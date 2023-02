Svarbiausi įvykiai:

10:20 | Ukrainos atstovas: neatmetame, kad smūgiai bus suduoti ir Rusijos teritorijoje esantiems kariniams objektams

Ukrainos kariuomenės atstovas teigia, kad šalies gynėjai planuoja vykdyti kontrpuolimą prieš Rusijos pajėgas pavasarį, rašo „The Guardian“.

Pastebima, kad Kyjivo pajėgos neustos, kol nebus sugrąžintos visos šalies teritorijos, aiškiai nubrėžtos dar 1991 m.

Šia informacija Vokietijos žiniasklaidai pasidalijo Ukrainos Vyriausiosios žvalgybos valdybos viršininko pavaduotojas generolas majoras Vadymas Skibickis.

„Vienas iš mūsų strateginių karinių tikslų – mėginti įkalti pleištą Rusijos fronto linijoje pietinėje dalyje – tarp Krymo ir Rusijos teritorijos“, – teigė jis.

„The Guardian“, remdamasi naujienų agentūros „Reuters“ pranešimu, taip pat rašo, kad V. Skibickis neatmeta, jog Rusijos kariuomenė ateityje gali surengti smūgius Rusijos teritorijoje esantiems kariniams objektams – ginklų sandėliams, karinei technikai, esančiai Belgorodo srityje. Būtent iš šios teritorijos rusų kariuomenė taip pat vykdo atakas prieš Ukrainą.

09:39 | Nukovė 660 rusų karių

Ukrainos gynėjai per pastarąją parą nukovė 660 rusų karių, rašo „Obozrevatel“.

Taip pat skelbiama, kad nuo karinės invazijos pradžios iš viso Kremliaus pradėtame kare Ukrainoje žuvo 148 130 rusų karių.

Be to, per pastarąją parą Ukrainos kariai sunaikino 7 rusų artilerijos sistemas (2 380 iš viso – red. past.), 6 tankai (3 381), 6 šarvuotąsias kovos mašinas (5 242) ir kitą karinę techniką.

08:33 | Ne tik Macronas, bet ir Lukašenka žada lankytis Kinijoje

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas šeštadienį sakė, kad balandžio pradžioje lankysis Kinijoje, ir paragino Pekiną „padėti spausti Rusiją“ užbaigti savo karą.

Kitą dieną po to, kai Kinija paskelbė savo planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo ir paragino skubiai surengti taikos derybas, E. Macronas sakė, kad „tai, kad Kinija prisideda prie taikos pastangų, yra geras dalykas“.

Penktadienį Kinija paskelbė 12 punktų dokumentą dėl karo Ukrainoje, kuriame raginama skubiai surengti taikos derybas ir „politiškai sureguliuoti“ situaciją.

Kelios Vakarų valstybės atmetė šiuos pasiūlymus ir taip pat perspėjo dėl Pekino glaudžių ryšių su Maskva.

Kalbėdamas vienos žemės ūkio parodos Paryžiuje kuluaruose, Prancūzijos vadovas pabrėžė, kad taika įmanoma tik tuo atveju, jei „Rusijos agresija bus sustabdyta, kariai išvesti, o Ukrainos teritorinis suverenumas ir jos žmonės – gerbiami“.

Kinijos dokumente, paskelbtame per pirmąsias Rusijos invazijos į Ukrainą metines, visos šalys raginamos „palaikyti Rusiją ir Ukrainą, kad jos dirbtų ta pačia kryptimi ir kuo greičiau atnaujintų tiesioginį dialogą“.

Jame taip pat aiškiai išreiškiamas nepritarimas ne tik branduolinių ginklų naudojimui, bet ir grasinimui juos dislokuoti. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nekart grasino panaudoti Maskvos atominį arsenalą.

E. Macronas paragino Pekiną „netiekti Rusijai jokių ginklų“ ir paprašė Pekino pagalbos „daryti spaudimą Rusijai, kad ji niekada nenaudotų cheminių ar branduolinių ginklų ir nutrauktų šią agresiją dar prieš derybas“.

Anksčiau šeštadienį Pekinas paskelbė, kad autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka vasario 28–kovo 2 dienomis lankysis Kinijoje.

A. Lukašenka yra artimas V. Putino sąjungininkas, o Baltarusija, kuri turi bendrą sieną su Ukraina ir Rusija, leido Maskvai pasinaudoti jos teritorija invazijai į Ukrainą pradėti.

Penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad planuoja susitikti su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu, ir išreiškė viltį, kad Kinija parems „teisingą taiką“.

Kinija stengiasi rodyti save neutralia šalimi karo klausimu, tuo pat metu palaikydama glaudžius ryšius su strategine sąjungininke Rusija.

Ketvirtadienį Kinija susilaikė per balsavimą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje. Rezoliucija vis dėlto buvo priimta didele balsų persvara, joje reikalaujama, kad Rusija nedelsdama ir besąlygiškai išvestų savo karius iš Ukrainos.

