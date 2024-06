Svarbiausi įvykiai:

19:42 | Karybos ekspertus nustebino rusų šarvuoti mopedai fronte:

Postapokaliptinių vaizdų fronte negailintys rusai dar sykį nusprendė visus nustebinti siųsdami į šturmą savo karius užsodintus ant motociklų. Pastaruoju metu vis dažniau galima išvysti, kaip kaimo keliukais ukrainiečius bando pasiekti „šarvuotos“ dviratės transporto priemonės.

18:09 | Ukraina prašys sąjungininkų suteikti daugiau laisvės smogiant Rusijos objektams

Ukrainos kariuomenei praėjusią savaitę Vakarų šalys suteikė leidimą smogti Rusijos teritorijoje esantiems rusų daliniams ar objektams, tačiau paliko galioti kai kuriuos ribojimus. Pavyzdžiui, amerikiečiai vis dar neleidžia naudoti Rusijos teritorijoje raketų ATACMS. JAV administracija taip pat leidžia naudoti „Himars“ raketų paleidimo sistemas tik Rusijos pasienio teritorijose, iš kurių būna apšaudoma Ukraina.

D. Kulebos teigimu, šie ribojimai turėtų būti nuimti, o Ukrainai suteikta teisė gintis visomis priemonėmis.

„Tai nėra šimtaprocentinis leidimas. Tai susiję su tam tikromis taisyklėmis, kurių reikia laikytis“, – per spaudos konferenciją su Estijos kolega sakė užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

„Toliau dirbsime su savo sąjungininkais siekdami išplėsti jo taikymo sritį“, – pridūrė jis.

16:24 | Maskva pagrasino „pasekmėmis“ už apgadintą ankstyvojo perspėjimo sistemą

Maskva pagrasino JAV „pasekmėmis“ už, jos teigimu, Rusijos raketinės gynybos ankstyvojo perspėjimo sistemos veiklos sutrikdymą per neva pastaruoju metu įvykdytas ukrainiečių atakas.

Užsienio reikalų ministrų pavaduotojas Sergejus Riabkovas perspėjo, kad Rusijos atsakas į Ukrainos antpuolius prieš karinę infrastruktūrą gali būti „asimetrinis“, o jo pasekmes pajus ir JAV.

15:22 | Per Rusijos atakas rytų Ukrainoje žuvo trys žmonės

Rytų Ukrainoje, kur pastarosiomis savaitėmis Rusijos pajėgos skelbia nuolat žengiančios pirmyn, per rusų atakas žuvo trys žmonės, įskaitant 12 metų berniuką, pirmadienį pranešė vietos valdžios institucijos.

Donecko srities vadovas sakė, kad du žmonės žuvo, o dar vienas buvo sužeistas per rusų atakas Mychailivkos kaime.

„Tarp žuvusiųjų yra 12 metų berniukas“, – socialinėje žiniasklaidoje paskelbė pareigūnas Vadymas Filaškinas, kalbėdamas apie dvi 30 minučių skirtumu įvykdytas dvi oro atakas, per kurias buvo apgadinti keli namai.

14:46 | Ukraina Rusijos teritoriją galės atakuoti olandų naikintuvais F-16

Duodama interviu „Politico“, Nyderlandų gynybos ministrė Kajsa Ollongren sakė, kad Nyderlandai nenustatys apribojimų Ukrainai dėl naikintuvų F-16 naudojimo. Ukraina iš Nyderlandų turėtų gauti 24 naikintuvus F-16.

„Taikome tą patį principą, kurį taikome bet kokiam kitam pajėgumų tiekimui: kai tik juos perduodame Ukrainai, ji gali jais naudotis. Tik prašome jų laikytis tarptautinės teisės ir teisės į savigyną, kaip nurodyta JT Chartijoje, o tai reiškia, kad jie juos naudoja kariniams tikslams, kuriuos turi pasiekti savigynos tikslais, pasiekti“, – pridūrė ji.

14:19 | Pirmosios kregždės: Rusijos teritorijoje užfiksuotas liepsnojantis S-300, vos tik Ukrainai leista naudotis ginkluote

JAV suteikus leidimą Ukrainai naudotis amerikiečių ginkluote gynybiniams tikslams ir Rusijos teritorijoje jau pasirodė įrodymai šio sprendimo efektyvumui patvirtinti. Socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdo įrašai iš Belgorodo srities, kur matyti sunaikintos S-300 ir S-400 raketų paleidimo sistemos.

13:44 | Šie pokyčiai Krymą pavertė mirtinais spąstais rusams: Hodgesas pasakė, kada pusiasalyje galime laukti pergalės

Gavusi amerikietiškų balistinių raketų ATACMS, kurių veikimo nuotolis siekia 300 km, Ukraina dabar gali mirtinai smogti bet kokiam taikiniui Rusijos okupuotame Kryme. Rusai pusiasalyje nebeturi kur pasislėpti, rašo „The Economist“.

13:07 | Daug gyvybių pareikalavęs delsimas: paaiškėjo, kaip JAV persigalvojo dėl draudimo Ukrainai

Praėjusią savaitę Vašingtonas pareiškė, kad ėmėsi „žaibiškų veiksmų“, kad Kyjivas galėtų naudoti JAV ginklus smūgiams į ribotus taikinius Rusijoje. Tai įvyko praėjus 17 dienų po to, kai Kyjivas pradėjo to praktiškai maldauti, rašo „The Washington Post“.

12:33 | Sučiuptas buvęs kariškis, rusams šnipinėjęs Ukrainos oro gynybą

Per Ukrainos saugumo tarnybos specialiąją operaciją Charkive sulaikytas buvęs išformuotų vidaus pajėgų darbuotojas, pasirodęs esąs Rusijos žvalgybos užverbuotas agentas, pranešė agentūros spaudos tarnyba.

Rusijos žvalgybos darbuotojo nurodymu kaltininkas mėgino nustatyti mobiliųjų oro gynybos grupių, saugančių dangų virš Charkivo, dislokavimo vietas ir logistiką. Jo ypatingo dėmesio zonoje galimai buvo ir Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiųjų operacijų padalinio bazės.

Įtariamasis stebėjo dominusias vietas visame mieste, o tada surinktus duomenis sukeldavo į „Google Maps“ ir perduodavo parinktą vaizdo medžiagą savo kuratoriams Rusijoje. Rusams reikėjo šių žvalgybos duomenų rengiant smūgius į Charkivą.

12:11 | Ekspertas: ne Charkivas – Rusija rengia pagrindinį smūgį kita kryptimi

Rusijos pavasario-vasaros puolimo nereikėtų laikyti sustabdytu. Laukia naujas agresoriaus smūgis. Kaip praneša UNIAN, tokią nuomonę „Radio NV“ laidoje išsakė karo ekspertas Michailas Žirochovas. Jo nuomone, pagrindinės Rusijos pajėgos dar nestojo į mūšį.

„Rusai dar nemetė į mūšį nei antrojo, nei trečiojo ešelono, o jis akivaizdžiai yra ir telkiamas pasienio teritorijose. Yra tam tikrų aplinkybių, leidžiančių teigti, kad šis smūgis Charkivo srityje gali būti atitraukiantis manevras, o pagrindinį vasaros kampanijos smūgį rusai gali rengti visai kita kryptimi“, – pažymėjo M. Žirochovas.

Pasak eksperto, jei rusai nebūtų buvę sustabdyti Charkivo srityje, tai jie šias papildomas pajėgas ir priemones būtų metę būtent ten, bet dabar okupantai ieškos paprastesnių kelių.

„Manau, kad mūsų Generalinis štabas turi ir gynybos, ir kontrpuolimo planų. Ir greičiausiai pagrindinė kryptis vis dėlto bus Pokrovskas, Donecko kryptis. Akivaizdu, kad tai supranta ir mūsų karinė vadovybė, nes prie Kramatorsko, prie Slaviansko labai sparčiai statomi įtvirtinimai – per visus pastaruosius metus nebuvo iškasama tiek, kiek dabar per vieną savaitę“, – pridūrė ekspertas.

11:36 | Katastrofiškos pasekmės pasauliui: NATO generolai įspėjo, kas laukia, jei Aljansas neparems Ukrainos

Šiemet NATO karinis aljansas mini savo 75-ąsias metines. NATO atsargos generolai išplatino kolektyvinį kreipimąsi, kur įspėja Aljansą dėl pavojingos karo Ukrainoje ateities.

„Generolai įspėja, kad Vakarų nesugebėjimas paremti Ukrainos lemtų neišvengiamą jos pralaimėjimą ir katastrofiškas pasekmes pasauliui: šimtus tūkstančių papildomų aukų, milijonus pabėgėlių, pasitikėjimo JAV kaip laisvojo pasaulio lydere praradimą, tikėtiną NATO iširimą, nes atskiros jos narės sieks prisitaikyti prie autoritarinių valstybių, ir atvirą kvietimą karams, ekspansionizmui ir kitų režimų užkariavimui“, – atsargos generolų kreipimąsi cituoja „Kyiv Post“.

Generolų nuomone, itin svarbu, kad būtų panaikinti visi Ukrainai teikiamos ginkluotės rūšių ir kiekio apribojimai ir kad perduodama įranga suteiktų technologinį pranašumą prieš priešą. Ypač svarbu užtikrinti Ukrainos operacinius rezervus, įskaitant tinkamą šaudmenų tiekimą, ginklų priežiūrą ir išplėstinį mokymą užsienyje.

Tarp šį kreipimąsi pasirašiusiųjų yra generolas seras Richardas Shirreffas, generolas Riho Terras, generolas leitenantas Benas Hodgesas, generolas leitenantas Markas Hertlingas, generolas majoras Michaelas Repassas, generolas majoras Riho Ühtegi, brigados generolas Klausas Wittmannas, buvęs Lenkijos gynybos ministras Januszas Adamas Onyszkiewiczius.

10:57 | Kinija neigia, kad stengiasi sutrukdyti kitiems dalyvauti Ukrainos taikos susitikime

Kinija pirmadienį paneigė ukrainiečių lyderio Volodymyro Zelenskio kaltinimus, kad ji stengiasi sutrukdyti kitoms šalims dalyvauti Šveicarijoje planuojamame Ukrainos taikos viršūnių susitikime.

„Kinijos pozicija yra atvira ir skaidri, ir nėra nė vieno atvejo, kad darytume spaudimą kitoms šalims“, – sakė Užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Mao Ning.

V. Zelenskis sekmadienį pareiškė, kad Kinija dėjo daug pastangų, siekdama, kad šalys nevyktų į taikos aukščiausiojo lygio susitikimą, į kurį nėra pakviesta Rusija.

Kinija penktadienį pareiškė, kad jai būtų sunku šį mėnesį dalyvauti Ukrainos taikos konferencijoje Šveicarijoje, jeigu nedalyvaus Rusija.

10:39 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 270 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų birželio 3 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 511 130 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 779 tankų (+14), 15 002 šarvuotųjų kovos mašinų (+22), 13 280 artilerijos sistemų (+47), 1 090 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 824 oro gynybos priemonių (+3), 357 lėktuvų (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 10 739 dronų (+40), 2 268 sparnuotųjų raketų (+0), 27 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 18 159 automobilių (+67), 2 199 specialiosios technikos vienetų (+4).

10:00 | Į Mykolajivą grįžo penki našlaičiai, rusų deportuoti 2022 metais

Į Mykolajivo sritį grįžo penki našlaičiai, kurie 2022 metais patyrė rusų deportacijos siaubą.

Tai feisbuke pranešė Mykolajivo srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Kimas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Mykolajive sutikome penkis Novopetrivkos specialiosios mokyklos auklėtinius, kurie 2022 metais patyrė rusų deportacijos siaubą. 2022 metų kovą įstaiga buvo okupuota, o 2022 metų liepą Rusijos kariškiai vaikus ir personalą prievarta išvežė į Chersono sritį, iš ten – į Krasnodaro kraštą“, – parašė V. Kimas.

09:34 | Scholzas įspėjo Putiną nė negalvoti apie Baltijos šalis: „Ginsime kiekvieną NATO kvadratinį centimetrą“

Kaip Vokietijos kancleris Olafas Scholzas sakė Rytų Vokietijos ekonomikos forume, šiandien Vokietija atlieka pagrindinį vaidmenį NATO veikloje Baltijos regione prie sienos su Rusija.

„Ir kadangi Rusijos keliama grėsmė išliks, mes ir kiti sąjungininkai praėjusiais metais nusprendėme dislokuoti papildomus dalinius Baltijos šalyse ir ateityje ten nuolat dislokuoti visą brigadą. Tačiau šis posūkis saugumo politikoje būtinas norint parodyti Rusijai: esame pasirengę nuo išpuolių ginti kiekvieną kvadratinį centimetrą NATO teritorijos“, – pabrėžė Vokietijos kancleris.

Jis pridūrė, kad diplomatija gali būti sėkminga tik iš jėgos pozicijos. Todėl, pasak O. Scholzo, nepaprastai svarbu, kad Baltijos šalys galėtų visiškai pasikliauti savo NATO sąjungininkais, kurie galėtų jas ginti Rusijos puolimo atveju.

„Tai yra žinia mums. Tačiau tai taip pat yra žinia Rusijai. Nes pasitikėjimas šiuo pažadu, žinoma, taip pat yra tai, į ką atsižvelgia Rusija“, – sakė O. Scholzas.

09:09 | Okupantai sužeidė dar penkis Donecko srities gyventojus

Praėjusią parą, birželio 2-ąją, okupantai rusai sužeidė penkis Donecko srities gyventojus.

