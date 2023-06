Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

18:44 | JAV kariuomenės vadas: Ukrainai kontrpuolimui yra „labai gerai pasirengusi“

JAV kariuomenės Jungtinio pajėgų štabo vadas teigia, kad Ukraina yra „labai gerai pasirengusi“ įvykdyti kontrpuolimą ir atsikovoti prarastas savo šalies žemes, rašo UNIAN, remdamasi CNN publikacija.

JAV kariuomenės generolas Markas Milley teigė, kad kol kas kalbėti apie tai, kokie bus ruošiamo kontrpuolimo rezultatai, yra per anksti.

Tačiau M. Milley atkreipė dėmesį, kad Ukrainai „yra labai gerai pasirengusi“ įvykdyti prieš Rusijos kariuomenę, kuri įsiveržė į Ukrainos teritoriją.

„Jie [Ukraina] dalyvauja kare, kuris kelia egzistencinę grėsmę pačiai Ukrainai, ir tai yra dar svarbiau visam likusiam pasauliui – Europai, iš tiesų ir Jungtinėms Valstijoms, bet tai ppat ir visam likusiam pasauliui“, – kalbėjo M. Milley.

Komentuodamas situaciją apie dronų atakas Rusijos teritorijoje, įskaitant Maskvą ir Belgorodą, M. Milley teigė, kad visuomet yra karo eskalacijos rizikų, tačiau Jungtinės Valstijos tai stebi „labai, labai atidžiai“.

18:03 | „Wagner“ vadovas: Rusijos kariuomenė traukiasi netoli Bachmuto

Pirmadienį privačios karinės bendrovės „Wagner“ įkūrėjas Jevgenijus Prigožinas sakė, kad Rusijos kariuomenė traukiasi netoli Bachmuto ir prarado anksčiau užkovotas teritorijas.

Jis kalbėjo apie į šiaurę nuo Bachmuto esantį Berchovkos kaimą ir Rusijos kariuomenės veiksmus apibūdino kaip pasitraukimą.

Per pastarąsias dvi dienas Rusijos šaltiniai pranešė apie Ukrainos kariuomenės puolimus ir tam tikrus laimėjimus keliuose fronto ruožuose Donecko ir Zaporižios srityse. Tačiau kai kurie komentatoriai teigia, kad tai dar ne didelio puolimo pradžia, o žvalgybos pratybos.

17:50 | Fronto linijoje vykdomi puolamieji veiksmai

Ukraina pirmadienį pranešė, kad fronto linijoje vykdo puolamuosius veiksmus, ir atkreipė dėmesį į tam tikrą pažangą Bachmute, tačiau sumenkino šių veiksmų mastą.

„Kai kuriuose sektoriuose vykdome puolamuosius veiksmus“, – sakė gynybos viceministrė Hana Maliar.

Ji pridūrė, kad Bachmuto sektorius vis dar karo veiksmų epicentras.

„Mes ten žengiame gana plačiu frontu. Mums sekasi“, – sakė viceministrė.

17:29 | „Wagner“ teigia į nelaisvę paėmusi Maskvos reguliariųjų pajėgų karį

Rusijos privati karinė samdinių bendrovė „Wagner“ pranešė į nelaisvę paėmusi vieną karį iš Maskvos reguliariųjų pajėgų.

„Wagner“ apkaltino šio kario dalinį bandymu pulti jos samdinius Ukrainoje, kur Kremlius, pasitelkdamas į pagalbą šią privačią bendrovę, vykdo plataus masto invaziją.

„Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas jau kelis mėnesius peikia Rusijos kariuomenės būklę ir kaltina Maskvos generolus dėl per didelio prarastų gyvybių skaičiaus.

Tačiau tai pirmas kartas, kai samdinių grupuotė teigia pagrobusi oficialiųjų ginkluotųjų pajėgų karį.

Vėlai sekmadienį J. Prigožinas paskelbė gegužės 17 dienos „Wagner“ ataskaitą, kurioje teigiama, kad Rusijos kariuomenės nariai minavo kelius jo dalinių užnugario zonoje Maskvos okupuotoje Rytų Ukrainoje.

Pranešime priduriama, kad „Wagner“ kovotojams vykdžius išminavimo operacijas, į juos pradėta šaudyti iš reguliariosios kariuomenės pozicijų.

J. Prigožinas „Telegram“ tinkle paskelbė vaizdo įrašą, kuriame rodomas, jo teigimu, į nelaisvę paimtas Rusijos karys, o fone girdimas apklausiančiojo balsas.

„Šoviau į „Wagner“ automobilį“, – sako vyras ir priduria, kad taip pasielgė dėl asmeninių priežasčių. Jis prisistato kaip Rusijos kariuomenės 72-osios brigados pulkininkas leitenantas. Panašu, kad jam sumušta nosis.

Vaizdo įraše nepasakoma, kiek laiko įtariamas karys bus laikomas nelaisvėje ir kokios bus jo paleidimo sąlygos.

