Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

14:24 | Ukraina: apie jokius ginklų sudėjimus ir kalbos būti negali

Anot V. Zelenskio administracijos patarėjo M. Podoliako, Ukraina atmeta bet kokius siūlymus „nedelsiant nutraukti ugnį“ ir „pradėti derybas čia ir dabar“, kurie leistų Rusijai įtvirtinti savo pozicijas okupuotose teritorijose.

„Vienintelis pagrindinis „derybų pagrindas“ yra prezidento Zelenskio taikos formulė. Negali būti jokių kompromisinių pozicijų, tokių kaip „neatidėliotinos paliaubos“ ir „derybos čia ir dabar“, kurios suteikia Rusijai laiko pasilikti okupuotose teritorijose. Tik Rusijos kariuomenės išvedimas prie sienos 1991 m. Nereikėtų turėti iliuzijų: bet koks „Minskas-3“ tik pratęs karą ateityje. Būtent „iliuzijų atsisakymas“, kuris šiandien vyksta daugelyje šalių, vakar pasmerkusių Rusiją ir jos ketinimą „nužudyti“ tarptautinę teisę…“ – savo žinutėje „Twitter“ rašė M. Podoliakas.

The only basic "foundation for negotiations" is President #Zelenskyy's #PeaceFormula. There can be no compromise positions such as "immediate ceasefires" and "negotiations here and now" that give #Russia time to stay in the occupied territories. Only the withdrawal of Russian…

REKLAMA