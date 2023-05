Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

10:43 | Ukraina skelbia kare nukovusi 200 000 rusų karių

Nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios Rusijos kariuomenė prarado daugiau nei 200 500 savo karių, skelbiama rytinėje Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo suvestinėje.

Ukrainos kariuomenė per praėjusią parą skelbia nukovusi 610 Rusijos karių. Be to, Ukrainos generalinio štabo teigimu, okupantai patiria didelių karinės technikos nuostolių. Okupantai negrįžtamai prarado šių rūšių ginklus:

3771 tanką, 7365 šarvuočius, 3166 artilerijos sistemas, 562 salvinės raketų ugnies sistemas, 318 oro gynybos sistemų, 308 lėktuvus, 294 sraigtasparnius, 2748 bepiločius orlaivius, 982 sparnuotąsias raketas, 18 laivų ir valčių, 6 067 automobilius ir kuro cisternas bei 417 specialiosios įrangos vienetų.

10:06 | „Wagner“ vadovas: Ukrainoje žuvo JAV savanoris kovotojas

Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas antradienį pranešė, kad Ukrainos rytuose žuvo vienas savanoris iš Jungtinių Valstijų, kartu su Ukrainos kariais kovojęs prieš rusus.

Vaizdo įraše, kuriuo pasidalijo karo temomis rašantys Rusijos tinklaraštininkai, Jevgenijus Prigožinas rodo pastato griuvėsiuose gulintį, jo teigimu, amerikiečio lavoną.

Įraše matyti, kaip „Wagner“ vadovas naktį eina su savo vyrais, girdimi sprogimai, tačiau neaišku, kur ir kada jis buvo nufilmuotas.

Stovėdamas prie žuvusio kovotojo, kuris, atrodo, buvo sužeistas į pilvą, J. Prigožinas pasakė: „Jis atėjo su mumis susitikti. Jungtinių Amerikos Valstijų pilietis.“

J. Prigožinas parodė kamerai tai, kas turėjo būti žuvusiojo asmens dokumentai, viso vardo neatskleisdamas.

„Mes grąžinsime jį į Jungtines Valstijas. Įdėsime jį į karstą [su] Amerikos vėliava. Su pagarba, nes jis mirė ne... patale, o kare“, – sakė „Wagner“ bosas.

09:35 | Už 100 kilometrų nuo Maskvos į žemę rėžėsi ir sprogo bepilotis

Kalugos srityje (Rusija) nukrito ir sprogo lėktuvo tipo bepilotis, skelbia vietos nevalstybinė žiniasklaida. Pranešama, kad sprogimas užfiksuotas netoli autostrados, besiribojančiame su Maskvos sritimi regione.

„Shot“, „Baza“, „Astra“ ir kiti naujienų kanalai Rusijoje skelbia apie drono sprogimą netoli Tarutino kaimo, šalia autostrados A108 (apie 100 kilometrų nuo Maskvos). Buvo aptiktos bepiločio nuolaužos ir paviešintos jų nuotraukos.

08:56 | Ukraina skelbia Bachmute nukaunanti rusų karininkus

Rusų pulkininkų netektis prie Bachmuto yra vienas iš okupacinės kariuomenės nesėkmės rodiklių. Tai antradienį Ukrainos kanalo „Espreso“ eteryje paskelbė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupės atstovas spaudai Serhijus Čerevatijus.

Kaip pažymėjo karininkas, Jevgenijus Prigožinas ir jo privati karinė kompanija „Wagner“ monopolizavo karo veiksmus Bachmute ir grasino užgrobti visą Donecko sritį. Tačiau didžiuliai nuostoliai samdinių gretose Bachmuto kryptimi privertė jį įtraukti įprastą Rusijos Federacijos kariuomenę – desantininkus ir motorizuotų šaulių dalinius.

„Visi jie nebuvo pasiruošę kovinėms operacijoms. Jaunesnieji karininkai nesusitvarko su vadovavimu, o vyresnieji karininkai turi vadovauti fronto linijose“, – aiškino Čerevatijus, rašo „Focus“.

