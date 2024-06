Svarbiausi įvykiai:

10:27 | Ukraina kaltina JAV sąmoningai vilkinant F-16 pilotų parengimą: „Turime mažiau pilotų nei naikintuvų“

Ukrainiečiai kaltina JAV „sąmoningai vilkinant“ ukrainiečių naikintuvų F-16 pilotų ruošimą, rašo „The Times“. Pasak Oleksandros Ustinovos, specialiosios parlamentinės ginklų ir amunicijos komisijos vadovės, toks delsimas reiškia, kad iki metų pabaigos Ukrainoje greičiausiai bus tik 20 pilotų, kurie bus visiškai apmokyti pilotuoti F-16.

„Kol kas turėsime mažiau apmokytų pilotų nei naikintuvų“, – pridūrė ji.

Belgija, Danija, Nyderlandai ir Norvegija įsipareigojo perduoti Ukrainai daugiau kaip 60 naikintuvų F-16. Tikimasi, kad pirmieji naikintuvai į Ukrainą atvyks vėliau šiais metais.

Tačiau, pasak O. Ustinovos, kol kas tik aštuoni ukrainiečių pilotai rengiami Arizonos valstijoje, o dar 12 mokomi oro pajėgų bazėje Danijoje. Trečioji mokymo programa Rumunijoje dar neprasidėjo. Anot O. Ustinovos, Kyjivas prašė Vašingtono suteikti dar bent 10 vietų mokymo programose, tačiau prašymas buvo atmestas.

Vašingtonas pasakė Kyjivui, kad kitos šalys eilėje dėl mokymo vietų lenkia Ukrainos pilotus ir kad jis negali pažeisti savo įsipareigojimų joms. Oficialus JAV gynybos departamento atstovas taip pat pareiškė, kad Ukrainos pilotai patiria sunkumų dėl anglų kalbos žinių, taip pat dėl skrydžio programos, ir teigė, kad „mokymų lėktuvu F-16 pažanga yra gana menka“.

O. Ustinova tokius pareiškimus pavadino juokingais: „Tai ne argumentai, tai pasiteisinimai, ir jie juos nuolat kartoja“.

Aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F-16 (6 nuotr.) Aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F-16 Aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F-16 Aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F-16 +2 Aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F-16 Aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F-16 Aviacijos bazėje Šiauliuose nusileido Nyderlandų karinių oro pajėgų naikintuvai F-16

09:55 | Rusų nuostoliai

Ukrainos duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios Rusija jau neteko maždaug 528 620 karių

Rusija nuo visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. birželio 18 d. šioje šalyje jau neteko maždaug 528 620 karių, įskaitant 1 230 kariškių, kurie buvo nukauti arba sužeisti per pastarąsias 24 val., praneša Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 7 974 Rusijos tankus (+16 per praėjusią parą), 15 307 (+20) šarvuotąsias kovos mašinas, 13 959 (+32) artilerijos sistemas, 1 104 daugkartinio paleidimo raketų sistemas, 853 oro gynybos sistemas, 359 lėktuvus, 326 sraigtasparnius, 19 031 (+40) automobilį, 28 laivus, 1 povandeninį laivą, 11 187 (+20) dronus, 2 344 (+7) specialiosios technikos vienetus ir 2 297 (+1) sparnuotąsias raketas.

Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (12 nuotr.) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) +8 Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com) Bėgdami iš Charkivo rusai metė viską: paliko brangią techniką, tankus, bepiločius (nuotr. facebook.com)

09:30 | Naktį Ukraina numušė visus 10 Rusijos paleistų nepilotuojamų orlaivių „Shahed“

Antradienį Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė visus 10 Rusijos paleistų „Shahed-131/136“ tipo dronų, pranešė oro pajėgų vadas Mykola Oleščukas.

Jis parašė, kad anksti antradienį rusai paleido iš Primorsko-Achtarsko srities 10 šahedų, Ukrainos gynybos pajėgų mobiliosios ugnies grupės ir priešlėktuvinės gynybos daliniai juos visus numušė virš Zaporižios ir Dnipropetrovsko sričių.

