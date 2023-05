Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:09 | Ukraina: rusai į pasienį atsiuntė sabotažo grupes

Specialiosios pajėgos atvyko į Rusijos Kursko sritį vykdyti sabotažo ir kontrsabotažo veiklos pasienyje su Ukraina, taip pat kelti Rusijos karių moralę, skelbia Ukrainos nacionalinės rezistencijos centras, rašo „Focus“.

„Pasienyje su Ukraina, Rusijos Federacijos Kursko srities Tetkino kaime, pogrindininkai užfiksavo elitinių dalinių, pavaldžių Rusijos Vyriausiosios žvalgybos valdybai (GRU), dislokavimą“, – skelbia centras.

Kaip skelbia centras, anot pogrindininkų, į Kurską atvyko 3-iosios atskiros specialiosios paskirties sargybinių brigados ir 22 atskiros specialiosios paskirties sargybinių brigados.

Ukrainos nacionalinės rezistencijos centro teigimu, pagrindiniai padalinių uždaviniai yra: kontrsabotažinė veikla pasienio zonoje po sėkmingų partizanų operacijų, sabotažas ir Rusijos Federacijos karių moralės kėlimas.

13:43 | G-7 susitarė dėl naujų sankcijų Rusijai, siekiant finansiškai palaužti jos karo mašiną

Didžiojo septyneto (G-7) grupės lyderiai penktadienį susitarė dėl naujų sankcijų Rusijai.

To imtasi po to, kai Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Europos Sąjunga atskirai paskelbė apie naujas pastangas dar labiau sugriežtinti spaudimą Maskvai, praėjus 15 mėnesių po to, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pradėjo savo plataus masto invaziją į Ukrainą.

Japonijos Hirošimos mieste susitikę G-7 šalių vadovai pareiškė toliau sieksiantys apriboti Rusijos galimybes patekti į jų ekonomiką.

„Išplėsime savo veiksmus ir užtikrinsime, kad visų Rusijos agresijai svarbių prekių eksportas... būtų ribojamas visose mūsų jurisdikcijose“, – sakoma jų pareiškime.

„Mes neleisime Rusijai naudotis G-7 technologijomis, pramonine įranga ir paslaugomis, kuriomis ji remia savo karo mašiną“, – pridūrė grupė, kuriai priklauso JK, JAV, Japonija, Kanada, Vokietija, Prancūzija, Italija ir ES.

13:11 | Sakartvele nusileido pirmasis nuo 2019-ųjų Rusijos keleivinis lėktuvas – AFP

Rusijos keleivinis lėktuvas penktadienį pirmą kartą nuo 2019 metų nusileido Sakartvele, rusų prezidentui Vladimirui Putinui praėjusią savaitę priėmus sprendimą panaikinti skrydžių draudimą.

Sostinės Tbilisio oro uoste dirbantis naujienų agentūros AFP žurnalistas pranešė, kad oro bendrovės „Azimut“ lėktuvas nusileido 13 val. 17 min. vietos (12 val. 17 min. Lietuvos) laiku.

Rusų laineris pirmą kartą per ketverius metus iš Maskvos į Tbilisį išskrido penktadienio rytą. Sakartvelo opozicinės partijos pažadėjo jį pasitikti protestais oro uoste.

12:46 | Ukraina numušė mažiausiai vieną rusų naikintuvą, naudodami JAV oro gynybos sistemas „Patriot“ – CNN

JAV gynybos ministerijos ir Kongreso atstovai CNN patvirtino, kad Ukraina panaudojo amerikiečių zenitinį raketų kompleksą „Patriot“ numušti mažiausiai vieną rusų naikintuvą. Amerikiečiai akcentuoja, kad „tai yra pačios Ukrainos reikalas spręsti, kaip panaudoti jiems suteiktas oro gynybos sistemas“.

12:30 | Maskva tvirtina S. Šoigu aplankius karius okupuotoje Ukrainoje

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu apsilankė karinėje vadavietėje Ukrainos pietiniame Zaporižios regione ir susitiko su kariais, penktadienį pranešė Maskva.

„Sergejus Šoigu apžiūrėjo vienos iš „Vostok“ kariuomenės grupės priešakinį vadavietės postą Zaporižios srityje“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos pranešime.

Kur tiksliai lankėsi ministras, nenurodoma. Gynybos ministerijos paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip S. Šoigu sraigtasparniu skrenda virš laukų, o kitame kadre jis sėdi susitikime su vadais.

Rusijos kariai nuo 2022 metų kovo yra okupavę dalį Zaporižios regiono. Regiono centrą, Zaporižios miestą, ir toliau kontroliuoja Ukraina.

Anksčiau rusų smogikų „Wagner“ vadas J. Prigožinas ragino S. Šoigu apsilankyti karščiausiame fronto taške Bachmute.

