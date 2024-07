Svarbiausi įvykiai:

16:00 | Britanija turi būti pasirengusi karui per trejus metus – šalies generalinio štabo vadas

Šiuo atveju kalbama apie pasirengimą kariauti su „ašies šalimis“ – Rusija, Kinija, Iranu ir Šiaurės Korėja, pareiškė Jungtinės Karalystės generalinio štabo viršininkas.

Generolas Rolandas Walkeris mano, kad V. Putinas po invazijos į Ukrainą bus „labai, labai pavojingas“ ir „vedamas keršto“ prieš Ukrainos ginkluotąsias pajėgas remiančias šalis, rašoma BBC. Tai visų pirma, anot jo, liečia Jungtinę Karalystę. Jis taip pat įspėjo apie galimą Kinijos invaziją į Taivaną, Irano norą kurti branduolinius ginklus ir Šiaurės Korėjos grėsmę.

JK generalinio štabo viršininkas pažymi, kad, atsižvelgiant į grėsmes, šalies kariuomenei būtina skubiai atkurti savo gebėjimą atgrasyti nuo būsimų karų, pasitelkiant tvirtą kovinę galią.

„Turime daug laiko... pasirengti, veikti ir užtikrinti, kad atstatytume patikimas sausumos pajėgas atgrasymo strategijai paremti“, – jo žodžius citavo „Sky News“.

15:48 | O. Scholzas: Berlynas neplanuoja keisti savo sprendimo dėl smūgių vokiškais ginklais į Rusijos teritorijos gilumą

Vokietija nežengs žingsnių, galinčių sukelti tiesioginę konfrontaciją su Rusija.

Tai per spaudos konferenciją Berlyne pareiškė Vokietijos kancleris Olafas Scholzas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Visi mūsų sprendimai pasveriami ir priimami taip, kad nebūtų eskalacijos, kad karas tarp Rusijos ir Ukrainos nevirstų karu tarp Rusijos ir NATO“, – teigė O. Scholzas, komentuodamas, kokio tipo ginkluotę Vokietija perduoda Ukrainai.

Jis pažymėjo, kad Berlynas neketina keisti savo sprendimo neperduoti Ukrainai tolimojo nuotolio raketų ir neleisti jai smogti vokiškais ginklais į Rusijos teritorijos gilumą. O dalinį draudimo panaikinimą santykinai nedidelėje teritorijoje kancleris aiškino tuo, jog, Rusijos kariuomenei puolant Charkivo kryptimi, „reikėjo skubiai ką nors daryti“, kad Rusija negalėtų naudotis siena kaip priedanga, rengdama masines atakas prieš didelį Ukrainos miestą.

„Mes labai aiškiai pasakėme: nepulsime Rusijos savo lėktuvais ir raketomis, taip pat nesiųsime savo karių (į Ukrainą)“, – pareiškė kancleris.

14:48 | Syrskis: Rusija 2–3 kartus lenkia Ukrainą ginklais, karių skaičių šiemet ketina didinti dar 170 tūkst.

Interviu britų laikraščiui „The Guardian“ Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis sakė, kad Maskva šiuo metu Ukrainoje dislokuoja apie 520 000 karių ir planuoja iki metų pabaigos jų skaičių padidinti iki 690 000.

„Kalbant apie įrangą, jų naudai yra santykis 1:2 arba 1:3“, – toliau kalbėjo generolas pulkininkas.

Jo teigimu, būtent tai yra pagrindinė Kyjive nesėkmių mūšio lauke pastaraisiais mėnesiais priežastis. Pasak O. Syrskio, Maskva pastaruoju metu pasiekė laimėjimų daugiausia dėl savo sunkiosios technikos pranašumo.

Rusijos tankų skaičius išaugo nuo 1 700 (2022 m.) iki 3 500, artilerijos sistemų skaičius patrigubėjo, o šarvuočių skaičius padidėjo nuo 4 500 iki 8 900, rašo „The Guardian“.

Tačiau Rusijos sėkmė yra tik taktinė ir brangiai kainuoja, sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vadas, pridurdamas, kad Rusija patiria „tris kartus“ daugiau nuostolių nei Kyjivo pajėgos, o kai kuriose vietovėse – dar daugiau.

14:00 | Ukrainos ministras Kinijai pareiškė, kad Rusija nepasirengusi sąžiningoms deryboms

Kyjivas yra pasirengęs derėtis su Rusijos atstovais, kai Maskva norės surengti sąžiningas derybas, Kinijoje pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba.

Jį trečiadienį citavo jo ministerija.

„Dmytro Kuleba pakartojo nuoseklią Ukrainos poziciją, kad ji yra pasirengusi derėtis su Rusijos puse tam tikru metu, kai Rusija bus pasirengusi derėtis sąžiningai, tačiau pabrėžė, kad šiuo metu Rusijos pusė nėra tam nusiteikusi“, – sakoma Užsienio reikalų ministerijos pranešime.

