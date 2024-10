Karas Ukrainoje. Ukraina: Rusijos oro gynyba per klaidą numušė savo naikintuvą

Svarbiausi įvykiai:

18:26 | Charkivo srityje lankėsi Nyderlandų gynybos ministras

Spalio 5 dieną Charkivo srityje lankėsi Nyderlandų gynybos ministras Rubenas Brinkmanas ir gynybos vadas Onno Eichelsheimas.

Apie tai per „Telegram“ pranešė Charkivo regioninės karinės administracijos viršininkas Olehas Syniehubovas, perdavęs šią žinią „Ukrinform“.

„Šiandien Charkivo regione lankėsi Nyderlandų gynybos ministras Rubenas Brinkmanas ir gynybos vadas Onno Eichelsheimas. Šis vizitas simbolizuoja tvirtą Nyderlandų paramą Ukrainos kovoje su Rusijos agresija. Nyderlandai nuolat teikia didelę diplomatinę, ekonominę, humanitarinę ir karinę pagalbą Ukrainai“, – rašoma pranešime.

O. Syniehubovas priminė, kad šių metų kovą Charkive buvo pasirašyta sutartis dėl bendradarbiavimo saugumo srityje, kuri numato paramą Ukrainai, kuri bus teikiama dešimt metų.

17:29 | Ukraina: Rusijos oro gynyba per klaidą numušė savo naikintuvą

Ukrainos kariuomenė šeštadienį pranešė, kad Rusijos oro gynyba per klaidą numušė savo naikintuvą.

Pranešama, kad orlaivis skrido virš okupuotos teritorijos Donbaso regione, siekdamas paleisti valdomąsias bombas į Ukrainos pozicijas, kai į jį pataikė Rusijos raketos, pranešė naujienų svetainė „Ukrainska Pravda“, remdamasi oro pajėgų vadovybe Kyjive.

Dėl incidento buvo paskelbta vaizdo medžiaga, kurioje užfiksuotas numuštas Rusijos naikintuvas Su-25.

Tačiau buvo neaišku, ar filmuotoje medžiagoje iš tikrųjų buvo matyti orlaivis, kurį numušė rusų kariai.

Remiantis sąrašu, kuriame Ukrainos kariuomenė skelbia tariamus Rusijos karių nuostolius, Rusija nuo karo pradžios daugiau nei prieš pustrečių metų prarado 368 lėktuvus. Šių skaičių neįmanoma patikrinti nepriklausomai.

17:28 | Rusija užėmė dar vieną kaimą Donecko srityje

Rusija užėmė dar vieną kaimą Ukrainos Donecko srityje, šeštadienį pranešė Rusijos Gynybos ministerija.

Rusijos pajėgos paėmė Želanne Druhę, Maskvoje pranešė ministerija.

Gyvenvietė įsikūrusi rytiniame Vovchos upės krante, vos keli kilometrai nuo strategiškai svarbaus Kurachovės miesto.

Prieš karą kaime gyveno daugiau nei 200 gyventojų.

Rusija visapusį karą prieš Ukrainą vykdo daugiau nei dvejus su puse metų.

Pastaraisiais mėnesiais Maskvos kariai sugebėjo pasiekti reikšmingų teritorinių laimėjimų Rytų Ukrainoje ir užimti daugybę vietovių.

17:25 | Prokuratūra: Vovčansko gamykloje rusai nužudė keturis į nelaisvę paimtus Ukrainos karius

2024 metų vasarą okupantai rusai agregatų gamyklos teritorijoje Charkivo srities Vovčansko mieste nužudė keturis į nelaisvę paimtus Ukrainos karius.

Kaip praneša „Ukrinform“, tai interviu leidiniui „Oboz.UA“ pareiškė Charkivo srities prokuratūros vadovas Oleksandras Filčakovas.

„Prokurorai jau pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo fakto, susijusio su tyčiniu keturių karo belaisvių – Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karių nužudymu. Egzekucija jiems buvo įvykdyta Rusijos kariuomenė vadovybės įsakymu 2024 metų vasarą agregatų gamyklos teritorijoje Vovčansko mieste“, – rašoma pranešime.

Faktai dokumentuojami bendradarbiaujant su Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiąja žvalgybos valdyba, pažymėjo O. Filčakovas. Pradėti tyrimą paskatino karo belaisvių rusų parodymai apie šio nusikaltimo įvykdymą.

