TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Trumpas pasakė, ką turi padaryti Europa, kad priverstų Putiną baigti karą

2025-09-19 07:14 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-09-19 07:14

JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, kad jei Europa imtųsi sankcijų Kinijai, Kinija darytų spaudimą Rusijai, kad priverstų Rusiją baigti karą su Ukraina.

Trumpas Rusijai grasina „ekonominiu karu“: pažėrė kritikos ir Zelenskiui (nuotr. SCANPIX)
36

JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, kad jei Europa imtųsi sankcijų Kinijai, Kinija darytų spaudimą Rusijai, kad priverstų Rusiją baigti karą su Ukraina.

8

Kinija perka naftą iš Rusijos.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis
(36 nuotr.)
(36 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų rugsėjis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:11

Trumpas pasakė, ką turi padaryti Europa, kad priverstų Putiną baigti karą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas mano, kad jei Europa imtųsi sankcijų Kinijai, Kinija darytų spaudimą Rusijai, kad priverstų Rusiją baigti karą su Ukraina.

Kinija perka naftą iš Rusijos.

Apie tai D. Trumpas kalbėjo interviu „Fox News“, skelbia „Ukrainska Pravda“.

„Na, jei jie (Europos šalys – red.) būtų pritaikę sankcijas, pavyzdžiui, muitus ar kaip ten tai vadinasi – jei jie būtų tai padarę Kinijai, manau, karas galbūt būtų pasibaigęs.

Nes Kinija šiandien yra neabejotinai didžiausia naftos pirkėja iš Rusijos. Ir manau, kad jie turi ir kitų svertų, kuriais gali daryti įtaką Rusijai. <...>

Penktadienį aš kalbėsis su lyderiu Xi. <...> Pažiūrėsime, kaip viskas susiklostys. Jei Europa imsis kokių nors veiksmų Kinijos atžvilgiu, manau, Kinija tikriausiai privers nutraukti karą“, – mano D. Trumpas.

D. Trumpas šią savaitę lankosi Jungtinėje Karalystėje.

As
As
2025-09-19 07:25
Seniai nebeskaitau ką tas Trampas pasakė ar pareiškė. Jei rytoj jo paklaustų ką jis pliurpė vakar, turbūt pats neprisimintų. Todėl neverta gaišti laiko klausant ko blevyzgų
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
