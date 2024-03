Svarbiausi įvykiai:

10:00 | Ukraina patvirtino – smogė trečiam rusų kariniam laivui: paviešino, kokią žalą jis patyrė

Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas Dmytro Pletenčiukas Ukrainos televizijai patvirtino apie savaitgalį įvykdytą sėkmingą ukrainiečių smūgį Rusijos kariniam laivui „Ivanas Chursas“.

„Kalbant apie laivą „Ivanas Chursas“, galime patvirtinti, kad pažeista laivo šturmo dalyje esanti žvalgybos įranga. Tai reiškia, kad faktiškai dabar jis nėra parengtas kovai, negali vykdyti jam pavestų užduočių“, – sakė D. Pletenčiukas, rašo „RBK-Ukraina“.

Taip pat karinių jūrų pajėgų atstovas spaudai patvirtino dviejų didelių amfibijų „Azov“ ir „Jamal“ apgadinimą.

09:28 | Nausėdos žinutė Putino pakalikams Orbanui ir Fico: jei Rusija palauš Ukrainą, jie ateis pas mus

Interviu leidiniui „Politico“, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad vis daugiau Europos lyderių supranta būtinybę nugalėti Rusiją Ukrainoje.

Komentuodamas praėjusią savaitę vykusio ES aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, G. Nausėda sakė: „Manau, kad supratimas, jog turime nugalėti Rusiją, plečiasi, nes priešingu atveju tęsis ši tragiška istorija“.

„Bent jau aš nematau lyderių, kurie norėtų paskambinti Putinui ir aptarti problemas Ukrainoje. Neturime nė vieno lyderio, kuris vis dar pasitikėtų Putinu. Išskyrus du“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Vengrijos ir Slovakijos premjerus.

Lietuvos Prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad jam ir kitiems lyderiams pavyks pakeisti nuomonę tų ES narių, kurios dabar skeptiškai vertina Rusijos grėsmę ir būtinybę pasiekti Rusijos Federacijos pralaimėjimą kare.

„Jei [Rusija] pralauš pirmąją gynybos liniją, jie eis ir paskui mus, ir bus antroji gynybos linija“, – aiškino jis.

G. Nausėda pabrėžė, kad Maskva „kelia grėsmę ir meta iššūkį visoms demokratinėms sistemoms Europoje. Visos jos yra pažeidžiamos: Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir net Portugalija, kuri yra gana toli nuo fronto linijos“.

08:55 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 770 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų kovo 26 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 438 160 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai, Ukrainos skaičiavimu, neteko 6 893 tankų (+6), 13 207 šarvuotųjų kovos mašinų (+24), 10 904 artilerijos sistemų (+27), 1 019 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 727 oro gynybos priemonių (+1), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 8 553 dronų (+14), 2 014 sparnuotųjų raketų (+4), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 14 498 automobilių (+44), 1 789 specialiosios technikos vienetų (+4).

08:20 | Belgorode nugriaudėjo keli sprogimai: rusai pasitelkė oro gynybą, prabilo apie nuostolius

Antradienio naktį Rusijos Federacijos Belgorodo srityje aidėjo sprogimai. Apie tai savo „Telegram“ kanale parašė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

Pasak gubernatoriaus, virš Belgorodo miesto ir Belgorodo srities buvo pasitelkta oro gynyba. Regiono vadovas teigia, kad priešlėktuvinė gynyba esą numušė 13 oro taikinių, priartėjusių prie regiono centro.

07:41 | Ukrainos gynybos pajėgos naktį į antradienį sunaikino visus rusų paleistus dronus

Kovo 26-osios naktį Oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino 12 smogiamųjų dronų, kuriais Rusija atakavo Ukrainą.

Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas tai pranešė „Facebook“ paskyroje.

„Naktį okupantai rusai vėl atakavo Ukrainą. Jie panaudojo 12 „Shahed“ tipo smogiamųjų dronų. Juos visus sunaikino Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės“, – sakoma pranešime.

07:00 | Ukrainos kariuomenė: padėtis prie Časiv Jaro yra įtempta

Ukrainos pajėgos susiduria su sudėtinga padėtimi aplink rytinį Časiv Jaro miestą, Rusijai ten sutelkus savo puolimą, pirmadienį sakė Ukrainos kariuomenės pareigūnas.

Pastaraisiais mėnesiais Maskva fronto linijoje pasiekė nemažai laimėjimų, didindama savo pranašumą. Ukrainiečiams sunkiai sekasi trūkstant itin reikalingų šaudmenų iš Vakarų sąjungininkų.

„Situacija dėl Časiv Jaro jau ne pirmą dieną yra sudėtinga ir įtempta“, – sakė Ukrainos 26-osios artilerijos brigados atstovas Olehas Kalašnikovas.

„Šiandien tai pagrindinis priešo puolimo operacijų objektas. Jis bando pralaužti mūsų gynybą, kad pasiektų Časiv Jarą“, – pridūrė jis.

O. Kalašnikovas taip pat sakė, kad Rusija šiame rajone dažniau naudoja galingas valdomąsias bombas ir mėto jas ant apgyvendintų teritorijų bei Ukrainos karių įtvirtintų pozicijų.