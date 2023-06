Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

12:52 | Ukraina įspėja apie Krymo laukiantį pavojų

Ukrainos Chersono srities administracijos vadas Oleksandras Prokudinas savo „Telegram“ paskyroje įspėjo apie okupacinių Rusijos pajėgų rengiamą provokaciją.

„Rusai rengia dar vieną provokaciją laikinai okupuotame Kryme Armiansko chemijos gamykloje. Jie atgabeno sprogmenis į Krymo „Titano“ gamyklos teritoriją ir ją užminavo.

Dėl galimo sprogimo į atmosferą patektų tūkstančiai tonų nuodingų medžiagų ir kiltų mirtinas pavojus žmonėms ir aplinkai“, – įspėjo O. Prokudinas.

O. Prokudino teigimu, provokacijos atveju nukentės Krymo ir dar mažiausiai septynių Ukrainos sričių gyventojai, taip pat Turkija ir pati Rusija.

12:19 | A. Blinkenas: karas Ukrainoje – strateginė nesėkmė Rusijai

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas penktadienį invaziją į Ukrainą pavadino strategine nesėkme Rusijai ir atkreipė dėmesį į Vakarų vienybę bei Maskvos praradimus.

„[Vladimiro] Putino agresijos karas prieš Ukrainą yra strateginė nesėkmė, smarkiai mažinanti Rusijos karinę, ekonominę ir diplomatinę galią, jos įtaką daugeliui metų“, – pabrėžė A. Blinkenas, sakydamas kalbą Helsinkyje.

11:58 | DB: Kremliui iškilo dilema

Birželio 1-ąją Ukrainą palaikančios ir prieš Rusijos diktatą pasisakančios rusų partizanų pajėgos antrą kartą per 10 dienų smogė Rusijos teritorijai, Belgorodo sričiai. Vietos valdžia ėmėsi civilių gyventojų evakuacijos.

„Rusijos karinėms ir vidaus pajėgoms tikriausiai pavyko greičiau suvaldyti šį reidą nei ankstesnį.

Tačiau, kaip teigiama pačios Rusijos gynybos ministerijos pranešime spaudai, ji savo teritorijoje dislokavo didžiules karines pajėgas, įskaitant atakos sraigtasparnius ir sunkųjį termobarinį raketų paleidimo įrenginį TOS-1A.

Rusijos vadai dabar susiduria su sunkia dilema – ar sustiprinti gynybą Rusijos pasienio regionuose, ar sustiprinti savo pajėgas okupuotoje Ukrainoje“, – naujausioje savo apžvalgoje rašo Didžiosios Britanijos gynybos ministerija.

