Karas Ukrainoje. Ukraina ir JAV įspėja dėl Rusijos manevro: tai tik bandymas „suklaidinti“

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

08:25 | Beveik 4 mln. pabėgėlių

Ukrainą nuo karo pradžios paliko 3,9 mln. pabėgėlių, praneša Jungtinės Tautos. Dar 6,5 mln. žmonių paliko savo namus ir buvo perkelti šalies viduje.

08:13 | Stipriai apšaudytas gyvenamasis namas

Rusijos karinės pajėgos apšaudė Lisičansko, esančio Luhanske, gyvenamuosius rajonus. „Nexta“ teigimu, esama aukų, tik jų skaičius dar nėra žinoma.

Today, the #Russian occupiers shelled residential neighborhoods in #Lysychansk, #Luhansk region with heavy weapons. There are casualties, their number is not yet known. pic.twitter.com/VC2QX2KSuO REKLAMA March 30, 2022

07:56 | Pentagonas: Rusija ne atsitraukia nuo Kyjivo, o keičia pajėgų pozicijas

Rusija perkėlė nedidelę savo pajėgų prie Kyjivo dalį, bet neatsitraukia ir galbūt rengiasi vykdyti „didelį puolimą“ kitur Ukrainoje, antradienį paskelbė Pentagonas.

„Dabar matome nedidelę [rusų pajėgų] dalį, kuri atrodo judanti tolyn nuo Kyjivo; tai [vyksta] tą pačią dieną, kai rusai sako atsitraukiantys“, – nurodė Pentagono atstovas Johnas Kirby.

Jis kalbėjo kelios valandos po Rusijos gynybos viceministro Aleksandro Fomino pareiškimo, kad Maskva po „prasmingų“ derybų Stambule, „radikaliai“ sumažins savo karinius veiksmus šiaurinėje Ukrainoje, Kyjivo ir Černihivo srityse.

„Galiu jums pasakyti, kad didžioji dauguma... prieš Kyjivą sutelktų pajėgų vis dar yra ten, – sakė J. Kirby. – Tik matėme, kad nedidelis skaičius pradeda trauktis nuo Kyjivo, daugiausia į šiaurę.“

„Rusija nepasiekė savo tikslo užimti Kyjivą“, – sakė Pentagono atstovas, bet pridūrė, jog „tai nereiškia, kad grėsmės Kyjivui nebėra.“

REKLAMA

REKLAMA

„Mes nepasirengę vadinti to pasitraukimu ar net atsitraukimu, – sakė jis. – Manome, kad jie turbūt galvoja pakeisti pozicijas ir suteikti prioritetą kitur.“

„Visi turėtume būti pasirengę laukti didelio puolimo kituose Ukrainos rajonuose“, – pažymėjo jis ir nurodė, kad Rusijos pajėgų „puolamoji veikla“ buvo padidėjusi separatistiniame Donbaso regione.

07:51 | Nuotraukos atskleidžia, kaip suniokotas Mariupolis

Ukrainos uostamiesčio Mariupolio centre buvo sunaikinti ištisi miesto kvartalai, rodo naujausios kompanijos „Maxar Technologies“ nuotraukos.

Vaizdai patvirtina – Mariupolyje ir jo apylinkėse įvyko dešimtys sprogimų.

Vietovė, esanti į rytus nuo subombarduoto dramos teatro, kur, valdžios manymu, per Rusijos ataką žuvo apie 300 žmonių, paversta griuvėsiais. Vienoje palydovinėje nuotraukoje matyti, kad beveik kiekvienas pastatas liko be stogo arba stogai yra apgriauti.

Kitas didžiulis daugiabučių kompleksas pietryčių Mariupolyje buvo sunaikintas. CNN anksčiau patvirtino, kad prie šio daugiabučių komplekso veikė Rusijos kariai ir čečėnų kovotojai.

REKLAMA

REKLAMA

Mariupolis beveik sulygintas su žeme (6 nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) +2 Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.) Palydovinės nuotraukos iš Mariupolio („Maxar Technologies“ nuotr.)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Mariupolis beveik sulygintas su žeme

07:21 | V. Zelenskis: negali būti nė kalbos apie sankcijų Rusijai panaikinimą iki karo pabaigos

Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad negali būti nė kalbos apie sankcijų, įvestų Rusijai dėl įsiveržimo į savo kaimynę, panaikinimą, kol nesibaigs karas.

„Sankcijų [atšaukimo] klausimas negali būti keliamas tol, kol nesibaigs šis karas, kol neatgausime to, kas mums priklauso“, – vėlai antradienį vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.

07:00 | Kyjive girdėti daug sprogimų

Ankstų kovo 28 d. rytą keliose šalies srityse, įskaitant Kyjivo, Žitomyro, Charkivo, Dnipro ir Poltavos sritis, suveikė oro pavojaus sirenos.

⚡️Multiple explosions heard in Kyiv.



Air raid sirens went off early in the morning of March 28 in several oblasts across the country, including Kyiv, Zhytomyr, Kharkiv, Dnipro, and Poltava Oblasts. REKLAMA REKLAMA March 30, 2022

Vitaly Kim showed what the building of the #Mykolaiv Regional State Administration looked like after the occupiers' rocket attack.



