Svarbiausi įvykiai:

10:24 | Naujos sankcijos Rusijai

Sekmadienį turi įsigalioti naujos sankcijos Rusijai – embargas laivais atgabenamiems Rusijos naftos produktams.

Didžiojo septyneto (G-7) pramoninių šalių grupė ir Australija taip pat susitarė dėl Rusijos naftos produktų kainų viršutinių ribų.

Dar gruodį Europos Sąjunga įvedė embargą Rusijos neperdirbtai naftai, tiekiamai jūra, ir kartu su savo partnerėmis iš G-7 nustatė 60 JAV dolerių (55 eurų) už barelį kainų ribą rusiško „juodojo aukso“ eksportui visame pasaulyje.

Kremlius įspėjo, kad sekmadienį įsigaliojantys embargas ir kainų „lubos“ tokiems rusiškiems naftos produktams kaip benzinas, dyzelinas ir krosnių kuras, destabilizuos pasaulines rinkas.

09:37 | Charkivo srityje nugriaudėjo sprogimai

Sekmadienio rytą dalyje Ukrainos paskelbtas oro pavojus. Tuo metu NEXTA praneša, kad Charkivo srityje nugriaudėjo nauji sprogimai.

„The Guardian“ rašo, kad dvi rusų raketos pataikė į Charkvio centrą Ukrainos šiaurės rytuose, o veina iš raketų smogė gyvenamajam namui.

Charkivo miesto meras Ihoris Terekhovas teigė, kad šiuo metu gaisras kilo viename iš gyvenamųjų pastatų. Pirminiais duomenimis, buvo sužeistas vienas asmuo.

09:30 | Ukraina skelbia atrėmusi rusų puolimą

Ukraina atrėmė naują Rusijos puolimą ties rytiniu Bachmuto miestu, šeštadienį pranešė ukrainiečių pareigūnai.

Be to, Ukraina per apsikeitimą belaisviais atgavo dviejų britų savanorių, žuvusių, kai bandė padėti evakuoti žmones iš rytinės karo veiksmų zonos, palaikus.

„Šią savaitę Rusijos okupacinės pajėgos metė visas savo pastangas, kad pralaužtų mūsų gynybą ir apsuptų Bachmutą, ir pradėjo galingą puolimą Lymano sektoriuje“, – sakė gynybos viceministrė Hana Maliar.

„Tačiau dėl mūsų karių atsparumo jiems nepavyko“, – pridūrė ji.

Ukrainos sienų apsaugos tarnyba pranešė, kad jos kariai sustabdė naujausią rusų ataką, nukaudami keturis ir sužeisdami dar septynis priešus.

Rusija šeštadienį ryte pradėjo naujus bombardavimus prie rytinio fronto linijos. Ukrainiečių pareigūnai pranešė apie apšaudymą Černihivo, Zaporižios, Dnipropetrovsko, Charkivo, Luhansko, Donecko ir Mykolajivo regionuose.

Savo vakaro kreipimesi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pripažino, kad padėtis tampa sunkesnė.

Rusija, pasak jo, „meta vis daugiau savo pajėgų mūsų gynybai pralaužti“.

„Dabar labai sunku Bachmute, Vuhledare, Lymane ir kituose rajonuose“, – sakė jis.

09:16 | Ligoninės perpildytos sužeistų rusų karių

Generalinio Ukrainos štabo atstovai skelbia, kad Rusijos kariuomenė Donbaso regione susiduria su medicinos paslaugų teikimo problemomis.

UNIAN rašo, kad į Svitlodarską atvyko medicinos personlas iš Jakutijos, tačiau laikinai okupuotoje Horlivkoje visos medicinos įstaigos yra perpildytos sužeistų rusų karių.

Teigiama, kad Horlivkoje rusų okupantai naudoja vaikų darželius, mokyklas ar tiesiog sandėliavimo patalpas ir ten įrengia laikinas ligonines.

08:42 | O. Scholzas: Putino pareiškimai yra absurdiški

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sutinka, kad Vakarų tiekiami ginklai nebus naudojami atakuojant Rusijos teritoriją, sekmadienį paskelbtame interviu sakė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas.

„Šiuo klausimu yra konsensusas“, – sakė kancleris savaitraščiui „Bild am Sonntag“.

Ukrainos sąjungininkės Vakaruose pažadėjo apginkluoti su Rusijos invazija kovojančią šalį tikslaus nutaikymo raketomis, raketų sistemomis ir tankais.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, esą Rusija, kaip ir Antrojo pasaulinio karo metais, yra puolama.

Nuo tada, kai beveik prieš metus V. Putinas pasiuntė savo karius į Ukrainą „denacifikuoti“ provakarietiškos šalies, jis dažnai lygina šį karą su Sovietų Sąjungos karu prieš nacistinę Vokietiją.

„Vėl ir vėl esame priversti atremti kolektyvinių Vakarų agresiją“, – pareiškė jis ketvirtadienį, per 80-ąsias sovietų pergalės Stalingrado mūšyje metines.

Tačiau O. Scholzas tokius palyginimus atmetė.

„Jo žodžiai yra absurdiškų istorinių palyginimų, kuriais jis naudojasi teisindamas savo [vykdomą] Ukrainos puolimą, dalis. Tačiau šio karo niekas nepateisina“, – sakė Vokietijos lyderis.

„Drauge su savo sąjungininkėmis tiekiame kovos tankus Ukrainai, kad ji galėtų apsiginti. Atidžiai apsvarstėme kiekvieną ginklų siuntą, glaudžiai koordinuodami [veiksmus] su savo sąjungininkėmis, pradedant Amerika“, – sakė jis.

Tokiu konsensusu grindžiamu metodu „vengiama eskalacijos“, pabrėžė O. Scholzas.

08:38 | Rusija neturi galimybių vienu metu vykdyti plataus masto puolimo operacijas

JAV Karo studijų instituto analitikai (ISW) pastebi, kad tam, jog Rusija galėtų pasiekti Doencko regioną ir užimti Zaporižę, okupantams reikia prieš tai įvykdyti daugybę kontrpuolimų prieš Ukrainos gynėjus.

Analitikai įžvelgia, kad Rusijos Federacija šiuo metu telkia karinę techniką ir karius, siekiant vykdyti lemiamą puolimą Bachmuto srityje, taip pat vakarinėje Ukrainos dalyje – Luhansko regione.

Tačiau manoma, kad vargu, ar Rusijos okupantams pavyks užimti Zaporižę.

„Rusija neparodė jokio sugebėjimo atlikti daugybę didelių puolimo operacijų, kurios taptų būtinos, siekaint vienu metu pasiekti Donecko srities administracinę ribą ir galiausiai užimti Zaporižės miestą“, – kalbėjo analitikai.

08:10 | Per didelį Rusijos ir Ukrainos apsikeitimą belaisviais išlaisvinta dešimtys karių

Dešimtys Rusijos ir Ukrainos karo belaisvių grįžo namo po apsikeitimo belaisviais, šeštadienį pranešė abiejų šalių pareigūnai.

Vyriausiasis Ukrainos prezidento padėjėjas Andrijus Jermakas platformos „Telegram“ įraše pranešė, kad išlaisvinta 116 ukrainiečių.

Jis sakė, kad tarp paleistų karo belaisvių yra karių, kurie išsilaikė Mariupolyje per kelis mėnesius trukusią Maskvos apgultį, pavertusią pietinį uostamiestį griuvėsiais, taip pat partizanai iš Chersono srities ir snaiperiai, paimti į nelaisvę vykstant įnirtingiems mūšiams dėl rytinio Bachmuto miesto.

Tuo tarpu Rusijos gynybos pareigūnai paskelbė, kad iš Ukrainos po mainų grįžo 63 Rusijos kariai, įskaitant kai kuriuos „specialios kategorijos“ kalinius, kuriuos pavyko paleisti tarpininkaujant Jungtiniams Arabų Emyratams.

Šeštadienį paskelbtame Rusijos gynybos ministerijos pareiškime nepateikta išsamios informacijos apie šiuos „specialios kategorijos“ belaisvius.

Svarbiausi šeštadienio įvykiai: