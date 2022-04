Karas Ukrainoje. Tyla prieš audrą? Rusija ruošiasi naujam smūgiui Ukrainoje

Svarbiausi karo Ukrainoje įvykiai:

10:04 | Oficialūs žuvusiųjų skaičiai

Patvirtinta, kad iš viso nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios žuvo mažiausiai 1611 civilių, iš jų 131 vaikas. Iš viso buvo sužeisti 2227 žmonės.

09:52 | Rusijos pajėgos atakuoja Odesos sritį iš Juodosios jūros.

Anot Odesos miesto tarybos, Rusijos karinės pajėgos iš karinių laivų apšaudė miestą, padarė žalos vietos infrastruktūrai. Daugiau detalių apie išpuolį kol kas neskelbiama, rašo „The Kyiv Independent“.

⚡️Russian forces strike at Odesa Oblast from the Black Sea.



According to the Odesa city council, citing the Armed Forces, the missile strike launched by Russian warships has damaged some infrastructure in the region. The details of the attack are yet to be published.