13:16 | Rumunija po pranešimų apie sprogimus ieško dronų nuolaužų prie sienos su Ukraina

NATO narės Rumunijos kariuomenė po pranešimų apie pasigirdusius sprogimus trečiadienį netoli sienos su Ukraina ieškojo dronų nuolaužų. Ši žinia pasirodė po to, kai Ukraina tapo naujų atakų taikiniu.

Rusijai nuo savo invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasarį vis rengiant naktines atakas prieš šios šalies miestus, Rumunijoje jau ne kartą buvo rasta bepiločių orlaivių fragmentų.

Naktį iš antradienio į trečiadienį teritorijos Pietų Ukrainoje prie Dunojaus, kuris ten žymi sieną su Rumunija, vėl buvo puolamos dronais.

12:42 | Lenkijos ultimatumas – be šito Ukraina negali stoti į Europos Sąjungą

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas pareiškė, kad „neišsprendus Voluinės klausimo, Ukraina neįstos į Europos Sąjungą“. Ministrą cituoja „Polsat News“.

12:10 | „Kritinė padėtis“ Rytuose: rusai apsupa karius Donecke, ukrainiečiai negavo įsakymo trauktis

Ukrainiečių analitikai „DeepState“ skelbia, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos bando apsupti dalį Donecko srities gynybos pajėgų grupės Prohreso kaimelyje. Ukrainiečių kariai dar negavo įsakymo trauktis.

„Priešas bando apsupti dalį gynybos pajėgų grupės prie Prohreso: įsakymo pasitraukti nėra“, – „Telegram“ rašo „DeepState“.

Pasak analitikų, į juos kreipėsi 31-osios atskiros mechanizuotosios brigados 1-ojo ir 3-iojo batalionų kovotojai, kurie kelias pastarąsias dienas gynė apsuptį.

„Savaitgalį operatyvinė ir taktinė padėtis tapo kritinė dėl chaotiško vienos iš pėstininkų brigadų pasitraukimo. Į pagalbą atvykusi 47-oji atskira mechanizuotoji brigada nesugebėjo sulaikyti priešo, kuris buvo gausesnis skaičiumi“, – skelbia analitikai.

Pranešime teigiama, kad Ukrainos gynėjai apie pavojų ir galimas pasekmes praneša bataliono vadovybei. Pastaroji juos palaiko, tačiau nori, kad kovotojai ir toliau liktų savo pozicijose.

„Vadovavimo kuopoms praktiškai nėra, nes jų vadai sužeisti arba žuvo“, – rašo „DeepState“.

NUOTRAUKOS: gyvenimas Donecke (31 nuotr.)

(31 nuotr.) FOTOGALERIJA. NUOTRAUKOS: gyvenimas Donecke

11:40 | Rusų nuostoliai

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų liepos 23 dienos Rusijos kariuomenės koviniai nuostoliai Ukrainoje siekė apie 570 120 žmonių, įskaitant 1 140 žmonių per pastarąją parą.

Tai skelbiama Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo feisbuko puslapyje.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 8 302 (+14 per pastarąją parą) Rusijos tankus, 16 013 (+13) šarvuotų kovos mašinų, 15 759 (+65) artilerijos sistemas, 1 125 (+0) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 902 (+1) oro gynybos sistemas, 363 (+1) orlaivius, ir 326 (+0) sraigtasparnius, operacinio ir taktinio lygmens bepiločių orlaivių – 12 544 (+33), sparnuotųjų raketų – 2 402 (+1), laivų / katerių – 28 (+0), povandeninių laivų – 1 (+0), transporto priemonių ir autocisternų – 21 279 (+77), specialiosios įrangos vienetų – 2 650 (+10).

11:16 | Kuleba: Ukraina yra pasiruošusi taikos deryboms su Rusija

Kinų užsienio reikalų ministras Wang Yi trečiadienį Kinijos pietuose susitiko su savo kolega iš Ukrainos Dmytro Kuleba, pranešė valstybinė žiniasklaida. D. Kuleba pareiškė, kad Ukraina yra pasiruošusi deryboms su Rusija.

10:44 | Maskvoje pasikėsinta į aukšto rango karininką iš Generalinio štabo

Maskvoje bandyta susprogdinti Ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo Vyriausiosios žvalgybos valdybos karininką. Sprogmuo detonavo šalia jo namų stovėjusiame karininko automobilyje.

10:18 | Rusija šaukia JT Saugumo Tarybos posėdį, kad „pasmerktų“ Ukrainą; pasisakys prorusiška buvusi Austrijos ministrė

Rusija ketvirtadienį šaukia Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį, kuriame ketinama „pasmerkti“ užsienio karinę pagalbą Ukrainai ir kuriame kalbės prorusiška buvusi Austrijos užsienio reikalų ministrė Karin Kneissl.

Apie tai pranešė „Ukrinform“ korespondentas Niujorke. Rusijos delegacija periodiškai kelia šį klausimą Saugumo Taryboje, tačiau kiekvieną kartą JT sekretoriato atstovai ir Saugumo Tarybos nariai primena, kad pati Rusija gauna karinę pagalbą iš užsienio – Irano ir Šiaurės Korėjos.

09:53 | Ukrainos oro pajėgos numušė 17 rusų atakos ir aštuonis žvalgybos dronus

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį pranešė, kad praėjusią naktį numušė 17 rusų atakos dronų ir aštuonis žvalgybos bepiločius.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai Ukrainos Charkivo sritį atakavo balistine raketa „Iskander-M“ bei dar viena raketa, kurios tipas nenustatytas.

Be to, Rusija pietinę Ukrainos dalį puolė atakos dronais „Shahed“

Iš viso buvo aptikti 23 bepiločiai, o numušta 17 jų. Dauguma jų buvo numušti Odesos srityje.

Ukrainos pajėgos taip pat įvairiomis kryptimis sunaikino mažiausiai aštuonis priešo žvalgybinius dronus.

09:12 | Rusija pradėjo branduolines pratybas

Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad pradėjo branduolines pratybas, kurių metu šalies strateginių raketų pajėgų kariai treniruojasi naudodami mobiliąsias branduolinių raketų paleidimo sistemas „Yars“.

Pratybos vyksta Mari El Respublikoje Rusijos Federacijoje. Mobilūs antžeminiai raketų kompleksai atlieka intensyvius manevravimo veiksmus, o raketų daliniai ir padaliniai yra išsklaidyti miške, siekiant padidinti padalinių paslėptį.

„Paramos daliniai iš sąlyginio cheminio užterštumo zonų atitrauks specialiąją techniką. Kovos su sabotažu junginiai atliks manevrą tolimose lauko pozicijų prieigose, kad užimtų palankesnę poziciją sabotažo ir žvalgybos grupių atžvilgiu“, – rašoma ministerijos pranešime, skelbia UNIAN.

Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė

(24 nuotr.) FOTOGALERIJA. Putinas nepaguodė: pasaulyje didėja branduolinio karo grėsmė

Gegužės pradžioje Rusijos generalinis štabas Vladimiro Putino nurodymu pradėjo rengtis Pietų karinės apygardos raketinių dalinių ir karinio jūrų laivyno pajėgų pratyboms. Rusai paskelbė, kad sprendžia „nestrateginių branduolinių ginklų panaudojimo klausimus“.

08:34 | V. Zelenskis: Ukraina turi kurti ir gaminti savo ilgojo nuotolio raketas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina siekia kurti ir gaminti savo tolimojo nuotolio raketas.

„Mūsų raketų programa įgauna gerą pagreitį, ir, nors tai nelengva užduotis, pamažu artėjame prie galimybės naudoti savo pačių raketas, o ne tik pasikliauti partnerių tiekiamomis raketomis“, – sakė jis savo naktiniame vaizdo kreipimesi.

Jis sakė, kad Ukraina turi galvoti apie „savo pačių sprendimus, savo pačių galimybes“, net jei ji remiasi Vakarų karine parama kovoje su įsiveržusiomis Rusijos pajėgomis.

Volodymyras Zelenskis

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Volodymyras Zelenskis

08:08 | Pareigūnas: per rusų smūgį Charkivui žuvo žmogus

Rusijai praėjusią naktį raketomis S-300 apšaudžius Ukrainos šiaurės rytuose esantį Charkivą žuvo vienas ir buvo sužeistas dar vienas civilis, trečiadienį pranešė miesto meras Ihoris Terechovas.

Jo pranešime platformoje „Telegram“ sakoma, kad po smūgio privačių namų rajonui kilo gaisras viename iš pastatų.

„Yra informacija apie vieną žuvusį žmogų“, – sakė meras.

Tuo metu Charkivo srities gubernatorius Olehas Synjehubovas „Telegram“ pranešė, kad per Rusijos drono smūgį Mažojoje Danylivkoje, esančioje už maždaug 15 km į šiaurę nuo Charkivo, buvo sužeisti du vyrai, užsidegė arklidės.

07:30 | Prancūzijoje sulaikytas rusas, planavęs destabilizuoti Paryžiaus olimpines žaidynes

Prancūzijos policija antradienį sulaikė rusą, įtariamą planavus „destabilizacijos veiksmus“ per Paryžiaus olimpines žaidynes, pranešė prokurorai.

1984 metais gimęs vyras buvo sulaikytas ir jo atžvilgiu pradėtas teisminis tyrimas dėl tariamo „renginių, galinčių sukelti destabilizaciją olimpinių žaidynių metu, organizavimo“, naujienų agentūrai AFP sakė šaltinis prokuratūroje, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

Šaltinis sakė, kad pradėtas tyrimas dėl „žvalgybinės informacijos perdavimo užsienio valstybei siekiant sukelti priešiškumą Prancūzijoje“, ir pridūrė, kad už šį nusikaltimą gresia iki 30 metų kalėjimo.