Kaip pranešė „Ukrinform“, rugsėjo 24 d. Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos daliniai visiškai išlaisvino Vovčansko agregatų gamyklos teritoriją. Buvo sunaikinta dešimtys priešo elitinių dalinių kariškių ir papildytas mainų fondas. Dabar gamyklos teritoriją kontroliuoja Ukrainos ginkluotosios pajėgos.

16:24 | Rumunijoje vėl rasta Rusijos drono nuolaužų

Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė portalas „NewsMaker“, remdamasis Rumunijos gynybos ministerija.

Drono nuolaužų aptikta prie Licovo kanalo, netoli Dunojaus žiočių. Sugriovimų nėra, žmonės nenukentėjo.

Rumunijos gynybos ministerija pasmerkė Rusijos atakas prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą ir išvežė drono nuolaužas ekspertizei.

Prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, Rumunijos teritorijoje jau kartus buvo rasta dronų nuolaužų.

Kaip jau buvo pranešta, Rumunijos gynybos ministerija pareiškė, kad spalio 2-osios naktį į orą buvo pakelti du Rumunijos naikintuvai F-16 ir du Ispanijos naikintuvai F-18, jie turėjo stebėti situaciją prasidėjus dar vienai Rusijos dronų atakai prieš Ukrainą.

15:12 | Rusų dronas Chersone atakavo civilius – nukentėjo keturi žmonės

Rusijos kariškiai iš drono atakavo civilius Chersono miesto Dnipro rajone. Sužeisti keturi žmonės. Tai feisbuke pranešė Chersono srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Okupantai iš drono užpuolė civilius Chersono Dnipro rajone. Nukentėjo trys žmonės. Sprogimo sukeltas traumas ir skeveldrinius sužeidimus patyrė 55 metų vyras ir 65 bei 70 metų moterys“, – sakoma pranešime.

Srities administracija pažymėjo, kad priešo atakos metu nukentėjusieji buvo lauke. Jie visi nugabenti į ligoninę, kur jiems teikiama medicininė pagalba.

Vėliau Chersono srities prokuratūra pranešė, kad nukentėjusiųjų skaičius išaugo iki keturių.„Chersono apygardos prokuratūrai vadovaujant, pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimo (Ukrainos baudžiamojo kodekso 438 straipsnio 1 dalis).

Tyrimo duomenimis, spalio 5 d. apie 12.40 val. Rusijos kariuomenė Chersone numetė sprogmenį iš bepiločio orlaivio“, – rašoma pranešime.

Pažymima, kad traumas ir įvairaus sunkumo sužeidimus patyrė keturi civiliai – du 55 ir 60 metų vyrai bei dvi 65 ir 70 metų moterys. Jie visi atakos metu buvo lauke.

Teisėsaugininkai imasi visų priemonių, kad uždokumentuotų Rusijos ginkluotųjų pajėgų atstovų įvykdytus karo nusikaltimus.

Kaip anksčiau buvo pranešta, praėjusią parą Chersono srityje per rusų atakas žuvo du žmonės, o dar šeši buvo sužeisti.

14:55 | Ukrainos gynybos pajėgos smogė trims okupantų rusų vadavietėms

Ukrainos gynybos pajėgos raketomis „Storm Shadow“ ir reaktyviniais sviediniais GMLRS smogė trims Rusijos kariuomenės vadavietėms.

Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas tai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.

„Šiomis dienomis sėkmingai smogta Rusijos ginkluotųjų pajėgų 35-osios ir 27-osios atskirųjų motorizuotųjų šaulių brigadų vadavietėms, taip pat vienai iš 2-osios armijos vadaviečių. Smūgių rezultatai tikslinami“, – sakoma pranešime.

Kovinę užduotį atliko Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų bei raketų kariuomenės ir artilerijos daliniai, bendradarbiaudami su kitais Gynybos pajėgų komponentais.

Buvo smogta raketomis „Storm Shadow“ ir reaktyviniais sviediniais GMLRS.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, nuo 2022 metų vasario 24 d. Rusijos gyvosios jėgos nuostoliai Ukrainoje sudaro apie 659 tūkst. 220 kareivių.

14:33 | Ukrainos kariai Donecko srityje numušė Rusijos lėktuvą

Ukrainos gynybos pajėgos spalio 5 d. Donecko srityje numušė Rusijos lėktuvą.

Tai pranešė Kostiantynivkos miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Horbunovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Dalis nuolaužų nukrito prie Kostiantynivkos. Nuolaužų nukrito ir privačiame sektoriuje – buvo apgadinti keli privatūs namai. Aukų ir nukentėjusiųjų nėra", – sakė jis žurnalistams.