„Wagner“ yra apkaltinusi reguliariąją Rusijos kariuomenę neaprūpinant samdinių šaudmenimis. Ši grupuotė vadovavo Maskvos pastangoms užimti Ukrainos rytuose esantį Bachmuto miestą ir gegužės pabaigoje paskelbė tikslą pasiekusi.

Pasak J. Prigožino, „Wagner“ iš esmės pasitraukė iš Bachmuto ir perdavė kontrolę Rusijos kariuomenei.

Jis taip pat apkaltino Rusijos gynybos ministeriją nesugebant tinkamai apginti Rusijos pasienyje esančio Belgorodo regiono, kurį neseniai intensyviai apšaudė ukrainiečiai.

16:48 | Kremlius: įsilaužus į Rusijos radijo stotis paleista netikra V. Putino žinutė

Rusijoje įsilaužus į kelias radijo stotis buvo paleista suklastota prezidento Vladimiro Putino kalba apie Kyjivo kariuomenės invaziją ir nepaprastąsias priemones trijuose su Ukraina besiribojančiuose regionuose, pirmadienį teigė Kremlius.

Įsilaužimas įvykdytas po kelių pranešimų apie bandymus įsiveržti ir intensyvaus Rusijos pietvakariuose esančios Belgorodo srities apšaudymo, Kyjivui nurodant, kad jis rengiasi ilgai lauktam kontrpuolimui.

Socialiniuose tinkluose vis dar platinamoje suklastotoje žinutėje teigiama, kad „NATO iki dantų apginkluoti ukrainiečių kariai su Vašingtono pritarimu bei parama įsiveržė į Kursko, Belgorodo ir Briansko“ sritis.

Balsas, labai panašus į V. Putino, taip pat paskelbė karo padėtį, visuotinę mobilizaciją ir civilių gyventojų evakuaciją šiuose trijuose regionuose.

„Tai iš tiesų buvo įsilaužimas, – valstybinė agentūra „RIA Novosti“ citavo Kremliaus atstovą spaudai Dmitrijų Peskovą. – Kontrolė jau atkurta.“

Belgorodo srities administracija pareiškė, kad ši žinutė yra vadinamasis sintetinės vaizdakaitos (angl. deepfake) pavyzdys, kuriuo siekiama „pasėti paniką tarp taikių Belgorodo gyventojų“.

Belgorodo kaimynystėje esanti Voronežo sritis taip pat perspėjo savo gyventojus dėl įsilaužimo į radijo transliacijų dažnius ir teigė, kad pagrindo nerimauti nėra.

Radijo stotis MIR nurodė, kad įsilaužimas, kurį pavadino absoliučia klastote ir provokacija, truko apie 40 minučių.

15:36 | CNN: Ukraina įkūrė Rusijoje agentų tinklą, kuris ir surengė išpuolį Kremliuje

Su slapta žvalgybos informacija susipažinę JAV valdžios atstovai CNN patvirtino, kad Ukraina turi įkūrusi agentų tinklą Rusijoje, kuriam tiekia bepiločius ir kitą reikalingą įrangą išpuoliams šalies viduje rengti.

14:52 | Žorinas: Ukraina perėmė iniciatyvą Bachmute

Buvęs pulko „Azov“ vadas, laikinai einantis 3-iosios puolimo brigados vado pareigas Maksimas Žorinas praneša, kad Ukrainos kariai atnaujino puolimą aplink Bachmutą. Anot jo, dauguma „Wagner“ samdinių jau paliko miestą ir tai padarė „didžiuliu greičiu“.

„Buvo pastebimas noras kuo greičiau iš čia išvykti bet kur. <...> Dabar prieš mus išilgai visų linijų yra išsidėstę reguliarūs Rusijos kariuomenė daliniai“, – kanalui „Freedom“ pasakojo M. Žorinas, rašo UNIAN.

M. Žorinas skuboto „Wagner“ samdinių pabėgimo iš Bachmuto priežastis aiškina dideliais grupuotės patirtais nuostoliais. Jo nuomone, „Wagner“ grupė iš tikrųjų prarado savo kovinį potencialą. Taip pat, pasak M. Žorino, „Wagner“ aiškiai nenorėjo patekti į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų kontrpuolimą, kurio jie tikėjosi artimiausiu metu, sako Ukrainos brigados vadas.

Brigados vadas pastebėjo, kad „Wagner“ samdinius pakeitę rusų kariai nelabai sugeba įsitvirtinti iš samdinių perimtose pozicijose, todėl dalį jų praranda kasdien. Anot jo, Ukrainos daliniai po tam tikros veiklos pauzės persigrupavo, atnaujino puolimą prie Bachmuto ir gali judėti į priekį.

