Karas Ukrainoje. Ukraina: Rusija keičia strategiją – traukia karius nuo Kyjivo, rengs oro atakas

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:50 | Raketų smūgiai Ukrainoje

Ukrainos pareigūnai, remdamiesi preliminaria informacija, pranešė apie Rusijos raketų smūgius vakarinėje ir vakarinėje-centrinėje Ukrainoje.

„Praėjusią naktį netoli Žitomyro nugriaudėjo du labai galingi sprogimai“, – sakė vakarų-centrinėje Ukrainoje esančio miesto meras Serhijus Sukhomlynas.

„Žmonės išsigando, nes namai iš tikrųjų drebėjo tarsi per žemės drebėjimą. Smūgis pataikė ne į patį Žitomyrą, o prie miesto. Dabar padėtis Žitomyre daugmaž rami“, – sakė jis.

Tuo metu Voluinės regiono karinės administracijos vadovas Vakarų Ukrainoje Jurijus Pohuliaiko sakė, kad raketa pataikė į kuro sandėlį ir buvo paleista iš kaimyninės Baltarusijos.

„Aš ką tik grįžau iš įvykio vietos“, – „Telegram“ rašė Jurijus Pohuliaiko. „Noriu informuoti, kad raketos smūgio vietoje vis dar dirba gelbėtojai. Kol kas aukų nėra“.

Pasak jo, raketa skrido nedideliame aukštyje, išvengdama radaro aptikimo.

10:37 | Žuvo mažiausiai 143 vaikai

Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios žuvo 143 vaikai, dar 216 buvo sužeisti. Tai pranešė Ukrainos Rados žmogaus teisių komisarė Liudmila Denisova.

Tiesa, tikslus žuvusių vaikų skaičius gali būti ir didesnis, jį patikslinti sudėtinga dėl besitęsiančių karo veiksmų.

10:21 | Erdoganas spaudžia Putiną sudaryti paliaubas

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas sekmadienį per pokalbį telefonu paragino Rusijos kolegą Vladimirą Putiną sudaryti paliaubas ir geresnes humanitarines sąlygas civiliams per Rusijos invazijos į Ukrainą.

„R. T. Erdoganas atkreipė dėmesį į paliaubų tarp Rusijos ir Ukrainos svarbą, taikos įgyvendinimą ir humanitarinių sąlygų gerinimą regione“, – nurodė jo biuras, pranešė „Reuters“.

„Prezidentas R. T. Erdoganas pareiškė, kad Turkija ir toliau teiks bet kokią paramą šiam procesui“, – sekmadienį tviteryje parašė Turkijos prezidento kanceliarija.

Pranešime priduriama, kad Putinas ir R. T. Erdoganas susitarė kitą taikos derybų tarp Rusijos ir Ukrainos raundą surengti Stambule.

10:04 | Nužudė trijų asmenų šeimą

Rusijos kariai apšaudė civilių automobilį, kuriame keliavo šeima su trimečiu vaiku. Nė vienas iš užpultų asmenų neišgyveno.

Apie išpuolį sekmadienio naktį pranešė Charkivo srities prokuratūra. Ji pradėjo tyrimą dėl tyčinio nužudymo Iziume, Charkivo srityje, kai Rusijos kariai apšaudė civilių automobilį.

Prokuratūros teigimu, incidentas įvyko kovo 27 d., sekmadienį, tarp Ševelivkos ir Husarivkos kaimų, Iziumo rajone. Ten rastas apšaudytas „Honda“ automobilis.

Automobilyje rasta žuvusi šeima – moteris, vyras ir 3 metų vaikas. Pirminiais duomenimis, apšaudymą įvykdė Rusijos kariai.

09:22 | Ukraina perspėja dėl Rusijos oro puolimo

„Priešas keičia strategiją, artimiausiu metu bandys surengti raketų atakas įvairiose Ukrainos vietose“, – Ukrainos vidaus reikalų ministro patarėjas Vadimas Denisenka.

09:05 | Ukrainos sostinėje Kyjive vėl atsidaro mokyklos

Kyjivo meras Vitalijus Klyčko pranešė, kad nuo pirmadienio nuotoliniu būdu veikti pradeda Ukrainos sostinės mokyklos.

„Kovo 28 dieną sostinėje atsinaujins ugdymo procesas – internetu. Jis bus labiau pritaikytas prie dabartinių sąlygų. Ir naudojant įvairias edukacines platformas studentams“, – „Telegram“ sekmadienį rašė V. Klyčko.

„Svarbi užduotis šiandien – miestui gyventi ir dirbti net tokiomis sunkiomis karo padėties sąlygomis. Jie bando mus įbauginti. Tai nepavyks! Mes nepasiduosime!“ – patikino sostinės meras.

Jungtinės Tautos apskaičiavo, kad nuo Rusijos įsiveržimo vasario 24 d. daugiau nei pusė šalies vaikų turėjo palikti Ukrainą.

08:44 | Rusijos kariuomenė per parą nepajudėjo

Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija paskelbė savo naujausią žvalgybos ataskaitą, kurioje teigiama, kad per pastarąsias 24 valandas Rusijos pajėgų išsidėstyme Ukrainoje „nėra jokių reikšmingų pokyčių“.

