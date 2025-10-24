Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas siekia „padaryti galą šiam beprasmiam karui“: spaudimą pajus ir Putinas, ir Zelenskis

2025-10-24 07:00
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-24 07:00

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje, planuoja daryti spaudimą ne tik Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, bet ir Ukrainos lyderiui Volodymyrui Zelenskiui. Tokį teiginį išsakė JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris, pasak kurio, D. Trumpas tampa vis nekantriau nusiteikęs dėl V. Putino atsisakymo imtis deeskalacijos ir siekia „padaryti galą šiam beprasmiam karui“.

Donaldas Trumpas ir Melania Trump rugsėjo 11-osios minėjime (nuotr. SCANPIX)
27

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje, planuoja daryti spaudimą ne tik Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, bet ir Ukrainos lyderiui Volodymyrui Zelenskiui. Tokį teiginį išsakė JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris, pasak kurio, D. Trumpas tampa vis nekantriau nusiteikęs dėl V. Putino atsisakymo imtis deeskalacijos ir siekia „padaryti galą šiam beprasmiam karui".

52

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
09:54

Trumpas siekia „padaryti galą šiam beprasmiam karui“: spaudimą pajus ir Putinas, ir Zelenskis

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, siekdamas užbaigti karą Ukrainoje, planuoja daryti spaudimą ne tik Rusijos vadovui Vladimirui Putinui, bet ir Ukrainos lyderiui Volodymyrui Zelenskiui. Tokį teiginį išsakė JAV ambasadorius prie NATO Matthew Whitakeris, pasak kurio, D. Trumpas tampa vis nekantriau nusiteikęs dėl V. Putino atsisakymo imtis deeskalacijos ir siekia „padaryti galą šiam beprasmiam karui“.

Jis pabrėžė, kad nors administracija ir toliau yra įsipareigojusi padėti Ukrainai ginti savo suverenitetą, D. Trumpo dėmesys dabar sutelktas į tai, kaip priversti tiek Maskvą, tiek Kyjivą sėsti prie derybų stalo, rašo „Unian“.

„Tai tiesiog žiaurus pozicinis karas, kuriame niekas nelaimi. Prezidentas Trumpas bando išsiaiškinti, kaip toliau daryti spaudimą Vladimirui Putinui, atvirai kalbant – ir Volodymyrui Zelenskiui, taip pat ieško naujų būdų paskatinti abi puses susėsti prie derybų stalo, susitarti dėl ugnies nutraukimo, karo pabaigos ir tiesiog sustabdyti žudymus“, – pareiškė M. Whitakeris.

Jis taip pat pabrėžė, kad D. Trumpas tampa vis nekantriau nusiteikęs dėl V. Putino atsisakymo imtis deeskalacijos ir ketina „padaryti galą šiam beprasmiam karui“.

„Jis turi visas kortas savo rankose. Ir galiausiai jis sužais jas taip, kaip manys esant reikalinga, kad sukurtų aplinkybes, priversiančias Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo ir derėtis dėl karo pabaigos. Žudynės turi baigtis. Prezidentas Trumpas, manau, yra tiesiog labai nusivylęs, atvirai kalbant, tuo, kad Vladimiras Putinas vis dar nebaigia šio karo“, – sakė jis.

Pasak M. Whitakerio, per pastaruosius dešimt mėnesių Rusijos pažanga mūšio lauke buvo minimali, nepaisant milžiniškų nuostolių.

09:30

Per Rusijos smūgius Chersono srityje žuvo du žmonės, dar devyni buvo sužeisti

Per Rusijos atakas Chersono srityje per pastarąsias 24 valandas žuvo du žmonės, o dar devyni buvo sužeisti, tinkle „Telegram“ pranešė šio Ukrainos regiono karinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas.

Pasak jo, įvairios regiono gyvenvietės tapo bepiločių orlaivių smūgių, antskrydžių ir artilerijos apšaudymo taikiniais. Per smūgius buvo apgadinti aštuoni daugiaaukščiai pastatai, 20 privačių namų, administraciniai pastatai, privačios įmonės ir transporto priemonės.

„Dėl Rusijos agresijos du žmonės žuvo, o devyni buvo sužeisti“, – nurodė O. Prokudinas.

Spalio 23 d. iš išlaisvintų regiono bendruomenių buvo evakuota 14 žmonių.