Kaip anksčiau pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, Rusijos kariuomenė praėjusią parą Ukrainoje prarado 1 280 kareivių ir aštuonis tankus.

10:39 | Rusai praneša apie dronų ataką ir gaisrą Voronežo srityje

Rusijos Voronežo srityje šeštadienio naktį buvo surengta dronų ataką, per kurią kilo gaisras vienoje iš įmonių.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė „Telegram“ kanalas „Astra“, remdamasis Voronežo srities gubernatoriumi Aleksandru Gusevu.

Anot valdininko, naktį buvo surengta bepiločių orlaivių ataka prieš kelias įmones, gaminančias civilinę produkciją. Per antskrydį nukentėjo vienas žmogus – jį sužeidė drono nuolaužos.

Be to, vienos iš įmonių teritorijoje kilo gaisras, pranešė regiono vadovas.

Rusijos pareigūnai teigia, kad spalio 5-osios naktį šalies oro gynybos pajėgos virš Belgorodo, Voronežo ir Kursko sričių numušė 10 bepiločių orlaivių.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 4-osios naktį Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rusijos degalų ir tepalų saugyklai Voronežo srityje.

10:31 | Zaporižios srityje per rusų apšaudymą žuvo du žmonės

Rusijos kariuomenė apšaudė Zaporižios srities Mala Tokmačkos kaimą, per ataką žuvo du vyrai.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Du vyrai žuvo rusams apšaudant Mala Tokmačką. 44 metų ir 46 metų vietos gyventojų kūnų kelias valandas nepavyko išvežti iš žūties vietos dėl intensyvaus kaimo apšaudymo“, - pažymėjo I. Fiodorovas.

Kaip jau buvo pranešta, Rusijos kariuomenė per parą apšaudė 12 Zaporižios srities gyvenviečių, smogė 9 oro smūgius.

09:13 | Chersono srityje žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti

Chersono srityje praėjusią parą, spalio 4 d., per Rusijos atakas žuvo du žmonės, o dar šeši buvo sužeisti.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Chersono srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandas Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak pareigūno, rusų ugnies ir oro smūgių taikiniais tapo Červonyj Majakas, Poniativka, Široka Balka, Stanislavas, Novooleksandrivka, Berislavas, Antonivka, Novoberislavas, Prydniprovskė, Sadovė, Kizomysas, Bilozerka, Komyšanai, Lvovė ir Chersonas.

Rusijos kariškiai nusitaikė į žemės ūkio įmonę, srities gyvenviečių gyvenamuosius kvartalus, apgadinta 17 privačių namų.

Be to, okupantai rusai suniokojo degalinę, sandėlius ir asmeninius automobilius.

Dėl Rusijos agresijos žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti, pažymėjo O. Prokudinas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Chersono srityje apgadinta arba visiškai sunaikinta daugiau nei 30 tūkst. civilinių objektų.

09:09 | Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 280 okupantų rusų

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 280 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų spalio 5 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 659 220 kareivių.

Tai šeštadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 916 tankų (+8), 17 658 šarvuotųjų kovos mašinų (+31), 19 037 artilerijos sistemų (+72), 1 216 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+4), 970 oro gynybos priemonių (+5), 368 lėktuvų (+0), 328 sraigtasparnių (+0), 16 529 dronų (+35), 2 613 kruizinių raketų (+0), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 25 905 automobilių (+85), 3 344 specialiosios technikos vienetų (+11).

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

09:06 | Juodojoje jūroje budi vienas Rusijos raketnešis

Juodojoje jūroje budi vienas rusų laivas, kuris yra raketų „Kalibr“ nešėjas. Jo bendra salvė – iki 4 raketų.

Tai 2024 metų spalio 5 d. 6 val. operatyvinėje informacijoje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

„Juodojoje jūroje yra 1 priešo laivas – kruizinių raketų „Kalibr“ nešėjas, kurio bendra salvė – iki 4 raketų“, – pažymima pranešime.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje budi 3 priešo laivai, iš kurių 2 yra kruizinių raketų „Kalibr“ nešėjai, jų bendra salvė – iki 20 raketų.

Taip pat pranešama, kad per parą Rusijos interesais per Kerčės sąsiaurį praplaukė: į Juodąją jūrą – 10 laivų, iš kurių 8 tęsė judėjimą Bosforo sąsiaurio kryptimi; į Azovo jūrą – 5 laivai, iš kurių 1 atplaukė iš Bosforo sąsiaurio.