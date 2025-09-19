Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Rusų ataka Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Okupantai Sumuose atakavo mokyklą
Trumpas pasakė, ką turi padaryti Europa, kad priverstų Putiną baigti karą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, kad jei Europa imtųsi sankcijų Kinijai, Kinija darytų spaudimą Rusijai, kad priverstų Rusiją baigti karą su Ukraina.
Kinija perka naftą iš Rusijos.
Apie tai D. Trumpas kalbėjo interviu „Fox News“, skelbia „Ukrainska Pravda“.
„Na, jei jie (Europos šalys – red.) būtų pritaikę sankcijas, pavyzdžiui, muitus ar kaip ten tai vadinasi – jei jie būtų tai padarę Kinijai, manau, karas galbūt būtų pasibaigęs.
Nes Kinija šiandien yra neabejotinai didžiausia naftos pirkėja iš Rusijos. Ir manau, kad jie turi ir kitų svertų, kuriais gali daryti įtaką Rusijai. <...>
Penktadienį aš kalbėsis su lyderiu Xi. <...> Pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys. Jei Europa imsis kokių nors veiksmų Kinijos atžvilgiu, manau, Kinija tikriausiai privers nutraukti karą“, – mano D. Trumpas.
D. Trumpas šią savaitę lankosi Jungtinėje Karalystėje.