08:33

Ekspertė nurodė sąlygas, kuriomis Ukraina galėtų gauti įšaldytą Rusijos turtą

Įšaldytą Rusijos centrinio banko turtą sunku konfiskuoti, nes teisiškai jis vis dar priklauso Rusijai. Norint turtą oficialiai perduoti kitai šaliai, reikia atitinkamų teismo sprendimų ir šalių veiksmų derinimo.

07:48

Trumpas kandžiai sureagavo į Putino kalbas apie sankcijas: „Džiaugiuosi, kad jis taip mano“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sarkastiškai sureagavo į Rusijos vadovo Vladimiro Putino teiginį, kad naujos sankcijos Rusijai nepaveiks jos ekonomikos. D. Trumpas atitinkamas pastabas išsakė kalbėdamasis su žurnalistais Baltuosiuose rūmuose, praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas.

07:47

Dronas rėžėsi į daugiabutį netoli Maskvos: sužeisti 5 žmonės, tarp jų vaikas

Vietos valdžios institucijos praneša, kad spalio 24-osios naktį per dronų ataką Krasnogorske, Maskvos srityje, buvo apgadintas gyvenamasis namas. Pasak Maskvos srities gubernatoriaus Andrejaus Vorobjovo, dronas įskrido į 14 aukšto butą, rašo „Kyiv Independent“.

07:17

WSJ: Trumpui buvo pasiūlyti 3 sankcijų prieš Rusiją variantai – jis pasirinko ne patį griežčiausią

JAV prezidentas Donaldas Trumpas, regis, vis dėlto nusprendė imtis ne pačių griežčiausių sankcijų prieš Rusiją. Kaip rašo „The Wall Street Journal“, po to, kai Rusija smogė Ukrainai praėjus vos kelioms valandoms po atšaukto D. Trumpo susitikimo su V. Putinu, Baltieji rūmai parengė tris galimus atsako scenarijus, tačiau prezidentas pasirinko vidutinio griežtumo variantą.

07:00

Po atšaukto susitikimo – Baltųjų rūmų signalas dėl Trumpo ir Putino ateities planų

Baltieji rūmai neatmeta, kad ateityje vis dėlto gali įvykti Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas. Nors planuotas susitikimas Budapešte buvo atšauktas, Baltųjų rūmų atstovė Karoline Leavitt tikina, jog galimybė jį surengti išlieka, tačiau tam esą reikia „apčiuopiamų rezultatų“ ir „realios pažangos“.

Pasak K. Leavitt, susitikimas tarp D. Trumpo ir V. Putino „nėra visiškai atmestas“.

„Manau, kad prezidentas ir visa administracija tikisi, jog vieną dieną šis susitikimas gali įvykti iš naujo. Tačiau norime įsitikinti, kad jis duos apčiuopiamų teigiamų rezultatų ir kad prezidentas efektyviai išnaudos savo laiką“, – pridūrė ji.

Baltųjų rūmų atstovė taip pat teigė, kad Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo ir JAV valstybės sekretoriaus Marco Rubio pokalbis „nebuvo vienintelė priežastis“, dėl kurios D. Trumpas nusprendė atšaukti susitikimą.

„Prezidentas nori matyti veiksmus, o ne tik kalbas. Manau, kad jį labai motyvuoja sėkmingas taikos susitarimas Artimuosiuose Rytuose – jis siekia konkrečių rezultatų ir nori, kad šis karas baigtųsi. Apie tai prezidentas kalba jau devynis mėnesius, būdamas pareigose, ir vis labiau nusivilia dėl abiejų karo pusių pažangos stokos“, – pabrėžė K. Leavitt.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
Kas privertė Trumpą atsigręžti prieš Putiną? CNN atskleidė lūžio tašką (4)
Ekspertė nurodė sąlygas, kuriomis Ukraina galėtų gauti įšaldytą Rusijos turtą (nuotr. SCANPIX)
Ekspertė nurodė sąlygas, kuriomis Ukraina galėtų gauti įšaldytą Rusijos turtą
Briuselyje – „visiškas chaosas“: viena šalis sugriovė ES planus dėl Ukrainos finansavimo (nuotr. SCANPIX)
„Visiškas chaosas“: viena šalis sugriovė ES planus dėl finansinės paramos Ukrainai (36)
Dronas rėžėsi į daugiabutį netoli Maskvos: sužeisti 5 žmonės, tarp jų vaikas (nuotr. Telegram)
Dronas rėžėsi į daugiabutį netoli Maskvos: sužeisti 5 žmonės, tarp jų vaikas (15)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

