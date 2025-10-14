JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pranešė, kad vėliau šią savaitę priims Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį, pastarajam pareiškus, kad ruošiasi vykti į Vašingtoną susitikti su savo Jungtinių Valstijų kolega.
Trumpas ruošiasi susitikimui su Zelenskiu: aiškėja, apie ką kalbės
„Manau, kad taip“, – į žurnalisto klausimą, ar penktadienį jis priims Ukrainos lyderį Baltuosiuose rūmuose, atsakė JAV prezidentas, grįždamas namo iš Artimųjų Rytų.
D. Trumpas patvirtino, kad tai bus jau trečiasis Ukrainos lyderio vizitas Baltuosiuose rūmuose nuo sausio.
V. Zelenskis sakė, kad jis prisijungs prie Ukrainos delegacijos, kuri ten rengia derybas su JAV politikais ir bendrovėmis, ir tikisi, kad susitikimas su D. Trumpu įvyks penktadienį.
V. Zelenskis pabrėžė, kad savaitgalį du kartus kalbėjosi telefonu su D. Trumpu ir aptarė iššūkius, su kuriais susiduria Ukraina, ir padėtį mūšio lauke, Rusijai suintensyvinus smūgius prieš šalies energetikos infrastruktūrą.
„Aptarėme keletą jautrių klausimų. Šio pokalbio nepakako, nors jis ir buvo reikšmingas“, – teigė Ukrainos vadovas, priėmęs Kyjive viešinčią Europos Sąjungos (ES) vyriausiąją diplomatę Kają Kallas.
Jis sakė, kad Ukrainos delegacijoje, kuri jau išvyko į Jungtines Valstijas, yra premjerė Julija Svyrydenko, taip pat jo prezidento kanceliarijos ir nacionalinio saugumo tarybos vadovai bei diplomatiniai atstovai.
Prie jų prisijungęs V. Zelenskis planuoja surengti daugiau susitikimų, įskaitant su JAV karinėmis bendrovėmis, senatoriais ir kongreso nariais, teigė jis.
„Pagrindinės temos – oro gynyba ir mūsų galimybės (...) daryti spaudimą Rusijai“, – sakė jis.