusią savaitę V. Zelenskis pareiškė, kad Ukrainai reikia „sąžiningos ir stabilios taikos“ ir kad plane numatyta, jog ateityje „dar didesnis karas negrįš“ į Ukrainą. Jis sakė, kad Kyjivas planuoja rengti susitikimus visą rudenį ir kad „visas planas“ bus parengtas „lapkričio pradžioje“. Pasiūlymuose numatomi „greiti ir konkretūs mūsų strateginių partnerių žingsniai“. Pasak jo, vienas iš tų žingsnių yra „susijęs su Ukrainos ginklavimosi pajėgumų stiprinimu“, o kitas reikalauja „aiškios Ukrainos vietos pasaulio saugumo architektūroje“.

V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad planuoja pakviesti Rusiją į galimą antrąjį tarptautinį taikos viršūnių susitikimą lapkritį, „nes būtent Rusija kariauja su Ukraina“, be to, „visos“ Ukrainos sąjungininkės sakė, kad Maskva turėtų būti pakviesta. Tačiau Maskva savaitgalį pareiškė nedalyvausianti ir pakartojo prezidento Vladimiro Putino sąlygas deryboms pradėti: Ukraina turi atiduoti keturias savo sritis.

Kol kas pastangos siekti taikos derybų nedavė jokių rezultatų.

7:15 | Rusijos smūgis Zaporižiai: pirmą kartą atakavo miestą KAB bombomis

Rusijos pajėgos naktį iš sekmadienio į pirmadienį smogė Zaporižiai, rašo „Kanal 24“. Pirmą kartą smogti šiam miestui buvo panaudotos KAB bombos.

Ataka prasidėjo vėlai sekmadienį. Apie tai, kad rusai numetė KAB, pirmiausia pranešė „Telegram“ kanalai, o vėliau – Nacionalinė policija ir Vidaus reikalų ministerija.

Buvo apgadinti daugiabučių namų ir kitų pastatų fasadai. Užsidegė automobilis ir vieno iš butų balkonas, gelbėtojai užgesino liepsnas.

Išpuolio metu sužeisti 9 žmonės, tarp jų yra vaikas.