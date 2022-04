Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:10 | Ukraina: Rusija nesustos gegužės 9-ąją

Ukrainos Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos vadovas Oleksijus Danilovas pareiškė neabejojantis, kad Vladimiras Putinas neketina baigti karo gegužės 9-ąją, kaip skelbta anksčiau.

„Suprantame, kad Putinas nesiruošia sustoti. Nei gegužės 9, nei gegužės 10, nei gegužės 20 d. Putino uždavinys, kurį jis iškėlė savo kariuomenei, yra gana paprastas – mūsų valstybės sunaikinimas. Kitų užduočių jie neturi“, – sakė O. Danilovas, skelbia Ukrainos naujienų agentūra „Unian“.

Kartu jis įvardijo pagrindines Ukrainos klaidas, kurios galėjo paskatinti karą.

„Pagrindinė klaida nuo 1991 m. yra ta, kad mūsų kaimynas buvo laikomas mūsų „draugas, brolis“, neva ir kažkoks mūsų partneris“, – kalbėjo O. Danilovas.

Jis pridūrė, kad nuo pat 1991 m. vyko didelis Ukrainos verslo, politikos, informacinės erdvės ir kitų gyvenimo procesų rusifikavimas.

„Ir jie tai padarė labai galingai, į tai investavo beprotiškus pinigus. Nupirko mūsų įmones, o paskui jas sunaikino“, – sakė NSGT vadovas.

„Įvyko visiškas mūsų šalies rusifikavimas. Ir jei dabar neatsikratysime to rusinimo visose savo gyvenimo srityse, po 10–30 metų turėsime tą patį karą su Rusija“, – reziumavo O. Danilovas.

09:50 | Išaugo sužeistų vaikų skaičius

Ukrainos parlamentas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad per karą Ukrainoje oficialiais duomenimis nukentėjo 594 vaikai. 208 iš jų žuvo, 386 buvo sužeisti.

09:26 | Žala Ukrainai perkopė 55,32 mlrd. eurų

Fizinė žala Ukrainos infrastruktūrai pasiekė 60 mlrd. JAV dolerių (55,32 mlrd. eurų) ir toliau didės, kol karas tęsis, sakė Pasaulio banko prezidentas Davidas Malpassas.

D. Malpassas Pasaulio banko konferencijoje dėl Ukrainos finansinės pagalbos poreikių sakė, kad išankstinis „siaurų“ žalos sąnaudų įvertinimas neapima augančių ekonominių karo išlaidų Ukrainai.

„Žinoma, karas vis dar tęsiasi, todėl tos išlaidos auga“, – sakė D. Malpassas.

Ketvirtadienį vaizdo įrašu kreipdamasis į Pasaulio banko ir TVF lyderius V. Zelenskis sakė, kad Ukrainai reikia 7 mlrd. JAV dolerių (6,45 mlrd. eurų) kiekvieną mėnesį, kad šalis išlaikytų savo ekonomiką.

08:44 | Iš Ukrainos masiškai per prievartą išgabenami gyventojai

Beveik trys ketvirtadaliai vyriausybės kontroliuojamų Donecko srities gyventojų buvo perkelti.

Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenka sakė, kad regiono gyventojų skaičius, anksčiau siekęs apie 1,6 mln., sumažėjo iki 430 000 nuo vasario 24 d., kai prasidėjo Rusijos invazija.

Kramatorske, didžiausiame regiono mieste po Mariupolio, iš 200 000 gyventojų liko tik 40 000, sakė P. Kyrylenko.