M. Žorinas taip pat paneigė Rusijos gynybos ministerijos teiginius, kad Bachmutą visiškai kontroliuoja rusai. Anot jo, okupantai niekada neturėjo perėmę visiškos miesto kontrolės.

„Mes sugebėjome visiškai perimti iniciatyvą. Jie (rusai – red.) ne tik negali žengti į priekį, bet dabar juos labai glumina gynybos klausimai“, – pridūrė M. Žorinas.

14:14 | Scholzas pratrūko ant jo baubusių vokiečių: apie kokią „taiką be ginklų“ jūs kalbate?

Vokietijos kancleris praėjusį penktadienį vykusio socialdemokratų partijos susitikimo metu piktai sureagavo į kelių ten atvykusių protestuotojų kaltinimus dėl „karo kurstymo“. Nuo tribūnos kalbėjęs Olafas Scholzas priminė susirinkusiesiems, kad „karo kurstytojas“ yra Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kuris šiuo metu žudo žmones Ukrainoje.

13:36 | Belgija tiria, ar ginklai, skirti ginti Ukrainą, atsidūrė mūšiuose Rusijos teritorijoje

Belgija tiria, ar ginklai, kuriuos ji siuntė padėti Ukrainai ginti savo teritoriją, buvo panaudoti kovose už sienos, po to, kai pasirodė naujienų pranešimai apie tai, kad Belgijos bendrovės pagaminta įranga aptikta Rusijos Belgorodo regione.

Belgijos ministras pirmininkas Alexander'as De Croo pirmadienį perspėjo nedaryti skubotų išvadų, nes per dešimtmečius ir skirtinguose regionuose gabenti ginklai gali atsidurti netikėtose vietose.

„Gynybos ir informacijos tarnybos pradėjo tyrimą, kad visiškai įsitikintų, kas ten įvyko“, – Belgijos transliuotojui VRT sakė A. De Croo.

Savaitgalį laikraštis „The Washington Post“ paskelbė išsamų pranešimą, kuriame teigiama, kad Belgorode, kuris ribojasi su Ukraina, aptikti ginklai iš kai kurių NATO šalių, įskaitant Jungtines Valstijas, Lenkiją, Čekiją ir Belgiją.

13:00 | „Politico“: britų policija padažnėjusias žemės ūkio technikos vagystes sieja su Rusija

Neteisėta Vladimiro Putino invazija į Ukrainą turėjo pasekmių visai Europai, net kaimiškajai Anglijai, kur policija fiksuoja didelę vagysčių seriją, rašo leidinys „Politico“.

Didžiosios Britanijos policija teigia, kad organizuotos nusikaltėlių gaujos iš Jungtinės Karalystės ūkių pavogtas mašinas ir įrangą sparčiai didėjančiais kiekiais siunčia į Rytų Europą, o dėl didėjančios paklausos kaltina Rusijai įvestas žlugdančias Vakarų sankcijas.

Andrew Huddlestonas, vadovaujantis Jungtinės Karalystės kovos su nusikaltimais kaimo vietovėse skyriui, sako, kad pavogta technika keliauja į Rytų Europą. Jis pripažįsta neturintis įtikinamų įrodymų, kad įranga galiausiai skirta Rusijai, tačiau sako, kad jis ir jo kolegos tuo beveik neabejoja.

Jo teigimu, jei šaliai taikomos sankcijos, galima pagrįstai tikėtis, kad juodoji rinka į tai reaguos.

Pasak A. Huddlestono, kuris taip pat vadovauja nacionalinei statybų ir žemės ūkio mašinų vagysčių tyrimo grupei, per pirmąjį šių metų ketvirtį Anglijoje ir Velse technikos vagysčių skaičius išaugo daugiau nei 300 procentų. Ypač dažnai vagiama statybinė ir žemės ūkio technika, pavyzdžiui, ekskavatoriai ir didelės vertės GPS įrenginiai.

12:23 | DB: rusams nepavyko sumanymas nustekenti Ukrainos oro gynybą

Per šią gegužę Rusija Ukrainoje panaudojo daugiau nei 300 iranietiškų dronų-kamikadzių „Shahed“. Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba pažymi, kad tai iki šiol intensyviausias šių ginklų panaudojimas kare Ukrainoje.

„Rusija tikriausiai paleidžia tiek daug dronų, siekdama priversti Ukrainą išnaudoti vertingų, pažangių oro gynybos raketų atsargas. Mažai tikėtina, kad Rusijai pasisekė – Ukraina neutralizavo bent 90 proc. paleistų dronų, daugiausia naudodama senesnius ir pigesnius oro gynybos ginklus ir elektroninius trukdžius.

Rusija taip pat tikriausiai bandė rasti ir smogti Ukrainos pajėgoms gerokai už fronto linijos. Tačiau Rusija tebėra labai neefektyvi taikydamas į tokius dinamiškus taikinius iš nuotolio dėl savo prasto taiklumo“, – naujausioje savo ataskaitoje skelbia britų žvalgai.