The strike killed 12 people and 34 were wounded, the #Ukrainian media reported. pic.twitter.com/kWGpiEPm6D — NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022

06:54 | Sprogimas nusinešė 12 gyvybių

Mažiausiai 12 žmonių žuvo ir 33 buvo sužeisti antradienį Rusijos raketai pataikius į regiono administracinį pastatą pietiniame Ukrainos Mykolaivo mieste, pranešė pagalbos pareigūnai.

Antradienį prieš 9 val. vietos laiku Rusijos aviacijos antskrydis smogė devynių aukštų administracijos pastatui, sunaikindamas didelę pastato dalį, bei po nuolaužomis įkalindamas žmones.

„Griuvėsiuose buvo rasti 12 žmonių kūnai, o 33 žmonės buvo sužeisti“, – sakoma Ukrainos nepaprastųjų situacijų agentūros pranešime „Telegram“.

06:28 | JAV: Maskva gali persekioti amerikiečius Rusijoje

JAV valstybės departamentas antradienį paskelbė kelionių rekomendacijas, kuriose perspėjo, kad Maskva „gali išskirti ir sulaikyti JAV piliečius Rusijoje“, ir pakartojo ankstesnius perspėjimus amerikiečiams nevykti į šią šalį.

REKLAMA

REKLAMA

Įspėjimas buvo paskelbtas „dėl Rusijos karinių pajėgų neišprovokuotos ir nepagrįstos invazijos į Ukrainą“, taip pat dėl to, kad Rusijos valdžios institucijos gali persekioti JAV piliečius.

Rusijoje gyvenantys ar keliaujantys amerikiečius taip pat raginami „nedelsiant išvykti“.

06:08 | Netiki Rusijos pažadais

Rusijos pajėgų atitraukimas iš Ukrainos šiaurės tėra karių rotacija, siekiant „suklaidinti“, sako Ukrainos kariuomenė.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas savo naujausioje žvalgybos ataskaitoje teigia, kad Rusijos kariai ir toliau traukiasi iš Kyjivo ir Černihivo teritorijos Ukrainos šiaurėje, tačiau judėjimas yra tik „atskirų dalinių rotacija“, siekiant „klaidinti Ukrainos karinę vadovybę“.

„Remiantis kai kuriais požymiais, Rusijos priešas pergrupuoja dalinius, kad sutelktų pagrindines pastangas į Rytus.

Tuo pat metu vadinamasis „karių išvedimas“ tikriausiai yra atskirų dalinių rotacija ir juo siekiama suklaidinti Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinę vadovybę ir sukurti klaidingą nuomonę apie okupantų atsisakymą planuoti apsupti Ukrainos miestą. Kyjivas“, – rašoma ataskaitoje.

REKLAMA

REKLAMA

Po antradienį Stambule, Turkijoje, vykusių derybų, Rusija pažadėjo „radikaliai“ sumažinti savo karinius veiksmus šiaurinėje Ukrainoje, taip pat šalia sostinės Kyjivo.

Karas Ukrainoje (33 nuotr.) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +29 Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(33 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

Svarbiausi antradienio įvykiai

► Rusija „radikaliai“ sumažins savo karinius veiksmus šiaurinėje Ukrainoje, taip pat šalia sostinės Kyjivo po „prasmingų“ derybų Stambule, pranešė Maskvos derybininkai.

► Ukrainos derybininkai, dalyvaujantys Turkijoje vykstančiose derybose su Rusija, nurodė raginantys sudaryti tarptautinį sutartį, pagal kurią kitos šalys turėtų tapti Ukrainos saugumo garantėmis.

► Rusija smogė regiono vyriausybės būstinei pietiniame Mykolajivo mieste, pranešė gubernatorius Vitalijus Kimas. Žuvo mažiausiai du žmonės.

► Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas spaudai pareiškė, jog rusiškų gamtinių dujų tiekimas Europai gali būti nutrauktas, jei už jas nebus mokama Rusijos rubliais.

REKLAMA

REKLAMA

► Jungtinės Valstijos, jau įvedusios sankcijas Rusijos gynybos pramonei, svarsto galimybę taikyti jas ir kitiems sektoriams, susijusiems su Maskvos sukeltu karu Ukrainoje, pranešė vienas Iždo departamento pareigūnas.

► Ukraina turi įrodymų, kad Rusijos pajėgos panaudojo uždraustas kasetines bombas dviejuose pietiniuose šalies regionuose, pareiškė generalinė prokurorė Iryna Venediktova.

► JAV prezidentas Joe Bidenas sakė neišsižadantis savo savaitgalio pareiškimo svarbioje kalboje, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas „negali likti valdžioje“, ir teigė, kad jis išreiškė asmeninį „pasipiktinimą“.

► Rusijos oligarchas Romanas Abramovičius ir Ukrainos derybininkai anksčiau šį mėnesį tapo įtariamos apnuodijimo atakos, kuria, manoma, Maskvos griežtosios linijos šalininkai siekė sužlugdyti taikos derybas, taikiniais, pranešė laikraštis „The Wall Street Journal“.

► Rusijos „Wagner“ grupė pasiuntė savo samdinius į Rytų Ukrainą, pranešė Jungtinės Karalystės gynybos ministerija ir pridūrė, kad po Rusijos nesėkmių kovose tikriausiai dalyvaus daugiau kaip 1 000 samdinių.

► Ukrainos pajėgos išlaisvino Kyjivo priemiestį Irpinę, pranešė vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis.