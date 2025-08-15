Ukraina atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą

Trumpas griežtas dėl Putino: „Jis su manimi nepajuokaus“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį tvirtino, kad nesileis bauginamas Rusijos lyderio Vladimiro Putino, viršūnių susitikimo išvakarėse pareiškęs, kad Ukraina bus įtraukta į bet kokį susitarimą dėl jos likimo.
V. Putinas penktadienį D. Trumpo kvietimu išskrenda į Aliaską – tai bus pirmasis jo vizitas Vakarų šalyje nuo 2022 metų, kai jis įsakė surengti invaziją į Ukrainą, nusinešusią dešimčių tūkstančių žmonių gyvybes.
Rusijai skelbiant apie pergales mūšio lauke, Kremlius pareiškė, kad abu prezidentai planuoja susitikti akis į akį, o tai sustiprino Europos lyderių baimę, kad V. Putinas įkalbės D. Trumpą sudaryti Kyjivui nepalankų susitarimą.
D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose tvirtino: „Aš esu prezidentas, ir jis su manimi nepajuokaus.“
„Per pirmąsias dvi, tris, keturias ar penkias minutes (...) suprasiu, ar mūsų susitikimas bus geras, ar blogas“, – sakė JAV lyderis.
„Jei tai bus blogas susitikimas, jis baigsis labai greitai, o jei tai bus geras susitikimas, labai greitai pasieksime taiką“, – kalbėjo D. Trumpas, kuris sakė, kad esama 25 proc. nesėkmės tikimybės.
D. Trumpas praeityje yra reiškęs susižavėjimą V. Putinu ir sulaukė plačios kritikos po 2018 metais Helsinkyje vykusio viršūnių susitikimo, kuriame jis, regis, sutiko su Rusijos paneigimais dėl amerikiečių žvalgybos informacijos apie Maskvos kišimąsi į JAV rinkimus.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Aliaskos viršūnių susitikimą, kurį jis pasmerkė kaip atlygį V. Putinui, ir atmetė D. Trumpo raginimus atiduoti teritoriją.
D. Trumpas pažadėjo nesudaryti jokio susitarimo su V. Putinu vienas ir sakė, kad tikisi surengti trišalį viršūnių susitikimą su V. Zelenskiu, galbūt iškart po derybų Aliaskoje.
„Antrasis susitikimas bus labai, labai svarbus, nes tai bus susitikimas, kuriame jie pasieks susitarimą. Ir aš nenoriu vartoti žodžio „skaldyti“. Bet žinote, tam tikra prasme tai nėra blogas terminas“, – „Fox News Radio“ sakė D. Trumpas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio savo ruožtu žurnalistams sakė, kad bet koks būsimas susitarimas taip pat privalo užtikrinti saugumo garantijas Ukrainai.
Tačiau D. Trumpas anksčiau palaikė Rusijos poziciją, kad Ukraina negali tapti NATO nare.
Besikeičiantis tonas
D. Trumpas anksčiau gyrėsi galįs užbaigti karą per 24 valandas nuo grįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį.
Tačiau jo skambučiai V. Putinui – ir intensyvus spaudimas V. Zelenskiui sutikti su nuolaidomis – nepaveikė Rusijos lyderio, o vėliau D. Trumpas perspėjo apie „labai rimtas pasekmes“, jei Kremliaus šeimininkas ir toliau ignoruos jo raginimus.
Derybos turėtų prasidėti penktadienį 11 val. 30 min. vietos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku Elmendorfo oro pajėgų bazėje, kuri atliko labai svarbų vaidmenį JAV stebint Rusiją.
V. Zelenskis Londone susitiko su britų premjeru Keiru Starmeriu (Kiru Starmeriu), kuris pažadėjo solidarumą, o ankstesnę dieną Berlyne irgi sulaukė palaikymo.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas (Frydrichas Mercas) penktadienį paragino V. Putiną pasinaudoti paliaubų galimybe.
„Tikslas turi būti aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame taip pat dalyvautų prezidentas Zelenskis ir kuriame turi būti susitarta dėl paliaubų“, – pareiškime teigė jis, pridurdamas, kad D. Trumpas „dabar gali žengti svarbų žingsnį taikos link“.
Rusija prieš aukščiausiojo lygio susitikimą mūšio lauke pasiekė pažangos.
Ketvirtadienį Ukraina paskelbė privalomą šeimų su vaikais evakuaciją iš rytinio Družkivkos miesto ir keturių netoliese esančių kaimų. Šioje teritorijoje Rusija greitai prasiveržė.
Įvairūs vertinimai
Po Rusijos invazijos per tiesioginę diplomatiją Ukrainai ir Rusijai nepavyko pasiekti jokių didesnių susitarimų, išskyrus belaisvių mainus.
Ketvirtadienį Rusija pranešė, kad grąžino Ukrainai 84 belaisvius mainais į tokį patį skaičių Rusijos karo belaisvių.
Karo Ukrainoje užbaigimo galimybės Jungtinėse Valstijose vertinamos įvairiai. „Pew“ tyrimų centro apklausa parodė, kad 59 proc. amerikiečių nepasitiki D. Trumpo išmintimi šiuo klausimu.
Ankoridže, įsikūrusiame kalnų apsuptyje, beveik nematyti jokių ženklų, kad jis yra pasaulinio dėmesio centre, išskyrus miesto centre iškabintus plakatus, smerkiančius V. Putiną, o kalbinti žmonės išsakė įvairias nuomones apie viršūnių susitikimą.
„Manau, kad kviesti tokį karo nusikaltėlį kaip Putinas į Jungtines Valstijas yra tikra parodija. Labiausiai nerimauju, kad jis derybomis viską pašalins ir nebus įmanoma rasti taikaus sprendimo“, – sakė 62 metų pensininkas iš Šiaurės Karolinos Jay Ahuja.
Tačiau 63 metų pensininkė Kimberly Brown iš Ohajo teigė, kad Aliaska yra „ideali vieta“ viršūnių susitikimui.
„Aš tiesiog manau, kad Trumpas yra geriausias žmogus derėtis dėl taikos pasaulyje“, – sakė ji.
„Sky News“: Ukraina pageidautų, kad šis susitikimas apskritai nevyktų
Ukrainoje dirbantis „Sky News“ užsienio naujienų redaktorius Dominicas Waghornas atkreipia dėmesį, kad Ukraina pageidautų, jog šis susitikimas apskritai nevyktų.
„Jau atrodė, kad Trumpas prarado kantrybę Putino atžvilgiu ir ketino Rusijai taikyti dar griežtesnes sankcijas, kol jo dėmesį atitraukė Rusijos lyderio pasiūlymas susitikti. Ukrainiečiai sako, kad Aliaskos viršūnių susitikimas yra dovana Putinui: jis šitaip grąžinamas į pasaulinę areną“, – rašo D. Waghornas.
„Jie baiminasi, kad Putinas apgaus Trumpą, viliodamas šį pelnu iš atkuriamų JAV ir Rusijos santykių, o į Ukrainos likimą atsižvelgta nebus. Tai leistų Rusijai atgauti jėgas, persiginkluoti ir pasirengti naujam karo etapui po kelerių metų“, – pažymi „Sky News“ užsienio naujienų redaktorius.
Aliaskos valstijoje dirbanti „Sky News“ korespondentė Amerikoje Martha Kelner atkreipia dėmesį, kad šio viršūnių susitikimo eigą nemaža dalimi lems D. Trumpo charakteris ir garbės troškimas.
„Kaip visada, Donaldas Trumpas jau turi galvoje konkretų vaizdinį.
O tas vaizdinys toks: Trumpas JAV teritorijoje spaudžia ranką galingiausiam pasaulio lyderiui Vladimirui Putinui. (Šis vaizdinys paglosto JAV prezidento – ELTA) tuštybę ir norą būti dėmesio centre.
Čia taip pat svarbus garbės troškimas.
Trumpas rinkimų kampanijos metu sakė, kad Rusijos ir Ukrainos karą užbaigs pirmąją savo darbo dieną, todėl jis nori išpildyti savo pažadą rinkėjams – nors jam tai užtruko daugiau nei 200 dienų ir kol kas jis gavo viso labo šį susitikimą, be jokių aiškių nuolaidų iš Putino.
Trumpo ir daugelio jį palaikančiųjų nuomone, (JAV prezidentas – ELTA) yra derybų virtuozas, pagrindinis sandorių sudarinėtojas, ir jis nori šią reputaciją sustiprinti“, – pažymi „Sky News“ korespondentė Amerikoje.
„(D. Trumpas – ELTA) tikisi, kad šis susitikimas, paprasčiausiai susėdimas su Putinu, gali pakeisti (karo eigą – ELTA). Rusijos prezidentas gali turėti kitokių planų“, – reziumuoja M. Kelner.
Aliaskoje susitiks Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV vadovas Donaldas Trumpas penktadienį Aliaskoje aptars karo Ukrainoje sprendimo būdus.
Šis susitikimas bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.
Derybas Elmendorfo-Richardsono oro pajėgų bazėje planuojama pradėti 11 val. 30 min. Aliaskos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po susitikimo abu lyderiai surengs bendrą spaudos konferenciją derybų rezultatams apibendrinti.
Kaip pranešama, vyks prezidentų susitikimas akis į akį, o vėliau prie jų prisijungs rusų ir amerikiečių delegacijos.
Suintensyvėjęs Rusijos puolimas po to, kai Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Ankoridže vyksiantį susitikimą, pakurstė būgštavimus, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimą, pagal kurį Kyjivas būtų priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
D. Trumpas pareiškė, kad Rusijai grėstų griežtos pasekmės, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, tačiau išsamiau nepaaiškino, ką turėjo omenyje.
JAV prezidentas derybų išvakarėse sakė, kad bet koks susitarimas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą nutraukimo bus pasiektas per antrąjį trišalį susitikimą su Ukrainos lyderiu, o ne penktadienį Aliaskoje.
JAV lyderis per savo 2024 metų rinkimų kampaniją daugybę kartų žadėjo nutraukti karą Ukrainoje per 24 valandas nuo savo antrosios kadencijos pradžios sausį, tačiau kol kas padarė menką pažangą derantis dėl taikos susitarimo.
Jis pagrasino antrinėmis sankcijomis Rusijos prekybos partneriams dėl invazijos į Ukrainą, tačiau jo nustatytas terminas praėjo praėjusią savaitę, o jokių veiksmų nebuvo paskelbta.
Tuo metu V. Putinas derybų išvakarėse gyrė JAV pastangas siekiant užbaigti karą.
Karui Ukrainoje tebesitęsiant, trečiadienį V. Zelenskis nuskrido į Berlyną ir prisijungė prie kanclerio Friedricho Merzo virtualiame susitikime su kitais Europos lyderiais, NATO ir Europos Sąjungos (ES) vadovais, per kurį jie kalbėjosi su D. Trumpu ir ragino laikytis vieningos pozicijos prieš Rusiją.
Vokietijos kancleris teigė, kad susitikimas buvo „išties konstruktyvus“ ir lyderiai „palinkėjo prezidentui Trumpui visokeriopos sėkmės“ per susitikimą su V. Putinu.
Sutarta, kad D. Trumpas turi siekti užtikrinti paliaubas, o šis sakė, kad jei Rusija nesustabdys puolimo, jai gresia griežtos pasekmės.
D. Trumpas pareiškė, kad po Aliaskoje įvyksiančio jo ir V. Putino susitikimo planuoja surengti trišalį susitikimą, į kurį bus pakviestas ir Ukrainos prezidentas. Jis taip pat pažadėjo iškart po susitikimo su Kremliaus šeimininku informuoti V. Zelenskį ir Europos lyderius apie savo derybų rezultatus.
Ukraina atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą
Ukrainos dronai naktį į penktadienį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Syzranės mieste, pranešė Ukrainos „Telegram“ kanalas „Krimskij Vietier“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose virš didelio pramonės komplekso matyti liepsnos ir kylantys dūmų stulpai. Tai esą „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla Rusijos Samaros srityje. Ji yra mažiausiai už 700 km nuo Ukrainos sienos. Tai viena didžiausių valstybinio koncerno naftos perdirbimo gamyklų. Ji aprūpino degalais rusų pajėgas.
Kokia žala padaryta ir ar nukentėjo žmonės, kol kas nežinoma.
Agentūra „Ukrinform“ tuo tarpu praneša, kad specialiųjų operacijų pajėgos kartu su kitais Ukrainos kariniais daliniais ketvirtadienį smogė Olios uostui Rusijos Astrachanės srityje. Rusai jį naudojo kaip svarbų logistikos punktą karinių prekių pristatymui iš Irano.
Turimais duomenimis, pataikyta į laivą „Port Olia 4“, kuriame buvo dronų „Shahed“ komponentai ir amunicija iš Irano.