Rusija teigė vertinanti Pekino pastangas sureguliuoti konfliktą, tačiau teigė, kad bet kokiu sprendimu turėtų būti pripažinta Kremliaus kontrolė keturiuose Ukrainos regionuose.

Vakarai anksčiau apkaltino Kiniją galvojant ginkluoti Rusiją, bet Pekinas tai neigia.

Penktadienį JAV Prezidentas Joe Bidenas pareiškė nemanantis, kad Kinija tieks ginklus Rusijai.

08:15 | Rusų okupantai stato stiprina gynybą Krymo teritorijoje

Rusų kariuomenė okupuotoje Krymo teritorijoje stiprina gynybą ir stato įtvirtinimus, rašo UNIAN.

Šią informaciją paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovai, kurie tikino, kad iš Čeliabinkko krašto atvyko 150 rusų karių tam, kad atliktų minėtus gynybos parengimo darbus.

07:44 | Nauji Rusijos smūgiai

Paminėjus pirmąsias Rusijos invazijos metines, šeštadienį Ukrainos pareigūnai pranešė apie dešimtis naujų Rusijos smūgių rytiniuose ir pietiniuose miestuose, o ukrainiečių lyderis paragino didinti spaudimą Maskvai.

Po metinių minėjimų ir spaudos konferencijų maratono penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė naujų vaizdo įrašų, kuriuose pareiškė, kad „Rusija turi pralaimėti Ukrainoje“, ir teigė, kad rusų pajėgos gali būti nugalėtos šiais metais.

Viename iš savo šeštadienio vaizdo įrašų V. Zelenskis klausė: „Ar mums įmanoma laimėti?“

„Taip, – pareiškė jis. – Esame pajėgūs vieningai, ryžtingai ir atkakliai tai padaryti, kad šiais metais būtų nutraukta Rusijos agresija.“

Atskirame pranešime tviteryje prezidentas taip pat ragino didinti spaudimą Rusijai sankcijomis po to, kai Jungtinė Karalystė, JAV ir Europos Sąjunga paskelbė apie naujas priemones Maskvos atžvilgiu, kuriomis siekiama pakirsti Rusijos finansus bei karinį tiekimą, susijusį su invazija į Ukrainą.

„Spaudimas agresorei Rusijai turi didėti“, – tviteryje parašė V. Zelenskis.

Jis sakė, kad Ukraina nori išvysti „ryžtingus veiksmus“ prieš Rusijos valstybinę branduolinę korporaciją „Rosatom“ ir Rusijos branduolinę pramonę, taip pat tikisi „didesnio spaudimo kariuomenei ir bankininkystei“.

Šią savaitę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad „Rosatom“ ir jo Gynybos ministerija turi užtikrinti, kad Maskva būtų pasirengusi prireikus atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.

Jis teigė, kad JAV kuria branduolinius ginklus ir kad Vašingtonas esą svarsto planus atlikti branduolinius bandymus, uždraustus pagal visuotinį bandymų draudimą, įsigaliojusį pasibaigus Šaltajam karui.

„Jei JAV atliks bandymus, mes taip pat tai padarysime“, – sakė V. Putinas.

Per pastaruosius metus Rusija jau tapo daugiausiai sankcijų pasaulyje sulaukusia šalimi. Sankcijas jai taiko daugiau nei 30 šalių, atstovaujančių daugiau nei pusei pasaulio ekonomikos. Tačiau Rusijos ekonomikai, prekybai ir įmonėms dar nebuvo suduotas nokautuojantis smūgis.

Rusijos ambasadorius Vašingtone Anatolijus Antonovas naujausias JAV sankcijas pavadino neapgalvotomis.

„Išmokome gyventi ekonominio ir politinio spaudimo sąlygomis, – sakė V. Antonovas. – Ankstesnių sankcijų patirtis parodė, kad jos labiau kenkia pasaulinei rinkai, blogina paprastų piliečių padėtį valstybėse, kurios inicijuoja ar remia neapgalvotas sankcijas.“

Išvakarėse paminėjus pirmąsias invazijos metines, Rusijos išpuoliai Ukrainoje nesiliovė.

Šeštadienį Ukrainos kariuomenė pranešė apie 27 Rusijos aviacijos smūgius ir 75 atakas iš raketų paleidimo įrenginių per pastarąją parą. Ji teigė, kad Rusijos puolimas ir toliau sutelktas Ukrainos pramoniniuose rytuose ir šiaurės rytuose. Pranešta apie penkis sužeistus civilius Ukrainos rytinėje Donecko srityje.

Pietinės Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas taip pat pranešė apie 83 rusų apšaudymus. Devynis kartus buvo apšaudyta regiono sostinė Chersonas, ten nukentėjo gyvenamieji pastatai, vaikų darželis ir medicinos įstaiga. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas pranešė apie tris regione sužeistus civilius.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: