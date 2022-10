Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

13:18 | Ukraina: Baltarusija ir Rusija ruošiasi įvykių eskalacijai

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo atstovas generolas Oleksijus Hromovas teigia, kad Rusijos pajėgos ruošiasi eskalacijai. Anot jo, Rusijos karininkai dalyvauja vertinant Baltarusijos Gardino, Gomelio ir Bresto sričių karinių dalinių kovinę parengtį.

Jis pažymėjo, kad šalyje tęsiasi slaptas personalo, technikos judėjimas ir kariniai manevrai. Tuo pat metu Aliaksandro Lukašenkos režimo atstovai viešai kalba neturintys ketinimų pulti Ukrainą.

Reaguodama į tai, Ukraina padidino savo pajėgas šiauriniame regione netoli Baltarusijos, kad atremtų bet kokį galimą pasikartojantį Rusijos puolimą per sieną.

„Šiuo metu smogiamųjų pajėgų [Baltarusijoje] kūrimas nepastebimas. [Bet] grasinimų yra ir bus. Mes reaguojame, jau padidinome kariuomenę šiaurės kryptimi“, – spaudos konferencijoje sakė O. Hromovas.

Baltarusija yra pagrindinė Rusijos sąjungininkė konflikte ir leido Rusijos pajėgoms panaudoti savo teritoriją kaip trampliną atakuoti Ukrainą.

12:38 | Rusija: privatūs JAV palydovai gali tapti kariuomenės taikiniu

Rusijos URM atstovas Konstantinas Voroncovas pagrasino, kad JAV privačių bendrovių palydovai, kurie yra naudojami Ukrainos žvalgybiniams tikslams, „gali būti teisėtais taikiniais Rusijos kariuomenei“.

JT pirmajame komitete (atsakingas už nusiginklavimo ir pasaulinio saugumo klausimus) kalbėjęs Rusijos atstovas įsitikinęs, kad Rusija gali numušinėti „Starlink“, „Planet Labs“ ir „Maxar“ palydovus, kurie daro detalias vietovių nuotraukas.

„Kvazicivilinė infrastruktūra gali tapti teisėtu taikiniu atsakomajam smūgiui“, – pažymėjo jis.

11:56 | Kremlius bando permesti atsakomybę

Naujausioje savo apžvalgoje Didžiosios Britanijos gynybos ministerijos žvalgyba atkreipia dėmesį į tai, kad spalio 24 dieną Rusijos ministras pirmininkas Michailas Mišustinas pareiškė, kad Maskvos meras Sergejus Sobianinas koordinuos „saugumo priemonių plėtrą“ Rusijos regionuose.

Tai buvo padaryta po Rusijos prezidento Vladimiro Putino dekreto, kuriuo Rusijos Federacijoje įvestas naujas pavojaus lygių režimas.

„Tikėtina, kad ši priemonė paskatins glaudesnę regionų gubernatorių integraciją į Rusijos nacionalinio saugumo sistemą. Tai dar viena priemonė, skirta kontroliuoti visuomenę, kuri ir toliau jaučia Rusijos prieš Ukrainą pradėto karo spaudimą“, – rašoma apžvalgoje.

Anot žvalgybos, aktyvesnis regiono pareigūnų įtraukimas į nacionalinio saugumo sistemą bent iš dalies yra skirtas nukreipti visuomenės kritiką nuo centrinės Rusijos valdžios.

Kremlius panašaus veiklos metodo laikėsi COVID-19 krizės metu, tačiau tikėtina, kad Kremliui bus sunku izoliuoti Rusijos visuomenę nuo „specialiosios karinės operacijos“ Ukrainoje pasekmių, mano britų žvalgai.

