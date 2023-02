Sekite šeštadienio svarbiausius karo Ukrainoje įvykius su tv3.lt:

17:35 | Ukraina praneša apie naujus Rusijos smūgius, V. Zelenskis ragina didinti spaudimą Maskvai

Viename iš savo šeštadienio vaizdo įrašų V. Zelenskis klausė: „Ar mums įmanoma laimėti?“

„Taip, – pareiškė jis. – Esame pajėgūs vieningai, ryžtingai ir atkakliai tai padaryti, kad šiais metais būtų nutraukta Rusijos agresija.“

Atskirame pranešime tviteryje prezidentas taip pat ragino didinti spaudimą Rusijai sankcijomis po to, kai Jungtinė Karalystė, JAV ir Europos Sąjunga paskelbė apie naujas priemones Maskvos atžvilgiu, kuriomis siekiama pakirsti Rusijos finansus bei karinį tiekimą, susijusį su invazija į Ukrainą.

„Spaudimas agresorei Rusijai turi didėti“, – tviteryje parašė V. Zelenskis.

Jis sakė, kad Ukraina nori išvysti „ryžtingus veiksmus“ prieš Rusijos valstybinę branduolinę korporaciją „Rosatom“ ir Rusijos branduolinę pramonę, taip pat tikisi „didesnio spaudimo kariuomenei ir bankininkystei“.

Šią savaitę Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad „Rosatom“ ir jo Gynybos ministerija turi užtikrinti, kad Maskva būtų pasirengusi prireikus atnaujinti branduolinių ginklų bandymus.

Jis teigė, kad JAV kuria branduolinius ginklus ir kad Vašingtonas esą svarsto planus atlikti branduolinius bandymus, uždraustus pagal visuotinį bandymų draudimą, įsigaliojusį pasibaigus Šaltajam karui.

„Jei JAV atliks bandymus, mes taip pat tai padarysime“, – sakė V. Putinas.

Per pastaruosius metus Rusija jau tapo daugiausiai sankcijų pasaulyje sulaukusia šalimi. Sankcijas jai taiko daugiau nei 30 šalių, atstovaujančių daugiau nei pusei pasaulio ekonomikos. Tačiau Rusijos ekonomikai, prekybai ir įmonėms dar nebuvo suduotas nokautuojantis smūgis.

Rusijos ambasadorius Vašingtone Anatolijus Antonovas naujausias JAV sankcijas pavadino neapgalvotomis.

„Išmokome gyventi ekonominio ir politinio spaudimo sąlygomis, – sakė V. Antonovas. – Ankstesnių sankcijų patirtis parodė, kad jos labiau kenkia pasaulinei rinkai, blogina paprastų piliečių padėtį valstybėse, kurios inicijuoja ar remia neapgalvotas sankcijas.“

Išvakarėse paminėjus pirmąsias invazijos metines, Rusijos išpuoliai Ukrainoje nesiliovė.

Šeštadienį Ukrainos kariuomenė pranešė apie 27 Rusijos aviacijos smūgius ir 75 atakas iš raketų paleidimo įrenginių per pastarąją parą. Ji teigė, kad Rusijos puolimas ir toliau sutelktas Ukrainos pramoniniuose rytuose ir šiaurės rytuose. Pranešta apie penkis sužeistus civilius Ukrainos rytinėje Donecko srityje.

Pietinės Chersono srities gubernatorius Oleksandras Prokudinas taip pat pranešė apie 83 rusų apšaudymus. Devynis kartus buvo apšaudyta regiono sostinė Chersonas, ten nukentėjo gyvenamieji pastatai, vaikų darželis ir medicinos įstaiga. Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas pranešė apie tris regione sužeistus civilius.

17:32 | Chersono srityje sprogus minai žuvo 2 ūkininkai.

Kitas civilis taip pat buvo sužeistas per sprogimą netoli upės uosto regiono sostinėje Chersone. Pasak pranešimo, 63 metų vyras paguldytas į ligoninę.

⚡️Landmine explosion kills 2 farmers in Kherson Oblast. Another civilian was also injured in a booby trap explosion near the river port in the regional capital of Kherson. The 63-year-old man was hospitalized, according to the report.

17:09 | G-20 susitikimas Indijoje baigėsi nepasiekus konsensuso dėl Rusijos karo Ukrainoje

Didžiojo dvidešimtuko (G-20) finansų ministrų derybos Indijos Bengalūro mieste šeštadienį baigėsi nepasiekus konsensuso, Rusijai ir Kinijai prieštaraujant baigiamojo dokumento formuluotėms dėl Maskvos karo Ukrainoje.

Susitikimas paskelbė G-20 pirmininkės Indijos reziumė ir dokumentą apie rezultatus. Juose sakoma, kad nepavyko susitarti dėl formuluočių apie karą Ukrainoje.

Indijos paskelbtoje reziumė teigiama, kad „dauguma narių griežtai pasmerkė karą Ukrainoje“ ir kad per dvi dienas trukusį susitikimą Bengalūre būta „skirtingų padėties ir sankcijų vertinimų“.

Išnašose paaiškinama, kad dviem pastraipoms apie karą, kurios, kaip teigiama, buvo pritaikytos iš lapkritį Balyje vykusio G-20 lyderių susitikimo deklaracijos, „pritarė visos šalys narės, išskyrus Rusiją ir Kiniją“.

Pirmoji susitikimo diena buvo penktadienis, kai minėtos Rusijos invazijos Ukrainoje metinės.

Per ankstesnį svarbų G-20 susitikimą, kuris lapkritį įvyko Balyje Indonezijoje, lyderiai griežtai pasmerkė karą ir įspėjo, kad jis vis labiau veikia pasaulio ekonomiką.

Be kitų šalių, G-20 priklauso Rusija ir tokios valstybės kaip Kinija ir Indija, palaikančios reikšmingus prekybinius ryšius su Maskva.

Ispanijos atstovė Nadia Calvino anksčiau teigė, kad dėl „ne tokio konstruktyvaus“ kai kurių neįvardytų šalių požiūrio 20 didžiausių pasaulio ekonomikų derybose susitarti dėl pareiškimo buvo sunku.

Kinija norėjo pakeisti lapkričio pareiškimo formuluotę, naujienų agentūrai AFP sakė pareigūnai, o vienas iš jų, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, teigė, kad Pekinas norėjo išbraukti žodį „karas“.

Ankstesniuose G-20 finansų ministrų ir centrinių bankų vadovų susitikimuose taip pat nebuvo pavykę parengti bendro komunikato nuo tada, kai praėjusių metų vasarį grupei priklausanti Rusija įsiveržė į kaimyninę Ukrainą.

Kinija stengiasi rodyti save neutralia šalimi karo klausimu, tuo pat metu palaikydama glaudžius ryšius su strategine sąjungininke Rusija.

16:33 | JAV žvalgyba: Kinija svarsto galimybę Rusiją aprūpinti dronais ir amunicija

Nuo įsiveržimo į Ukrainą Rusija ne kartą prašė Kinijos bepiločių orlaivių ir amunicijos, CNN patikino šaltiniai, o Kinijos vadovybė pastaruosius kelis mėnesius aktyviai diskutavo, ar siųsti mirtiną pagalbą, ar ne.

JAV pareigūnai pastarosiomis savaitėmis surinko informaciją, leidžiančią manyti, kad Kinija linkusi tiekti įrangą.

JAV ir jų sąjungininkės praėjusią savaitę pradėjo viešai perspėti apie galimą Kinijos karinę paramą Rusijai, siekdamos atgrasyti Pekiną nuo to.

Pasak šaltinių, bepiločių orlaivių ir amunicijos tiekimas, kuris greičiausiai būtų skirtas šaulių ginklams, pavyzdžiui, rankinei ginkluotei, o ne didesnei artilerijai, reikš reikšmingą Kinijos paramos Rusijai eskalavimą, kuri iki šiol daugiausia apsiriboja Kinijos bendrovėmis, teikiančiomis ne didesnę artileriją.

16:19 | Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus

Visoje Ukrainoje paskelbtas oro perspėjimas, praneša „Ukrinform“

Oro perspėjimas paskelbtas antra kartą per parą.

16:15 | Britų žvalgyba: Rusija galėjo pritrūkti Irano dronų

Rusija tikriausiai išnaudojo visas Irano bepiločių orlaivių kamikadzių atsargas Ukrainoje ir dabar ieško būdų, kaip papildyti atsargas. Taip teigiama naujausioje britų žvalgybos ataskaitoje apie Rusijos agresiją prieš Ukrainą, praneša „Ukrinform“.

uo vasario 15 d. nebuvo gauta pranešimų, kad Rusija naudotų Irano bepiločius orlaivius kamikadzes smogdama taikiniams Ukrainoje. Prieš tai, nuo sausio pabaigos iki vasario pradžios, Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė apie mažiausiai 24 Irano bepiločių orlaivių Shahed-136 numušimą, dešimtys Irano bepiločių orlaivių buvo sunaikinta ir sausio pirmoje pusėje.

„Tikėtina, kad bepiločių orlaivių nenaudojimas rodo, kad Rusija išnaudojo savo dabartines atsargas ir galbūt ieško galimybių papildyti savo atsargas“, – teigiama ataskaitoje.

Didžiosios Britanijos žvalgyba pabrėžia, kad nors šis ginklas ir nėra efektyvus, Rusija tikriausiai jį laiko „naudingu jauku“, galinčiu atitraukti Ukrainos oro gynybą nuo efektyvesnių Rusijos sparnuotųjų raketų.

Kaip praneša „Ukrinform“, Didžiosios Britanijos gynybos ministerija mano, kad Rusija tikriausiai ruošiasi puolimui Donecko srities Vugledaro srityje, tačiau vargu ar pavyks pasiekti proveržį, nes trūksta smogiančių pajėgų.

15:56 | Zelenskis kreipėsi į lietuvius

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vaizdo kreipimesi padėkojo Lietuvai už nuolatinę paramą. Ji pažymėjo, kad nėra srities, kurioje Ukraina nebūtų pajutusi Lietuvos nuoširdumo ir ryžto.

V. Zelenskis šeštadienį „Twitter“ paskelbtame vaizdo įraše kalbėjo, kad ukrainiečiai ir lietuviai kartu eina per Europos istoriją.

🇺🇦 and 🇱🇹 are walking together through the history. I thank all of you, 🇱🇹 people, for doing everything you can with us.

Now is the time when we can protect our freedom forever.

And make our #PeaceFormula the basis for a new security for everyone in the world who values life. pic.twitter.com/DY3vD5DNfL