Anot jo, Rusijos kariuomenės pulkininkai fronte dalyvavo valdant krizes. Ir tuo sumaniai pasinaudojo Ukrainos karinė žvalgyba ir artileristai, nukovę pulkininkus ir taip demoralizavę okupantų karius, pridūrė S. Čerevatijus.

Anot jo, rusų nuostolių Bachmute dinamika tęsiasi jau kelis mėnesius – per dieną žūdavo daugiau nei 100 žmonių.

Gegužės 14 d. Rusijos gynybos ministerijos atstovas spaudai Igoris Konašenkovas paskelbė, kad buvo nukautas Jevgenijus Brovka, kariuomenės korpuso vado pavaduotojas kariniam ir politiniam darbui Bakhmute. Kitas 4-osios motorizuotųjų šaulių brigados vadas Viačeslavas Makarovas žuvo netoli Ivanivkos kaimo.

08:11 | Europa imasi žingsnių priversti Rusiją sumokėti už karą Ukrainoje

Seniausia Europos valstybes vienijanti organizacija antradienį viršūnių susitikime Reikjavike įkūrė registrą, dėl būsimų kompensacijų fiksuosiantį padarytus Rusijos karo Ukrainoje nuostolius, ir išklausė ukrainiečių prezidento Volodymyro Zelenskio prašymą atsiųsti vakarietiškų naikintuvų.

46 Europos Tarybos šalių lyderiai, tarp jų Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ir Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, pabrėžė, kad Maskva bus laikoma atsakinga už žalą ir sugriovimą Ukrainoje, į kurią įsiveržė prieš metus ir tris mėnesius.

Hagoje įsikursiantis žalos registras sieks užfiksuoti materialią Rusijos per karą Ukrainai padarytą žalą.

07:38 | Rusija neigia, kad Kyjivas numušė jos hipergarsinių raketų

Maskva antradienį paneigė, kad Kyjivo oro gynyba numušė šešias jos hipergarsines raketas „Kinžal“.

„Rusija nepaleido tiek „Kinžal“, kiek [Ukraina] sako numušusi“, – Rusijos valstybinei naujienų agentūrai „Ria Novosti“ sakė gynybos ministras Sergejus Šoigu.

Anksčiau antradienį Ukraina pranešė, kad per rusų surengtą naktinę raketų ir bepiločių orlaivių ataką numušė šešias pažangias Rusijos hipergarsines raketas. „Kinžal“ yra svarbus Rusijos ginklas, padedantis intensyvinti smūgius iš didelio atstumo.

07:00 | JK ir Nyderlandai žada naikintuvų Ukrainai

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas ir Nyderlandų premjeras Markas Rutte antradienį pažadėjo kurti tarptautinę koaliciją dėl Ukrainos rėmimo naikintuvais.

„Ministras pirmininkas ir premjeras Rutte sutarė, jog sieks suburti tarptautinę koaliciją, kad Ukrainai būtų suteikta kovinių aviacijos pajėgumų, remiant viską – nuo apmokymo iki lėktuvų F-16 parūpinimo“, – sakoma R. Sunako biuro atstovo pareiškime po Europos Tarybos viršūnių susitikimo Islandijoje.

Pirmadienį apsilankęs R. Sunako užmiesčio rezidencijoje Čekerse netoli Londono, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad tikisi greitai pasiekti susitarimą dėl naikintuvų iš Vakarų partnerių jo šaliai.

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Ukraina antradienį paskelbė, kad teisėsauga sulaikė šalies Aukščiausiojo Teismo pirmininką Vsevolodą Kniazjevą tyrime dėl 2,7 mln. dolerių (beveik 2,5 mln. eurų) vertės kyšininkavimo.

► Ukraina antradienį pranešė, kad per naują rusų surengtą naktinę raketų ir bepiločių orlaivių ataką numušė šešias pažangias Rusijos hipergarsines raketas.

► Rusai anksti antradienį surengė itin intensyvią raketų ataką prieš Ukrainos sostinę, pranešė Kyjivo karinės administracijos vadovas Serhijus Popko.