11:55 | Hoffmannas: Rusija dabar itin silpna

Pastarosiomis dienomis Ukraina teigė numušusi Rusijos hipergarsinę raketą „Kinžal“, kuri, Vladimiro Putino teigimu, yra „neįveikiama“.

Paprastai manoma, kad užpuolikas turi pranašumą, kai kalbama apie raketas, nes jas šaudyti yra lengviau nei nuo jų apsiginti, tačiau Ukrainoje „puolimo ir gynybos balansas apsivertė aukštyn kojomis“, teigia Fabianas Hoffmannas, mokslinis tyrėjas Oslo branduoliniame projekte, rašo „Sky News“.

„Tai tikrai nepaprastas pokytis, – pridūrė jis. – Atrodo, kad Rusija taip pat prarado arba šiuo metu praranda savo pranašumą dėl didelio nuotolio smogimo galimybių. Rusijos raketos perimamos masiškai, o Ukraina pagaliau pradėjo gauti britų ilgojo nuotolio raketas „Storm Shadow“.

Jis akcentavo, kad, skirtingai nei Ukraina, Rusija neturi veiksmingos priešraketinės gynybos sistemos, kuri atremtų sparnuotųjų raketų grėsmes.

„Mano nuomone, Rusija šiame kare niekada neatrodė silpnesnė nei dabar. Jos bandymas pulti žiemą beviltiškai žlugo, – kalbėjo mokslininkas. – Konvenciniu lygmeniu Rusijos pozicijos tik silps. Tikėtino scenarijaus, kur Rusijos konvencinė karinė galia padidės, nebėra“.

11:13 | JK paskelbė naujų sankcijų Rusijai, įskaitant deimantų draudimą

Jungtinė Karalystė penktadienį pristatė naujas sankcijas Rusijai, nukreiptas prieš deimantų ir kelių metalų importą siekiant pakirsti Maskvos galimybes finansuoti savo karą Ukrainoje.

Prieš Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą Japonijoje Londonas paskelbė, kad įves draudimą rusiškiems deimantams, variui, aliuminiui ir nikeliui, be to, į sankcijų sąrašus įtrauks daugiau subjektų, priklausančių Maskvos kariniam pramoniniam kompleksui.

Rusijos prekyba deimantais vertinama 4–5 mlrd. dolerių (3,7–4,6 mlrd. eurų) per metus.

Vėliau Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad pagal naujas sankcijas bus įšaldytas 86 žmonių ir organizacijų turtas. Tarp šių organizacijų yra kompanijų, susijusių su grūdų vogimu iš Ukrainos, su Rusijos energijos šaltinių gabenimu.

Nurodoma, kad sankcijos taip pat nukreiptos prieš pažangias karines technologijas ir dar likusius pajamų šaltinius.

10:39 | Rusijos premjeras kitą savaitę lankysis Kinijoje

Gegužės 23–24 dienomis Kinijoje lankysis Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas, penktadienį pranešė kinų užsienio reikalų ministerija.

„Valstybės tarybos premjero Li Qiango kvietimu Rusijos Federacijos ministras pirmininkas Mišustinas gegužės 23–24 dienomis su oficialiu vizitu lankysis Kinijoje“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos atstovo spaudai Wang Wenbino pranešime.

10:00 | Medvedevas pareiškė: Baltijos šalys – Rusijos provincijos

Buvęs Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas Baltijos šalis pavadino Rusijos provincijomis, o Lenkiją – laikinai okupuotą NATO pajėgų.

Rašydamas socialiniame tinkle „Twitter“, buvęs Rusijos prezidentas Lietuvą, Latviją ir Estiją pavadino „mūsų“ provincijomis, sakydamas, kad jos „apsidirbo“ iš baimės dėl Rusijos įsiveržimo į Ukrainą.

09:34 | Rusai naktį apšaudė Kyjivą

Rusijos karinės pajėgos penktadienio naktį atakavo Kyjivą iš oro. Šį kartą, pasak vietos valdžios, rusai pasitelkė iranietiškus dronus-kamikadzes „Shahed“. Miesto oro gynybai pavyko numušti visus paleistus dronus.

Pasak Kyjivo srities karinės administracijos spaudos tarnybos, Rusijos Federacija taikė „kelių bangų“ taktiką su trumpais intervalais tarp atakų. Tokia taktika rusai bando išsekinti sostinės oro gynybos sistemą ir psichologiškai paveikti civilius, pažymi karinė administracija.

„Visi aptikti oro taikiniai, kurie judėjo Kyjivo kryptimi, buvo sunaikinti mūsų oro gynybos pajėgomis ir priemonėmis“, – praneša miesto karinė administracija.

Tai jau dešimtoji oro ataka prieš Kyjivą per 19 gegužės dienų – pertrauka nuo paskutinės – mažiau nei para.

08:54 | „Wagner“ vadovas: Bachmutas artimiausiomis dienomis turbūt nebus užimtas

Ukrainos rytuose esančio Bachmuto Rusijos pajėgos artimiausiomis dienomis turbūt neužims, anksti penktadienį sakė rusų karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovas Jevgenijus Prigožinas.

„Wagner“ kovotojai vadovauja sunkiam, ištisus mėnesius trunkančiam Bachmuto puolimui. Tai ilgiausias ir kruviniausias Rusijos karo Ukrainoje mūšis.

„Ryt ar poryt Bachmutas tikriausiai nebus visiškai užimtas“, – platformoje „Telegram“ parašė J. Prigožinas, pranešdamas apie intensyvias kovas pietvakariniuose Bachmuto priemiesčiuose.

„Bachmutas dar neužimtas. Yra [toks] priemiestis... Tai neįveikiama tvirtovė, suformuota iš virtinės daugiabučių, esanti Bachmuto pietvakariuose. Sunkiausi mūšiai šiuo metu vyksta ten“, – sakė jis.

08:13 | Zelenskis G-7 susitikime Japonijoje turėtų dalyvauti asmeniškai – šaltinis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikime Japonijoje dalyvaus asmeniškai, penktadienį naujienų agentūrai AFP Hirošimoje sakė informuotas šaltinis.

Kol kas neaišku, kada Ukrainos vadovas turi atvykti. Anksčiau tikėtasi, kad jis į G-7 lyderius vaizdo ryšiu kreipsis sekmadienį.

07:39 | Sprogimai ne tik Kyjive

Oro pavojus praėjusią naktį buvo paskelbtas praktiškai visoje Ukrainos teritorijoje.

Kryvyj Rihe Dnipropetrovsko srityje griaudėjo sprogimai, pranešė vietos karinės administracijos vadovas Oleksandras Vilkulas.

Interneto pokalbių svetainėse skelbta apie raketas „Kalibr“, iš jūros leistas Odesos ir Mykolajivo sričių link.

Oro gynyba dirbo Voluinėje, sprogimus girdėjo Rivnės ir Lvivo sričių gyventojai.

07:00 | Susivienijęs G-7 smogia Rusijai naujomis sankcijomis

Jungtinės Valstijos ir jų Didžiojo septyneto (G-7) sąjungininkės penktadienį Rusijos karo mašinai paskelbė naujas sankcijas, nukreiptas prieš pelningą Maskvos prekybą deimantais ir daugiau subjektų, susijusių su Maskvos invazija į Ukrainą.

Septynių turtingų demokratinių valstybių grupės lyderiai susitinka vakariniame Japonijos mieste Hirošimoje, o jų dėmesio centre atsidūrė 4-5 mlrd. dolerių (eurų) vertės Rusijos metinė prekyba deimantais.

G-7 siekia dar labiau sugriežtinti galiojančias sankcijas, panaikinti jose esančias spragas ir baudžiamuosius apribojimus įvesti daugiau Rusijos įmonių bei jų tarptautinių partnerių.

Ankstyvą penktadienį Vašingtonas paskelbė daugiau sankcijų – aukštas JAV administracijos pareigūnas nurodė, kad į JAV juodąjį sąrašą bus įtraukta dar 70 subjektų iš Rusijos ir kitų šalių.

„Be to, bus įvesta daugiau nei 300 naujų sankcijų asmenims, subjektams, laivams ir orlaiviams“, – sakė pareigūnas.

Kol G-7 šalys svarsto, kaip bendrai pažaboti Rusijos prekybą deimantais, įskaitant aukštųjų technologijų atsekamumo metodus, Jungtinė Karalystė paskelbė apie savo rusiškų deimantų draudimą.

Svarbiausi ketvirtadienio įvykiai

► Rusija anksti ketvirtadienį paleido sparnuotųjų raketų į Ukrainos sostinę ir Odesos regioną, pranešė pareigūnai. Beveik visos raketos buvo numuštos, pranešta apie vieną žuvusįjį.

► Rusijos aneksuotame Krymo pusiasalyje nuo bėgių nuvažiavo grūdus vežęs traukinys, o Maskvos primesti pareigūnai ketvirtadienį šį incidentą pavadino tyčiniu veiksmu.

► Kinijos specialusis pasiuntinys Li Hui, pakartojęs raginimus Kyjivui ir Maskvai pradėti derybas, kad būtų užbaigtas karas, Ukrainai pasakė, kad nėra panacėjos šiai krizei išspręsti, ketvirtadienį pranešė Pekinas.