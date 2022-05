Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

08:28 | Rusija sustabdė gamtinių dujų tiekimą Suomijai

Rusija šeštadienį sustabdė gamtinių dujų tiekimą Suomijai, pranešė suomių valstybinė valstybinė dujų bendrovė „Gasum“, Helsinkiui atsisakius patenkinti Maskvos reikalavimą mokėti rubliais už eksportuotojos „Gazprom“ tiekiamas dujas.

„Gamtinių dujų tiekimas Suomija pagal „Gasum“ tiekimo sutartį buvo nutrauktas“, – sakoma „Gasum“ pranešime. Bendrovė pridūrė, kad gamtinės dujos vasaros sezono metu dujas savo klientams tieks iš kitų šaltinių per jungtį su Estija „Balticconnector“.

„Gasum“ ankstesnę dieną informavo, kad Rusija perspėjo nutrauksianti gamtinių dujų tiekimą.

07:49 | „The Washington Post“: JAV gali perduoti Ukrainai „Patriot“ sistemų

JAV patvirtinus 40 mlrd. dolerių karinės ir finansinės pagalbos Ukrainai paketą pamažu aiškėja ir ginkluotė, kurią ukrainiečiai už tai gaus. „The Washington Post“ skelbiama, kad bus perduotos ir oro gynybos sistemos „Patriot“.

„Patriot“ oro gynybos sistema naudojama prieš pilotuojamus ir bepiločius orlaivius, sparnuotąsias, taktines balistines raketas. Ekspertų visame pasaulyje daugelis šios sistemos modifikacijų yra vertinamos kaip vienos geriausių ir efektyviausių.

07:29 | Luhansko srities meras: mūsų likimas – neleisti prasiveržti priešo pajėgoms

Rusija tęsia puolimą Lysyčiansko ir Severodonecko kryptimis, UNIAN cituojamas Luhansko srities meras Serhijus Haidajus. Jo teigimu, tai yra sunkus Luhansko srities likimas: neleisti rusams prasiveržti gilyn.

06:24 | Rusija galimai dirbtinai didina evakuotų iš „Azovstal“ karių skaičių, pažymima Karo tyrimų instituto tyrime

Išvakarėse Rusijos gynybos ministras S. Šoigu pareiškė, kad nuo evakuacijos pradžios „Azovstal“ paliko daugiau nei 2 tūkst. karių, tuo metu kai Raudonojo Kryžiaus organizacija pranešė apie įregistruotus „šimtus“ ukrainiečių karo belaisvius.

Tai gali būti susiję su registracijos trikdžiais, tačiau Rusija gali ir dirbtinai didinti skaičių, kad galėtų vėliau apkeisti daugiau savo pačios karių, mano ekspertai.

Maža to Rusijos kariuomenė taip gali bandyti išvengti kritikos, kad kelis mėnesius „Azovstal“ gynybą sugebėta išlaikyti vos keliais šimtais gynėjų, o ne „tūkstančiais“.

06:16 | Didžioji Britanija žada paramą ir Moldovai

Britų užsienio reikalų ministrė Liz Truss paskelbė, kad jie gali suteikti pagalbą, įskaitant ginkluotę, ir Moldovai. Pastaroji šalis taip pat susiduria su Rusijos agresija, o pastaruoju metu padėtis okupuotoje Padniestrėje komplikavosi.

🚨| NEW: Liz Truss reveals she wants to arm Moldova with modern weapons to deter an attack from Putin.



She tells @Telegraph the country’s Soviet-era kit should be replaced with “Nato standard” equipment to thwart Russian expansionism. pic.twitter.com/haSV2q5DIj