Tai feisbuke pranešė Donecko srities valstybinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Birželio 2 d. rusai sužeidė penkis Donecko srities gyventojus: po du Bilozerskėje ir Zaliznėje, vieną Vovčėje“, – pažymėjo pareigūnas.

08:45 | Vokietijoje prasideda NATO oro pajėgų mokymo pratybos

Nuo ​​pirmadienio Vokietijoje vyks NATO taktinės oro pajėgų pratybos, jose dalyvaus apie 60 naikintuvų ir kitų kovinių lėktuvų.

Pratybos „Tiger Meet“ rengiamos Jagele, šiaurinėje Vokietijos Šlėzvigo ir Holšteino žemėje, jose dalyvauja maždaug 1100 karių iš 11-os NATO šalių bei Austrijos ir Šveicarijos, jos truks iki birželio 14 dienos.

Pasak Vokietijos kariuomenės, pratybomis siekiama stiprinti bendradarbiavimą su šalimis partnerėmis ir dalytis aeronautikos bei technine patirtimi. Pasak Bundesvero, kiekvieną dieną priimančioji šalis paskelbia scenarijų, pratybų eigoje jis tampa vis sudėtingesnis.

Tai vienos didžiausių jungtinių oro karo operacijų pratybų Europoje, jos suteiks ypač vertingos patirties dalyvaujančioms orlaivių įguloms, pridūrė kariuomenė.

08:24 | Naktį rusai smogė poilsio bazei Charkivo srityje, yra aukų

Naktį į pirmadienį dėl Rusijos raketų smūgių Charkivo srities Čuhujivo rajono Zmijivo bendruomenei žuvo žmogus, dar du žmonės buvo sužeisti.

Tai feisbuke pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Po vidurnakčio okupantai smogė raketų smūgius Zmijivo bendruomenei – mažiausiai penkis. Buvo pataikyta į poilsio komplekso teritoriją, žuvo vienas civilis, duomenys tikslinami“, – rašoma pranešime.

Du civiliai – vyras ir moteris – buvo sužeisti, informavo O. Synehubovas.

Jo duomenimis, nukentėjo poilsio bazės pastatai.

08:01 | Ukrainiečiai baisisi nauju Kremliaus ginklu: „Nėra žodžių, kuriais būtų galima apibūdinti jo padarinius“

Kremlius pradėjo naudoti sklendžiančias bombas – paprastas bombas prie kurių prikabinti sulankstomi sparnai. Šis ginklas yra ypatingai niokojantis, nes jis gali nuo žemės nušluoti net ir gerai įtvirtintas ukrainiečių pozicijas.

07:36 | Čekija pradėjo bandomąjį savanoriško ukrainiečių grįžimo į tėvynę projektą

Pabėgėliai ukrainiečiai, gavę Čekijoje laikinosios apsaugos statusą ir norintys grįžti į tėvynę, dabar turi galimybę pasinaudoti valstybės pagalba. Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė Prahos tarptautinis radijas.

Čekijos vidaus reikalų ministerija realizuoja bandomąjį savanoriško grįžimo projektą, pagal kurį pabėgėliams bus apmokėti autobuso bilietai, o sergantys žmonės bus vežami greitosios pagalbos automobiliu.

Bandomasis projektas truks nuo birželio iki lapkričio.

Čekija pasirengusi sumokėti už bilietus 400 žmonių, taip pat organizuoti sanitarinį transportą 30 pacientų.

07:00 | V. Zelenskis lankosi Filipinuose, kur skatins dalyvavimą Ukrainos taikos konferencijoje

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį lankosi Filipinuose, kur ketina paraginti Azijos šalių vadovus dalyvauti Ukrainos taikos konferencijoje Šveicarijoje.

Ukrainos prezidentas į Filipinų sostinę atvyko iš anksto neskelbto vizito vėlų sekmadienį. Anksčiau savaitgalį jis dalyvavo Singapūre vykusiame saugumo forume, kur paragino suteikti daugiau karinės pagalbos Ukrainai.

Du filipiniečių pareigūnai, kalbėdami su anonimiškumo sąlyga, naujienų agentūrai „The Associated Press“ sakė, kad vizito metu V. Zelenskis pakvies Filipinų prezidentą Ferdinandą Marcosą dalyvauti šį mėnesį Šveicarijoje įvyksiančiame taikos aukščiausiojo lygio susitikime.

Ukraina stengiasi sukviesti į konferenciją kuo daugiau dalyvių ir tikisi joje užsitikrinti didelę tarptautinę paramą savo vizijai dėl Rusijos pradėto karo užbaigimo sąlygų.

Be to, penktadienį Kinija paskelbė, kad jai bus sunku dalyvauti susitikime, jei jame nedalyvaus Rusija.