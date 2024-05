Svarbiausi įvykiai:

10:09 | Ukraina įspėja: Rusija šią savaitę bandys sukelti masinę paniką

Ukrainos Nacionalinio saugumo tarybos kovos su dezinformacija centras įspėja, kad artimiausiu metu galimi provokaciniai Rusijos ir Baltarusijos aukščiausiosios vadovybės pareiškimai, susiję su grasinimais Ukrainai. Vienas jų – melagystės apie antrojo fronto atvėrimą iš Baltarusijos.

„Pagrindinis to tikslas – sukelti masinę paniką Ukrainos visuomenėje“, – pažymėjo Centras, rašo „Fokus“.

Be to, kaip pranešama, rusai ir toliau diskredituos Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio, kaip šalies lyderio, legitimumą, taip pat Ukrainos „taikos formulę“.

Įspėjama, kad Rusijos Federacija didins dezinformacijos apie smurtinę mobilizaciją Ukrainoje mastą. Dėmesys bus sutelktas į tai, kad Ukrainos laukia ekonominė krizė dėl vyrų mobilizacijos iš įmonių. Maža to, galimos provokacijos dėl įvairių įmonių darbuotojų riaušių dėl darbdaviams suteiktų įgaliojimų įteikti šaukimus į teismą.

09:57 | Maskvos srityje nugriaudėjo sprogimai: pranešama apie drono sukeltą žalą

Gegužės 27 d. naktį Rusijos Balašichos mieste netoli Maskvos pasigirdo sprogimai, vietiniai gyventojai pranešė apie numuštą droną.

Maskvos srities gubernatoriaus Andrejaus Vorobjovo, apie 21 val. vakaro Balašichos miesto Kučino rajone priešlėktuvinės gynybos sistema esą numušė bepilotį orlaivį, o jo nuolaužos nukrito ant privataus namo. Namo gyventojai nenukentėjo.

Jis taip pat sakė, kad Balašichos gyventojai girdėjo sprogimus.

09:23 | Estijos ministras: Vengrija „patiria didelį spaudimą“ paaiškinti, kodėl toliau blokuoja paramą Ukrainai

Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna pirmadienį pareiškė, kad per ES užsienio reikalų ministrų susitikimą Vengrijai buvo daromas „didelis spaudimas“ paaiškinti, kodėl ji ir toliau trukdo teikti ES karinę pagalbą Ukrainai.

Budapeštas blokuoja išmokas iš Europos taikos priemonės (EPF) – nebiudžetinio fondo, naudojamo karinei įrangai įsigyti, taip pat mokėjimus iš pelno už Europos Sąjungoje įšaldytą Rusijos turtą, interviu agentūrai dpa sakė M. Tsahkna.

„Visada turėjome problemų su Vengrija“, – sakė jis, turėdamas omenyje ankstesnius ginčus dėl finansinės pagalbos Ukrainai ir derybų su ja dėl stojimo į ES pradžios. – Tačiau dabar turime vykdyti įsipareigojimus“.

09:01 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų gegužės 28 dienos Rusijos koviniai nuostoliai Ukrainoje siekė apie 503 800 karių, iš jų 1 460 – žuvo arba buvo sužeisti per pastarąją parą.

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 7 692 (+21 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 14 858 (+40) šarvuotas kovos mašinas, 13 029 (+48) artilerijos sistemas, 1 085 (+1) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius ir 815 priešlėktuvinės kovos sistemų. Rusijos kariuomenė taip pat neteko 357 karo lėktuvų, 326 sraigtasparnių, 10 482 (+15) taktinių bepiločių orlaivių sistemų, 2 221 sparnuotosios raketos, 27 karo laivų / katerių, 1 povandeninio laivo, 17 740 (+46) transporto priemonių ir degalų cisternų bei 2 122 (+4) specialiosios įrangos vienetų.

08:34 | ES gynybos ministrai susitiks aptarti pagalbos Ukrainai, ginklų pramonės klausimus

Europos Sąjungos gynybos ministrai antradienį susitiks Briuselyje, kad aptartų pagalbą Ukrainai bei pastangas stiprinti Europos gynybos pramonę.

ES yra įsipareigojusi iš inebiudžetinio Europos taikos priemonės fondo sutiekti Ukrainai 5 mlrd. eurų karinės pagalbos. Tačiau, kiekvienai ES narei turint veto teisę, Vengrija blokuoja išmokas iš fondo.

„Tokios gaišaties kaina – žmonių gyvybės, – pirmadienį po ES užsienio reikalų ministrų susitikimo pasakė ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis. – Esame susitarę, kad Vengrijos indėlis į Europos taikos priemonę nebus naudojamas karinei pagalbai Ukrainai teikti.“

08:08 | Rusijos ambasadorius atskleidė, kokiomis sąlygomis Kremlius derėtųsi su Ukraina

Pasirodžius pranešimams, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas svarsto galimybę sudaryti paliaubas su Ukraina, Maskvos pasiuntinys JAV nurodė, kokia yra Kremliaus pozicija dėl galimybių užbaigti per pastaruosius dešimtmečius daugiausiai gyvybių nusinešusį karą Europoje.

07:41 | Ukrainos oro pajėgos skelbia sunaikinusios tris rusų dronus

Ukrainos oro pajėgos antradienį pranešė per praėjusią naktį sunaikinusios tris rusų atakos dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai naktį paleido tris dronus „Shahed“.

Visi jie buvo numušti virš Zaporižios, Dnipropetrovsko ir Čerkasų sričių.

07:15 | Ukraina: derybos su Prancūzija ir kitomis šalimis dėl karinių instruktorių tebevyksta

Ukraina pirmadienį atsitraukė nuo pareiškimo, kad į šalį netrukus atvyks Prancūzijos kariniai instruktoriai, ir teigė, kad šiuo klausimu vis dar derasi su Paryžiumi ir kitais sąjungininkais.

Ukrainos gynybos ministerija pateikė savo paaiškinimą, kariuomenės vadui Oleksandrui Syrskiui pareiškus, kad į karo nuniokotą šalį netrukus atvyks pirmieji prancūzų kariniai instruktoriai.

„Kol kas šiuo klausimu vis dar diskutuojame su Prancūzija ir kitomis šalimis“, – sakoma Ukrainos gynybos ministerijos pareiškime.

06:42 | V. Zelenskis vyksta vizito į Belgiją

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį lankysis Belgijoje, kur pasirašys naujausią iš virtinės saugumo susitarimų su Vakarų sąjungininkais, pirmadienį pranešė belgų ministro pirmininko biuras.

Ukrainos lyderis į Briuselį atskris iš Ispanijos, tęsdamas kelionę po kelias Europos šalis, kuria siekia sutelkti paramą Kyjivui.

V. Zelenskis su Belgijos ministru pirmininku Aleksanderiu de Croo pasirašys dvišalį saugumo susitarimą, o po to jiedu surengs spaudos konferenciją.