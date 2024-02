Svarbiausi įvykiai:

Chersone girdėti sprogimai, Rusijos pajėgos apšaudo miestą iš kairiojo Dnipro upės kranto, rašo „Ukrinform“.

Vietos gyventojai raginami eiti į saugias vietas.

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pareiškė, kad dauguma ES šalių nepakankamai remia Ukrainą, rašo „Sky news“.

Apie tai jis kalbėjo ketvirtadienį po ES aukščiausiojo lygio susitikimo.

„Ar mes iš tikrųjų darome pakankamai?“ – klausė jis.

„Daugeliu atvejų atsakymas gali būti tik ne“, – pareiškė O. Scholzas.

Vokietijos kancleris O. Scholzas anksčiau sausį pareiškė, kad jo šalis Ukrainai 2024 metais skirs daugiau kaip 7 mlrd. eurų karinės paramos.

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) ketvirtadienį pranešė, kad Ukrainos atominės energetikos operatorės „Energoatom“ darbuotojams uždrausta patekti į Rusijos okupuotą Zaporižios AE.

Kitą savaitę TATENA vadovas Rafaelis Grossi apsilankys objekte ir paprašys papildomos informacijos apie „naujus nurodymus“ dėl elektrinės personalo, sakoma agentūros pranešime.

Ukrainos prezidentas gali priimti bet kokius sprendimus dėl Ukrainos pareigūnų personalo, komentuodamas galimą Ukrainos pajėgų vado Valerijaus Zalužno atleidimą, interviu „Kanal 24“ sako Mychaila Podoliakas.

Šios savaitės pradžioje ukrainiečių žiniasklaidoje buvo paskelbta naujiena, kad Volodymyras Zelenskis neva atleido V. Zalužną. Vis dėlto netrukus informacija buvo paneigta.

Kiek vėliau Vakarų žiniasklaida nurodė, kad V. Zelenskis planavo pakeisti V. Zalužną arba tai padarys artimiausiomis dienomis.

„Prezidentas gali priimti bet kokius personalo sprendimus savo tiesioginėje atsakomybėje“, – sako M. Podoliakas.

Pasak jo, V. Zelenskis nuolat bendrauja ne tik su vyriausiuoju vadu, bet ir su Generaliniu štabu bei sričių vadovais. Todėl V. Zelenskis žino esamą padėtį, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus, nurodo M. Podoliakas.

„Norėčiau, kad šiame karo etape suprastume, jog karas nėra politika, karas nėra apie tai, kas kam patinka ar nepatinka. Karas yra apie rezultatus“, – pabrėžia jis.

Rusijos raketiniame kateryje „Ivanovec“, kuris buvo sunaikintas vasario 1 d. naktį laikinai okupuotame Kryme, galėjo būti 40 jūreivių, praneša Ukrainos karinis jūrų laivynas, rašo UNIAN.

„Tai gana didelė netektis, turint omenyje, kad Rusijos Federacijos Juodosios jūros laivyne yra tik trys tokie projekto 1241.1 kateriai ir ginkluotė, tarp jų – iki 130 km nuotolio „Moskit“ tipo prieštankinės raketos“, – cituojama laivyno žinutė.

Anot ukrainiečių, smūgio vietoje tęsiamos paieškos ir gelbėjimo operacijos. Gali būti, kad kateryje buvo 40 rusų jūreivių.

„Ši operacija – dar vienas priminimas rusų okupantams, kad nebaudžiamai pasilikti anksčiau okupuotų objektų teritorijoje Kryme yra kenksminga jų sveikatai“, – teigia Ukrainos karinis jūrų laivynas.

Primename, kad vasario 1-osios naktį Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos specialiojo dalinio „Group 13“ kariai sunaikino Rusijos Juodosios jūros laivyno raketinį katerį „Ivanovec“.

Kateris stovėjo reide Donuzlavo ežere laikinai okupuotame Kryme.

Dėl kelių tiesioginių pataikymų į korpusą Rusijos laivui buvo padaryta žala, nesuderinama su tolesniu judėjimu, „Ivanovec“ pakrypo ir nuskendo.

Valstybės-agresorės prarasto laivo vertė – maždaug 60–70 milijonų dolerių.

Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas ketvirtadienį pareiškė, kad gavo sau garantijų dėl milijardų eurų ES paramos mainais į Budapešto veto atšaukimą 50 mlrd. eurų finansinei pagalbai Ukrainai.

Jis sakė, kad Vengrija nerimavo, jog Vengrijai skirti ES pinigai atiteks Ukrainai.

„Galiausiai išsiderėjome kontrolės mechanizmą, kuris garantuotų, kad pinigai bus naudojami protingai, ir gavome garantiją, kad Vengrijos pinigai neatsidurs Ukrainoje“, – tvirtino V. Orbanas.

Anksčiau ketvirtadienį Europos Sąjungos lyderiai pasiekė susitarimą dėl ilgalaikės paramos Ukrainai, kurią iki šiol blokavo vienintelė Vengrija.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino vieningą ES vadovų sprendimą skirti 50 mlrd. eurų naują finansavimą karo nualintos šalies viešiesiems finansams stiprinti.

ES vadovai įveikė Vengrijos pasipriešinimą ir ketvirtadienį vadovų susitikime pasiekė susitarimą dėl paramos.

„Labai svarbu, kad sprendimą priėmė visi 27 vadovai, o tai dar kartą įrodo tvirtą ES vienybę, – socialiniame tinkle X rašė V. Zelenskis. – Tolesnė ES finansinė parama Ukrainai sustiprins ilgalaikį ekonominį ir finansinį stabilumą, kuris yra ne mažiau svarbus nei karinė pagalba ir sankcijų spaudimas Rusijai“.

Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba sakė, kad tai „istorinės reikšmės žingsnis“.

„Tai rodo, kad bet kokios kalbos apie tariamą „nuovargį“ ar „silpnėjančią paramą“ yra tiesiog melagingos“, – rašė jis socialiniame tinkle.

„Europa dar kartą pademonstravo savo stiprybę ir gebėjimą priimti svarbius sprendimus nepriklausomai nuo kitų, – rašė D. Kuleba. – Tai taip pat aiškiai rodo, kad [Rusijos prezidento Vladimiro] Putino viltys išsekinti Ukrainos ir pasaulio ryžtą yra bergždžios“.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Ch. Michelis ketvirtadienį patvirtino, kad visi Europos Sąjungos lyderiai vieningai sutarė Ukrainai skirti 50 mlrd. eurų paramos.

„Visi 27 vadovai susitarė dėl papildomo 50 mlrd. eurų paramos Ukrainai paketo iš ES biudžeto. Tai užtikrina tvirtą, ilgalaikį ir nuspėjamą finansavimą Ukrainai.

ES prisiima lyderystę ir atsakomybę remiant Ukrainą; žinome, kas pastatyta ant kortos“, – socialiniame tinkle X rašė EVT pirmininkas Ch. Michelis.

ES lyderiai ketvirtadienį surengė derybas, kad įtikintų Vengrijos premjerą atsisakyti veto dėl 50 mlrd. eurų paramos Ukrainai.

