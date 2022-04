Karas Ukrainoje. Ukraina ruošia smūgį Rusijai: „Laukia nirtūs mūšiai, šįkart puls Ukraina“

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:55 | Rusijos pajėgų nuostoliai

Ukrainos ginkluotosios pajėgos skelbia nuo karo pradžios nukovusios bent 22 800 Rusijos karių.

Taip pat Ukrainos kariai sunaikino 187 lėktuvus, 155 sraigtasparnius, 970 tankų, 2389 šarvuočius, 431 artilerijos pabūklą, 151 raketų sistemą, 8 laivus, 1688 mašinas, 76 kuro cisternas, 215 bepiločių orlaivių, 72 priešraketinės gynybos sistemas, 4 mažo nuotolio balistinių raketų sistemas bei 31 specialiosios įrangos vienetą.

10:25 | Rusai galimai nužudė pasiduoti ketinusius ukrainiečių karius

„Turime patikimos informacijos, kad netoli Donecko veikęs Rusijos karinis dalinys įvykdė egzekuciją ukrainiečiams, kurie bandė pasiduoti, o ne juos sulaikė“, – trečiadienį Jungtinėse Tautose sakė vyriausioji ambasadorė pasaulinei baudžiamajai teisei Beth Van Schaack.

"We have credible information that a Russian military unit operating in the vicinity of Donetsk executed Ukrainians who were attempting to surrender, rather than detaining them," Ambassador-at-Large for Global Criminal Justice Beth Van Schaack said at the UN today.

09:55 | Arestovyčius numato Ukrainos kontrpuolimą

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Oleksijus Arestovyčius prognozuoja birželio pabaigoje, liepos pradžioje aršių mūšių pradžią – šįkart tai jau bus kontrpuolimas.

Jo teigimu, gegužės pabaigoje ar birželio pradžioje Ukraina jau gaus reikiamos puolamosios Vakarų šalių ginkluotės. Tikimasi, kad praėjus kelioms savaitėms Ukrainos kariuomenė jau bus pasirengusi kontrpuolimui.

„Kažkur birželio pabaigoje, o greičiausiai liepos pradžioje laukia nirtūs mūšiai, tik šįkart puls jau Ukraina“, – pareiškė O. Arestovyčius.

09:40 | JT vadovas po susitikimo su Putinu: „Karas tęsis tol, kol Rusija nuspręs jį užbaigti“

Karas Ukrainoje tęsis tol, kol „Rusija nuspręs jį užbaigti“, trečiadienį CNN sakė Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Guterresas.

„Karas nesibaigs susitikimais, – interviu CNN sakė jis. – Karas baigsis, kai Rusijos Federacija nuspręs jį baigti ir kai – po paliaubų – atsiras galimybė rimtam politiniam susitarimui. Galime surengti daugybę susitikimų, bet tai ne tai, kas baigs karą“.

Antradienį A. Guterresas nuvyko į Maskvą, kur susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir aptarė „siūlymus dėl humanitarinės pagalbos ir civilių evakuacijos“ iš konflikto zonų, ypač rusų apgulto Mariupolio miesto.

V. Putinas „iš principo“ sutiko leisti JT ir Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui padėti evakuoti piliečius iš „Azovstal“ gamyklos Mariupolyje, paskutinio Ukrainos gynybos bastione mieste.

Ketvirtadienį A. Guterresas susitinka su Ukrainos lyderiu Volodymyru Zelenskiu.

09:17 | „Microsoft“: Rusija koordinuoja kibernetines atakas su kariniais smūgiais Ukrainoje

Kelios su Rusijos vyriausybe susijusios kompiuterinių įsilaužėlių grupės nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios įvykdė šimtus kibernetinių atakų prieš šią valstybę, trečiadienį paskelbė JAV technologijų milžinė „Microsoft“.

Kompanija nurodo, kad Rusija naudoja hibridinio karo taktiką ir dažnai derina kibernetines atakas su kariniais puolimais mūšių laukuose.

„Pradedant [laiku] prieš pat invaziją matėme, kaip mažiausiai šeši atskiri su Rusijos valstybe susiję veikėjai surengia daugiau kaip 237 operacijas prieš Ukrainą“, – paskelbė „Microsoft“, dirbanti su Ukrainos kibernetinio saugumo ekspertais ir privačiomis kompanijomis, kad būtų galima atremti tokias atakas.

„Microsoft“ ataskaitoje sakoma, kad kibernetinis kariavimas apima „tęsiamas ardomąsias atakas, keliančias pavojų civilių gerovei“.

Pirmąją invazijos savaitę Rusijos programišiai atakavo svarbų Ukrainos transliuotoją, „tą pačią dieną, kai Rusijos kariuomenė paskelbė ketinanti sunaikinti Ukrainos „dezinformacijos“ taikinius ir sudavė raketų smūgį televizijos bokštui Kyjive“, rašoma ataskaitoje.

08:51 | JK: Rusijos Juodosios jūros laivynas išlaiko galimybę smogti Ukrainos taikiniams

Rusijos Juodosios jūros laivynas išlaiko gebėjimą smogti Ukrainos ir pakrantės taikiniams, nepaisant „gėdingų nuostolių“, šįryt paskelbė Jungtinės Karalystės Gynybos ministerija naujausioje žvalgybos ataskaitoje.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/kGpbSP2o7L



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦

„Juodosios jūros veikimo zonoje šiuo metu yra apie 20 Rusijos karinio jūrų laivyno laivų, įskaitant povandeninius laivus.

Bosforo sąsiauris lieka uždarytas visiems ne Turkijos karo laivams, todėl Rusija negali pakeisti Juodojoje jūroje prarasto kreiserio „Moskva“.

Nepaisant gėdingų desantinio laivo „Saratov“ ir kreiserio „Moskva“ nuostolių, Rusijos Juodosios jūros laivynas išlaiko galimybę smogti Ukrainos ir pakrantės taikiniams“, – rašoma žvalgybos ataskaitoje.

08:34 | EK vadovė: Rusija, nutraukdama dujų tiekimą ES narėms, kenkia pati sau

Rusija, nutraukdama gamtinių dujų tiekimą Europos Sąjungos narėms, atsisakiusioms už jas mokėti Rusijos rubliais, tai yra ne pagal galiojančias sutartis numatytomis valiutomis, kenkia pati sau, pareiškė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen.

Tokią jos nuomonę, išsakytą po trečiadinį vykusio ES apsirūpinimo dujomis koordinavimo grupės posėdžio, pasklebė Vokietijos visuomeninė transliuotoja „Deutsche Welle“.

EK vadovės žodžiais, ES užsitikrins, kad „Gazprom“ pastarasis sprendimas nutraukti dujų tiekimą Lenkijai ir Bulgarijai turėtų kuo mažesnį poveikį tiek šių Bendrijos narių, tiek ir visos ES vartotojams, o „šis Kremlius žingsnis kenkia Rusijos ekonomikai, nes atriboja ją nuo svarbių pajamų“.

Ji pabrėžė, jog Lenkija ir Bulgarija jau gauna gamtinių dujų iš kaimyninių ES narių.

Pasak L. von der Leyen, ES atsakas į „Gazprom“ veiksmus bus „neatidėliotinas, vieningas ir koordinuotas“, ir tai liečia ne tik dujų tiekimą Lenkijai ir Bulgarijai.

Jos žodžiais, EK aiškinasi, kurios Bendrijos narės galėtų nedelsiant padėti kaimynėms dujų tiekimo sutrikimų atvejais, taip pat rengia planą „REPowerEU“, pagal kurį jau 2022 metais turėtų būti „gerokai sumažinta“ priklausomybė nuo iškastinio kuro iš Rusijos, o šis planas bus pristatytas gegužės viduryje.

„Kremliui dar kartą nepavyko pasėti nesantaikos tarp ES valstybių. Rusiško iškastinio kuro era Europoje baigiasi“, – pabrėžė U. von der Leyen.

08:13 | JT generalinis sekretorius Guterresas ketvirtadienį susitinka su Zelenskiu

Antonio Guterresas praneša jau atvykęs į Ukrainą, kur susitiks su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Trečiadienį A. Guterresas jau susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

„Į Ukrainą atvykau po apsilankymo Maskvoje. Mes tęsime savo darbą, siekdami išplėsti humanitarinę paramą ir užtikrinti civilių evakuaciją iš konflikto zonų. Kuo greičiau šis karas baigsis, tuo geriau – dėl Ukrainos, Rusijos ir viso pasaulio“, – „Twitter“ rašė A. Guterresas.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.

07:50 | Ukrainos Chersono mieste griaudėjo sprogimai

Ukrainos pietuose esančiame Chersono mieste vėlai trečiadienį netoli televizijos bokšto nugriaudėjo virtinė sprogimų, bent laikinai nutraukusių rusiškų kanalų transliavimą, pranešė ukrainiečių ir rusų naujienų organizacijos.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra „RIA Novosti“ pranešė, kad į miestą buvo paleista raketų iš šiaurės vakarų, iš Ukrainos pajėgų pusės.

Chersoną Rusijos pajėgos okupuoja nuo karo pradžios.

Interneto portalas „Ukrajinska pravda“ pranešė, kad smūgiai sukėlė gaisrą ir nutraukė Rusijos televizijų transliaciją.

„RIA Novosti“ pranešime sakoma, kad transliacija vėliau buvo atnaujinta. Agentūra nurodė, kad rusų televizijos iš Chersono buvo pradėtos transliuoti praėjusią savaitę.

Rusija stengiasi stiprinti savo kontrolę mieste, bet gyventojai ir toliau išeina į gatves protestuoti prieš okupaciją.

07:27 | Ukrainos gynybos ministras: šalies laukia „nepaprastai sunkios savaitės“

Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas trečiadienį pareiškė, kad Kyjivo laukia „nepaprastai sunkios savaitės“, ir perspėjo dėl smarkaus „naikinimo“ per Rusijos puolimą šalies rytuose.

„Laukia nepaprastai sunkios savaitės“, – sakoma O. Reznikovo pareiškime socialiniame tinkle „Facebook“.

„Rusija jau sutelkė pajėgas plataus masto puolimui Rytų Ukrainoje“, – pridūrė jis, sakydamas, kad Maskva „stengsis sukelti kuo daugiau skausmo“, ir perspėjo dėl „naikinimo ir skaudžių aukų“.

„Ateinančiomis dienomis mums prireiks visos mūsų tvirtybės ir nepaprastos vienybės“, – ukrainiečiams sakė O. Reznikovas.

Jis pridūrė, kad artėjantys įvykiai „nulems mūsų valstybės ateitį“.

06:55 | Ukrainos Chersono sritis nuo gegužės 1 dienos pereis prie rublio

Rusijos okupuotame Ukrainos Chersono regione nuo gegužės 1 dienos bus pereita prie rublio, praneša Rusijos valstybinė žiniasklaida.

Regiono civilinės ir karinės administracijos pirmininko pavaduotojas Kirilas Stremousovas naujienų agentūrai RIA-Novosti sakė, kad pereinamasis laikotarpis truks iki keturių mėnesių, per kurį apyvartoje bus tiek Rusijos rublis, tiek Ukrainos grivina. Po to bus visiškas perėjimas prie rublio.

Ankstesni CNN pranešimai patvirtino, kad Rusijos pajėgos antradienį įkūrė naują vietinę vyriausybę Chersone. Tai įvyko praėjus kelioms dienoms po to, kai Rusijos pajėgos perėmė Chersono miesto tarybos pastato kontrolę, pašalindamos išrinktąją vyriausybę ir pakeisdamos jos apsaugą Rusijos karinėmis pajėgomis.

06:30 | Zelenskis skaičiuoja, kad Ukraina dėl karo patyrė 600 mlrd. JAV dolerių

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį susitiko su vietos ir regionų valdžia aptarti Ukrainos atstatymo po karo.