„Per pastarąsias 24 valandas reikšmingų pasikeitimų Rusijos pajėgų dispozicijoje okupuotoje Ukrainoje nebuvo. Tebesitęsiantį logistikos trūkumą apsunkino nuolatinis Rusijos kariuomenės pagreičio ir moralės trūkumas bei atkaklus ukrainiečių pasipriešinimas“, – rašoma ataskaitoje.

„Rusija daugiausiai įsitvirtino pietuose, netoli Mariupolio, kur tęsiasi įnirtingos kovos, Rusijai bandant užimti uostamiestį“, – tęsiama ataskaitoje.

08:25 | Nukautas dar vienas aukšto rango karininkas

Ukrainos kariai nukovė aukšto rango Rusijos karininką – majorą Azamatą Alinovą.

Majoro mirtį patvirtino Omsko regiono, Rusijos, žiniasklaida. A. Alinovas buvo nukautas kovo 3 d., apšaudžius šarvuotį, kuriame jis buvo.

A. Alinovas nuo 2010 m. buvo Rusijos Specialiųjų pajėgų kuopos specialiųjų pajėgų grupės vadu, o nuo 2020-ųjų – Specialiųjų pajėgų kuopos vadu.

08:03 | Ukrainos kariai atrėmė penkias atakas

Ukrainos gynybos pajėgos teigia atrėmusios penkias Rusijos pajėgų atakas Donecko ir Luhansko srityse. Štai daugiau detalių iš naujausios kariuomenės ataskaitos:

07:44 | Rusijos kariai paliko užimtą miestą

Po gyventojų protestų Rusijos pajėgos paliko anksčiau užimtą Slavutyčiaus miestą, esantį visai Černobylio atominės elektrinės.

Miesto meras Jurijus Fomičevas pirmadienį internete paskelbtame vaizdo įraše pareiškė, kad kariai paliko miestą. Rusijos pajėgos šeštadienį perėmė Slavutičiaus kontrolę ir trumpam paėmė merą įkaitu.

Tačiau prieš okupaciją protestavo šimtai vietinių ukrainiečių, kurie į gatves išėjo su Ukrainos vėliavomis. Vėliau Rusijos kariai miestą apleido.

07:18 | Ukrainos kariškiai: Rusija išveda Kyjivą supančias pajėgas po „didelių nuostolių“

Ukrainos kariuomenės teigimu, Rusija, patyrusi didelių nuostolių, atitraukė Kyjivą apsupusius karius.

Atsitraukimas „labai sumažino“ Rusijos veržimosi intensyvumą ir privertė kai kuriuos dalinius persigrupuoti Baltarusijoje, sakė ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

07:12 | „Oskaruose“ tylos minute pagerbta Ukraina

Per „Oskarų“ teikimo ceremoniją Holivudo garsenybės sekmadienį tylos minute išreiškė paramą „Ukrainos žmonėms, šiuo metu susiduriantiems su invazija, konfliktu ir žala savo pačių teritorijoje“.

„Nors kinas yra svarbus būdas išreikšti žmogiškumą konflikto metu, tikrovė ta, kad milijonams šeimų Ukrainoje reikia maisto, medicininės priežiūros, švaraus vandens ir skubios pagalbos“, – buvo rašoma skaidrėse, rodytose per apdovanojimų ceremoniją.

„Ištekliai yra riboti, o mes, kaip pasaulinė bendruomenė, galime padaryti daugiau“, – priduriama jose.

06:46 | Prasidės derybos

Ukraina pranešė, kad antrasis derybų tarp Kijevo ir Maskvos ratas prasidės Turkijoje nuo pirmadienio, praėjus kiek daugiau nei mėnesiui po Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios.

„Buvo nuspręsta kitą asmeninį dviejų delegacijų derybų ratą surengti Turkijoje kovo 28–30 dienomis“, – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė Ukrainos derybininkas ir politikas Davydas Arachamija.

Pagrindinis Rusijos derybininkas Vladimiras Medinskis patvirtino būsimas derybas su Ukraina, tačiau nurodė kiek kitokį terminą, sakydamas, kad jos prasidės antradienį ir baigsis trečiadienį.

06:33 | Mariupolį verčia dulkėmis

Ukrainos užsienio reikalų ministerija teigia, kad Rusijos pajėgos apgultą Mariupolio miestą verčia „dulkėmis“, o dabartinę humanitarinę situaciją mieste apibūdina kaip „katastrofišką“.

„Kol Mariupolis apgultas ir bombarduojamas, žmonės kovoja, kad išgyventų. Humanitarinė padėtis mieste yra katastrofiška. Rusijos ginkluotosios pajėgos miestą verčia dulkėmis“, – pirmadienį pranešė ministerija.

While #Mariupol besieged and bombed, people fight to survive. The humanitarian situation in the city is catastrophic. #Russian Armed Forces is turning the city into dust.



Save Mariupol!#closeUAskyNOW#StandWithUkraine #StopRussianAgression pic.twitter.com/wI21IhKdRn