Oro pajėgoms pastebėjus atskrendančius kamikadzėmis vadinamus dronus, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse buvo paskelbtas oro antskrydžio pavojus.

08:49 | Galingos liepsnos Rusijoje – Rostove dronai atakavo naftos rezervuarus

Rostovo gubernatorius Vasilijus Golubevas „Telegram“ pranešė, kad antradienio naktį Azove po dronų atakos užsiliepsnojo naftos rezervuarai.

„Azove dėl bepiločio orlaivio atakos užsidegė cisternos su naftos produktais. Preliminariais duomenimis, nukentėjusiųjų nebuvo. Nepaprastųjų situacijų ministerija organizavo gaisro gesinimą. Į įvykio vietą atvyko regioninio civilinės visuomenės ir nepaprastųjų situacijų departamento vadovas“, – rašė V. Golubevas.

Internete taip pat dalijamasi vaizdo įrašais iš įvykio vietos. Filmuotoje medžiagoje matyti dūmų stulpas, o kai kuriuose – gaisro pradžia.

08:08 | Rusija pripažino, kad Ukraina vasarį numušė jos lėktuvą A-50

Rusijos tyrimų komitetas pripažino, kad Ukraina 2024 m. vasario 23 d. numušė rusų tolimojo radiolokacinio stebėjimo ir valdymo lėktuvą A-50.

Apie tai buvo pranešta komiteto „Telegram“ kanale, informuoja „Ukrinform“.

Maskvos teismas parinko „prevencinę priemonę“ ir nusprendė už akių suimti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 138-osios priešlėktuvinių raketų brigados vadą pulkininką Mykolą Dziamaną.

Tyrimų komiteto pranešime sakoma, kad vasario 23 d. M. Dziamanas esą davė nurodymus sunaikinti Rusijos lėktuvą. Taip pat buvo pripažinta, kad per katastrofą žuvo 10 Rusijos karinio orlaivio įgulos narių.

Kaip jau skelbta, 2024 m. vasario 23 d. Ukrainos kariuomenė numušė Rusijos tolimojo radiolokacinio stebėjimo ir valdymo lėktuvą A-50. Tai buvo padaryta pasitelkiant priešlėktuvinių raketų sistemą S-200.

07:27 | Žiniasklaida: V. Putinas dėkoja Šiaurės Korėjai už tvirtą paramą Rusijos karui Ukrainoje

Prieš vizitą į Šiaurės Korėją Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagyrė Pchenjaną už tvirtą paramą Maskvos karui Ukrainoje, pirmadienį pranešė valstybinė žiniasklaida.

Oficialioji Korėjos centrinė naujienų agentūra (KCNA) paskelbė V. Putino straipsnį, kuriame jis dėkoja Šiaurės Korėjai už tvirtą paramą daugiau nei dvejus metus trunkančiai Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą.

V. Putinas rašė, kad abi šalys „dabar aktyviai plėtoja įvairiapusę partnerystę“. Rusijos prezidentas pridūrė, kad Maskva ir Pchenjanas „laikosi bendros linijos ir pozicijos Jungtinėse Tautose“.

06:45 | NATO vadovas: 23 narės laikosi tikslų gynybai skirti ne mažiau kaip 2 proc. BVP

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pirmadienį pareiškė, kad 23 iš 32 Aljanso narių laikosi įsipareigojimo gynybai skirti ne mažiau kaip 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).

J. Stoltenbergo teigimu, šiemet NATO turės rekordinį skaičių šalių, kurios bus pasiekusios prieš dešimtmetį užsibrėžtą tikslą.

„23 sąjungininkės šiemet gynybai išleis 2 proc. BVP ar daugiau“, – sakė jis per susitikimą su JAV prezidentu Joe Bidenu.

„NATO sąjungininkės šiemet gynybos išlaidas didina 18 proc. Tai didžiausias padidėjimas per pastaruosius dešimtmečius“, – pridūrė J. Stoltenbergas.