„Preliminariais skaičiavimais, Ukrainos nuostoliai dėl šio karo šiandien siekia 600 mlrd. JAV dolerių (569,68 mln. eurų). Sugriauta arba apgadinta daugiau nei 32 mln. kvadratinių metrų gyvenamojo ploto, daugiau nei 1500 ugdymo įstaigų ir daugiau nei 350 medicinos įstaigų.

Ūkio subjektai patyrė didžiulius nuostolius – sunaikinta šimtai įmonių. Sugriauta arba apgadinta apie 2500 km kelių ir beveik 300 tiltų. Ir tai ne tik statistika. Tai Mariupolis, tai Volnovacha, tai Ochtyrka, tai Černihivas, tai Borodianka ir dešimtys kitų mūsų miestų, miestelių ir kaimų“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak prezidento, daugiau nei 11,5 milijono ukrainiečių dėl karo paliko savo namus, o apie 5 mln. iš jų išvyko į užsienį. Jo teigimu, 95 proc. migrantų jau nori grįžti namo.

06:04 | Zelenskis teigia, kad Rusija dujas ir „bet kokią prekybą“ laiko ginklu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo naktinėje kalboje įspėjo apie kare prieš Ukrainą Rusijos pasitelktą naują ginklą – „energetinį šantažą“ prieš Europą.

V. Zelenskis sakė, kad Rusijos sprendimas nutraukti dujų tiekimą Lenkijai ir Bulgarijai rodo, kad „niekas Europoje negali tikėtis palaikyti normalaus ekonominio bendradarbiavimo su Rusija“.

„Šią savaitę Rusijos vadovybė pradėjo naują europiečių energetinio šantažo seriją. Sprendimas nutraukti dujų tiekimą Lenkijai ir Bulgarijai yra dar vienas argumentas už tai, kad niekas Europoje negali tikėtis palaikyti normalaus ekonominio bendradarbiavimo su Rusija.

Rusija ne tik dujas, bet ir bet kokią prekybą laiko ginklu. Tiesiog laukiama momento, kada bus galima pasinaudoti viena ar kita prekybos zona. Politiškai šantažuoti europiečius. Arba sustiprinti Rusijos karinę mašiną, kuri vieningą Europą laiko taikiniu.

Vadinasi, kuo anksčiau visi Europoje pripažins, kad prekyboje neleistina priklausyti nuo Rusijos, tuo greičiau bus galima garantuoti stabilumą Europos rinkose“, – akcentavo V. Zelenskis.

Trijų mėnesių Kiros ir jos motinos Valerijos laidotuvės

Trijų mėnesių Kiros ir jos motinos Valerijos laidotuvės

Svarbiausi trečiadienio įvykiai

► Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį perspėjo, jog jeigu kuri nors kita šalis mėgins trukdyti Maskvos karinę operaciją Ukrainoje, ji sulauks „žaibiško“ karinio atsako.

► Europos Sąjunga trečiadienį pareiškė, jog yra „pasirengusi“, kad Maskva gali sustabdyti dujų tiekimą 27 valstybių blokui, ir planuoja „koordinuotą“ atsaką, Rusijos koncernui „Gazprom“ nutraukus dujų tiekimą Lenkijai ir Bulgarijai.

► Ukraina antradienį pareiškė, kad Rusijos pajėgos atakuoja transporto infrastruktūrą, kuri naudojama ginkluotei iš Vakarų sąjungininkių gabenti, pareigūnams kiek anksčiau pranešus apie smūgius jungčiai su Rumunija.

► Rusijos kaime netoli sienos su Ukraina trečiadienį ginklų sandėlyje kilo gaisras, pranešė srities gubernatorius.

► Ukraina trečiadienį paskelbė, kad šalį užpuolusios Rusijos pajėgos, siekiančios perimti Donbaso kontrolę, prasiveržė gilyn į šalies rytus ir užėmė kelis kaimus.

► Visą Rusijos gamtinių dujų eksportą vamzdynais kontroliuojantis koncernas „Gazprom“ trečiadienį nutraukia dujų tiekimą Bulgarijai ir Lenkijai.