Svarbiausi įvykiai:

12:15 | Ukraina patvirtino – smogė ketvirtam rusų kariniam laivui: paviešino, kokią žalą jis patyrė

Ukrainos karinių jūrų pajėgų atstovas Dmytro Pletenčiukas Ukrainos televizijai patvirtino apie savaitgalį įvykdytą sėkmingą ukrainiečių smūgį Rusijos kariniam laivui „Ivanas Chursas“.

„Kalbant apie laivą „Ivanas Chursas“, galime patvirtinti, kad pažeista laivo šturmo dalyje esanti žvalgybos įranga. Tai reiškia, kad faktiškai dabar jis nėra parengtas kovai, negali vykdyti jam pavestų užduočių“, – sakė D. Pletenčiukas, rašo „RBK-Ukraina“.

Taip pat karinių jūrų pajėgų atstovas spaudai patvirtino dviejų didelių amfibijų „Azov“ ir „Jamal“ apgadinimą.

Jis taip pat pranešė, kad Ukrainos gynybos pajėgos raketa „Neptun“ atakavo Rusijos laivą „Konstantinas Olšanskis“, kurį okupantai pagrobė 2014 metais.

„Deja, buvo priimtas sprendimas smogti šiam laivui. Neturėjome kito pasirinkimo. Buvo panaudota ukrainietiška raketa „Neptun“, – sakė D. Pletenčukas.

Jis pažymėjo, kad laivą „Konstantinas Olšanskis“ Rusija pavogė iš Ukrainos 2014 metais, per Krymo okupaciją. Anot pareigūno, laivas devynerius metus stovėjo įlankoje ir okupantai jau buvo pradėję jį ardyti atsarginėms dalims, tačiau 10-aisiais karo metais suprato, kad jie beveik nebeturi didžiųjų desanto laivų, todėl per metus jis buvo atstatytas.

11:46 | Lukašenka atvyko į Ašmeną: 10 kilometrų nuo sienos su Lietuva tikrins karinę parengtį

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka apsilankė Ašmenos rajone, kur šį mėnesį buvo dislokuota 19-oji mechanizuota brigada. Bus patikrinta tankų bataliono karinė parengtis, skelbiama oficialiame Vakaruose nepripažintos Baltarusijos valdžios pranešime.

11:16 | Amerikiečių ekspertai siūlo perduoti Ukrainai Pietų Korėjos 105 mm kalibro sviedinius

Amerikiečių ekspertai mano, kad, Ukrainai stokojant artilerijos sviedinių, JAV galėtų pasiūlyti Pietų Korėjai perduoti Kyjivui 105 mm kalibro šaudmenis, kurių Seulas palaipsniui atsisako.

Tai antradienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“.

Autoritetingo Vašingtono Strateginių ir tarptautinių studijų centro (CSIS) ekspertai Markas Cancianas ir Chrisas Parkas, analizuodami situaciją ginklų rinkose, pažymėjo, kad Pietų Korėja šiuo metu perveda savo artileriją iš 105 mm platformos į galingesnes 155 mm platformas ir negalės perduoti 155 mm sviedinių dėl didėjančios Šiaurės Korėjos grėsmės.

Jų duomenimis, Pietų Korėja gali turėti apie 3,4 milijono 105 mm kalibro artilerijos sviedinių, tinkančių visoms 105 mm haubicoms, kurias turi Ukraina (britų L119 ir amerikiečių M101).

10:36 | Garsus Ukrainos rašytojas Serhijus Žadanas stoja į Ukrainos kariuomenę

Ukrainos rašytojas, poetas, muzikantas ir savanoris Serhijus Žadanas ketina prisijungti prie Ukrainos nacionalinės gvardijos „Chartijos“ brigados. Apie tai, cituodama patį rašytoją, Ukrainos televizijoje pranešė žurnalistė Marija Malevska.

10:00 | Okupantai valdomosiomis aviacinėmis bombomis smogė Sumų srities Bilopilios miestui

Rusijos kariuomenė valdomosiomis aviacinėmis bombomis smogė Sumų srities Bilopilios miesto civilinei infrastruktūrai – nukentėjo Vaikų ir jaunimo kūrybos centras ir apie 20 privačių namų.

Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Sumų srities karinė administracija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Šiandien priešas vėl atakavo Bilopilios civilinę infrastruktūrą: buvo smogtas aviacijos smūgis naudojant valdomąsias aviacines bombas“, – sakoma pranešime.

Per apšaudymą, pasak Ukrainos pareigūnų, nukentėjo miesto Vaikų ir jaunimo kūrybos centras ir apie 20 privačių namų. Kilęs gaisras buvo operatyviai užgesintas.

Preliminariais duomenimis, žmonės nenukentėjo. Vietoje dirba visos tarnybos. Priešo atakos padariniai tikslinami.

09:28 | Nausėdos žinutė Putino pakalikams Orbanui ir Fico: jei Rusija palauš Ukrainą, jie ateis pas mus

Interviu leidiniui „Politico“, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad vis daugiau Europos lyderių supranta būtinybę nugalėti Rusiją Ukrainoje.

Komentuodamas praėjusią savaitę vykusio ES aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, G. Nausėda sakė: „Manau, kad supratimas, jog turime nugalėti Rusiją, plečiasi, nes priešingu atveju tęsis ši tragiška istorija“.

„Bent jau aš nematau lyderių, kurie norėtų paskambinti Putinui ir aptarti problemas Ukrainoje. Neturime nė vieno lyderio, kuris vis dar pasitikėtų Putinu. Išskyrus du“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje Vengrijos ir Slovakijos premjerus.

Lietuvos Prezidentas taip pat išreiškė viltį, kad jam ir kitiems lyderiams pavyks pakeisti nuomonę tų ES narių, kurios dabar skeptiškai vertina Rusijos grėsmę ir būtinybę pasiekti Rusijos Federacijos pralaimėjimą kare.

„Jei [Rusija] pralauš pirmąją gynybos liniją, jie eis ir paskui mus, ir bus antroji gynybos linija“, – aiškino jis.

G. Nausėda pabrėžė, kad Maskva „kelia grėsmę ir meta iššūkį visoms demokratinėms sistemoms Europoje. Visos jos yra pažeidžiamos: Vokietija, Prancūzija, Ispanija ir net Portugalija, kuri yra gana toli nuo fronto linijos“.

08:55 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą skelbia sunaikinę dar 770 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų kovo 26 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 438 160 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį rusai, Ukrainos skaičiavimu, neteko 6 893 tankų (+6), 13 207 šarvuotųjų kovos mašinų (+24), 10 904 artilerijos sistemų (+27), 1 019 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 727 oro gynybos priemonių (+1), 347 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 8 553 dronų (+14), 2 014 sparnuotųjų raketų (+4), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 14 498 automobilių (+44), 1 789 specialiosios technikos vienetų (+4).

08:20 | Belgorode nugriaudėjo keli sprogimai: rusai pasitelkė oro gynybą, prabilo apie nuostolius

Antradienio naktį Rusijos Federacijos Belgorodo srityje aidėjo sprogimai. Apie tai savo „Telegram“ kanale parašė Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas.

Pasak gubernatoriaus, virš Belgorodo miesto ir Belgorodo srities buvo pasitelkta oro gynyba. Regiono vadovas teigia, kad priešlėktuvinė gynyba esą numušė 13 oro taikinių, priartėjusių prie regiono centro.

07:41 | Ukrainos gynybos pajėgos naktį į antradienį sunaikino visus rusų paleistus dronus

Kovo 26-osios naktį Oro gynybos pajėgos ir priemonės sunaikino 12 smogiamųjų dronų, kuriais Rusija atakavo Ukrainą.

Kaip rašo „Ukrinform“, Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas tai pranešė „Facebook“ paskyroje.

„Naktį okupantai rusai vėl atakavo Ukrainą. Jie panaudojo 12 „Shahed“ tipo smogiamųjų dronų. Juos visus sunaikino Ukrainos oro gynybos pajėgos ir priemonės“, – sakoma pranešime.

07:00 | Ukrainos kariuomenė: padėtis prie Časiv Jaro yra įtempta

Ukrainos pajėgos susiduria su sudėtinga padėtimi aplink rytinį Časiv Jaro miestą, Rusijai ten sutelkus savo puolimą, pirmadienį sakė Ukrainos kariuomenės pareigūnas.

Pastaraisiais mėnesiais Maskva fronto linijoje pasiekė nemažai laimėjimų, didindama savo pranašumą. Ukrainiečiams sunkiai sekasi trūkstant itin reikalingų šaudmenų iš Vakarų sąjungininkų.

„Situacija dėl Časiv Jaro jau ne pirmą dieną yra sudėtinga ir įtempta“, – sakė Ukrainos 26-osios artilerijos brigados atstovas Olehas Kalašnikovas.

„Šiandien tai pagrindinis priešo puolimo operacijų objektas. Jis bando pralaužti mūsų gynybą, kad pasiektų Časiv Jarą“, – pridūrė jis.

O. Kalašnikovas taip pat sakė, kad Rusija šiame rajone dažniau naudoja galingas valdomąsias bombas ir mėto jas ant apgyvendintų teritorijų bei Ukrainos karių įtvirtintų pozicijų.